พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

AI Video Ad Generator สำหรับสร้างโฆษณาได้ทันที

เริ่มจาก URL ของสินค้า สคริปต์สั้น หรือบรีฟเพียงหนึ่งชุดแล้วสร้างวิดีโอโฆษณาคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือการตัดต่อเอง HeyGen สร้างจังหวะการเล่าเรื่อง เสียงพากย์ คำบรรยาย และไฟล์วิดีโอพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมปล่อยโฆษณาหลายเวอร์ชันและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าแบบไหนขยายผลได้ดีที่สุด

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอโฆษณา AI ของเรา

AI Video Ads Generator ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอโฆษณาประสิทธิภาพสูงได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขด้วยตัวเอง เริ่มจากสคริปต์หรือไอเดีย แล้ว HeyGen จะเปลี่ยนให้เป็นโฆษณาพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ปรับแต่งสำหรับโซเชียล แคมเปญเพอร์ฟอร์แมนซ์ และแคมเปญดิจิทัล สร้าง อัปเดต และขยายครีเอทีฟโฆษณาได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งเทมเพลต ไทม์ไลน์ หรือขั้นตอนโปรดักชันที่ล่าช้า


เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกซิงก์ปากหลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
โฆษณาเปิดตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว

โฆษณาเปิดตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

แคมเปญแคตตาล็อกและมาร์เก็ตเพลส

แคมเปญแคตตาล็อกและมาร์เก็ตเพลส

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

โฆษณาวิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลเป็นหลัก

โฆษณาวิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลเป็นหลัก

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

รีทาร์เก็ตติ้งและดายนามิกครีเอทีฟ

รีทาร์เก็ตติ้งและดายนามิกครีเอทีฟ

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

การส่งมอบแคมเปญสำหรับเอเจนซี

การส่งมอบแคมเปญสำหรับเอเจนซี

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

เปิดตัวสู่ตลาดต่างประเทศ

เปิดตัวสู่ตลาดต่างประเทศ

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอจากสคริปต์ด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงสมจริงได้ภายในไม่กี่นาที เริ่มได้ตั้งแต่ไอเดียคร่าวๆ บทภาพยนตร์ที่เขียนเสร็จแล้ว หรือแค่ไม่กี่บูลเล็ตพอยต์ HeyGen สร้างฉากพูดคุยสมจริงพร้อมเครื่องมือควบคุมทรงพลัง ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากข้อความไปเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งเวิร์กโฟลว์โปรดักชันแบบเดิม

เริ่มต้นใช้งานฟรี
สร้างได้รวดเร็วทันใจ

เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที เร็วและประหยัดกว่าการถ่ายทำใหม่ การถ่ายซ้ำ หรือการตัดต่อที่ซับซ้อนมาก

ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีพื้นฐานตัดต่อ ไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิค แค่เขียน สร้าง ปรับให้ลงตัว

เครื่องมือสร้างสรรค์แบบครบวงจร

ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงไฟล์ส่งออกสุดท้าย ตัวแก้ไขแบบใช้ข้อความของ HeyGen ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดลื่นไหล แก้ไขประโยค ปรับจังหวะ ปรับซีน และลองเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนแก้เอกสาร ไม่ใช่ไทม์ไลน์

ลิงก์ไปยังเวิร์กโฟลว์วิดีโอจากหน้าผลิตภัณฑ์

วาง URL หน้าโปรดักต์หรือแลนดิ้งเพจแล้ว HeyGen จะดึงรูปภาพ สเปก และข้อความสำคัญออกมาเพื่อสร้างสตอรีบอร์ด เวิร์กโฟลว์ link to video จะจับคู่คอนเทนต์บนหน้าเว็บให้กลายเป็นโฆษณาหลายซีนหรือคลิปโปรโมตสั้นๆ ที่ปรับให้เหมาะกับโซเชียล โดยแทบไม่ต้องตั้งค่าด้วยตัวเอง

เริ่มต้นใช้ฟรี →
Multiple smartphone screens display a live video of a woman, with language flags for French, Spanish, Chinese, and German.

แปลงสคริปต์เป็นวิดีโอพร้อมตัวเลือกเสียงมนุษย์

เขียนสคริปต์สั้นๆ เองหรือให้ HeyGen ช่วยร่างฮุกและ CTA ให้ ระบบจะสร้างเสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติได้หลายโทนเสียงและหลายภาษา พร้อมทำลิปซิงก์อย่างแม่นยำเมื่อใช้ talking head หรือทรัพยากรอวตารเพื่อให้เสียงบรรยายซิงก์กับภาพตลอด

เริ่มต้นใช้ฟรี →
A digital document editing interface displaying text, "Q3 Result Overview," and a photo of a smiling man.

