พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

สร้างวิดีโอโปรโมตด้วย AI สำหรับโปรโมตได้ทันที

สร้างคอนเทนต์วิดีโอโปรโมตด้วย AI ที่ดูมืออาชีพและได้ผลลัพธ์จริง โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือการตัดต่อซับซ้อน เปลี่ยนลิงก์สินค้า สคริปต์สั้นๆ และไอเดียง่ายๆ ให้กลายเป็นวิดีโอโปรโมตที่ตรงกับแบรนด์ในไม่กี่นาที HeyGen ช่วยให้ทีมปล่อยแคมเปญได้สร้างสรรค์ขึ้น ทดสอบมุมสื่อสารได้หลากหลาย และทำงานได้รวดเร็วกว่าการโปรดักชันแบบเดิม

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เปิดตัวผลิตภัณฑ์และไฮไลต์ฟีเจอร์

Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.

ข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาลและระยะเวลาจำกัด

Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.

โปรโมตอีเวนต์และลงทะเบียนเข้าร่วม

Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.

แคมเปญแบรนด์และการสร้างการรับรู้

Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.

โปรโมชันและทีเซอร์บนโซเชียลมีเดีย

Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.

การเติบโตของแอป SaaS และสตาร์ทอัพ

Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอโปรโมตด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ถูกสร้างมาสำหรับนักการตลาดและครีเอเตอร์ที่ต้องการวิดีโอโฆษณาที่ทรงพลังในเวลาอันรวดเร็ว เริ่มจากบรีฟหรือ URL แล้วเตรียมแก้ไขคอนเซ็ปต์ที่สอดคล้องกับข้อความของคุณได้ทันที คุณยังคงควบคุมงานครีเอทีฟได้เต็มที่ ในขณะที่ AI จัดการภาพ เสียง และโครงสร้างให้ครบ

เปิดตัวแคมเปญได้เร็วขึ้นด้วยวิดีโอโปรโมชันพร้อมใช้

วางลิงก์สินค้า或ไอเดียสั้นๆ แล้วสร้างร่างวิดีโอที่มีทั้งซีน คำบรรยายบนหน้าจอ และเสียงบรรยายให้พร้อม แทนที่จะต้องทำวิดีโอโปรโมตทุกชิ้นตั้งแต่ศูนย์ แค่ปรับแต่งสิ่งที่ AI สร้างให้ ก็สามารถพาวิดีโอจากไอเดียสู่การอัปโหลดได้ในเวลาเพียงเสี้ยวเดียวด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอโปรโมตด้วย AI ของเรา

รักษาวิดีโอโปรโมตทุกชิ้นให้สอดคล้องกับแบรนด์

ใช้ชุดแบรนด์ของคุณเพื่อให้โลโก้ สี และฟอนต์สอดคล้องกันในทุกโปรโมชัน บันทึกเลย์เอาต์และสไตล์ที่ชอบแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำในแคมเปญถัดไป ผลลัพธ์คือไลบรารีวิดีโอที่ให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันแม้จะมีหลายคนช่วยกันสร้าง

ทดสอบฮุคและข้อเสนอได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง

สร้างเวอร์ชันโปรโมชันเดียวกันได้หลายแบบด้วยอินโทร ภาพ หรือคำกระตุ้นการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ส่งออกแอสเซ็ตสำหรับช่องทางแบบจ่ายเงินและออร์แกนิกแล้วติดตามผลลัพธ์ ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากค่าโฆษณาโดยยังคงต้นทุนการผลิตให้ต่ำ

URL และสคริปต์สำหรับสร้างวิดีโอโปรโมชัน

เริ่มจากหน้าสินค้า แลนดิ้งเพจ หรือสคริปต์ แล้วสร้างวิดีโอโปรโมตแบบมีโครงสร้างโดยอัตโนมัติด้วย AI promo video maker ของเรา HeyGen จะระบุจุดเด่นสำคัญและแปลงให้เป็นซีนพร้อมข้อความและภาพประกอบ จากนั้นปรับแต่งหรือสร้างใหม่ได้จนกว่าวิดีโอโปรโมตจะตรงกับสิ่งที่ต้องการ

