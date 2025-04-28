AI-генератор зображень у відео

Перетворюйте фото на вражаючі відео зі ШІ. Додавайте рух, текст і музику за лічені секунди — ідеально для дописів у соцмережах, реклами та сторітелінгу.

  • Завантажте будь-яке зображення або фото
  • Обирайте з понад 1 000 голосів
  • Додайте промпти руху для кінематографічної динаміки
Оберіть аватар
Введіть свій сценарій
Пишіть будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 символів
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Оживіть будь-яке зображення, без камери

Перетворюйте статичні фото на захопливий відеоконтент за лічені секунди. Просто завантажте своє зображення, портрет, історичне фото або персонажа, створеного ШІ, додайте свій сценарій чи аудіо та створіть студійні за якістю AI-озвучення з ідеально синхронізованими рухами обличчя.

Позбудьтеся складнощів із 3D-ригінгом, наймом акторів та дорогими студійними зніманнями. Використовуйте HeyGen як універсальний AI-генератор відео з зображень, щоб перетворювати статичні картинки на динамічне відео або анімувати власних персонажів для Вашого улюбленого редактора.

Почніть безкоштовно
Кадри відео з різними людьми, у центрі — текстове поле з написом «Пояснювальне відео про наше нове програмне забезпечення для управління проєктами».
Доступність

Доступність

Анімуйте фото без жодних навичок анімації. Не потрібні складний ригінг чи навички відеомонтажу. Просто завантажте зображення, введіть свій текст або завантажте аудіо — і Photo Avatar AI за лічені хвилини перетворить Ваш статичний портрет на живе обличчя з природною мімікою та точною синхронізацією губ.

Ефективність

Ефективність

Оптимізуйте свій креативний робочий процес. Миттєво перетворюйте будь-яке зображення за допомогою інструментів ШІ, таких як Midjourney чи ComfyUI, стокових фото або професійних портретів у динамічних розмовних аватарів. ШІ поєднує Ваше зображення з природною мімікою та рухами обличчя, забезпечуючи до 80% готового результату одним кліком.

Різноманіття

Різноманіття

Динамічна міміка та повний креативний контроль. Виходьте за межі пласких, статичних зображень. Керуйте своїм фотоаватаром за допомогою власних промптів руху, щоб додати переходи, легкі рухи голови, емоційні акценти та реалістичні вирази обличчя, забезпечуючи відчуття унікально адаптованої та візуально доречної подачі Вашого повідомлення.

Економічна ефективність

Економічна ефективність

Результати студійної якості за частку вартості. Створюйте захопливі e-learning модулі, навчальні відео, занурювальні історичні розповіді або великі обсяги контенту для соцмереж з одного зображення. Масштабуйте свій контент без обмежень, не наймаючи ведучих, не орендуючи студії й не налаштовуючи освітлення. Ідеально підходить для комерційного використання та роботи з клієнтами.

Найкращі практики перетворення зображень на відео

Щоб отримати найкращі результати з HeyGen, поєднайте простоту інструмента Photo Avatar з точністю AI Studio. Використайте один статичний портрет як основу, накладіть на нього динамічне аудіо та рух, а потім відкоригуйте результат для реалістичного, професійного вигляду.

Почніть безкоштовно

Почніть із правильної світлини

Забудьте про складкий 3D-ригінг або налаштування камер. Завантажте фото чи графіку: високоякісний професійний портрет, історичну фотографію або персонажа, створеного ШІ в інструментах на кшталт Midjourney чи ComfyUI. Щоб отримати максимально природні рухи обличчя й уникнути проблем на кшталт надто «оголених» ясен під час анімації, переконайтеся, що на вихідному зображенні зображений нейтральний вираз обличчя із закритим ротом. Зображення високої якості дають найкращі результати.

Керуйте за допомогою аудіо та руху

Надайте Вашому статичному зображенню голос і характер. Поєднайте фото з реалістичним голосом зі ШІ з бібліотеки або завантажте власний аудіофайл для ідеально синхронізованого lip-sync. Також Ви можете використовувати промпти Custom Motion, щоб задавати для фотоаватара конкретні вирази обличчя, емоційні реакції та ледь помітні рухи голови.

Удоскональте в AI Studio

Відкрийте своє анімоване фото у відеоредакторі AI Studio, щоб отримати детальний контроль. Скористайтеся інструментом видалення фону, щоб акуратно вирізати персонажа й розмістити його в кастомних середовищах, динамічному B-roll або брендованих сценах. Тут Ви також можете налаштувати темп аудіо, додати фігури та текстові накладки, щоб покращити відео, доки воно ідеально не відповідатиме Вашому баченню.

