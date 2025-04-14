AI-генератор голосу

Створюйте багатомовний, природний озвучення з точною синхронізацією губ. Без перезаписів і ручного монтажу. Підтримуйте кілька реалістичних голосів зі ШІ в одному відео завдяки передовій технології перетворення тексту на мовлення.

Tool featured image
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Створення відео зі ШІ

Потрібен вишліфований і професійний голосовий супровід зі ШІ для Вашого відеоконтенту?

HeyGen AI Video Generator дає змогу створювати високоякісні озвучування всього за кілька хвилин. Незалежно від того, чи Ви робите explainer-відео, промоційний контент або навчальні матеріали, він пропонує зручний спосіб додати виразну озвучку до Ваших проєктів.

З HeyGen Ви можете обрати з широкого спектра голосів зі ШІ, щоб відповідати тону Вашого відео та легко встановлювати контакт зі своєю авдиторією.

Почніть безкоштовно →
HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
Створення відео зі ШІ

Найкращі практики використання нашого AI-генератора голосу

Максимізуйте ефективність свого AI-озвучення за допомогою цих порад:

  • Обирайте відповідний голос: Оберіть голос, який доповнює стиль і меседж Вашого контенту.
  • Наголошуйте на чіткості: Забезпечте, щоб озвучення було чітким і легким для розуміння, незалежно від фонової музики.
  • Налаштуйте тон і темп: Підберіть тон і швидкість озвучення під настрій Вашого відео.
  • Протестуйте перед фінальним затвердженням: Перегляньте створений закадровий голос, щоб переконатися, що він збігається за таймінгом і логікою з Вашим відеорядом.
Почніть безкоштовно →
a screen that says create new voice on it
Створення відео зі ШІ

Зробіть свій контент більш захопливим за допомогою професійного озвучування зі ШІ

Додавання професійного озвучення може суттєво посилити вплив Вашого відео. Чіткий і захопливий голосовий супровід зі ШІ покращує сторітелінг, формує довіру та утримує увагу глядачів, завдяки чому Ваше повідомлення запам’ятовується краще.

Генератор озвучування HeyGen використовує передову технологію клонування голосу на основі ШІ, щоб створювати точні, природні голоси, адаптовані до Ваших потреб. Йому довіряють професіонали в маркетингу, освіті та індустрії розваг; наша платформа забезпечує якісний результат без зайвих зусиль і допомагає Вам створювати вражаючий відеоконтент, згенерований ШІ.

Почніть безкоштовно →
a video that says boost engagement on it

Як користуватися HeyGen AI Voice Generator?

Створюйте природні за звучанням озвучування зі ШІ, які відповідають Вашому контенту: швидко, точно та з можливістю масштабування.

Крок 1

Введіть текст або завантажте аудіо

Почніть із чистого аудіофайла або введіть свій сценарій: HeyGen підтримує як голосове введення, так і перетворення тексту на мовлення.

Крок 2

Виберіть аватар

Використовуйте розмовний AI-аватар або синхронізуйте губи з реальним відео за участю людини для максимально природної подачі. Правильно підібраний аватар може підвищити залученість до Ваших відео зі ШІ.

Крок 3

Оберіть голос зі ШІ або завантажте реальні відеоматеріали

Обирайте з понад 300 голосів у 175+ мовах, щоб відповідати Вашому тону та цільовій авдиторії, отримуючи гнучкість для різних типів відео зі ШІ та AI-відеогенераторів.

Крок 4

Створіть і поділіться своїм синхронізованим відео

HeyGen автоматично синхронізує рух губ, голос і міміку — експортуйте та діліться своїми відео з AI-озвученням за лічені секунди. Ця функція швидкого експорту ідеально підходить для маркетологів і контент-крієторів, яким потрібен миттєвий результат.

Поширені запитання про AI Voice Generator

Що таке AI Voice Generator?

Це інструмент, який перетворює Ваш текст або завантажене аудіо на природні, студійної якості озвучування, що ідеально синхронізуються з аватарами або реальним відео. Ви також можете поєднати його зінструментом відео зі ШІ Text to Speech

Чи можу я налаштувати тон, стиль і темп голосу?

Так. Ви можете налаштовувати тон, швидкість, темп і подачу за допомогою простих елементів керування, щоб озвучення відповідало Вашому контенту. Це допомагає підібрати голоси для навчальних відео, дописів у соцмережах або маркетингових матеріалів.

Чи можу я створити або клонувати власний голос?

Так. Ви можете завантажити власний аудіофайл, щоб клонувати голос або створити новий голос на основі текстових промптів. Ви можете налаштовувати акцент, емоції та манеру мовлення для унікальних результатів.

Чи працює AI Voice Generator з різними типами відео?

Так. Він працює з AI-аватарами або з будь-яким завантаженим відео. Ви навіть можете покращити відео, додаючи фото за допомогою інструмента «Add Photo to Video»

Чи можу я використовувати ці озвучування для комерційних проєктів?

Так. Платні плани дозволяють повноцінне комерційне використання для маркетингу, продажів, навчальних матеріалів, реклами та брендованого контенту без обмежень водяними знаками. Ознайомтеся з доступними річними тарифами варіантів, починаючи від $79 на рік.

Скільки голосів і мов підтримується?

Ви можете обрати з понад 300 голосів зі ШІ більш ніж 175 мовами та акцентами, що робить HeyGen ідеальним для глобального навчального контенту та багатомовних кампаній.

Чи підтримує інструмент синхронізацію губ з аватарами та реальними відео?

Так. Платформа автоматично синхронізує рух губ, голос і міміку на AI-аватарах або реальних спікерах, тож Ваше відео виглядає природно та цілісно.

Чи може AI Voice Generator допомогти мені створювати повноцінні відео?

Так. Ви можете створювати озвучку та миттєво перетворювати її на повноцінні відео, використовуючи аватари, сцени й шаблони. Для структурованого створення відео спробуйте текст у відео.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background