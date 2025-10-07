AI Course Builder สำหรับสร้างคอร์สออนไลน์ได้ทันที

AI Course Builder สำหรับสร้างคอร์สออนไลน์ได้ทันที

เริ่มต้นจากข้อความ สไลด์ PDF หรือบรีฟสั้นๆ แล้วสร้างโมดูลคอร์สที่สมบูรณ์แบบได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือการตัดต่อ HeyGen แปลงเนื้อหาต้นฉบับของคุณให้เป็นวิดีโอเลสันแบบบรรยาย ควิซ คำบรรยาย และไฟล์เอ็กซ์พอร์ตพร้อมใช้งาน เพื่อให้ทีมและครีเอเตอร์ปล่อยคอร์สเทรนนิงได้เร็วขึ้น

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกซิงก์ปากหลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
การออนบอร์ดพนักงานอย่างรวดเร็ว

Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.

การอบรมผลิตภัณฑ์สำหรับทีม Customer Success

Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.

โปรแกรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรับรองมาตรฐาน

Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.

ขยายคอร์สออนไลน์ให้เติบโตสำหรับสายการศึกษาและครีเอเตอร์

Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.

ไมโครเลิร์นนิงและการสนับสนุนด้านประสิทธิภาพการทำงาน

Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.

โปรแกรมฝึกอบรมหลายภาษา

Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.


ทำไม HeyGen จึงเป็นแพลตฟอร์มสร้างคอร์สด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ทำให้การผลิตคอร์สเป็นอัตโนมัติแบบครบวงจรด้วยการร่างสคริปต์อัจฉริยะ การสร้างวิดีโอ AI และการทำโลคัลไลเซชัน เพื่อให้องค์กรสร้างคอนเทนต์เทรนนิงที่มีมาตรฐานในปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง ผลิตบทเรียนสอนสด บทเรียนไมโครเลิร์นนิง และแบบประเมินได้ด้วยความพยายามและต้นทุนที่น้อยลง

การผลิตคอร์สที่รวดเร็วขึ้น

สร้างร่างคอร์สเรียนฉบับสมบูรณ์จากเอกสารหรือลิงก์ได้ภายในไม่กี่นาที HeyGen เขียนสคริปต์ จัดองค์ประกอบซีน และผลิตวิดีโอบทเรียนพร้อมเสียงบรรยายให้ครบ ทำให้คุณข้ามขั้นตอนการถ่ายทำ ตัดต่อ และรอบการโปรดักชันที่ยาวนาน พร้อมใช้ความสามารถของ AI course creator ได้เต็มที่

โซลูชันเครื่องมือการเรียนรู้แบบครบวงจร

HeyGen ผสานบทเรียนวิดีโอกับแบบทดสอบ การประเมินผล และองค์ประกอบเชิงโต้ตอบเพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ คำบรรยายอัตโนมัติ รูบริก และการวิเคราะห์ช่วยให้การเผยแพร่และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนทำได้ง่าย

ขยายการเติบโตด้วยการทำโลคัลไลซ์และระบบอัตโนมัติ

สร้างคอร์สหลากหลายเวอร์ชันได้อย่างรวดเร็ว ใช้เครื่องมือแปลภาษาและตัวแปลวิดีโอเพื่อปรับเนื้อหาบรรยาย คำบรรยาย และภาพให้เหมาะกับแต่ละภาษา ทำให้การฝึกอบรมเข้าถึงทีมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องแก้งานด้วยมือ และยกระดับประสบการณ์คอร์สออนไลน์

การร่างคอร์สและสร้างโครงร่างอย่างชาญฉลาดด้วย AI

HeyGen วิเคราะห์เอกสาร สไลด์เด็ค หรือคอร์สบรీఫที่อัปโหลด แล้วสร้างโครงร่างคอร์สแบบมีโครงสร้างพร้อมวัตถุประสงค์การเรียนรู้และลำดับโมดูล AI จะแนะนำความยาวบทเรียน การแบ่งตอน และจุดประเมินผล เพื่อให้นักออกแบบการสอนเริ่มต้นจากร่างคอร์สฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแต่งต่อได้ง่าย

A smiling man in a video frame, flanked by cards for uploading a PDF and a course outline.

แปลงข้อความเป็นวิดีโอบทเรียนพร้อมเสียงบรรยายธรรมชาติ

แปลงสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอบทเรียนคุณภาพสตูดิโอด้วยตัวสร้างวิดีโอ AI และโมเดลเสียงของ HeyGen ระบบจะสร้างเสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติ ซิงก์ซับไตเติลให้ตรงกับเสียง และเพิ่มอวตารผู้บรรยายพร้อมลิปซิงก์ที่แม่นยำ ทำให้วิดีโอดูเนี๊ยบและเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้เวลาทำงานในสตูดิโอ

A software interface with a pop-up showing "Q3 Result Overview" text on the left, and a presentation slide with the same title and a man's photo on the right.

แบบประเมินเชิงโต้ตอบและการให้คะแนนด้วย AI

สร้างแบบทดสอบ คำถามแบบปรนัย และคำถามปลายเปิดจากเนื้อหาบทเรียนโดยอัตโนมัติ HeyGen สามารถสร้างรูบริกและให้การตรวจให้คะแนนพร้อมคำแนะนำด้วย AI แบบทันที ทำให้ผู้เรียนได้รับการประเมินที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ ช่วยให้ผู้สอนประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการตรวจแบบแมนนวลด้วยเครื่องมือ AI

A smiling woman in a futuristic outfit holds a tablet, looking up, with a "2025 AI Sentiment Report" overlay.

การควบคุมแบรนด์ เทมเพลต และความยืดหยุ่นในการส่งออก

ใช้ชุดแบรนด์เพื่อกำหนดโลโก้ ฟอนต์ สี และสไตล์สไลด์ให้เหมือนกันทั้งคอร์ส ส่งออกแพ็กเกจเป็น SCORM หรือ LTI เผยแพร่ไปยัง LMS หรือแชร์ผ่านลิงก์สาธารณะ การส่งออกแบบชุดและเวิร์กโฟลว์ตามเทมเพลตช่วยให้เผยแพร่คลังคอร์สไปยังหลายทีมและหลายแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย

Dialog box showing options to export as SCORM 1.2, with a smiling man in the background.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีอิสระและความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้ในระดับเดียวกับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Course Builder

สร้างคอร์สเรียนครบถ้วนได้ใน 4 ขั้นตอนแบบรวดเร็ว ตั้งแต่เนื้อหาต้นฉบับจนเป็นโมดูลพร้อมใช้งานสำหรับผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดคอนเทนต์ของคุณหรือวาง URL

อัปโหลดสไลด์เด็ค PDF เอกสาร หรือโครงร่างสั้นๆ HeyGen จะวิเคราะห์เนื้อหา ดึงประเด็นสำคัญ และแนะนำโครงสร้างคอร์สพร้อมวัตถุประสงค์

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์และจังหวะการนำเสนอ

เลือกความยาวบทเรียน สไตล์ผู้นำเสนอ โทนเสียง และชุดแบรนด์ จากนั้นเลือกเทมเพลตสำหรับแบบประเมินและองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ทุกโมดูลสอดคล้องตามมาตรฐานของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

พรีวิว แก้ไข และเพิ่มความโต้ตอบ

ตรวจสอบบทเรียนวิดีโอที่สร้างแล้ว ปรับสคริปต์ใหม่ จัดลำดับฉาก และเพิ่มแบบทดสอบหรือแชทผู้ช่วยได้ตามต้องการ Editor ของ HeyGen ช่วยให้ปรับแต่งคอนเทนต์ได้โดยไม่ต้องใช้การตัดต่อแบบไทม์ไลน์แบบเดิม

ขั้นตอนที่ 4

เผยแพร่และติดตามผู้เรียน

ส่งออกเป็น SCORM หรือ LTI เผยแพร่ตรงไปยัง LMS หรือแชร์ลิงก์ ติดตามความคืบหน้า การเรียนจบคอร์ส และผลการประเมินด้วยระบบวิเคราะห์ในตัวเพื่อวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI course builder คืออะไร และ HeyGen นำมาใช้ได้อย่างไร?

AI course builder จะช่วยทำให้กระบวนการแปลงเนื้อหาต้นฉบับให้กลายเป็นคอร์สที่มีโครงสร้างเป็นอัตโนมัติ HeyGen รับเอกสาร สไลด์ หรือบรีฟ แล้วสร้างโครงร่างคอร์ส สคริปต์บทเรียน วิดีโอบรรยายแบบมีเสียง แบบทดสอบ และแพ็กเกจสำหรับส่งออก เพื่อให้คุณสร้างหลักสูตรอบรมที่สมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องถ่ายทำวิดีโอหรือใช้การตัดต่อที่ซับซ้อน

วิดีโอที่สร้างขึ้นมีความสมจริงและดูเป็นมืออาชีพทั้งภาพและเสียงแค่ไหน?

