สร้างซับไตเติลที่แม่นยำให้กับวิดีโอใดก็ได้ในไม่กี่วินาที เครื่องมือ AI Subtitle Generator ของ HeyGen แปลงเสียงพูดเป็นซับไตเติลที่อ่านง่ายพร้อมใช้งาน ช่วยเพิ่มการเข้าถึง ยกระดับการมีส่วนร่วม และทำให้คอนเทนต์ของคุณทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นบนทุกแพลตฟอร์ม อัปโหลดวิดีโอของคุณ สร้างซับไตเติลได้ทันที และแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณรวดเร็วและไร้ความกังวล

ทำไมต้องใช้ HeyGen เพื่อใส่คำบรรยายในวิดีโอของคุณ

คำบรรยายช่วยให้ผู้ชมติดตามสารของคุณได้ง่ายขึ้น เพิ่มการเข้าถึง และกระตุ้นการมีส่วนร่วม HeyGen ทำให้ขั้นตอนนี้รวดเร็วด้วยการสร้างคำบรรยายที่แม่นยำแบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องถอดเสียงเองหรือทำขั้นตอนเพิ่มเติม
AI จัดการทั้งการถอดเสียง การกำหนดเวลา และการจัดรูปแบบ ทำให้ได้คำบรรยายพร้อมใช้งานที่ตรงกับเสียงของคุณ สามารถแก้ไข ปรับสไตล์ให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม และส่งออกเป็นฟอร์แมตที่ต้องการสำหรับ YouTube, TikTok, Instagram, Reels หรือคอนเทนต์แบบยาว ทุกอย่างทำงานบนเบราว์เซอร์ จึงใส่คำบรรยายให้วิดีโอจากอุปกรณ์ใดก็ได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์

หากคลิปของคุณต้องตัดต่อก่อนสร้างซับไตเติล สามารถเตรียมได้อย่างรวดเร็วด้วยOnline Video Trimmer:

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยาย

ซับไตเติลที่แม่นยำช่วยให้คอนเทนต์ของคุณดูตามได้ง่ายแม้ผู้ชมจะไม่สามารถเปิดเสียงได้ ทำตามทิปง่ายๆ เหล่านี้เพื่อยกระดับคุณภาพซับไตเติลและช่วยให้ AI เข้าใจเสียงของคุณได้ดีขึ้น:

✓ ใช้เสียงที่คมชัด: การพูดชัดเจนและเสียงรบกวนพื้นหลังน้อยช่วยเพิ่มความแม่นยำ
✓ พูดด้วยจังหวะสม่ำเสมอ: การพูดที่คงที่ช่วยให้ซับไตเติลซิงก์กับวิดีโอของคุณได้ดี
✓ ทบทวนรายละเอียดสำคัญ: ตรวจสอบชื่อเฉพาะ คำศัพท์เทคนิค และวลีของแบรนด์ให้ถูกต้อง
✓ เลือกสไตล์ที่อ่านง่าย: ใช้ฟอนต์ที่ชัดเจนและคอนทราสต์ดีสำหรับวิดีโอยาว ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok หรือ Reels
✓ ส่งออกไฟล์ให้ถูกต้อง: ใช้ไฟล์ SRT หรือ VTT สำหรับแพลตฟอร์มที่รองรับไฟล์ซับไตเติล ใช้ซับไตเติลแบบฝังในวิดีโอสำหรับแอปที่ไม่รองรับไฟล์ซับ
✓ พรีวิวก่อนเผยแพร่: ตรวจสอบเวลา รูปแบบ และความอ่านง่ายเป็นครั้งสุดท้าย

ยกระดับการเข้าถึงวิดีโอด้วยซับไตเติล AI

HeyGen มอบทุกสิ่งที่ต้องการสำหรับการสร้างซับไตเติลที่แม่นยำ แก้ไขได้ง่าย และเผยแพร่คอนเทนต์ไปยังทุกแพลตฟอร์ม แต่ละฟีเจอร์ช่วยประหยัดเวลา พร้อมให้คุณควบคุมซับไตเติลขั้นสุดท้ายได้อย่างเต็มที่

✓ AI Powered Subtitle Generation: สร้างซับไตเติลที่ชัดเจนและแม่นยำได้ภายในไม่กี่วินาที HeyGen วิเคราะห์เสียงของคุณและสร้างซับไตเติลที่อ่านง่ายพร้อมไทม์มิงที่ถูกต้อง
✓ Simple Editing Controls: ปรับเวลา เครื่องหมายวรรคตอน หรือการสะกดคำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
✓ Export or Burn-In Subtitles: ดาวน์โหลดไฟล์ซับไตเติล SRT หรือ VTT สำหรับแพลตฟอร์มอย่าง YouTube หรือส่งออกวิดีโอที่ฝังซับไตเติล (burned-in) สำหรับ TikTok Instagram หรือ Reels
✓ Multiple Language Support: สร้างซับไตเติลได้หลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
✓ Fast, Browser-Based Workflow: ทุกอย่างทำงานบนเบราว์เซอร์ จึงอัปโหลด ใส่ซับไตเติล และส่งออกได้จากทุกอุปกรณ์
✓ Secure and Private: วิดีโอของคุณได้รับการปกป้องตลอดทุกขั้นตอน