Локалізуйте для глобального впливу

Масштабуйте своє охоплення миттєво за допомогою Video Translation. Автоматично дублюйте фінальне анімоване фото-відео десятками мов, водночас ідеально зберігаючи оригінальний тембр голосу, темп мовлення Вашого аватара та природну синхронізацію губ.

A design tool interface featuring a "Q3 Result Overview" slide with a man's photo, brand font and color options, and three colorful, stylized cursor icons.
A screen showing design software with an "avatar picker" pop-up featuring 8 diverse headshots, a presentation draft, and a smiling man in the background. A cursor points to "Use Avatar."
A content creation platform interface showing a "Q3 Result Overview" presentation with a smiling man, and menus for selecting avatar gestures and background designs.
A content creation interface with Korean text, a smiling man, and a translation menu open to the Korean option.
Переваги

Миттєво перетворюйте текстові сценарії на професійні відео, готові до продакшну

AI-відеогенератор HeyGen зображень автоматизує процес створення візуального контенту, перетворюючи Ваші референсні фото на високоякісні динамічні відеокліпи та кінематографічні сцени. Жодної камери чи знімальної команди не потрібно.

Ультрареалістичні моделі відео зі ШІ

Отримайте доступ до провідних у галузі рушіїв генеративного відео зі ШІ безпосередньо в AI Studio. Обирайте інтегровані моделі ШІ, як-от Veo 3.1, Sora та Runway, щоб перетворювати статичні зображення на вражаючі відео, створені ШІ, з плавною, надреалістичною динамікою та оточеннями.

A woman holds a pink Croc shoe, with an inset image of the same shoe in the upper right.

Послідовний контент у масштабі

Підтримуйте візуальну та брендовану цілісність у сотнях відео. Завантажуйте власну графіку, фото продуктів або зображення, створені ШІ (наприклад, у Midjourney), як референсні зображення, щоб створювати щоденний контент для соцмереж, навчальні модулі чи маркетингові сцени за лічені хвилини, а не дні.

A grid of colorful digital cards with titles such as "Product launch", "Sales pitch", and "Go-to-market strategy", with a cartoon pink mouse cursor.

Створюйте B-roll і візуали

Припиніть шукати типовий стоковий відеоряд. Функція image-to-video зі ШІ дає змогу завантажити зображення й автоматично створити максимально доречний динамічний B-roll та анімації, які ідеально відповідають Вашій історії й пришвидшують Ваш робочий процес.

An AI image generation interface displays the prompt "A group of dogs making pizza in the house" over a grid of AI-generated dog and pizza images.

Експорт для кількох платформ (4K)

Експортуйте відео у форматі MP4 з приголомшливою роздільною здатністю до 4K. Легко переформатовуйте контент у вертикальний формат (TikTok/Reels) або горизонтальний (YouTube/LMS), щоб максимально розширити охоплення на всіх каналах.

Software interface showing SCORM export options enabled and set to SCORM 1.2, with a man smiling in the background.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, які цінують якість, простоту та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення відео та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі image-to-video зі ШІ.

Маркетинг і реклама

Маркетинг і реклама

Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.

Навчання та адаптація персоналу

Навчання та адаптація персоналу

Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.

Креатори YouTube та соціальних мереж

Креатори YouTube та соціальних мереж

Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.

E-commerce

E-commerce

Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.

Освітяни та творці курсів

Освітяни та творці курсів

Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.

Продажі та персоналізовані звернення

Продажі та персоналізовані звернення

Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.

Як це працює?

Як створити відео з зображення за допомогою HeyGen

Використовуйте свої фото, щоб втілити ідеї в життя, а AI image-to-video генератор перетворить Ваші зображення на вражаючий, професійний кінематографічний результат.

Крок 1

Завантажте своє зображення

Почніть із завантаження референсного фото або власної графіки. ШІ використовує Ваше статичне зображення як візуальну основу для відео. Просто завантажте зображення, щоб почати.

Крок 2

Оберіть AI-модель і промпт

Оберіть один із передових моделей створення відео зі ШІ, як-от Veo 3.1 або Sora, безпосередньо в AI Studio. Введіть власний текстовий промпт, щоб описати динамічний рух, або задайте ШІ-генератору орієнтири для кінематографічної подачі.

