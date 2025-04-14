เปลี่ยนข้อมูล แผนภูมิ และคอนเทนต์ภาพของคุณให้กลายเป็นวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโออินโฟกราฟิกนี้ เพียงเริ่มจากข้อมูลของคุณแล้วรับวิดีโอแบบมีผู้บรรยายและแอนิเมชันครบถ้วนได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ซอฟต์แวร์ออกแบบ หรือประสบการณ์ตัดต่อ ทำให้ไอเดียซับซ้อนเข้าใจง่าย แชร์ต่อได้ และเหมาะกับทุกหน้าจอ
เหตุผลที่แบรนด์เลือกใช้ HeyGen Infographic Video Maker
แปลงข้อมูลหรือชาร์ตใดๆ ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ
หยุดส่งสไลด์นิ่งๆที่ไม่มีใครอ่าน แค่วางข้อมูลของคุณ อัปโหลดกราฟ หรืออธิบายคอนเซ็ปต์ แล้วดูให้มันถูกแปลงเป็นวิดีโออินโฟกราฟิกแบบแอนิเมชันทีละซีนพร้อมโมชั่นกราฟิก ทรานซิชันลื่นไหล และเสียงบรรยายที่ไทม์มิ่งพอดี คุณจะได้วิดีโอที่ดูโปรโดยไม่ต้องยุ่งกับไทม์ไลน์ ไม่ว่าคุณจะนำเสนอข้อมูลวิจัยการตลาด เมตริกของสินค้า หรือขั้นตอนวิธีใช้งานแบบทีละสเต็ปตัวสร้างวิดีโอ AIจะจัดการงานหนักให้ทั้งหมด เพื่อให้คอนเทนต์ของคุณสื่อสารได้อย่างมีพลังอย่างที่ควรจะเป็น
เริ่มต้นจากเทมเพลตวิดีโออินโฟกราฟิกที่ปรับแต่งได้
ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากหน้าจอเปล่า เลือกจากไลบรารีเทมเพลตวิดีโออินโฟกราฟิกที่ออกแบบโดยมืออาชีพมากมาย แต่ละเทมเพลตช่วยให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตด้วยกราฟิกเคลื่อนไหว ชุดสีที่ตรงกับแบรนด์ และเลย์เอาต์ที่ปรับให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้ในไม่กี่นาที เพียงอัปโหลด PDF ไฟล์ PowerPoint ใส่ URL หรือสคริปต์ข้อความ แพลตฟอร์มจะเปลี่ยนให้เป็นวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ ทีมที่ทำงานจากเอกสารที่มีอยู่แล้วใช้ PDF เป็นวิดีโอ และ PPT เป็นวิดีโอ เพื่อข้ามขั้นตอนการสร้างใหม่ด้วยมือแล้วไปสู่ผลงานสำเร็จที่พร้อมแชร์ได้ในไม่กี่นาที
ปรับแต่งภาพ แบรนด์ และเลย์เอาต์
วิดีโออินโฟกราฟิกของคุณควรสะท้อนตัวตนแบรนด์ ไม่ใช่ดูเหมือนเทมเพลต ปรับจานสี ฟอนต์ ไอคอน และธีมพื้นหลังได้โดยตรงในตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย อัปโหลดโลโก้ของคุณ สลับลำดับซีน และปรับจูนจังหวะเวลาได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแม้แต่บรรทัดเดียว ทุกองค์ประกอบปรับแต่งได้ เพื่อให้ผลงานที่สร้างออกมาสอดคล้องกับแบรนด์ในทุกแคมเปญและทุกช่องทาง วิดีโอเอดิเตอร์ให้คุณควบคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่ในทุกขั้นตอน และเรนเดอร์การเปลี่ยนแปลงแบบทันที ทำให้การลองปรับแก้ทำได้รวดเร็วและลื่นไหล
แปลและโลคัลไลซ์เป็นมากกว่า 175 ภาษา
อินโฟกราฟิกวิดีโอหนึ่งชิ้นกลายเป็นแอสเซ็ตระดับโลกได้ทันทีเมื่อถึงเวลาต้องใช้ เพียงนำวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วมาเข้าระบบแปลภาษาของแพลตฟอร์ม ก็จะได้เวอร์ชันที่ลิปซิงก์ตรงปากและบรรยายเสียงอย่างเป็นธรรมชาติในกว่า 175 ภาษา โดยไม่ต้องสร้างซีนใหม่หรืออัดเสียงซ้ำ แบรนด์และทีมที่ต้องกระจายคอนเทนต์ข้ามภูมิภาคใช้ AI video translator เพื่อทำโลคัลไลซ์ให้เสร็จภายในบ่ายวันเดียว แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายเดือน
บรรยายด้วยเสียงบรรยาย AI ที่ฟังเป็นธรรมชาติ
ทุกวิดีโออินโฟกราฟิกจะมีชีวิตขึ้นมาด้วยเสียงบรรยายที่คมชัดและมืออาชีพ สร้างจากสคริปต์ของคุณภายในไม่กี่วินาที เลือกสไตล์เสียงได้หลายร้อยแบบ ปรับความเร็ว และตั้งโทนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ต้องมีห้องอัด ไม่ต้องใช้ไมโครโฟน ไม่ต้องถ่ายทำใหม่ซ้ำไปมา หากกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ทั่วโลก ใช้ การโคลนเสียงด้วย AI เพื่อให้เสียงของคุณสม่ำเสมอในทุกเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นที่คุณสร้าง
ตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือสร้างวิดีโออินโฟกราฟิก
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
วิธีสร้างวิดีโออินโฟกราฟิกด้วย AI
เปลี่ยนจากข้อมูลดิบหรือสคริปต์ที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโออินโฟกราฟิกที่เสร็จสมบูรณ์ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือออกแบบหรือมีประสบการณ์ตัดต่อมาก่อน
อัปโหลดไฟล์ PDF วางสคริปต์ ใส่ URL หรือพิมพ์หัวข้อ แพลตฟอร์มจะอ่านเนื้อหาต้นฉบับของคุณแล้วจัดโครงสร้างให้เป็นเฟรมเวิร์กวิดีโออินโฟกราฟิกแบบฉากต่อฉากโดยอัตโนมัติ
เลือกธีมภาพ ปรับสีและเลย์เอาต์ ใส่แบรนด์ของคุณ และตั้งค่าเสียงบรรยาย ทุกองค์ประกอบแก้ไขได้ก่อนเรนเดอร์วิดีโอ
แพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโออินโฟกราฟิกแบบสมบูรณ์ให้คุณพร้อมเสียงบรรยายที่ซิงก์กับภาพ โมชันกราฟิก และทรานซิชัน สามารถพรีวิวทุกซีนได้ก่อนสรุปผลงาน
ดาวน์โหลดวิดีโอในฟอร์แมตที่ต้องการหรือส่งออกตรงไปยังช่องของคุณ เพิ่มซับไตเติล แปลเป็นหลายภาษาเพิ่มเติม หรือส่งต่อไปยัง LMS ของคุณได้ในขั้นตอนเดียว
เครื่องสร้างวิดีโออินโฟกราฟิกคือเครื่องมือที่เปลี่ยนข้อมูล แผนภูมิ ผังขั้นตอนการทำงาน และเนื้อหาที่เป็นข้อความให้กลายเป็นวิดีโอแอนิเมชันพร้อมเสียงบรรยายโดยอัตโนมัติ เพียงใส่เนื้อหาต้นฉบับ ไม่ว่าจะเป็นสคริปต์ ไฟล์ PDF สรุปจากสเปรดชีต หรือคำอธิบายหัวข้อ แล้วแพลตฟอร์มจะจัดลำดับให้เป็นฉากภาพพร้อมเสียงบรรยายที่ไล่ตามเวลาและโมชั่นกราฟิก ผลลัพธ์คือวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานบนโซเชียล แพลตฟอร์มการเรียนรู้ เว็บไซต์ หรือการนำเสนอ โดยไม่ต้องตัดต่อหรือออกแบบเองแม้แต่น้อย
ได้ คุณสามารถอัปโหลดชาร์ต กราฟิก และแอสเซ็ตแบรนด์ของคุณเองแล้วนำไปใช้กับทุกซีนได้ ตัวแก้ไขช่วยให้ตั้งค่าพาเลตสี ฟอนต์ และโลโก้ เพื่อให้วิดีโอที่เสร็จแล้วสอดคล้องกับคู่มือแบรนด์ของคุณโดยไม่ต้องมีดีไซเนอร์มาช่วย หากเริ่มจากไฟล์พรีเซนเทชัน ฟีเจอร์ PPT To video จะดึงภาพสไลด์ที่มีอยู่ของคุณแล้วสร้างใหม่ให้เป็นซีนวิดีโอแบบแอนิเมชันโดยอัตโนมัติ
