วิดีโออบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับขนาดใหญ่
เปลี่ยนการอบรมภาคบังคับให้เป็นคอนเทนต์วิดีโอที่ติดตามผลได้ พร้อมส่งออกเป็น SCORM สำหรับ LMS ของคุณ อัปเดตได้ทันทีเมื่อกฎระเบียบเปลี่ยนแปลง รองรับการใช้งานมากกว่า 175 ภาษา เก็บบันทึกการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนผ่านการอบรมตามข้อกำหนดครบถ้วน
คอขวดคอนเทนต์ L&D
ความท้าทายด้านการอบรมข้อกำกับดูแล
การอบรมด้านกฎระเบียบเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย มีกรอบเวลาชัดเจน และจัดการในระดับองค์กรขนาดใหญ่ได้ยาก พนักงานหลายร้อยคนพลาดเส้นตาย กฎระเบียบเปลี่ยนเร็วกว่าวัสดุการอบรมที่อัปเดตได้ และการตรวจสอบพบช่องโหว่ในบันทึกการอบรมที่ไม่ครบถ้วน การอบรมแบบสดจัดให้ครอบคลุมทุกกะและทุกสาขาไม่ได้ การอบรมที่มีแต่ภาษาอังกฤษทำให้ทีมงานทั่วโลกตามไม่ทัน และสไลด์ PowerPoint มีอัตราการเรียนจบต่ำ วิทยากรภายนอกมีค่าใช้จ่ายปีละหลายพันดอลลาร์ ขณะที่การติดตามผลแบบแมนนวลใช้เวลาหลายชั่วโมงและเพิ่มความเสี่ยงในการตรวจสอบ ความรับผิด และโทษปรับ
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้กลายเป็น วิดีโอเทรนนิงระดับมืออาชีพ ที่มีการติดตาม SCORM ในตัวสำหรับเอกสารประกอบการตรวจสอบ อัปโหลดคอนเทนต์ของคุณ เลือกอวตาร AI มืออาชีพ แล้วสร้างวิดีโอที่สามารถส่งออกไปยัง LMS ของคุณได้โดยตรงพร้อมข้อมูลการเรียนจบ เวลาเรียน และการควบคุมเวอร์ชัน เมื่อกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง เพียงอัปเดตสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที โดยเวอร์ชันล่าสุดจะถูกแสดงให้ผู้เรียนโดยอัตโนมัติ ต้องการเทรนนิงด้าน compliance หลายภาษาใช่ไหม แปลคอนเทนต์ด้านการป้องกันการคุกคามในที่ทำงาน OSHA หรือ HIPAA เป็นมากกว่า 175 ภาษาด้วยการโคลนเสียงที่เป็นธรรมชาติและการลิปซิงก์ เพื่อส่งมอบการเทรนนิงที่สอดคล้องตามข้อกฎหมายด้วยหลักฐานการตรวจสอบที่เป็นหนึ่งเดียวและต่อเนื่อง
ทุกอย่างที่ทีม L&D ต้องการเพื่อการฝึกอบรมในระดับองค์กร
การส่งออก SCORM และบันทึกการตรวจสอบ (Audit Trails)
ส่งออกวิดีโอการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นแพ็กเกจ SCORM 1.2 หรือ 2004 ที่เชื่อมต่อกับ LMS ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่นๆ LMS ของคุณจะติดตามสถานะการเรียน เวลา คะแนนการประเมิน และวันที่เรียนจบโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ตรวจสอบขอเอกสารยืนยัน เพียงดึงรายงานการเรียนจบออกจากระบบของคุณได้ทันที
รองรับมาตรฐาน SCORM 1.2 และ 2004
ติดตามการทำคอร์สให้เสร็จโดยอัตโนมัติ
บันทึกการตรวจสอบพร้อมเวลา Timestamp
เอกสารเวอร์ชันคอนโทรล
อัปเดตกฎระเบียบแบบทันที
ข้อบังคับไม่รอให้ตารางการผลิตของคุณพร้อม OSHA อัปเดตมาตรฐานใหม่ คดีความทำให้ข้อกำหนดการอบรมเรื่องการคุกคามเปลี่ยนไป แก้ไขสคริปต์การอบรมให้ตรงกับข้อกำหนดล่าสุดแล้วสร้างวิดีโอใหม่ภายใน 5 นาที อัปโหลดขึ้น LMS แล้วระบบจะสลับแทนเวอร์ชันเก่าให้อัตโนมัติ คอร์สอบรมด้านกฎระเบียบของคุณจึงแม่นยำอยู่เสมอโดยไม่ต้องเสียเวลาผลิตหลายสัปดาห์
อัปเดตสคริปต์และเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่นาที
ไม่ต้องถ่ายทำใหม่
ติดตามเวอร์ชันเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
อัปเดตทุกภาษาได้พร้อมกัน
การอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายภาษา
หลายเขตอำนาจกำหนดตามกฎหมายให้ต้องมีการอบรมเป็นภาษาที่พนักงานเข้าใจ วิดีโอการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพียงหนึ่งชิ้นสามารถแปลงเป็นเวอร์ชันหลายภาษาจำนวนไม่จำกัด แปลคอร์สอบรม OSHA เป็นภาษาสเปนสำหรับศูนย์ในเท็กซัสของคุณ เป็นภาษาโปรตุเกสสำหรับพนักงานชาวบราซิล เป็นภาษาเวียดนามสำหรับทีมในแคลิฟอร์เนีย การโคลนเสียงช่วยให้การพูดถ่ายทอดเป็นธรรมชาติไม่เหมือนระบบอ่านข้อความให้ฟังแบบหุ่นยนต์ แต่ละเวอร์ชันภาษายังคงมีการติดตามผลแบบ SCORM เหมือนกัน
รองรับมากกว่า 175 ภาษา
การโคลนเสียงแบบเป็นธรรมชาติสำหรับแต่ละภาษา
ลิปซิงก์ซิงก์ปากให้ตรงกับการขยับปาก
การติดตาม SCORM แยกตามเวอร์ชันภาษา
คอนเทนต์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับมืออาชีพ
ไม่มีใครอยากนั่งดูสไลด์ PowerPoint ป้องกันการล่วงละเมิดยาว 40 สไลด์ อัตราการดูวิดีโอจบสูงกว่าการเทรนด้วยเอกสารถึง 3 เท่า ผู้นำเสนอแบบอวตารมืออาชีพช่วยถ่ายทอดเนื้อหาที่จำเป็นในรูปแบบวิดีโอที่ดูเพลินและน่าติดตาม พนักงานจึงเข้าใจข้อกำหนดได้ชัดเจนขึ้นและจดจำเนื้อหาการเทรนได้นานกว่าเดิม
การนำเสนอโดยผู้บรรยายมืออาชีพ
อัตราการเรียนจบสูงกว่าการใช้เอกสาร
ช่วยให้จดจำความรู้ได้ดียิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างตามสถานการณ์เมื่อเหมาะสม
จากความต้องการฝึกอบรมสู่คอร์สออนไลน์ที่เผยแพร่ได้ใน 3 ขั้นตอน
อัปโหลดคอนเทนต์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ
เริ่มจากเอกสารด้านกฎระเบียบที่มีอยู่ อัปโหลดสไลด์ PowerPoint จากการอบรมครั้งก่อน วางสคริปต์จากเอกสารนโยบาย หรือใช้โครงร่างเนื้อหาจากวิทยากรภายนอก สำหรับหัวข้อด้านกฎระเบียบที่พบบ่อยให้ดูจากข้อกำหนดที่มีอยู่ มาตรฐาน OSHA เป็นข้อมูลสาธารณะ แนวทางป้องกันการคุกคามของ EEOC มีเอกสารกำกับไว้ ข้อกำหนดของ HIPAA ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว
เลือกผู้นำเสนอมืออาชีพ
เลือกจากอวตาร AI มืออาชีพกว่า 120 แบบที่เหมาะกับหัวข้อด้านกฎระเบียบที่จริงจัง พรีเซนเตอร์ลุคมืออาชีพสำหรับการอบรมเรื่องการคุกคาม อวตารโฟกัสด้านความปลอดภัยสำหรับคอนเทนต์ OSHA ผู้เชี่ยวชาญสายเฮลท์แคร์สำหรับการอบรม HIPAA ใส่โลโก้และแบรนด์ของบริษัทได้ เพิ่มข้อความข้อจำกัดความรับผิดทางกฎหมายที่จำเป็นได้ครบถ้วน
ดีพลอยด้วยการติดตาม SCORM
ส่งออกเป็นแพ็กเกจ SCORM อัปโหลดไปยัง LMS ของคุณพร้อมกับคอร์สฝึกอบรมอื่นๆ ที่จำเป็น กำหนดเงื่อนไขการจบคอร์ส มอบหมายให้กับกลุ่มพนักงานที่ต้องเรียน ระบบ LMS จะจัดการการลงทะเบียน การติดตาม การแจ้งเตือน และเอกสารทั้งหมด เมื่อผู้ตรวจสอบขอหลักฐาน ให้สร้างรายงานการจบคอร์สได้ทันที
การอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับทุกข้อบังคับ
การอบรมความปลอดภัยตามมาตรฐาน OSHA
การผลิต การก่อสร้าง คลังสินค้า และทุกอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การสื่อสารด้านอันตราย การล็อกและติดป้ายเตือน การป้องกันการตกจากที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การขับขี่และใช้งานรถยก ข้อกำหนดด้าน PPE สร้างหลักสูตรอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน OSHA พร้อมบันทึกการเรียนจบสำหรับการตรวจสอบ
กรณีการใช้งาน: บริษัทผู้ผลิตที่ทำงาน 3 กะสร้างวิดีโออบรม OSHA เรื่อง lockout tagout จากนั้นเผยแพร่ทั้งภาษาอังกฤษและสเปน พนักงานทุกกะเรียนจบตามเวลาที่สะดวกของแต่ละคน เมื่อตรวจสอบ OSHA ขอเอกสารยืนยัน ผู้จัดการสร้างรายงานการอบรมเสร็จสิ้นแสดงการปฏิบัติตามข้อกำหนด 100% ได้ภายในไม่ถึง 2 นาที
การอบรมด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HIPAA
