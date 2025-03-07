เครื่องมือสร้างวิดีโอการตลาด AI สำหรับแบรนด์

สร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI ที่ดึงดูดความสนใจและช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันได้โดยไม่ต้องตัดต่อซับซ้อนหรือถ่ายทำในสตูดิโอ เปลี่ยนลิงก์สินค้า สคริปต์ หรือไอเดียง่ายๆ ให้กลายเป็นวิดีโอที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับทุกช่องทางได้ภายในไม่กี่นาที HeyGen ช่วยให้ทีมปล่อยงานครีเอทีฟได้มากขึ้น ทดสอบได้เร็วขึ้น และทำให้การตลาดขับเคลื่อนไม่หยุด

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เลือกอวตาร
โฆษณาโซเชียลแบบชำระเงินและโฆษณาเพอร์ฟอร์แมนซ์

Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.

วิดีโอเปิดตัวสินค้าและฟีเจอร์ใหม่

Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.

คอนเทนต์สำหรับเว็บไซต์ แลนดิ้งเพจ และการออนบอร์ดผู้ใช้

Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.

การตลาดตามวงจรลูกค้าและอีเมล

Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.

การเสริมศักยภาพและการเข้าหาลูกค้าแบบ B2B

Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.

งานลูกค้าสำหรับเอเจนซีและฟรีแลนซ์

Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอจากสคริปต์ด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงสมจริงได้ภายในไม่กี่นาที เริ่มได้ตั้งแต่ไอเดียคร่าวๆ บทภาพยนตร์ที่เขียนเสร็จแล้ว หรือแค่ไม่กี่บูลเล็ตพอยต์ HeyGen สร้างฉากพูดคุยสมจริงพร้อมเครื่องมือควบคุมทรงพลัง ช่วยให้เปลี่ยนจากข้อความไปเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งเวิร์กโฟลว์โปรดักชันแบบเดิม

การสร้างที่รวดเร็วทันใจ

เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที เร็วและประหยัดกว่าการถ่ายทำ การถ่ายซ้ำ หรือไทม์ไลน์ตัดต่อที่ซับซ้อนมาก

ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีพื้นฐานตัดต่อ ไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิค แค่เขียน สร้าง ปรับแต่ง

เครื่องมือสร้างสรรค์แบบครบวงจร

ตั้งแต่ดราฟต์แรกจนถึงไฟล์ส่งออกสุดท้าย ตัวแก้ไขแบบใช้ข้อความของ HeyGen ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดลื่นไหล แก้ไขประโยค ปรับจังหวะ ปรับซีน และลองเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนแก้เอกสาร ไม่ใช่ไทม์ไลน์

ลิงก์และสคริปต์สำหรับการสร้างวิดีโอ

เริ่มจาก URL คำอธิบายสินค้า หรือสคริปต์การตลาดแล้วสร้างซีนอัตโนมัติ HeyGen จะดึงประเด็นสำคัญและแปลงให้เป็นเซกเมนต์วิดีโอที่มีโครงสร้าง สามารถปรับแก้หรือสร้างใหม่ได้จนกว่าคอนเซ็ปต์จะลงตัว

เทมเพลตสำหรับการตลาดและรูปแบบโฆษณา

ใช้เลย์เอาต์สำเร็จรูปสำหรับวิดีโอโปรโม อธิบายสินค้า ไฮไลต์สินค้า และโซเชียลแอด เทมเพลตจะจัดการจังหวะการตัดต่อ ลำดับความสำคัญของข้อความ และการจัดเฟรมให้เรียบร้อย ช่วยให้วิดีโอดูมืออาชีพแม้ต้องทำงานแข่งกับเวลา

อวตาร AI เสียง และคำบรรยาย

เพิ่มความเป็นมนุษย์ให้วิดีโอด้วยโฆษก AI และเสียงบรรยายธรรมชาติได้หลายภาษา ซับไตเติลอัตโนมัติช่วยเพิ่มการเข้าถึงและประสิทธิภาพบนฟีดที่ปิดเสียง ควบคุมสไตล์ โทนเสียง และข้อความได้เองโดยไม่ต้องใช้นักแสดง

