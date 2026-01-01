HeyGen допомагає командам Learning & Development (L&D) створювати навчальні відео за лічені хвилини, замінюючи традиційне виробництво аватарами зі ШІ. Замість того щоб витрачати тижні на написання сценарію, зйомку та монтаж, Ви просто:
- Введіть свій сценарій або завантажте наявні навчальні матеріали.
- Оберіть AI-аватар і голос, які найкраще представляють Ваш бренд.
- Миттєво створіть відео з синхронізованою озвучкою, візуальним рядом і природною синхронізацією губ.
У результаті Ви отримуєте навчальний контент професійної якості, створений у масштабі — без камер, студій чи дорогих перезйомок. HeyGen також дає змогу легко оновлювати й перекладати відео за лічені хвилини, щоб команди могли підтримувати актуальність навчального контенту для глобальних авдиторій.