วิดีโออินโฟกราฟิกส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่คุณส่งเนื้อหาต้นฉบับ แพลตฟอร์มจะจัดการสร้างซีน ซิงก์เสียงบรรยาย และมูฟชันกราฟิกไปพร้อมกัน ทำให้ไม่ต้องรอคิวการผลิตแบบทำมือ วิดีโอที่ยาวขึ้นและมีซีนข้อมูลจำนวนมากอาจใช้เวลามากขึ้นเล็กน้อย แต่เวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ใส่ข้อมูลจนถึงส่งออกจะใช้เวลาเป็นนาที ไม่ใช่เป็นวัน
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขั้นตอนทั้งหมดใช้งานง่ายตั้งแต่ครั้งแรก แค่พิมพ์หรือวางข้อมูล เลือกสไตล์ภาพที่ต้องการ แล้วแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอให้ ทีมที่ไม่มีพื้นฐานด้านดีไซน์ก็สามารถใช้สร้างคอนเทนต์ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ตั้งแต่ครั้งแรกวิดีโอ AI editorจะจัดการการจัดวาง ระยะห่าง และจังหวะอนิเมชันให้อัตโนมัติ
ได้ หลังจากสร้างวิดีโอเสร็จแล้วสามารถแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้มากกว่า 175 ภาษา โดยยังคงการลิปซิงก์ที่แม่นยำและเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติไว้ครบถ้วน โดยไม่ต้องสร้างซีนใหม่หรืออัดเสียงใหม่ใดๆ ทั้งสิ้น ตัวแปลวิดีโอจะจัดการงานโลคัลไลซ์ให้ในขั้นตอนเพิ่มเติมเพียงขั้นตอนเดียว ทำให้สามารถส่งมอบคอนเทนต์อินโฟกราฟิกเดียวกันให้กับทีม ตลาด หรือผู้ชมต่างประเทศได้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ต้องมีงบโปรดักชันแยกต่างหาก
เครื่องมือออกแบบต้องใช้การทำแอนิเมชันด้วยตัวเอง การแก้ไขไทม์ไลน์ การบันทึกเสียงบรรยาย และการจัดรูปแบบไฟล์ส่งออก ซึ่งแต่ละขั้นตอนเพิ่มเวลาทำงานหลายชั่วโมงให้กับทุกโปรเจกต์ แพลตฟอร์มนี้เข้ามาแทนที่เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดด้วยการใส่ข้อความเพียงอย่างเดียวแล้วสร้างวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ให้อัตโนมัติ ทีมที่ใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมมักต้องใช้เวลาหลายวันกับงานที่เครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกแบบแอนิเมชันนี้ทำได้ภายในไม่กี่นาที เวิร์กโฟลว์วิดีโอ AI แบบอธิบายถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคอนเทนต์แบบมีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลานานที่สุดหากต้องทำด้วยมือ
ได้แน่นอน แก้สคริปต์ สลับข้อมูล ปรับสไตล์ภาพ หรือจัดลำดับซีนใหม่ผ่านตัวแก้ไขแบบใช้ข้อความ แล้วเรนเดอร์ใหม่ วิดีโอเวอร์ชันอัปเดตจะพร้อมใช้งานในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น วิธีนี้ทำให้การสร้างวิดีโออินโฟกราฟิกเป็นเรื่องที่ทำได้จริงสำหรับคอนเทนต์ที่เปลี่ยนบ่อย เช่น ตัวชี้วัดรายไตรมาส ลำดับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ หรือคอร์สเทรนนิงด้านกฎระเบียบที่ต้องสะท้อนนโยบายล่าสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่การถ่ายทำวิดีโอแบบปกติทำได้ยาก
ได้ คุณสามารถส่งออกวิดีโอในอัตราส่วนที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มได้ รวมถึง 16:9 สำหรับ YouTube และงานพรีเซนเทชัน 9:16 สำหรับฟอร์แมตโซเชียลแนวตั้ง และ 1:1 สำหรับโพสต์ในฟีด เพิ่มซับไตเติลอัตโนมัติด้วย ตัวสร้างซับไตเติล เพื่อให้คอนเทนต์ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เล่นอัตโนมัติแบบไม่มีเสียง สำหรับคอนเทนต์โซเชียลแบบสั้น ตัวสร้าง Reels และ เครื่องมือ YouTube Shorts ช่วยตัดคอนเทนต์อินโฟกราฟิกให้เป็นฟอร์แมตที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มได้ในขั้นตอนเดียว
มีแพลนใช้ฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ให้สร้างวิดีโอและลองใช้เครื่องมือหลักได้ก่อนตัดสินใจแพลนเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน พร้อมการเข้าถึงเทมเพลตทั้งหมดและตัวเลือกการส่งออกขั้นสูง แพลนสำหรับองค์กรมีการเข้าถึง API การเชื่อมต่อระบบแบบกำหนดเอง และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์การผลิตปริมาณสูง
ได้ คุณสามารถใช้เอกสารต้นฉบับหรือสคริปต์เดียวกันเพื่อสร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันที่มีสไตล์ภาพ น้ำเสียงการบรรยาย หรือภาษาที่ต่างกันได้ ทีมที่ทำงานจากรายงานข้อมูลชุดเดียวมักจะสร้างเวอร์ชันแยกสำหรับการบรีฟภายใน การกระจายบนโซเชียล และคอนเทนต์สำหรับการเทรนนิงไปพร้อมกัน เวิร์กโฟลว์แบบ text to video และ faceless video ช่วยให้แตกแขนงจากอินพุตเดียวออกเป็นเอาต์พุตหลายแบบที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำงานโปรดักชันซ้ำ
แพลตฟอร์มมาพร้อมไลบรารีเทมเพลตอินโฟกราฟิกขนาดใหญ่ ครอบคลุมไทม์ไลน์ โฟลว์ของกระบวนการ แผนภูมิเปรียบเทียบ การแยกย่อยข้อมูล และลำดับขั้นตอนแบบ step-by-step แต่ละเทมเพลตออกแบบอย่างมืออาชีพและปรับแต่งได้เต็มรูปแบบ สามารถอัปเกรดเลย์เอาต์ ปรับโทนสี และใส่แบรนด์ของคุณเองได้โดยไม่ต้องยุ่งกับโครงสร้างพื้นฐาน เลือกดูตามอุตสาหกรรม รูปแบบ หรือประเภทคอนเทนต์เพื่อหาอินโฟกราฟิกวิดีโอจุดเริ่มต้นที่ใช่ จากนั้นเพียงแทนที่คอนเทนต์ตัวอย่างด้วยข้อมูลของคุณเองได้ภายในไม่กี่นาที
นี่คือฟอร์แมตแบบไดนามิกที่ถูกสร้างมาเพื่อทำสิ่งนั้นโดยเฉพาะ รายงานและสไลด์แบบสแตติกช่วยให้ข้อมูล แต่ วิดีโออินโฟกราฟิกจะดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยการผสมผสานการเคลื่อนไหว การบรรยาย และภาพประกอบในรูปแบบที่ทั้งน่าสนใจและติดตามได้ง่าย วิดีโอที่ทำให้ข้อมูลเป็นภาพและเคลื่อนไหวตลอดเวลามีแนวโน้มที่จะถูกดูจนจบ ถูกแชร์ต่อในทีม และถูกจดจำได้ในภายหลัง หากต้องการแชร์ผลการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือทั้งให้ความบันเทิงและให้ข้อมูลไปพร้อมกัน วิดีโออินโฟกราฟิกคือฟอร์แมตที่สร้างความประทับใจยาวนานโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านโปรดักชัน
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI