Гнучкі тарифні плани для кожного креатора та команди
HeyGen допомагає понад 100 000 бізнесів створювати, локалізувати, масштабувати відео та співпрацювати над ним — без камери й знімальної команди. Визнана продуктом №1 з найшвидшим зростанням за версією G2 у 2025 році, наша платформа робить професійне створення відео простішим, ніж будь-коли.
$0/міс
Ідеальний стартовий рівень для креаторів і маркетологів, які хочуть обережно спробувати інструменти зі ШІ, зокрема HeyGen’s AI video maker.
29 доларів США/ mo
Створення відео зі ШІ для сольних креаторів. Надає доступ до розширених можливостей, зокрема AI-відео генератора та озвучування голосом зі ШІ.
49 доларів США/ mo
Створений для досвідчених фахівців, які створюють преміальний контент у великому масштабі. Відкрийте для себе гнучкі можливості використання та експортуйте відео приголомшливої якості 4K.
149 доларів США/ mo
Додаткові місця коштують $20 за місце. Безпечне, масштабоване створення відео для команд і бізнесу
Створення відео студійної якості, адаптованих під потреби Вашого бізнесу.
Порівняйте тарифи та можливості
Безкоштовно
Креатор
Pro
Редактор AI Studio
Повний доступ
Повний доступ
Повний доступ
Максимальна тривалість одного відео
1 хвилина
30 хвилин
30 хвилин
Швидкість обробки відео
Стандартний
Швидко
Швидше
Роздільна здатність експорту
720P
До 1080P
До 4K
Відеошаблони
75+
75+
75+
Імпорт із PowerPoint та PDF
Аудіоввід
Запис екрану
Зберігайте дизайни як шаблони
Видалення водяних знаків
Стокові відеоаватари
500+
700+
700+
Кастомні Digital Twins
1
1+
1+
Індивідуальний вигляд Digital Twin
500
500
500
Голос зі ШІ
1 000+
1 000+
1 000+
Клонування голосу
1 клон голосу
Без обмежень
Без обмежень
Фотоаватари
До 3
Без обмежень
Без обмежень
Хвилини створення Avatar IV
Максимальна тривалість відео для Avatar IV
1 хвилина
30 хвилин
30 хвилин
Керування рухами / жестами
Створюйте образи
Навчання моделей ШІ
Набори образів
Розміщення продукту
Кастомні емоції голосу
Додаткові Digital Twins
Додатковий модуль
Додатковий модуль
Видалення фону за допомогою ШІ
Максимальна тривалість одного відео
3 хвилини
30 хвилин
30 хвилин
Швидкість обробки відео
Стандартний
Швидко
Найшвидший
Глобальний мовний пакет
30+ мов
175 мов і діалектів
175 мов і діалектів
Голос бренду (глосарій бренду)
Завантажте транскрипцію як джерело
Редагуйте й вичитуйте перекладений сценарій
Змінити голос
Інтерактивне відео
Вбудовування відеопосилань
Інтерактивні вікторини
Розгалуження відео та прийняття рішень
Експорт SCORM
Кількість користувачів
1
1
1
Коментарі до відео
Брендовий набір
Спільна робота над чернетками відео
Позначайте й призначайте завдання
Спільний робочий простір
Командні шаблони
Керування ролями
Контроль доступу до контенту
Гранульоване керування доступом до контенту
Багатофакторна автентифікація (MFA)
SAML/SSO
SCIM
URL-адреси, захищені паролем
Журнал аудиту
Примусове 2FA для учасників команди
Підтримка в онлайн-чаті
Ви можете користуватися HeyGen безкоштовно й створювати до 3 відео на місяць, без потреби в банківській картці. Платні плани HeyGen передбачають необмежене створення відео. Для індивідуальних користувачів, які створюють короткі відео, план HeyGen Creator коштує $29 на місяць (або $24/місяць за річної оплати). Для команд, які хочуть створювати відео високої якості та співпрацювати, план HeyGen Business Plan коштує $149/місяць плюс $20 за кожне додаткове робоче місце на місяць.
Коли Ви скасовуєте свою підписку, Ви скасовуєте автоматичне продовження платіжного циклу. Це означає, що Ви й надалі матимете доступ до функцій підписки до завершення поточного платіжного циклу. Однак з Вас більше не стягуватиметься плата за наступні продовження.
Місячна підписка списує оплату з Вашого платіжного методу щомісяця, тоді як річна підписка списує її один раз на рік. Фактична щомісячна вартість річної підписки нижча, ніж вартість місячної підписки.
Ви можете змінити свій план у вебзастосунку. Підвищення плану набуває чинності негайно. Зниження плану буде заплановано на кінець Вашого розрахункового періоду.
Так. Ми не обмежуємо, як Ви використовуєте або розповсюджуєте відео після їх створення, доки матеріали та вхідні дані, які Ви використовуєте, відповідають прийнятним правилам (наприклад, відсутність порушення авторських прав у Ваших завантаженнях, відсутність чутливих або неприйнятних слів у тексті для персонажів).
Ви можете оплатити кредитною карткою, з банківського рахунку в США, через Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe або за допомогою додаткових локальних платіжних методів залежно від Вашого регіону.
Ви можете перейти безпосередньо на сторінку свого акаунта, щоб знайти опцію призупинення або скасування підписки.
Що про нас говорять клієнти
"У мене виникла проблема, і їхня служба підтримки відповіла за лічені хвилини. Якість аватарів вражає, і загалом це дуже корисний інструмент."— Danielle U. на Capterra'
"Це революційне рішення для нашого створення контенту. Воно заощаджує час, кошти, а результати виглядають надзвичайно професійно. Справді вражає."— Мануель R. на Capterra
"Мені дуже подобаються реалістичні аватари та те, наскільки простий інтерфейс. Навіть наші співробітники без дизайнерського досвіду можуть створювати чудові відео з HeyGen."— Thomas V. на Product Hunt
"Універсальність цього інструменту вражає. Ми створюємо все — від реклами до навчальних матеріалів. HeyGen інтуїтивно зрозумілий і потребує мінімальних зусиль."— Umair B. на Product Hunt
"Мені подобається, що тепер мені не потрібні ні камера, ні знімальна команда. Я просто вводжу свій сценарій і отримую відео. Це неймовірно зручно, а результат чудовий."— Wendy D. на Product Hunt
"Багатомовна підтримка HeyGen ідеально підходить для охоплення глобальної авдиторії. Переклади та озвучування звучать дуже природно."— Xiao L. на Product Hunt
"Прийшовши зі сфери створення зображень, я вважаю досвід створення відео з HeyGen просто неймовірним. Це з легкістю відкриває стільки можливостей для творчості."— Белла М. на Capterra
"Як соло-підприємець, я завдяки HeyGen створюю професійний контент без жодної продакшн-команди. Це дуже простий та ефективний інструмент."— Alexis N. на Product Hunt
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.