ปรับสไตล์และตกแต่งซับไตเติลของคุณ เปลี่ยนฟอนต์ ขนาด ตำแหน่ง และพื้นหลังให้ซับไตเติลอ่านง่ายและพร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์ม หากต้องการเพิ่มข้อความบนหน้าจอหรือใส่แบรนด์เพิ่มเติม ลองใช้เครื่องมือ Add Text to Video นี้:

ใช้งานอย่างไร

เพิ่มคำบรรยายในวิดีโอของคุณง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

การสร้างซับไตเติลด้วย HeyGen ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตัดต่อหรือใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ ทุกอย่างทำบนออนไลน์ได้ทั้งหมด ตั้งแต่การอัปโหลดจนถึงการส่งออกไฟล์เสร็จในไม่กี่นาที

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดวิดีโอของคุณ

เลือกไฟล์ MP4, MOV หรือ WebM แล้วอัปโหลดโดยตรงจากอุปกรณ์ของคุณ HeyGen รองรับรูปแบบวิดีโอยอดนิยมส่วนใหญ่

ขั้นตอนที่ 2

ให้ AI สร้างคำบรรยายวิดีโอให้คุณ

HeyGen วิเคราะห์เสียงของคุณโดยอัตโนมัติและสร้างคำบรรยายที่แม่นยำพร้อมไทม์โค้ดตามสิ่งที่พูด

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจทาน แก้ไข และปรับสไตล์

ปรับเวลา แก้ชื่อ เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน หรือเปลี่ยนสไตล์ซับไตเติลได้ตามต้องการ ควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างเต็มที่

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกซับไตเติลของคุณ

ดาวน์โหลดซับไตเติลเป็นไฟล์ SRT หรือ VTT หรือส่งออกวิดีโอแบบฝังซับไตเติลลงในภาพสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok, Instagram และ Reels

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Subtitle Generator

คำบรรยายที่สร้างด้วย AI มีความแม่นยำแค่ไหน?

HeyGen ใช้เทคโนโลยีจดจำเสียงขั้นสูงในการสร้างคำบรรยายที่แม่นยำสูงแม้ในกรณีพูดเร็ว จากนั้นเพียงตรวจทานอย่างรวดเร็วก็สามารถปรับแก้ชื่อ ตัวย่อ หรือคำศัพท์เทคนิคต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

สามารถสร้างคำบรรยายสำหรับวิดีโอบน TikTok, Instagram หรือ YouTube ได้ไหม

ได้ ส่งออกไฟล์ SRT/VTT สำหรับแพลตฟอร์มที่รองรับคำบรรยายหรือฝังซับไตเติลลงในวิดีโอโดยตรงสำหรับ TikTok, Reels และ Shorts หากต้องการตัดต่อก่อนใส่ซับไตเติล ลองใช้เครื่องมือตัดวิดีโอออนไลน์

ตัวสร้างคำบรรยายวิดีโอใช้งานได้ฟรีไหม

ฟีเจอร์หลักหลายอย่างรวมถึงการสร้างซับไตเติลอัตโนมัติ เครื่องมือแก้ไข และการส่งออกไฟล์ SRT/VTT ให้ใช้งานได้ฟรี สามารถทำซับไตเติลวิดีโอได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

ฉันสามารถอัปโหลดวิดีโอรูปแบบใดได้บ้าง?

HeyGen รองรับไฟล์ MP4, MOV, AVI และ WebM ทำให้ง่ายต่อการใส่คำบรรยายให้คอนเทนต์จากมือถือ กล้อง หรือการบันทึกหน้าจอ
เครื่องมือนี้รองรับซับไตเติลหลายภาษาหรือไม่

ได้แน่นอน คุณสามารถสร้างคำบรรยายได้หลายภาษา ทำให้คอนเทนต์เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกบนโซเชียลมีเดีย อีเลิร์นนิง และช่องทางการตลาดต่างๆ แพลตฟอร์มของเราได้สร้างอวตารจาก AI ไปแล้วกว่า 111,252,277 อวตาร สำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจต่างๆ

คำบรรยายจะทำให้คุณภาพวิดีโอลดลงไหม

ไม่ส่งผล วิดีโอของคุณยังคงความคมชัดเหมือนเดิมไม่ว่าจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ซับไตเติลหรือเบิร์นคำบรรยายลงในวิดีโอโดยตรงสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok หรือ Instagram

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอถึงจะใช้เครื่องมือนี้ได้ไหม

ไม่เลย อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและทำงานบนเบราว์เซอร์ ทุกคนจึงสามารถสร้าง แก้ไข และปรับแต่งซับไตเติลได้ภายในไม่กี่นาที หากต้องการเพิ่มข้อความบนหน้าจอเพิ่มเติม คุณยังสามารถใช้ Add Text to Video ได้ด้วย

