AI-аватар генератор

Створіть власний AI-аватар за лічені хвилини на зручній платформі HeyGen. Чи потрібен Вам бізнес-презентер, аватар у стилі інфлюенсера або унікальний персонаж — наш безкоштовний AI-аватар генератор дає Вам змогу створювати, редагувати й анімувати аватари зі студійною якістю. Жодних навичок дизайну не потрібно. Просто введіть текст, завантажте файли й створіть результат. Це справді так просто.

131 883 550Створено відео
106 241 675Створено аватарів
18 133 955Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Чому HeyGen — провідний інструмент зі ШІ для створення аватарів

Працюючи на основі передових технологій анімації обличчя та синхронізації голосу, HeyGen пропонує найкращий на сьогодні AI-аватар генератор. Наші реалістичні аватари в режимі реального часу відтворюють міміку, жести та мовлення, що робить їх ідеальними для залучення авдиторії в соцмережах, навчанні, маркетингу та підтримці клієнтів.

Стоковий аватар
Модель Avatar IV
Цифровий двійник

Створіть власні кастомні AI-аватари

Створюйте кастомні AI-аватари, унікально адаптовані до Вашого бренду: від реалістичних моделей Avatar IV до фотоаватарів, створених з одного зображення, або відеоаватарів, побудованих на основі Вашого власного запису. Кожен кастомний аватар можна оформити в різних стилях, образах і з різними фонами, що дає Вам послідовний і масштабований спосіб втілювати Ваші креативні ідеї.

Avatar IV

Перетворіть одне зображення на повноцінне відео з природною синхронізацією голосу, виразною мімікою та реалістичними жестами рук.

Відеоаватар

Запишіть себе на відео, щоб створити реалістичний аватар, який виглядає й звучить так само, як Ви, тож Вам більше ніколи не доведеться стояти перед камерою.

Фотоаватар

Миттєво створюйте необмежену кількість AI-фотоаватарів себе з одного зображення та текстових інструкцій.

UGC-аватари

Створюйте ефектні, такі що зупиняють скрол, відео у стилі UGC-креаторів для TikTok, Reels та YouTube — без найму акторів чи знімальної команди.

Обирайте з1 000+стокових моделей AI-аватарів

Від професійних ведучих до аватарів у стилі інфлюенсерів і мультикультурних моделей, HeyGen пропонує повний набір стокових аватарів, створених за допомогою ШІ. Легко адаптуйте їх для бізнес-зустрічей, продуктових туторіалів, рекламних роликів або відео для служби підтримки. Наші аватари допомагають Вам встановлювати контакт з авдиторією будь-де й будь-якою мовою.

Як створити AI-аватарцифровий двійник

Перетворіть себе на повністю анімований AI-аватар за допомогою технології цифрового двійника HeyGen. Один раз зафіксуйте свою зовнішність і використовуйте її для створення відео на вимогу, щоб Вам більше ніколи не доводилося ставати перед камерою.

Крок 1

Завантажте чітке своє фото на платформу HeyGen

Крок 2

Навчіть свій персональний AI-аватар, щоб відтворити Ваш унікальний вигляд

Крок 3

Налаштуйте стиль, одяг і тло свого аватара

Крок 4

Оберіть голос або скористайтеся клонуванням голосу, щоб відтворити власний

Крок 5

Створюйте відео з Вашим цифровим AI-аватаром-двійником для будь-яких цілей

Ogilvy перетворює емоції на пісні за допомогою магії ШІ
Ogilvy та Milka запустили «Let Snelle Sing It for You» — кампанію на основі ШІ, у якій покоління Z може перетворювати свої емоції на персоналізовані реп-пісні та відео, просто відсканувавши плитку Milka.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор аватарів

HeyGen поєднує швидкість, якість і гнучкість в одній універсальній платформі. Створюйте аватари за текстовими промптами, перетворюйте фото на аватари або обирайте з нашої стокової бібліотеки. Завдяки потужним інструментам редагування HeyGen пропонує найкращий відеогенератор AI-аватарів для креаторів, брендів та освітян.

Найшвидше створення

Створюйте відео всього за кілька хвилин і отримуйте високоякісний результат швидше, ніж із традиційним відеовиробництвом.

Простий у використанні

Легке створення відео з інтуїтивним інтерфейсом, яким може користуватися кожен без потреби в навичках монтажу чи технічних знаннях.

Універсальний редактор

Зробіть створення відео таким же простим, як написання документа в текстовому редакторі — від першого чернеткового варіанту до фінального відео.

Оживіть свій AI-аватар за допомогою голосу та звуку

Обирайте з понад 100 реалістичних голосів зі ШІ більш ніж 175 мовами та акцентами. Клонуйте власний голос, створюйте унікальні тембри або інтегруйте аватари HeyGen із сторонніми сервісами перетворення тексту на мовлення. Для професійної начитки чи неформального контенту інфлюенсерів — HeyGen забезпечує, щоб Ваш аватар звучав так само реалістично, як і виглядає.

Обирайте з понад 100 стокових голосів

Крок 1

Виберіть Avatar IV на панелі створення.

Крок 3

AI-відео генератор аватарів HeyGen перетворює його на реалістичний аватар.

Крок 2

Завантажте одне фото свого обличчя.

Крок 4

Додайте мовлення, жести та синхронізацію губ для більшої реалістичності

Крок 5

Експортуйте своє створене ШІ відео з аватаром для будь-яких потреб (YouTube, соціальні мережі тощо).

Використовується понад 100 000 командами, які цінують якість, простоту та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі відео зі ШІ на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже мали фільм, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми

Маєте запитання? У нас є відповіді.

Що таке AI-аватар?

AI-аватар — це надреалістичне цифрове зображення людини, створене за допомогою Штучного Інтелекту. Такі аватари здатні відтворювати природну людську мову, міміку та жести, що робить їх ідеальними для масштабованого створення відео, віртуальної комунікації та цифрового контенту. У HeyGen наші AI-аватари створюються на основі даних, наданих за згодою реальних акторів і таланту. Ми дотримуємося етичних практик ШІ, виплачуючи акторам винагороду за кожне відео, створене з використанням їхньої зовнішності, поєднуючи передові генеративні технології ШІ з відповідальним створенням контенту.

Що таке генератор AI-аватарів?

Генератор AI-аватарів — це потужний інструмент, який перетворює текст на реалістичний відеоконтент за допомогою цифрових аватарів. З HeyGen Ви можете миттєво створювати відео студійної якості без потреби в камерах, акторах чи програмному забезпеченні для монтажу.

Чи існує безкоштовний генератор AI-аватарів?

Так, HeyGen пропонує безкоштовну версію для створення AI-аватарів, додавання голосу та створення коротких відео. Преміум-плани відкривають доступ до розширених можливостей, як-от рендеринг у HD та 4K, розширене налаштування та комерційне використання.


Чи можу я створити власний аватар себе або члена команди?

Авжеж. HeyGen спрощує створення Вашого персоналізованого AI-аватара. Просто запишіть коротке калібрувальне відео за нашим покроковим процесом, і наш ШІ створить реалістичну цифрову версію Вас (або члена Вашої команди), яка говоритиме так само, як Ви. Створіть свого цифрового двійника вже зараз у HeyGen.


Який AI-аватар генератор є найкращим у 2025 році?

HeyGen — це найкращий AI-аватар генератор, тому що ним надзвичайно просто користуватися, а реалістичні аватари, що говорять, створюються дуже швидко. Ви можете перетворити текст, зображення або аудіо на відео за лічені хвилини. Платформа підтримує понад 40 мов, тож вона чудово підходить для маркетингу, навчання або просто для створення контенту, який вирізняється.

Як створити відео з AI-аватаром у HeyGen?

Почати роботу з HeyGen швидко й просто: зареєструйте безкоштовний акаунт HeyGen, оберіть стандартний аватар або створіть власний кастомний аватар, напишіть свій скрипт — наші аватари зі ШІ озвучать його з ідеальною синхронізацією губ, налаштуйте своє відео за допомогою візуальних елементів і експортуйте або опублікуйте його.


Чи підтримують AI-аватари HeyGen кілька мов?

Так, аватари HeyGen розмовляють більш ніж 175 мовами та діалектами, що робить їх ідеальними для глобальної комунікації, навчання та взаємодії з клієнтами.


Наскільки реалістичними є AI-аватари HeyGen?

AI-аватари HeyGen створені максимально реалістичними: вони відтворюють людські міміку, жести та інтегрований голос, щоб створювати захопливі, «живі» відео. Відчуйте небачений раніше рівень реалізму разом з HeyGen.

Чи можуть аватари HeyGen передавати емоції та жести?

Так. Аватари HeyGen роблять більше, ніж просто говорять. Вони також використовують природні міміку та жести, які відповідають тону Вашого сценарію. Це робить комунікацію більш захопливою та допомагає Вашим відео здаватися автентичнішими й більш «живими».

Які параметри кастомізації доступні для аватарів HeyGen?

HeyGen пропонує широкі можливості кастомізації. Завдяки таким функціям, як Look Packs, Ви можете швидко перемикатися між вишуканим, грайливим чи нестандартним стилем, щоб відповідати Вашому бренду. Ви також можете налаштовувати образи, інтонації та голоси, щоб Ваш аватар точно відображав той характер, який Ви хочете продемонструвати.

Чи пропонує HeyGen готові або галузеві аватари?

Так. Ви можете обрати з понад 100 готових до використання стокових аватарів, створених для бізнесу, освіти, маркетингу та інших сфер. Також доступні галузеві аватари, спеціально адаптовані для медицини, продажів і корпоративного навчання, тож Ви одразу отримуєте професійне рішення.

Як HeyGen допомагає заощадити час порівняно з традиційним відеовиробництвом?

З HeyGen Ви можете обійтися без камер, студій і монтажу. Просто введіть свій сценарій, оберіть аватар і створіть відео за кілька хвилин. Це дає змогу командам швидко й економно масштабувати створення відео для реклами, навчання та контент-маркетингу.

