Миттєвостворюйте та локалізуйте навчальні відео

Створена для навчання та розвитку (L&D), платформа відео зі ШІ HeyGen змінює кожен етап навчального циклу, щоб забезпечити залучальний, масштабований і локалізований навчальний контент більш ніж 175 мовами та діалектами.

Провідні компанії світу довіряють HeyGen
Чому HeyGen

Єдина платформа відео зі ШІ, що оновлює навчання на кожному етапі

Професійний креатор тримає планшет у яскравій студії, готовий створювати контент за допомогою HeyGen AI video tools
Захопливий та ефективний

Прискорюйте створення контенту та перетворюйте статичні матеріали на динамічні відео з аватарами за допомогою інструментів на кшталт перетворення PPT/PDF у відео, користувацьких редагованих шаблонів і запису екрана безпосередньо на платформі.

Швидко та доступно

За допомогою платформи відео зі ШІ HeyGen Ви можете без зусиль створювати динамічні, персоналізовані та інтерактивні навчальні відео, скорочуючи час і вартість виробництва без компромісів щодо якості.

Локалізація у масштабах

Миттєво перекладайте навчальні матеріали на понад 175 мов і діалектів із вбудованою вичиткою, підвищуючи доступність і залученість слухачів мовою, яку вони обирають.

Легко оновлювати

Редагуйте наявні відео відповідно до нових політик, змін у продукті чи оновлених процесів, щоб зберігати контент актуальним без дорогих перезйомок і трудомісткого монтажу.

Гнучка доставка

Легко діліться відео або додавайте їх до будь-якої LMS для гнучкого навчання за запитом. Завдяки експорту SCORM Ви зможете безперешкодно інтегрувати контент і відстежувати показники проходження.

Історії клієнтів

Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і це не випадково

customer story

90%

рівень завершення відео

customer story

25%

зростання показників завершення

customer story

10x

збільшення швидкості створення відео

customer story

10-15

мов на відео

customer story

80%

скорочення витрат на переклад

customer story

1 000 €

заощаджено на кожній хвилині відео

Ключові можливості

Функції, створені для оптимізації навчання

Рекомендовані варіанти використання

Забезпечуйте реальний вплив навчання для будь-якого тренінгу

Від онбордингу та дотримання вимог до глобального розвитку навичок, HeyGen допомагає навчальним командам запускати персоналізоване, багатомовне навчання за лічені години.

Адаптація та розвиток співробітників

Адаптація та розвиток співробітників

Вітайте нових співробітників захопливими персоналізованими відео та забезпечуйте безперервний розвиток за допомогою контенту, який масштабуються разом із зростанням команд.

Навчання з комплаєнсу

Навчання з комплаєнсу

Навчайте нових співробітників і тримайте чинних у курсі регуляторних змін. Забезпечуйте глобальну відповідність завдяки контенту, який легко локалізувати.

Навчання для конкретних ролей

Навчання для конкретних ролей

Забезпечте спеціалізованим командам навички та знання, необхідні, щоб упевнено представляти Вашу компанію.

Від місяців продакшену до навчання за лічені хвилини

До HeyGen

Дороге відеовиробництво з тривалими термінами виконання

Обмежені можливості локалізації

Статичні слайди, які не привертають увагу

Узагальнене, універсальне навчання для всіх

Боляче оновлювати контент після запуску

Після HeyGen

Персоналізоване навчання, готове за лічені хвилини

Локалізуйте понад 175 мов і діалектів

Захопливі відео, які підвищують розуміння

Контент під конкретну роль для кожного, хто навчається

Миттєве оновлення відео відповідно до змін

See how it works

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

Найвищі стандарти Trust
& Safety

У HeyGen ми переконані, що революційні технології ШІ мають від самого початку поєднуватися з найвищими стандартами безпеки та етики. Наша спеціалізована команда Trust & Safety гарантує, що Ваші дані захищені, а наш ШІ використовується етично.

Надійний захист

Надійний захист

Від початкового завантаження до фінальної передачі Ваші дані захищені протоколами безпеки на рівні провідних стандартів індустрії.

Сертифікована відповідність

Сертифікована відповідність

Повністю відповідає стандартам SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework та AI Act.

Безперервне вдосконалення

Безперервне вдосконалення

Наші практики безпеки проактивно розвиваються, щоб передбачати й мінімізувати нові загрози.

Дізнайтеся більше
Електронні книги

Ресурси

Аналітика з L&D-звіту 2025 року

У цьому звіті розглядається, як технологія відео зі ШІ стала трансформаційним рішенням для різних викликів у сфері навчання та розвитку (L&D) і тренінгів, демонструючи переконливі аргументи на користь використання відео зі ШІ як стратегічного інструменту.

Масштабуйте навчання за допомогою відео зі ШІ

Цей практичний посібник допомагає фахівцям з навчання та розвитку масштабувати програми навчання й показує, як команди можуть швидко та економно створювати цікаві, багатомовні й актуальні навчальні матеріали.

Стратегії навчання для кожної команди L&D

Дізнайтеся, як HeyGen допомагає фахівцям з навчання та розвитку (L&D) у всіх підрозділах — від HR і комплаєнсу до підвищення ефективності продажів і технічного навчання — модернізувати навчання та масштабувати його.

Як створювати навчальні відео

Цей покроковий посібник показує, як створювати навчальні та онбординг-відео за допомогою відео зі ШІ. Почніть створювати професійні, брендовані навчальні відео у 10 разів швидше й за невелику частину вартості.

