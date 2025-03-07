เครื่องมือสร้างวิดีโอการตลาด AI สำหรับแบรนด์

สร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI ที่ดึงดูดความสนใจและช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันได้โดยไม่ต้องตัดต่อซับซ้อนหรือถ่ายทำในสตูดิโอ เปลี่ยนลิงก์สินค้า สคริปต์ หรือไอเดียง่ายๆ ให้กลายเป็นวิดีโอที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับทุกช่องทางได้ภายในไม่กี่นาที HeyGen ช่วยให้ทีมปล่อยงานครีเอทีฟได้มากขึ้น ทดสอบได้เร็วขึ้น และทำให้การตลาดขับเคลื่อนไม่หยุด
ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอจากสคริปต์ด้วย AI ที่ดีที่สุด
HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงสมจริงได้ภายในไม่กี่นาที เริ่มได้ตั้งแต่ไอเดียคร่าวๆ บทภาพยนตร์ที่เขียนเสร็จแล้ว หรือแค่ไม่กี่บูลเล็ตพอยต์ HeyGen สร้างฉากพูดคุยสมจริงพร้อมเครื่องมือควบคุมทรงพลัง ช่วยให้เปลี่ยนจากข้อความไปเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งเวิร์กโฟลว์โปรดักชันแบบเดิม
เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที เร็วและประหยัดกว่าการถ่ายทำ การถ่ายซ้ำ หรือไทม์ไลน์ตัดต่อที่ซับซ้อนมาก
สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีพื้นฐานตัดต่อ ไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิค แค่เขียน สร้าง ปรับแต่ง
ตั้งแต่ดราฟต์แรกจนถึงไฟล์ส่งออกสุดท้าย ตัวแก้ไขแบบใช้ข้อความของ HeyGen ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดลื่นไหล แก้ไขประโยค ปรับจังหวะ ปรับซีน และลองเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนแก้เอกสาร ไม่ใช่ไทม์ไลน์
ลิงก์และสคริปต์สำหรับการสร้างวิดีโอ
เริ่มจาก URL คำอธิบายสินค้า หรือสคริปต์การตลาดแล้วสร้างซีนอัตโนมัติ HeyGen จะดึงประเด็นสำคัญและแปลงให้เป็นเซกเมนต์วิดีโอที่มีโครงสร้าง สามารถปรับแก้หรือสร้างใหม่ได้จนกว่าคอนเซ็ปต์จะลงตัว
เทมเพลตสำหรับการตลาดและรูปแบบโฆษณา
ใช้เลย์เอาต์สำเร็จรูปสำหรับวิดีโอโปรโม อธิบายสินค้า ไฮไลต์สินค้า และโซเชียลแอด เทมเพลตจะจัดการจังหวะการตัดต่อ ลำดับความสำคัญของข้อความ และการจัดเฟรมให้เรียบร้อย ช่วยให้วิดีโอดูมืออาชีพแม้ต้องทำงานแข่งกับเวลา
อวตาร AI เสียง และคำบรรยาย
เพิ่มความเป็นมนุษย์ให้วิดีโอด้วยโฆษก AI และเสียงบรรยายธรรมชาติได้หลายภาษา ซับไตเติลอัตโนมัติช่วยเพิ่มการเข้าถึงและประสิทธิภาพบนฟีดที่ปิดเสียง ควบคุมสไตล์ โทนเสียง และข้อความได้เองโดยไม่ต้องใช้นักแสดง
ส่งออกได้หลายแพลตฟอร์มและหลายอัตราส่วนภาพ
ส่งออกวิดีโอในรูปแบบแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละช่องทาง รักษาพื้นที่ปลอดภัย ความอ่านง่าย และการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกันในทุกเวอร์ชัน ช่วยให้ปล่อยแคมเปญได้ทุกที่จากโปรเจกต์เดียว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI
HeyGen มอบเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายให้กับนักการตลาดและผสานเข้ากับการวางแผนแคมเปญที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว คุณเพียงแค่นำบรีฟและเป้าหมายมาAI video generatorจะจัดการรายละเอียดการผลิตทั้งหมดให้ เพื่อให้คุณโฟกัสกับกลยุทธ์และทิศทางงานครีเอทีฟได้เต็มที่
วางลิงก์หน้าสินค้า เขียนพรอมต์สั้นๆ หรือเพิ่มสคริปต์ที่มีอยู่ กำหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และสารหลักที่ต้องการสื่อ
