Перетворюйте фото на вражаючі відео зі ШІ. Додавайте рух, текст і музику за лічені секунди — ідеально для дописів у соцмережах, реклами та сторітелінгу.
Оживіть будь-яке зображення, без камери
Перетворюйте статичні фото на захопливий відеоконтент за лічені секунди. Просто завантажте своє зображення, портрет, історичне фото або персонажа, створеного ШІ, додайте свій сценарій чи аудіо та створіть студійні за якістю AI-озвучення з ідеально синхронізованими рухами обличчя.
Позбудьтеся складнощів із 3D-ригінгом, наймом акторів та дорогими студійними зніманнями. Використовуйте HeyGen як універсальний AI-генератор відео з зображень, щоб перетворювати статичні картинки на динамічне відео або анімувати власних персонажів для Вашого улюбленого редактора.
Анімуйте фото без жодних навичок анімації. Не потрібні складний ригінг чи навички відеомонтажу. Просто завантажте зображення, введіть свій текст або завантажте аудіо — і Photo Avatar AI за лічені хвилини перетворить Ваш статичний портрет на живе обличчя з природною мімікою та точною синхронізацією губ.
Оптимізуйте свій креативний робочий процес. Миттєво перетворюйте будь-яке зображення за допомогою інструментів ШІ, таких як Midjourney чи ComfyUI, стокових фото або професійних портретів у динамічних розмовних аватарів. ШІ поєднує Ваше зображення з природною мімікою та рухами обличчя, забезпечуючи до 80% готового результату одним кліком.
Динамічна міміка та повний креативний контроль. Виходьте за межі пласких, статичних зображень. Керуйте своїм фотоаватаром за допомогою власних промптів руху, щоб додати переходи, легкі рухи голови, емоційні акценти та реалістичні вирази обличчя, забезпечуючи відчуття унікально адаптованої та візуально доречної подачі Вашого повідомлення.
Результати студійної якості за частку вартості. Створюйте захопливі e-learning модулі, навчальні відео, занурювальні історичні розповіді або великі обсяги контенту для соцмереж з одного зображення. Масштабуйте свій контент без обмежень, не наймаючи ведучих, не орендуючи студії й не налаштовуючи освітлення. Ідеально підходить для комерційного використання та роботи з клієнтами.
Найкращі практики перетворення зображень на відео
Щоб отримати найкращі результати з HeyGen, поєднайте простоту інструмента Photo Avatar з точністю AI Studio. Використайте один статичний портрет як основу, накладіть на нього динамічне аудіо та рух, а потім відкоригуйте результат для реалістичного, професійного вигляду.
Забудьте про складкий 3D-ригінг або налаштування камер. Завантажте фото чи графіку: високоякісний професійний портрет, історичну фотографію або персонажа, створеного ШІ в інструментах на кшталт Midjourney чи ComfyUI. Щоб отримати максимально природні рухи обличчя й уникнути проблем на кшталт надто «оголених» ясен під час анімації, переконайтеся, що на вихідному зображенні зображений нейтральний вираз обличчя із закритим ротом. Зображення високої якості дають найкращі результати.
Надайте Вашому статичному зображенню голос і характер. Поєднайте фото з реалістичним голосом зі ШІ з бібліотеки або завантажте власний аудіофайл для ідеально синхронізованого lip-sync. Також Ви можете використовувати промпти Custom Motion, щоб задавати для фотоаватара конкретні вирази обличчя, емоційні реакції та ледь помітні рухи голови.
Відкрийте своє анімоване фото у відеоредакторі AI Studio, щоб отримати детальний контроль. Скористайтеся інструментом видалення фону, щоб акуратно вирізати персонажа й розмістити його в кастомних середовищах, динамічному B-roll або брендованих сценах. Тут Ви також можете налаштувати темп аудіо, додати фігури та текстові накладки, щоб покращити відео, доки воно ідеально не відповідатиме Вашому баченню.
Масштабуйте своє охоплення миттєво за допомогою Video Translation. Автоматично дублюйте фінальне анімоване фото-відео десятками мов, водночас ідеально зберігаючи оригінальний тембр голосу, темп мовлення Вашого аватара та природну синхронізацію губ.
Миттєво перетворюйте текстові сценарії на професійні відео, готові до продакшну
AI-відеогенератор HeyGen зображень автоматизує процес створення візуального контенту, перетворюючи Ваші референсні фото на високоякісні динамічні відеокліпи та кінематографічні сцени. Жодної камери чи знімальної команди не потрібно.
Ультрареалістичні моделі відео зі ШІ
Отримайте доступ до провідних у галузі рушіїв генеративного відео зі ШІ безпосередньо в AI Studio. Обирайте інтегровані моделі ШІ, як-от Veo 3.1, Sora та Runway, щоб перетворювати статичні зображення на вражаючі відео, створені ШІ, з плавною, надреалістичною динамікою та оточеннями.