ระบบอัตโนมัติสำหรับงานครีเอทีฟและพรีเซ็ตสไตล์

เลือกธีมภาพ จังหวะ และอัตราส่วนภาพที่ต้องการ แล้ว HeyGen จะจัดการใส่โมชั่นที่ลื่นไหล สไตล์คำบรรยาย และทรานซิชันให้อัตโนมัติ พรีเซ็ตบนแพลตฟอร์มช่วยให้ไฟล์ที่ส่งออกแต่ละชิ้นถูกปรับให้เหมาะกับตำแหน่งโฆษณาและดึงดูดความสนใจผู้ชม โดยไม่ต้องเสียเวลาปรับขนาดเองเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A wave of colorful play button-shaped frames, each featuring the same smiling woman in various professional roles.

รองรับการสร้างแบบแบตช์ การทดสอบ และการวิเคราะห์

สร้างโฆษณาหลายร้อยเวอร์ชันได้ง่ายๆ ด้วยการเปลี่ยนฮุค รูปภาพ หรือ CTA แบบสเกลใหญ่ด้วยแพลตฟอร์มโฆษณา AI ของเรา ไฟล์ที่ส่งออกจะถูกจัดระเบียบให้เหมาะกับผู้จัดการโฆษณาและการทดสอบ A/B ใช้คำแนะนำในตัวสำหรับกลุ่มเป้าหมายและติดตามสัญญาณประสิทธิภาพเพื่อให้ทีมสามารถแยกองค์ประกอบครีเอทีฟที่ทำผลงานได้ดีที่สุดออกมาได้อย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้ฟรี →
A man smiling and wearing glasses, with an overlay showing a device with colorful buttons and the text '+ Add product'.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์แล้วจู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างโฆษณาวิดีโอ AI

สร้างวิดีโอพร้อมลงโฆษณาได้ใน 4 ขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่บรีฟจนเป็นไฟล์พร้อมเผยแพร่

เริ่มต้นใช้ฟรี
ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มแหล่งที่มาของคุณ

วาง URL สินค้า อัปโหลดรูปภาพ หรือใส่สคริปต์สั้นๆ จากนั้น HeyGen จะวิเคราะห์เนื้อหา ดึงจุดเด่นสำคัญ และเตรียมสตอรีบอร์ดแบบฉากต่อฉากเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์และรูปแบบ

เลือกอัตราส่วนภาพ ธีมภาพ และจังหวะของวิดีโอ จากนั้นใช้ชุดแบรนด์ของคุณเพื่อให้โลโก้ ฟอนต์ และสีสันสอดคล้องกันในทุกเวอร์ชันและทุกตำแหน่งการแสดงผล

ขั้นตอนที่ 3

สร้างและปรับแต่งเวอร์ชันต่างๆ

สร้างร่างวิดีโอหลายแบบพร้อมฮุก ภาพ และ CTA ที่แตกต่างกัน พรีวิวเทียบกันแบบเคียงข้าง ปรับแต่งข้อความหรือภาพ แล้วสร้างเวอร์ชันใหม่สำหรับทดสอบ A/B ได้โดยไม่ต้องแก้ไทม์ไลน์เองด้วยเครื่องมือสร้างโฆษณาของเรา

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเปิดตัวแคมเปญ

ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 และรูปภาพที่ปรับแต่งสำหรับ Feed, Reels, Stories และตำแหน่งโฆษณาในสตรีม ใช้งานการส่งออกแบบแบตช์เพื่ออัปโหลดแอสเซ็ตที่จัดระเบียบแล้วไปยังตัวจัดการโฆษณาโดยตรงและเริ่มทดสอบได้ทันที

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI video ad generator คืออะไร และ HeyGen ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างไร?

เครื่องสร้างโฆษณาวิดีโอ AI จะเปลี่ยนบรีฟ URL รูปภาพ หรือสคริปต์ให้กลายเป็นโฆษณาสำเร็จรูปโดยอัตโนมัติ ด้วยการจัดองค์ประกอบซีนอัตโนมัติ สังเคราะห์เสียง ใส่คำบรรยาย และจัดรูปแบบไฟล์ส่งออก HeyGen ผสานการแปลงข้อความเป็นวิดีโอและอวตาร AI เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดแปลงรูปภาพเป็นวิดีโอเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างโฆษณาที่ดูมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือการตัดต่อด้วยตัวเอง

HeyGen แตกต่างจากเครื่องมือสร้างโฆษณาวิดีโอ AI อื่นๆ อย่างไร?