เลือกเทมเพลต สี ฟอนต์ และสไตล์ภาพที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณสำหรับคอนเทนต์วิดีโอ จากนั้นเลือกเสียง AI หรืออวตารเพื่อถ่ายทอดข้อความของคุณอย่างชัดเจน
พรีวิววิดีโอที่สร้างเสร็จแล้วและปรับแต่งข้อความบนหน้าจอ จังหวะเวลา และภาพประกอบ ลองใช้ฮุกหรือข้อเสนอแบบอื่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ
ดาวน์โหลดวิดีโอไฟนอลในฟอร์แมตที่เหมาะสมสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม แล้วอัปโหลดไปยังตัวจัดการโฆษณา แลนดิ้งเพจ เว็บไซต์ และเครื่องมืออีเมล
วิดีโอการตลาดด้วย AI คือวิดีโอประชาสัมพันธ์หรือวิดีโอให้ความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้สร้างสคริปต์ ภาพ และเสียงบรรยายจากข้อมูลอินพุตแบบง่ายๆ เพื่อให้แคมเปญปล่อยได้เร็วขึ้น ลดการพึ่งพาการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม
ไม่ใช่ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาดไม่ใช่ช่างตัดต่อ เทมเพลตและเวิร์กโฟลว์แบบมีตัวช่วยจะจัดการรายละเอียดด้านเทคนิคให้ คุณจึงโฟกัสที่ข้อความ กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ได้เต็มที่ พร้อมยังได้ผลงานระดับมืออาชีพ
ได้ คุณสามารถอัปโหลดโลโก้ ฟอนต์ ฟุตเทจสินค้า และภาพแบรนด์เข้าไปในโปรเจกต์ได้โดยตรง แอสเซตเหล่านี้จะแสดงในเทมเพลตเพื่อให้ทุกวิดีโอมีความสม่ำเสมอและสอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ
คุณสามารถสร้างวิดีโอสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณา เว็บไซต์ และแคมเปญอีเมลได้ อัตราส่วนภาพและตัวเลือกการส่งออกที่หลากหลายช่วยให้รองรับ TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้จากไอเดียหลักเดียวกัน
วิดีโอแบบง่ายสามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาทีเมื่อไอเดียของคุณพร้อมแล้ว แคมเปญที่ซับซ้อนกว่าซึ่งมีหลายเวอร์ชันก็ยังทำงานได้เร็วกว่าโปรดักชันแบบดั้งเดิมมาก ความเร็วระดับนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบและปรับตามผลลัพธ์ประสิทธิภาพ
ได้ คุณสามารถสลับภาษา เสียง และข้อความบนหน้าจอได้โดยยังคงภาพวิชวลเดิมไว้ เวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคช่วยให้สื่อสารกับผู้ชมในแต่ละพื้นที่ได้โดยไม่ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมด
ได้แน่นอน HeyGen ส่งออกไฟล์คุณภาพสูงที่เหมาะกับทั้งแคมเปญแบบจ่ายเงินและคอนเทนต์แบบออร์แกนิก การจัดรูปแบบที่ถูกต้อง การรองรับคำบรรยาย และจังหวะวิดีโอที่เหมาะสมช่วยให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพบนทุกแพลตฟอร์ม
ได้ สมาชิกทีมหลายคนสามารถแชร์การเข้าถึงโปรเจกต์ ให้ฟีดแบ็ก และจัดการเวอร์ชันต่างๆ ได้ ช่วยให้ทีมการตลาด ทีมครีเอทีฟ และทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำงานสอดประสานกันได้ง่ายขึ้น
ได้ คุณสามารถเริ่มจากบล็อกโพสต์ หน้าโปรดักต์ หรือสคริปต์ที่มีอยู่แล้วก็ได้ การเปลี่ยนคอนเทนต์ตัวหนังสือให้กลายเป็นวิดีโอช่วยยืดอายุการใช้งานของแอสเซ็ตที่มีอยู่ และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ชอบดูวิดีโอมากกว่าการอ่าน
ได้แน่นอน ครีเอเตอร์เดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ล้วนได้รับประโยชน์จากวิดีโอการตลาดด้วย AI เครื่องมือเดียวกันที่ช่วยให้ทีมระดับโลกขยายการผลิตวิดีโอยังช่วยให้ทีมขนาดเล็กแข่งขันได้ด้วยคอนเทนต์ที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่า ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI