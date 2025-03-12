AI ที่เชื่อมต่อ ปรับตัว และสร้างแรงบันดาลใจ
ที่ HeyGen งานวิจัยด้าน AI ของเราขับเคลื่อนด้วยพันธกิจในการทำให้การเล่าเรื่องผ่านภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้
ทำความรู้จักผู้นำด้าน AI ของเรา
นวัตกรรมที่จุดตัดระหว่างความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี
Charly Hong หัวหน้าฝ่ายวิจัย AI
Charly Hong มีประสบการณ์ด้าน computer vision และ AI มากกว่าสิบปี โดยเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองมนุษย์ การทำความเข้าใจมนุษย์ และการสร้างวิดีโอ เขาเป็นผู้เขียนผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตรมากกว่า 60 ชิ้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันที่ทรงอิทธิพล ที่ HeyGen Charly ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อเชื่อมต่อระหว่างงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร้รอยต่อ
Rong Yan, CTO
Rong Yan เป็น CTO ของ HeyGen มุ่งมั่นทำให้การเล่าเรื่องด้วยภาพเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ก่อนหน้านี้เขาเป็น VP of Engineering ที่ HubSpot ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Data และ Intelligence และเคยดำรงตำแหน่งผู้นำที่ Snapchat, Square และ Facebook Rong สำเร็จการศึกษา M.Sc. (2004) และ Ph.D. (2006) จาก Carnegie Mellon เป็นนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น มีสิ่งพิมพ์มากกว่า 60 ชิ้น ถือครองสิทธิบัตร 35 ฉบับ และมีความเชี่ยวชาญด้าน AI การทำเหมืองข้อมูล และคอมพิวเตอร์วิทัศน์
Joshua Xu ซีอีโอ
Joshua Xu เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ HeyGen ขับเคลื่อนพันธกิจในการพลิกโฉมการเล่าเรื่องผ่านภาพด้วยการสร้างคอนเทนต์ด้วย AI ก่อนหน้านี้เขาเป็นวิศวกรอาวุโสที่ Snapchat (2014–2020) นำทีมพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดอันดับโฆษณา แมชีนเลิร์นนิง และการถ่ายภาพเชิงคำนวณ ด้วยปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก Carnegie Mellon Joshua จึงมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านแมชีนเลิร์นนิง คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และ Generative AI
จุนเหยียน จู ที่ปรึกษา
Jun-Yan Zhu เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ Michael B. Donohue ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ที่ Carnegie Mellon University โดยเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ Generative Intelligence Lab งานวิจัยของเขามุ่งเน้นที่โมเดลกำเนิดข้อมูล วิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ และกราฟิก โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมพลังให้ครีเอเตอร์ด้วยโมเดลกำเนิดข้อมูล เขาได้รับรางวัล Samsung AI Researcher of the Year ทุน Packard Fellowship รางวัล NSF CAREER Award และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
เสาหลักงานวิจัยของเรา: กำหนดทิศทาง AI แห่งวันพรุ่งนี้
ยกระดับอัตลักษณ์ดิจิทัลด้วยความแม่นยำและคุณภาพ
เราให้ความสำคัญกับการสร้างอวตารที่ควบคุมได้ มีความสม่ำเสมอ และมีคุณภาพเหนือระดับ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างด้วย AI เราทำให้อวตารสามารถถ่ายทอดสีหน้าและพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างลื่นไหล ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกความจริงและโลกดิจิทัล
โมเดลภาษาหลายรูปแบบที่ขับเคลื่อนความฉลาดด้านวิดีโอ
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
ทะลายกำแพงภาษาอย่างครบมิติด้วยโซลูชันมัลติโหมด
ด้วยการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างโซลูชันการแปลวิดีโอแบบมัลติโหมด เรามุ่งทำให้การสื่อสารระดับโลกเข้าถึงได้มากขึ้น โดยผสานการทำงานของข้อความ เสียง และภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เราเปลี่ยนวิดีโอให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจได้ในทุกวัฒนธรรม เสริมพลังให้การเชื่อมต่อข้ามวัฒนธรรมเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
สร้างการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ด้วยนวัตกรรมมัลติโหมด
ขับเคลื่อนด้วยการเรนเดอร์แบบเรียลไทม์และโซลูชันมัลติโหมดขั้นสูง อวตารแบบโต้ตอบของเราช่วยให้การสนทู้นั้นมีชีวิตชีวาขึ้น อวตารเหล่านี้ไม่เพียงตอบสนองแบบไดนามิก แต่ยังยกระดับประสบการณ์การโต้ตอบของผู้ใช้ ทำให้เทคโนโลยีน่าสนใจและมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น
Emotion AI สำหรับสร้างดิจิทัลฮิวแมนที่สมจริงและถ่ายทอดอารมณ์ได้เป็นธรรมชาติ
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
ระบบ Agentic สำหรับสร้างวิดีโอเอเจนต์ในระดับสเกล
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
Rong Yan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีที่ HeyGen
"เรากำลังพัฒนา AI ที่ไม่เพียงทรงพลัง แต่ยังน่าเชื่อถือและใช้งานง่าย เป้าหมายของเราคือการนิยามความเป็นไปได้ใหม่ของการสร้างวิดีโอ AI ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจขาดไม่ได้และมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ใช้"