HeyGen ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้าน Text to video ซึ่งเป็นฟีเจอร์ของ AI course generator ที่ช่วยให้การสร้างคอนเทนต์ง่ายขึ้น และ image to video ผสานกับ Pipeline และโมเดลเสียงคุณภาพสูงเพื่อสร้างบทเรียนระดับออกอากาศที่ดูเนี้ยบด้วยองค์ประกอบที่สร้างจาก AI คุณสามารถเลือกสไตล์ผู้บรรยายหรืออวตารผู้บรรยายได้ และ HeyGen จะจัดการลิปซิงก์ จังหวะการพูดที่เป็นธรรมชาติ และมิกซ์เสียงให้ได้ผลงานระดับมืออาชีพ

รองรับภาษาและการแปลภาษาใดบ้าง?

HeyGen รองรับเวิร์กโฟลว์หลายภาษาที่หลากหลาย ใช้ video translator เพื่อแปลงสคริปต์และสร้างเสียงบรรยายกับคำบรรยายใหม่ได้หลายภาษา ทำให้คอร์สเรียนมีความเป็นธรรมชาติสำหรับผู้เรียนในแต่ละพื้นที่โดยยังคงจังหวะและโทนเสียงเดิมไว้

สามารถแก้ไขสคริปต์และวิดีโอหลังจากสร้างเสร็จแล้วได้ไหม

ได้ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยยกระดับการสร้างคอร์สได้อย่างมาก ดราฟต์ที่สร้างขึ้นสามารถแก้ไขได้เต็มรูปแบบ ปรับสคริปต์ สลับซีน เปลี่ยนโทนเสียง หรือปรับข้อสอบด้วยเครื่องมือสร้างคอร์สด้วย AI เพื่อประสบการณ์ที่ลื่นไหล ฟังก์ชัน regenerate ของ HeyGen จะนำการแก้ไขไปใช้กับทุกเวอร์ชัน ทำให้ขยายผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจและครีเอเตอร์จำนวนมากได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

HeyGen ช่วยรักษาคุณภาพแบรนด์และเนื้อหาการสอนอย่างไร

อัปโหลดชุดแบรนด์รวมถึงโลโก้ ฟอนต์ และพาเลตต์สีเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านภาพ HeyGen ยังแนะนำวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จุดประเมินผล และแนวทางการจัดจังหวะเนื้อหาที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณภาพคอร์สมีความสม่ำเสมอและสอดคล้องกับหลักการออกแบบการสอน ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

มีรูปแบบการส่งออกและการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นแบบใดบ้าง?

ส่งออกเป็น SCORM หรือ LTI สำหรับเชื่อมต่อกับ LMS ดาวน์โหลดวิดีโอบทเรียน MP4 หรือแชร์ผ่านลิงก์แบบปลอดภัย HeyGen ยังรองรับการฝังคอร์ส การเข้าถึงผ่าน API เพื่อทำงานอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมเพื่อให้การเผยแพร่และการติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น

HeyGen สามารถสร้างแบบประเมินและตรวจให้คะแนนคำตอบของผู้เรียนได้หรือไม่?

ได้ HeyGen สามารถสร้างแบบทดสอบและการประเมินตามรูบริก แพลตฟอร์มมีระบบตรวจให้คะแนนอัตโนมัติด้วย AI ทั้งคำตอบแบบปรนัยและคำตอบแบบอธิบาย พร้อมเทมเพลตคำแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนได้รับฟีดแบ็กอย่างทันท่วงทีในคอร์สออนไลน์

เนื้อหาและข้อมูลผู้เรียนของฉันปลอดภัยหรือไม่?

HeyGen ใช้มาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร การจัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส และการควบคุมการเข้าถึงเพื่อปกป้องคอนเทนต์และข้อมูลผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมด้วยเครื่องมือควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบและตัวเลือกการตรวจสอบเพื่อตอบโจทย์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการกำกับดูแล

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างคอร์สด้วย HeyGen คืออะไร

เริ่มจากกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจน เตรียมเนื้อหาต้นฉบับที่กระชับ เลือกความยาวบทเรียนให้เหมาะกับช่วงความสนใจของผู้เรียน เพิ่มแบบทดสอบระหว่างเรียน และปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ที่ผู้เรียนต้องการ เพื่อสร้างคอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเวอร์ชันเนื้อหาหลายแบบเพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมและปรับปรุงต่อเนื่องจากข้อมูลวิเคราะห์

ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คอร์สที่สร้างใน HeyGen?

คุณยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาคอร์สทั้งหมดที่คุณสร้าง HeyGen ให้สิทธิ์การใช้งานแอสเซ็ตและผลงานที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์หรือเนื้อหาจากบุคคลที่สามที่คุณอัปโหลดมีสิทธิ์อนุญาตถูกต้องก่อนเผยแพร่

