ข้ามขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อยาวๆ HeyGen ช่วยเปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอ YouTube คุณภาพสูงด้วยอวตาร AI เสียงพูดธรรมชาติ และเทมเพลตสำเร็จรูป สร้างได้ทั้งวิดีโอเต็มและ Shorts ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องใช้กล้องหรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ เร็ว ใช้งานง่าย และออกแบบมาเพื่อให้คุณเผยแพร่คอนเทนต์ได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง
สร้างวิดีโอ YouTube ด้วย AI ได้ง่ายๆ
การสร้างช่อง YouTube ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ด้วย HeyGen สามารถเปลี่ยนสคริปต์หรือบล็อกโพสต์ให้กลายเป็นวิดีโอที่ดูมืออาชีพได้ในไม่กี่คลิก เลือกใช้อวตารพูดแทนหรือไม่ต้องเปิดหน้าเลยก็ได้ HeyGen จะเพิ่มซับไตเติล แบรนดิง และเสียงพากย์ให้อัตโนมัติ
ใช้งานได้กับวิดีโอแบบยาว วิดีโอสอน รีวิวสินค้า และ YouTube Shorts ได้วิดีโอที่คมชัดสม่ำเสมอ พร้อมอัปโหลดได้ทันที
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอ YouTube ด้วย AI
เพื่อใช้ประโยชน์จาก YouTube video generator ของ HeyGen ให้ได้มากที่สุด ลองทำตามเคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้:
• เริ่มด้วยอินโทรสั้นๆ เพื่อดึงความสนใจผู้ชมอย่างรวดเร็ว
• ใช้ฟอร์แมตให้เหมาะสม: 16:9 สำหรับวิดีโอแบบเต็ม 9:16 สำหรับ Shorts
• ใส่ชื่อ คำอธิบาย และซับไตเติลที่มีคีย์เวิร์ดเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็น
• เลือกอวตารและเสียงให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสไตล์ของคุณ
• นำบล็อกโพสต์ โครงร่าง หรือทรานสคริปต์มารีพurpose เป็นวิดีโอเพื่อสร้างได้เร็วขึ้น
ขยายการเข้าถึงและเติบโตบน YouTube ด้วยเครื่องมือวิดีโอ AI
HeyGen ช่วยครีเอเตอร์และนักการตลาดขยายการเติบโตบน YouTube ด้วยวิดีโอ AI ไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อ ไม่ต้องมีทีมถ่ายทำ แค่สร้างคอนเทนต์คุณภาพพร้อมอัปโหลดได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง Pictory, Lumen5 หรือ Vidyo.ai แล้ว HeyGen มีจุดเด่นเฉพาะตัว เช่น:
สร้างวิดีโออธิบาย Shorts อินโทร รีวิว วิดีโอสอน และอื่นๆ ได้ทั้งหมดจากข้อความ
วิธีใช้ HeyGen AI YouTube Video Generator
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมลง YouTube ด้วยอวตาร เสียงบรรยาย และเทมเพลต
ใช้สคริปต์ บทความ โครงร่าง หรือทรานสคริปต์ของคุณ HeyGen สามารถเปลี่ยนข้อความใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอได้
เลือกใช้อวตารและเสียงมากกว่า 300 แบบได้ทันที ไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องใช้นักแสดง หรืออัดเสียงเอง
เพิ่มซับไตเติล พื้นหลัง แอนิเมชัน และทรานซิชันให้เข้ากับสไตล์ช่องของคุณ
เรนเดอร์วิดีโอของคุณให้เสร็จภายในไม่กี่นาทีและส่งออกเป็นไฟล์ MP4 อัปโหลดขึ้น YouTube ได้โดยตรงโดยไม่มีลายน้ำ
เครื่องมือนี้จะแปลงสคริปต์ โครงร่าง หรือบทความใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอ YouTube แบบสมบูรณ์โดยใช้อวตาร AI เสียงพูดธรรมชาติ และเทมเพลตสำเร็จรูป สามารถสร้างวิดีโอแบบพูดหน้ากล้องหรือวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอเอง ลองใช้งานได้ที่นี่: เครื่องมือสร้างวิดีโอ YouTube ด้วย AI
ได้ คุณสามารถเลือกเลย์เอาต์แบบไม่เห็นหน้า ที่ออกแบบมาสำหรับช่องอัตโนมัติ วิดีโอแบบลิสต์ วิดีโอสอนใช้ และวิดีโอเล่าเรื่องไวรัลได้ ตัวแก้ไขทำงานออนไลน์ทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครีเอเตอร์ที่ไม่ต้องการออกกล้อง
ได้ คุณสามารถส่งออกวิดีโอในอัตราส่วนแนวตั้ง 9:16 ที่ปรับให้เหมาะกับ YouTube Shorts ได้ สำหรับวิดีโอสั้นหลายแพลตฟอร์ม คุณยังสามารถใช้AI TikTok Video Generatorเพื่อสร้างคอนเทนต์แนวตั้งได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถอัปโหลดโลโก้ ใช้สีประจำแบรนด์ ใส่อินโทรและเอาต์โทร และปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับสไตล์ของช่องคุณได้ วิดีโอทุกชิ้นรองรับซับไตเติล ทรานซิชัน และแอนิเมชัน เพื่อให้ได้ลุคคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์
คุณสามารถสร้างวิดีโออธิบาย รีวิว วิดีโอสอน ลิสต์คอนเทนต์ เจาะลึกสินค้า อัปเดตข่าว อินโทรช่อง และวิดีโอแบบลองฟอร์มเต็มรูปแบบได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำบล็อกหรือสคริปต์มารีโพสต์เป็นคอนเทนต์ YouTube พร้อมเผยแพร่
ได้ คุณสามารถใช้เทมเพลตสำหรับรีวิว บทความจัดอันดับ บทความสอนใช้ อัปเดตข่าวสาร วิดีโออธิบาย และ YouTube Shorts เพื่อประหยัดเวลาได้
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เครื่องมือนี้ทำงานบนเบราว์เซอร์และสร้างวิดีโอจากสคริปต์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการความช่วยเหลือในการเขียนสคริปต์ คุณสามารถใช้ AI Video Script Generator ก่อนสร้างวิดีโอของคุณ
ได้ HeyGen มีอวตารมากกว่า 300 แบบพร้อมสีหน้าเป็นธรรมชาติและเสียงมากกว่า 175 เสียง เหมาะสำหรับวิดีโอการศึกษา คอนเทนต์การตลาด คอมเมนต์เนื้อหา หัวข้อธุรกิจ และช่องแบบไม่ออกหน้าที่ต้องการผู้บรรยายลักษณะคล้ายมนุษย์ สร้างคอนเทนต์ AI คุณภาพสูงด้วย 136,655,440 วิดีโอที่สร้างแล้ว.