Маєте запитання? У нас є відповіді.

Що таке генератор навчальних відео зі ШІ?

Генератор навчальних відео зі ШІ — це інструмент, який використовує штучний інтелект для автоматичного створення навчального контенту у відеоформаті. Замість того щоб залучати камери, акторів чи студії, AI-відеогенератори дають змогу командам з навчання та розвитку швидко перетворювати сценарії, документи або презентації на професійні навчальні відео з реалістичними AI-презентерами, природним озвученням і точною синхронізацією губ. Такі платформи спрощують масштабування навчальних програм у всьому світі, водночас знижуючи витрати та час на виробництво.

Як навчальні відео зі ШІ можуть підтримати навчання та розвиток (L&D)?

Навчальні відео зі ШІ підтримують L&D, роблячи створення, оновлення та доставку цікавого навчального контенту швидшими й простішими. Команди L&D можуть:

  • Масштабуйтеся глобально перекладаючи та локалізуючи навчальні відео багатьма мовами.
  • Підтримуйте актуальність контенту редагуючи та оновлюючи відео за лічені хвилини, без дорогих перезйомок.
  • Підвищуйте залученість і утримання аудиторії завдяки інтерактивним, відповідним бренду відеоурокам із реалістичними AI-аватарами.
  • Вимірюйте впливза допомогою відстеження результатів навчання та проходження курсів у різних системах. Це дає змогу організаціям ефективніше адаптувати нових співробітників, підвищувати кваліфікацію та навчати персонал, одночасно зменшуючи вузькі місця у виробництві контенту.

Які інструменти ШІ найкраще підходять для створення навчальних відео з реалістичними ведучими або аватарами?

AI відеомаркетинг — це використання штучного інтелекту для створення, персоналізації та масштабного розповсюдження маркетингових відео. Компанії просто надають сценарій або завантажують контент, а платформи на кшталт HeyGen створюють професійні відео з аватарами, закадровим голосом і перекладами. Така автоматизація допомагає бізнесу зменшити витрати на виробництво, скоротити терміни та зберігати цілісність бренду в різних регіонах — роблячи AI відеомаркетинг ключовим інструментом для підприємств, які прагнуть до інновацій і швидшого зростання.

У чому різниця між AI-аватарами для навчальних відео та AI-озвученням із синхронізацією слайдів?

AI-аватари для відео та озвучування зі ШІ обидва допомагають створювати навчальні відео, але виконують різні завдання:

  • AI-аватари для відео використовують реалістичних цифрових ведучих, які з’являються на екрані, завдяки чому навчання відчувається більш людяним, персональним і захопливим. Вони найкраще підходять для онбордингу, навчання з комплаєнсу та розвитку навичок, де важлива візуальна присутність.
  • AI-озвучування з синхронізацією слайдів просто додає озвучку до наявних слайдів, зазвичай за допомогою технології перетворення тексту на мовлення. Хоча це економно, такому підходу бракує особистого контакту та інтерактивності AI-аватара.


Коротко: аватари створюють більш занурювальний, схожий на живе спілкування навчальний досвід, тоді як озвучування краще підходить для простого, лекційного формату навчального контенту.

Як HeyGen допомагає командам L&D швидше створювати навчальні відео?

HeyGen допомагає командам Learning & Development (L&D) створювати навчальні відео за лічені хвилини, замінюючи традиційне виробництво аватарами зі ШІ. Замість того щоб витрачати тижні на написання сценарію, зйомку та монтаж, Ви просто:

  1. Введіть свій сценарій або завантажте наявні навчальні матеріали.
  2. Оберіть AI-аватар і голос, які найкраще представляють Ваш бренд.
  3. Миттєво створіть відео з синхронізованою озвучкою, візуальним рядом і природною синхронізацією губ.

У результаті Ви отримуєте навчальний контент професійної якості, створений у масштабі — без камер, студій чи дорогих перезйомок. HeyGen також дає змогу легко оновлювати й перекладати відео за лічені хвилини, щоб команди могли підтримувати актуальність навчального контенту для глобальних авдиторій.

Чи можу я локалізувати навчальний контент для глобальних команд?

Так. За допомогою HeyGen Ви можете миттєво перекладати навчальні відео більш ніж 175 мовами та діалектами. Це робить Ваше навчання масштабованим і доступним у різних регіонах.

Як HeyGen підвищує залученість учнів порівняно з традиційними форматами?

Відео з аватаром утримують увагу краще, ніж статичні слайд-презентації чи довгі вебінари. Це зменшує рівень відтоку авдиторії та підвищує засвоєння знань.

Наскільки вигідним за вартістю є HeyGen порівняно з традиційним відеовиробництвом?

Відмовившись від дорогого обладнання, студій і продакшн-команд, HeyGen зменшує як витрати, так і терміни виконання — водночас забезпечуючи високоякісні, професійні навчальні відео.

Чи інтегрується HeyGen з наявними системами управління навчанням (LMS)?

Відео HeyGen можна експортувати й завантажувати до більшості платформ LMS, що спрощує додавання навчання зі ШІ у Ваші наявні робочі процеси.

Наскільки захищений контент, створений за допомогою HeyGen?

Безпека та конфіденційність є нашим головним пріоритетом. Відео й дані захищені протоколами безпеки рівня enterprise, тож Ваш навчальний контент залишається в безпеці.