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ คลินิก แพทย์ โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย และทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับในการจัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง กฎความเป็นส่วนตัวของ HIPAA กฎด้านความปลอดภัย การแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล สิทธิของผู้ป่วย ครอบคลุมข้อกำหนดการอบรม HIPAA ประจำปีด้วยคอนเทนต์วิดีโอที่ติดตามผลได้
กรณีการใช้งาน: เครือคลินิกการแพทย์หลายสาขาสร้างคอร์สฝึกอบรมด้านความเป็นส่วนตัวตามมาตรฐาน HIPAA และเผยแพร่ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการทุกคนในทั้งห้าแห่ง ระบบ LMS ติดตามสถานะการเรียนจบเพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนผ่านการอบรมตามข้อกำหนดประจำปีของ HIPAA ก่อนถึงกำหนดเวลา
การอบรมป้องกันการคุกคาม
ข้อกำหนดที่นายจ้างส่วนใหญ่ในหลายรัฐต้องมี ครอบคลุมการล่วงละเมิดทางเพศ การเลือกปฏิบัติ การตอบโต้ การสร้างสถานที่ทำงานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ขั้นตอนการรายงาน และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ปรับเนื้อหาให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละรัฐได้
กรณีการใช้งาน: เครือร้านค้าปลีกที่มี 50 สาขาในแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กสร้างหลักสูตรอบรมป้องกันการคุกคามในที่ทำงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของทั้งสองรัฐ พร้อมติดตามสถานะการอบรมเพื่อยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาทุกคนได้ผ่านการอบรมตามข้อกำหนด 2 ชั่วโมงของรัฐแคลิฟอร์เนียครบถ้วนแล้ว
การปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ข้อกำหนด GDPR สำหรับการดำเนินงานในยุโรป นโยบายการคุ้มครองข้อมูล การสร้างความตระหนักเรื่องฟิชชิง ความปลอดภัยของรหัสผ่าน การรายงานเหตุการณ์ เหมาะสำหรับบริษัทเทคโนโลยี บริการทางการเงิน และทุกองค์กรที่จัดการข้อมูลลูกค้า
กรณีการใช้งาน: บริษัท SaaS สร้างคอร์สเทรนนิ่งด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR สำหรับพนักงานในยุโรป ครอบคลุมหลักการคุ้มครองข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล ขั้นตอนการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูล และติดตามการเรียนจบเพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบริการการเงิน
การป้องกันการฟอกเงิน กฎหมาย Bank Secrecy Act การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer) การปฏิบัติตามข้อกำหนด SOX กฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ การป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน สำหรับธนาคาร สหภาพเครดิต บริษัทการลงทุน และบริษัทประกันภัยที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทางการเงิน
กรณีการใช้งาน: ธนาคารระดับภูมิภาคสร้างหลักสูตรอบรม AML สำหรับพนักงานแคชเชียร์และพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด อัปเดตทุกไตรมาสด้วยกรณีตัวอย่างใหม่และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ การติดตามผลด้วย SCORM ช่วยจัดทำเอกสารผลการทดสอบสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล
การอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับพนักงานใหม่
ทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนทำตามนโยบายบังคับครบถ้วนตั้งแต่ช่วงเริ่มงานด้วย วิดีโอ onboarding พนักงาน พร้อมระบบติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติ
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
สิ่งนี้ตรงตามข้อกำหนดการอบรมของ OSHA หรือไม่?