Крок 3

Налаштуйте візуальний стиль

Додайте створені B-roll-фрагменти, шаблони, субтитри або фонову музику. Анімуйте накладання, додавайте переходи між сценами та використовуйте гнучкий інтерфейс, щоб налаштувати вигляд і стиль без жодних технічних навичок. Завдяки нашому відеоредактору зі ШІ Ви можете перетворити зображення на відшліфовані сцени за кілька кліків.

Крок 4

Створіть і поділіться своїм відео

Експортуйте своє MP4 і миттєво діліться ним на сайті, у соцмережах або навчальних системах. Оберіть вертикальний формат для TikTok чи Instagram Reels або горизонтальний для YouTube.

Поширені запитання про Image to Video AI

Що таке перетворення зображення на відео за допомогою ШІ?

Функція Image to video AI перетворює статичні зображення на короткі відео, створені ШІ. Завантажте зображення, введіть сценарій, і HeyGen анімує міміку та додасть голос — ідеально, щоб створити відео з однієї фотографії.

Чи можу я використовувати цей інструмент перетворення зображення у відео для соціальних мереж?

Так, цей AI-відео генератор ідеально підходить для створення коротких відео, пояснювальних роликів та відео-презентацій продуктів для соціальних платформ. Він створений для швидких, захопливих відео, які чітко розповідають Вашу історію.

Чи підтримує інструмент HeyGen Image to Video кілька форматів зображень?

HeyGen підтримує формати MP4 та WebM. Платформа автоматично налаштовує роздільну здатність і якість відео відповідно до Ваших параметрів експорту.

Чи можу я анімувати обличчя на старих фотографіях?

Так. Використовуючи фото‑у‑відео ШІ та рушій зіставлення обличчя HeyGen, Ви можете перетворити старі або статичні зображення на розмовні AI-відео зі створеним ШІ рухом і синхронізованим голосом.

Чи це найкращий безкоштовний інструмент, щоб спробувати перетворення зображень на відео?

HeyGen пропонує безкоштовний рівень перетворення зображень у відео зі ШІ, щоб Ви могли ознайомитися з можливостями платформи та створити своє перше відео без оплати. Хоча цей рівень і не є повністю необмеженим, це одна з найкращих безкоштовних відправних точок. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29

Що я можу робити з генератором відео зі зображень за допомогою ШІ?

Цей інструмент дає змогу створювати вражаючий відеоконтент із фотографій, зображень продуктів та аватарів. Ідеально підходить для маркетингових кампаній, персональних роликів і відео з анімацією на основі ШІ.

Чи можу я перетворювати зображення на відео за допомогою HeyGen?

Так, Ви можете легко перетворювати зображення на динамічні відео за допомогою HeyGen. Незалежно від того, чи створюєте Ви слайдшоу або проморолик, наш інструмент допомагає без зусиль трансформувати зображення в привабливі візуали. Для розширених потреб створення тариф Pro починається від $99

Чим HeyGen відрізняється від інших AI-відео генераторів?

HeyGen використовує передові технології ШІ, щоб надавати можливості створення відео, зокрема анімацію, дубляж, керування рухом і автоматичне створення субтитрів. Це працює як повноцінний AI-відео генератор, вбудований в один зручний інтерфейс.

Чи можу я додати музику або закадровий голос до відео?

Звісно! Ви можете обрати фонові треки з вбудованої бібліотеки HeyGen або завантажити власні. Також Ви можете додати озвучування, створене ШІ за допомогою інструментів дубляжу голосу HeyGen.

Які типи зображень я можу використовувати в HeyGen Image to Video AI?

Ви можете використовувати чіткі, якісні зображення у форматах JPG, PNG, HEIC, WebP або прості SVG розміром до 200 МБ. Переконайтеся, що зображення має щонайменше 300 пікселів у ширину, добре освітлене й не розмите. Уникайте зображень із захищеним авторським правом або небезпечним вмістом. Чим краща якість зображення, тим плавнішою буде анімація.

Чи може HeyGen перетворювати старі фото на відео за допомогою ШІ?

Так, функція перетворення фото у відео в HeyGen дозволяє Вам завантажувати старі або статичні фотографії та перетворювати їх на реалістичні відео, створені за допомогою ШІ. Ви можете анімувати обличчя, створювати мовлення й оживляти свої спогади або історичні зображення всього за кілька кліків.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background