Послідовний контент у масштабі
Підтримуйте візуальну та брендовану цілісність у сотнях відео. Завантажуйте власну графіку, фото продуктів або зображення, створені ШІ (наприклад, у Midjourney), як референсні зображення, щоб створювати щоденний контент для соцмереж, навчальні модулі чи маркетингові сцени за лічені хвилини, а не дні.
Створюйте B-roll і візуали
Припиніть шукати типовий стоковий відеоряд. Функція image-to-video зі ШІ дає змогу завантажити зображення й автоматично створити максимально доречний динамічний B-roll та анімації, які ідеально відповідають Вашій історії й пришвидшують Ваш робочий процес.
Експорт для кількох платформ (4K)
Експортуйте відео у форматі MP4 з приголомшливою роздільною здатністю до 4K. Легко переформатовуйте контент у вертикальний формат (TikTok/Reels) або горизонтальний (YouTube/LMS), щоб максимально розширити охоплення на всіх каналах.
HeyGen використовують понад 100 000 команд, які цінують якість, простоту та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення відео та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі image-to-video зі ШІ.
Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.
Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.
Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.
Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.
Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.
Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.
Як створити відео з зображення за допомогою HeyGen
Використовуйте свої фото, щоб втілити ідеї в життя, а AI image-to-video генератор перетворить Ваші зображення на вражаючий, професійний кінематографічний результат.
Почніть із завантаження референсного фото або власної графіки. ШІ використовує Ваше статичне зображення як візуальну основу для відео. Просто завантажте зображення, щоб почати.
Оберіть один із передових моделей створення відео зі ШІ, як-от Veo 3.1 або Sora, безпосередньо в AI Studio. Введіть власний текстовий промпт, щоб описати динамічний рух, або задайте ШІ-генератору орієнтири для кінематографічної подачі.
Додайте створені B-roll-фрагменти, шаблони, субтитри або фонову музику. Анімуйте накладання, додавайте переходи між сценами та використовуйте гнучкий інтерфейс, щоб налаштувати вигляд і стиль без жодних технічних навичок. Завдяки нашому відеоредактору зі ШІ Ви можете перетворити зображення на відшліфовані сцени за кілька кліків.
Експортуйте своє MP4 і миттєво діліться ним на сайті, у соцмережах або навчальних системах. Оберіть вертикальний формат для TikTok чи Instagram Reels або горизонтальний для YouTube.
Функція Image to video AI перетворює статичні зображення на короткі відео, створені ШІ. Завантажте зображення, введіть сценарій, і HeyGen анімує міміку та додасть голос — ідеально, щоб створити відео з однієї фотографії.
Так, цей AI-відео генератор ідеально підходить для створення коротких відео, пояснювальних роликів та відео-презентацій продуктів для соціальних платформ. Він створений для швидких, захопливих відео, які чітко розповідають Вашу історію.
HeyGen підтримує формати MP4 та WebM. Платформа автоматично налаштовує роздільну здатність і якість відео відповідно до Ваших параметрів експорту.
Так. Використовуючи фото‑у‑відео ШІ та рушій зіставлення обличчя HeyGen, Ви можете перетворити старі або статичні зображення на розмовні AI-відео зі створеним ШІ рухом і синхронізованим голосом.
HeyGen пропонує безкоштовний рівень перетворення зображень у відео зі ШІ, щоб Ви могли ознайомитися з можливостями платформи та створити своє перше відео без оплати. Хоча цей рівень і не є повністю необмеженим, це одна з найкращих безкоштовних відправних точок. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29
Цей інструмент дає змогу створювати вражаючий відеоконтент із фотографій, зображень продуктів та аватарів. Ідеально підходить для маркетингових кампаній, персональних роликів і відео з анімацією на основі ШІ.
Так, Ви можете легко перетворювати зображення на динамічні відео за допомогою HeyGen. Незалежно від того, чи створюєте Ви слайдшоу або проморолик, наш інструмент допомагає без зусиль трансформувати зображення в привабливі візуали. Для розширених потреб створення тариф Pro починається від $99
HeyGen використовує передові технології ШІ, щоб надавати можливості створення відео, зокрема анімацію, дубляж, керування рухом і автоматичне створення субтитрів. Це працює як повноцінний AI-відео генератор, вбудований в один зручний інтерфейс.
Звісно! Ви можете обрати фонові треки з вбудованої бібліотеки HeyGen або завантажити власні. Також Ви можете додати озвучування, створене ШІ за допомогою інструментів дубляжу голосу HeyGen.
Ви можете використовувати чіткі, якісні зображення у форматах JPG, PNG, HEIC, WebP або прості SVG розміром до 200 МБ. Переконайтеся, що зображення має щонайменше 300 пікселів у ширину, добре освітлене й не розмите. Уникайте зображень із захищеним авторським правом або небезпечним вмістом. Чим краща якість зображення, тим плавнішою буде анімація.
Так, функція перетворення фото у відео в HeyGen дозволяє Вам завантажувати старі або статичні фотографії та перетворювати їх на реалістичні відео, створені за допомогою ШІ. Ви можете анімувати обличчя, створювати мовлення й оживляти свої спогади або історичні зображення всього за кілька кліків.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.