เทมเพลตและเลย์เอาต์พร้อมโปรโมต

ใช้เทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับโปรโมตสินค้า ข้อเสนอ และแคมเปญประกาศข่าว เพื่อสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่โดดเด่น เลย์เอาต์ได้รับการปรับให้เหมาะกับการอ่าน จังหวะการเล่าเรื่อง และตำแหน่งปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการ ช่วยให้ทุกแคมเปญโปรโมตมีพื้นฐานงานออกแบบที่แข็งแรง

อวตาร AI เสียงพากย์ และคำบรรยาย

เพิ่มความเป็นมนุษย์ให้วิดีโอของคุณด้วยอวตาร AI และเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติได้หลายภาษา เหมาะสำหรับทุกโปรเจกต์ในวิดีโอเมกเกอร์ของคุณ พร้อมซับไตเติลอัตโนมัติช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้แม้ปิดเสียง และยังปรับโทนและสไตล์การนำเสนอให้สอดคล้องกับการแสดงหรือเอกลักษณ์แบรนด์ได้

ส่งออกได้หลายรูปแบบสำหรับทุกช่องทาง

ส่งออกโปรโมชันในรูปแบบวิดีโอแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม รักษาพื้นที่ปลอดภัยและความชัดเจนของตัวอักษรในทุกตำแหน่งการแสดงผล โปรเจกต์เดียวสามารถใช้ทำโฆษณา โพสต์ฟีด สตอรี่ และแอสเซ็ตสำหรับเว็บไซต์ได้พร้อมกัน

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีอิสระในการสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้ในระดับเดียวกับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราได้ขยายศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอโปรโมตด้วย AI

HeyGen ผสานเข้ากับเวิร์กโฟลว์การตลาดที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว ทำให้ทีมเพิ่มวิดีโอได้โดยไม่ทำให้แคมเปญช้าลง ตั้งแต่ไอเดียจนถึงการส่งออกไฟล์ คุณโฟกัสที่กลยุทธ์ได้เต็มที่ในขณะที่แพลตฟอร์มจัดการขั้นตอนการทำงานให้ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มจากสินค้า ข้อเสนอ หรือไอเดีย

วาง URL เขียนคำอธิบายโปรโมชันหรือเพิ่มสคริปต์สั้นๆ ระบุกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทิศทางของวิดีโอสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ขั้นตอนนี้จะเป็นฐานสำหรับการสร้างวิดีโอโปรโมชัน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์ รูปแบบ และเสียง

เลือกเทมเพลตและอัตราส่วนวิดีโอให้เหมาะกับช่องทางที่ต้องการ เลือกเสียง AI หรืออวตารที่สอดคล้องกับโทนแบรนด์ ปรับสไตล์ภาพให้เข้ากับครีเอทีฟสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ แคมเปญแบรนด์ หรือทั้งสองอย่าง

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งฮุก ฉาก และ CTA ให้เฉียบคมยิ่งขึ้น

พรีวิววิดีโอโปรโมที่สร้างขึ้นแล้วปรับช่วงเปิดตัว ข้อเสนอคุณค่า และข้อเสนอพิเศษ เพิ่มหรือลบซีน ปรับเวลา และอัปเดตข้อความบนหน้าจอ การปรับเล็กน้อยช่วยให้เตรียมวิดีโอหลายเวอร์ชันสำหรับทดสอบได้

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเผยแพร่วิดีโอโปรโมต AI ของคุณ

ดาวน์โหลดวิดีโอไฟนอลในฟอร์แมตที่เหมาะสมแล้วอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโฆษณา โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ของคุณ ติดตามผลลัพธ์และกลับมาใช้ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว วงจรนี้ช่วยให้แคมเปญโปรโมตของคุณดีขึ้นทุกครั้งที่รัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

วิดีโอโปรโมตด้วย AI คืออะไร?