HeyGen มุ่งเน้นความชัดเจน การควบคุม และความรวดเร็ว แทนการพึ่งพาเทมเพลตหนักๆ โดยให้ทีมอัปเดตสคริปต์แทนการสร้างวิดีโอใหม่ทุกครั้ง ทำให้ปรับแก้ง่าย รักษาความสอดคล้องระหว่างแคมเปญ และขยายการสร้างครีเอทีฟโฆษณาได้โดยไม่ทำให้เวิร์กโฟลว์การผลิตช้าลง

โฆษณาวิดีโอที่สร้างด้วย AI สามารถทำผลงานได้ดีจริงไหม

AI ช่วยให้สร้างโฆษณาหลายเวอร์ชันได้เร็วขึ้น ทำให้การทดสอบและการปรับแต่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับข้อเสนอและข้อความของคุณ แต่การทำซ้ำได้เร็วขึ้นช่วยให้เรียนรู้จากผลลัพธ์และปรับปรุงครีเอทีฟได้ง่ายขึ้นโดยไม่ติดขัดเรื่องการผลิตสร้างวิดีโอ 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

เครื่องมือสร้างโฆษณาวิดีโอ AI นี้เหมาะสำหรับโฆษณาบนโซเชียลมีเดียหรือไม่

ได้ HeyGen รองรับการสร้างโฆษณาสำหรับ TikTok, Instagram, Facebook, YouTube และ Google Ads หลายทีมยังใช้ Repurpose Video เพื่อปรับครีเอทีฟโฆษณาเดียวกันให้เหมาะกับหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด

ต้องมีประสบการณ์ด้านดีไซน์หรือการตัดต่อวิดีโอไหมถึงจะใช้ HeyGen ได้?

ไม่จำเป็น HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาด ผู้ก่อตั้ง และทีมที่ต้องการผลลัพธ์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตัดต่อที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นเพียงการแก้ไขข้อความง่ายๆ ทำให้ใช้งานได้แม้ไม่เคยตัดต่อวิดีโอมาก่อน

มีตัวเลือกควบคุมแบรนด์อะไรบ้าง?

ใช้ชุดแบรนด์ที่มีโลโก้ ฟอนต์ และสี HeyGen บังคับใช้กฎของแบรนด์กับร่างวิดีโอและเทมเพลตที่สร้างทั้งหมด และให้ล็อกองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้ทีมรักษาความสอดคล้องได้ในทุกสเกล

รองรับการส่งออกไฟล์และรูปแบบการนำไปใช้แบบใดบ้าง?

HeyGen ส่งออกไฟล์วิดีโอ MP4 และรูปภาพความละเอียดสูงที่จัดรูปแบบสำหรับ Feed, Reels, Stories, Messenger และตำแหน่งโฆษณาแบบ in-stream การส่งออกแบบแบตช์จะจัดระเบียบไฟล์ด้วยการตั้งชื่อที่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการโฆษณาและเครื่องมือแคมเปญ

โฆษณาของ HeyGen ปฏิบัติตามนโยบายของแพลตฟอร์มหรือไม่?

HeyGen ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์มทั่วไป เช่น อัตราส่วนภาพ ความอ่านง่ายของคำบรรยาย และสัดส่วนข้อความมาตรฐาน แต่การปฏิบัติตามนโยบายขั้นสุดท้ายและการอนุมัติโฆษณายังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงโฆษณา

HeyGen ทดลองใช้ฟรีได้หรือไม่?

เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและทดสอบเวิร์กโฟลว์ได้ก่อนขยายการใช้งาน HeyGen ให้คุณสร้างวิดีโอโฆษณา AI แรกได้โดยตรงบนเบราว์เซอร์ เพื่อดูว่าเหมาะกับกระบวนการทำการตลาดของคุณแค่ไหนก่อนตัดสินใจแพ็กเกจที่ราคาเริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน

ฉันสามารถสร้างโฆษณาวิดีโอแบบไหนได้บ้างด้วยเครื่องมือนี้?

คุณสามารถสร้างวิดีโอโฆษณาโปรโมตสินค้า โฆษณาสร้างการรับรู้แบรนด์ ครีเอทีฟสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ โฆษณาเชิงให้ความรู้ และวิดีโอประกาศต่างๆ ได้เทมเพลตวิดีโอเพื่อให้เลย์เอาต์เป็นระเบียบและรักษาเอกลักษณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกแคมเปญ

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background