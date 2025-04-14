Створюйте багатомовний, природний озвучення з точною синхронізацією губ. Без перезаписів і ручного монтажу. Підтримуйте кілька реалістичних голосів зі ШІ в одному відео завдяки передовій технології перетворення тексту на мовлення.
Потрібен вишліфований і професійний голосовий супровід зі ШІ для Вашого відеоконтенту?
HeyGen AI Video Generator дає змогу створювати високоякісні озвучування всього за кілька хвилин. Незалежно від того, чи Ви робите explainer-відео, промоційний контент або навчальні матеріали, він пропонує зручний спосіб додати виразну озвучку до Ваших проєктів.
З HeyGen Ви можете обрати з широкого спектра голосів зі ШІ, щоб відповідати тону Вашого відео та легко встановлювати контакт зі своєю авдиторією.
Найкращі практики використання нашого AI-генератора голосу
Максимізуйте ефективність свого AI-озвучення за допомогою цих порад:
Зробіть свій контент більш захопливим за допомогою професійного озвучування зі ШІ
Додавання професійного озвучення може суттєво посилити вплив Вашого відео. Чіткий і захопливий голосовий супровід зі ШІ покращує сторітелінг, формує довіру та утримує увагу глядачів, завдяки чому Ваше повідомлення запам’ятовується краще.
Генератор озвучування HeyGen використовує передову технологію клонування голосу на основі ШІ, щоб створювати точні, природні голоси, адаптовані до Ваших потреб. Йому довіряють професіонали в маркетингу, освіті та індустрії розваг; наша платформа забезпечує якісний результат без зайвих зусиль і допомагає Вам створювати вражаючий відеоконтент, згенерований ШІ.
Як користуватися HeyGen AI Voice Generator?
Створюйте природні за звучанням озвучування зі ШІ, які відповідають Вашому контенту: швидко, точно та з можливістю масштабування.
Почніть із чистого аудіофайла або введіть свій сценарій: HeyGen підтримує як голосове введення, так і перетворення тексту на мовлення.
Використовуйте розмовний AI-аватар або синхронізуйте губи з реальним відео за участю людини для максимально природної подачі. Правильно підібраний аватар може підвищити залученість до Ваших відео зі ШІ.
Обирайте з понад 300 голосів у 175+ мовах, щоб відповідати Вашому тону та цільовій авдиторії, отримуючи гнучкість для різних типів відео зі ШІ та AI-відеогенераторів.
HeyGen автоматично синхронізує рух губ, голос і міміку — експортуйте та діліться своїми відео з AI-озвученням за лічені секунди. Ця функція швидкого експорту ідеально підходить для маркетологів і контент-крієторів, яким потрібен миттєвий результат.
Це інструмент, який перетворює Ваш текст або завантажене аудіо на природні, студійної якості озвучування, що ідеально синхронізуються з аватарами або реальним відео. Ви також можете поєднати його зінструментом відео зі ШІ Text to Speech
Так. Ви можете налаштовувати тон, швидкість, темп і подачу за допомогою простих елементів керування, щоб озвучення відповідало Вашому контенту. Це допомагає підібрати голоси для навчальних відео, дописів у соцмережах або маркетингових матеріалів.
Так. Ви можете завантажити власний аудіофайл, щоб клонувати голос або створити новий голос на основі текстових промптів. Ви можете налаштовувати акцент, емоції та манеру мовлення для унікальних результатів.
Так. Він працює з AI-аватарами або з будь-яким завантаженим відео. Ви навіть можете покращити відео, додаючи фото за допомогою інструмента «Add Photo to Video»
Так. Платні плани дозволяють повноцінне комерційне використання для маркетингу, продажів, навчальних матеріалів, реклами та брендованого контенту без обмежень водяними знаками. Ознайомтеся з доступними річними тарифами варіантів, починаючи від $79 на рік.
Ви можете обрати з понад 300 голосів зі ШІ більш ніж 175 мовами та акцентами, що робить HeyGen ідеальним для глобального навчального контенту та багатомовних кампаній.
Так. Платформа автоматично синхронізує рух губ, голос і міміку на AI-аватарах або реальних спікерах, тож Ваше відео виглядає природно та цілісно.
Так. Ви можете створювати озвучку та миттєво перетворювати її на повноцінні відео, використовуючи аватари, сцени й шаблони. Для структурованого створення відео спробуйте текст у відео.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.