วิดีโอโปรโมตด้วย AI คือวิดีโอประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้ AI สร้างภาพ เสียงบรรยาย และโครงสร้างวิดีโอจากข้อมูลอินพุตแบบง่ายๆ ทำให้เปิดตัวแคมเปญได้เร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรการผลิตน้อยลง

ต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอถึงจะใช้ HeyGen ได้ไหม

ไม่จำเป็น HeyGen ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมการตลาด ผู้ก่อตั้ง และทีมคอนเทนต์สามารถสร้างวิดีโอโฆษณาได้โดยไม่ต้องมีทักษะตัดต่อแบบดั้งเดิม เวิร์กโฟลว์แบบมีตัวช่วย เทมเพลต และเครื่องมือควบคุมที่ใช้งานง่ายทำให้การผลิตวิดีโอเป็นเรื่องเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้ฟุตเทจและทรัพยากรแบรนด์ของตัวเองได้ไหม

ได้ คุณสามารถอัปโหลดคลิปสินค้า ภาพแบรนด์ และโลโก้เพื่อนำมาใช้ในวิดีโอโฆษณาได้ แอสเซตเหล่านี้จะแสดงร่วมกับภาพที่สร้างด้วย AI ทำให้คอนเทนต์ของคุณมีเอกลักษณ์และดูเป็นธรรมชาติ

สามารถใช้วิดีโอโฆษณาเหล่านี้บนแพลตฟอร์มใดได้บ้าง?

คุณสามารถใช้วิดีโอโฆษณาที่ส่งออกแล้วบนโซเชียลแพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณา เว็บไซต์ และแคมเปญอีเมลได้ พรีเซ็ตอัตราส่วนภาพช่วยให้รองรับ TikTok, Instagram, Facebook, YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้จากโปรเจกต์ต้นฉบับเพียงโปรเจกต์เดียว

วิดีโอโปรโมตด้วย AI ควรมีความยาวเท่าไหร่?

Yes. You can generate voiceovers and captions in multiple languages for your AI-generated promo videos with the video translator feature. This makes it easier to localize campaigns for different regions while keeping your core creative consistent in your promo AI video generator.

คุณภาพวิดีโอดีพอสำหรับใช้ทำโฆษณาแบบชำระเงินหรือไม่?

ได้แน่นอน HeyGen ส่งออกไฟล์คุณภาพสูงเหมาะสำหรับทั้งโฆษณาแบบจ่ายเงินและการกระจายแบบออร์แกนิกสำหรับแคมเปญวิดีโอแอดของคุณ ความคมชัดของภาพ จังหวะการตัดต่อ และคำบรรยายได้รับการปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์มโฆษณาสมัยใหม่และฟีดต่างๆ ที่จะแสดงวิดีโอแอดของคุณ

ทีมและเอเจนซี่สามารถทำงานร่วมกันใน HeyGen ได้ไหม

ได้ ทีมสามารถแชร์โปรเจกต์ ใช้เทมเพลตซ้ำ และจัดการเวอร์ชันวิดีโอบนแพลตฟอร์มของเราได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้เอเจนซี ทีมอินเฮาส์ และพาร์ทเนอร์จัดการวิดีโอโปรโมชันจำนวนมากได้โดยไม่หลุดโทนแบรนด์หรือสารที่ต้องการสื่อ

การสร้างวิดีโอโปรโมตด้วย AI ช่วยประหยัดเวลาได้มากแค่ไหน?

เวิร์กโฟลว์โปรโมตด้วย AI ช่วยลดเวลาการผลิตจากหลายวันเหลือไม่กี่นาทีสำหรับหลายแคมเปญ ทำให้สร้างวิดีโอโปรโมตได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องสร้างวิดีโอใหม่ทุกครั้ง เพียงปรับจากโครงสร้างที่พิสูจน์แล้วและสร้างวิดีโอเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถอัปเดตวิดีโอโฆษณาที่มีอยู่ภายหลังได้ไหม

ได้ คุณสามารถเปิดโปรเจกต์อีกครั้ง ปรับสคริปต์ ข้อเสนอ หรือภาพประกอบ แล้วสร้างวิดีโอโฆษณาเวอร์ชันอัปเดตได้ ช่วยให้แคมเปญแบบ Evergreen ของคุณสดใหม่และสอดคล้องกับราคา ข้อความ หรือภาพล่าสุดอยู่เสมอ

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