ใช่ OSHA กำหนดให้ต้องมีการฝึกอบรมที่เหมาะสม ความเข้าใจภาษา และเอกสารประกอบการฝึกอบรมผ่านวิดีโอที่มีการติดตามผลแบบ SCORM สามารถตอบโจทย์ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ องค์กรจำนวนมากยังขยายการอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่านวิดีโออบรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยตอกย้ำเรื่องความปลอดภัยและการตระหนักรู้ด้านกฎระเบียบ
การอบรมผ่านวิดีโอเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการป้องกันการล่วงละเมิดหรือไม่?
กฎหมายการอบรมป้องกันการคุกคามของรัฐส่วนใหญ่กำหนดให้มีคอนเทนต์แบบโต้ตอบแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องจัดอบรมแบบพบหน้ากัน การอบรมผ่านวิดีโอที่มีตัวอย่างสถานการณ์และแบบทดสอบความรู้สามารถตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านความโต้ตอบได้ รัฐ California, New York, Connecticut, Delaware, Illinois และ Maine ต่างยอมรับการอบรมป้องกันการคุกคามในรูปแบบวิดีโอ
การติดตาม SCORM สำหรับเอกสารด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทำงานอย่างไร?
SCORM จะส่งข้อมูลการเรียนจบไปยัง LMS ของคุณ รวมถึงว่าใครเรียนจบ เมื่อไร ใช้เวลาเท่าไร คะแนนการประเมิน และเป็นเวอร์ชันใด จากนั้น LMS ของคุณจะเก็บข้อมูลนี้ไว้อย่างถาวร สร้างเป็นหลักฐานยืนยันว่าการอบรมที่จำเป็นได้เกิดขึ้นแล้ว
สามารถอัปเดตวิดีโอเมื่อกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหม
กฎหมายระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐมักกำหนดให้มีการอบรมในภาษาที่พนักงานเข้าใจ สร้างวิดีโอการอบรมด้านกฎระเบียบของคุณเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาสเปน เวียดนาม จีนกลางหรือภาษาใดก็ตามที่พนักงานของคุณใช้ แต่ละเวอร์ชันภาษามีการติดตาม SCORM แยกกัน
แล้วพนักงานที่ไม่พูดภาษาอังกฤษล่ะ
กฎหมายระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐมักกำหนดให้มีการอบรมในภาษาที่พนักงานเข้าใจ สร้างวิดีโออบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแปลเป็นภาษาสเปน เวียดนาม จีนกลาง หรือภาษาใดก็ตามที่พนักงานของคุณใช้ แต่ละเวอร์ชันภาษามีการติดตาม SCORM แยกกัน
วิดีโออบรมด้านกฎระเบียบควรมีความยาวเท่าไร?
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ แคลิฟอร์เนียกำหนดให้การอบรมการล่วงละเมิดสำหรับหัวหน้างานต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง รัฐส่วนใหญ่ยอมรับการอบรมพนักงานความยาว 1 ชั่วโมง สำหรับการทำคอมพลายแอนซ์ทั่วไป ควรทำให้แต่ละโมดูลสั้นกว่า 20 นาที แยกข้อกำหนดที่ยาวออกเป็นหลายบท
ใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม LMS อะไรได้บ้าง?
LMS ใดๆ ที่รองรับ SCORM 1.2 หรือ 2004 ซึ่งแทบจะทุกแพลตฟอร์มแล้วในปัจจุบัน เช่น Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard และอีกหลายร้อยแพลตฟอร์ม
คุณพิสูจน์การฝึกอบรมให้ผู้ตรวจสอบเห็นได้อย่างไร?
LMS ของคุณจะเก็บข้อมูลการเรียนจบทั้งหมดไว้ เมื่อผู้ตรวจสอบขอหลักฐาน เพียงสร้างรายงานการเรียนจบจาก LMS ของคุณ รายงานจะแสดงชื่อพนักงาน วันที่เรียนจบ ระยะเวลาที่ใช้ คะแนนการประเมิน และเวอร์ชันของหลักสูตรที่เรียนจบ