ส่งออกได้หลายแพลตฟอร์มและหลายอัตราส่วนภาพ

ส่งออกวิดีโอในรูปแบบแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละช่องทาง รักษาพื้นที่ปลอดภัย ความอ่านง่าย และการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกันในทุกเวอร์ชัน ช่วยให้ปล่อยแคมเปญได้ทุกที่จากโปรเจกต์เดียว

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI

HeyGen มอบเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายให้กับนักการตลาดและผสานเข้ากับการวางแผนแคมเปญที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว คุณเพียงแค่นำบรีฟและเป้าหมายมาAI video generatorจะจัดการรายละเอียดการผลิตทั้งหมดให้ เพื่อให้คุณโฟกัสกับกลยุทธ์และทิศทางงานครีเอทีฟได้เต็มที่

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มจาก URL ไอเดีย หรือสคริปต์

วางลิงก์หน้าสินค้า เขียนพรอมต์สั้นๆ หรือเพิ่มสคริปต์ที่มีอยู่ กำหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และสารหลักที่ต้องการสื่อ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์ เลย์เอาต์ และเสียง

เลือกเทมเพลต สี ฟอนต์ และสไตล์ภาพที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณสำหรับคอนเทนต์วิดีโอ จากนั้นเลือกเสียง AI หรืออวตารเพื่อถ่ายทอดข้อความของคุณอย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งซีน ฮุค และ CTA ให้ลงตัว

พรีวิววิดีโอที่สร้างเสร็จแล้วและปรับแต่งข้อความบนหน้าจอ จังหวะเวลา และภาพประกอบ ลองใช้ฮุกหรือข้อเสนอแบบอื่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเปิดตัวในทุกช่องทาง

ดาวน์โหลดวิดีโอไฟนอลในฟอร์แมตที่เหมาะสมสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม แล้วอัปโหลดไปยังตัวจัดการโฆษณา แลนดิ้งเพจ เว็บไซต์ และเครื่องมืออีเมล

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

วิดีโอการตลาดด้วย AI คืออะไร?

วิดีโอการตลาดด้วย AI คือวิดีโอประชาสัมพันธ์หรือวิดีโอให้ความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้สร้างสคริปต์ ภาพ และเสียงบรรยายจากข้อมูลอินพุตแบบง่ายๆ เพื่อให้แคมเปญปล่อยได้เร็วขึ้น ลดการพึ่งพาการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอถึงจะใช้ HeyGen ได้ไหม

ไม่ใช่ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาดไม่ใช่ช่างตัดต่อ เทมเพลตและเวิร์กโฟลว์แบบมีตัวช่วยจะจัดการรายละเอียดด้านเทคนิคให้ คุณจึงโฟกัสที่ข้อความ กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ได้เต็มที่ พร้อมยังได้ผลงานระดับมืออาชีพ

สามารถใช้แอสเซ็ตแบรนด์ของตัวเองได้ไหม

ได้ คุณสามารถอัปโหลดโลโก้ ฟอนต์ ฟุตเทจสินค้า และภาพแบรนด์เข้าไปในโปรเจกต์ได้โดยตรง แอสเซตเหล่านี้จะแสดงในเทมเพลตเพื่อให้ทุกวิดีโอมีความสม่ำเสมอและสอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ

สามารถสร้างวิดีโอสำหรับช่องทางใดได้บ้าง?

คุณสามารถสร้างวิดีโอสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณา เว็บไซต์ และแคมเปญอีเมลได้ อัตราส่วนภาพและตัวเลือกการส่งออกที่หลากหลายช่วยให้รองรับ TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้จากไอเดียหลักเดียวกัน

สามารถสร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI ได้เร็วแค่ไหน?

วิดีโอแบบง่ายสามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาทีเมื่อไอเดียของคุณพร้อมแล้ว แคมเปญที่ซับซ้อนกว่าซึ่งมีหลายเวอร์ชันก็ยังทำงานได้เร็วกว่าโปรดักชันแบบดั้งเดิมมาก ความเร็วระดับนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบและปรับตามผลลัพธ์ประสิทธิภาพ

สามารถปรับวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละตลาดได้ไหม

ได้ คุณสามารถสลับภาษา เสียง และข้อความบนหน้าจอได้โดยยังคงภาพวิชวลเดิมไว้ เวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคช่วยให้สื่อสารกับผู้ชมในแต่ละพื้นที่ได้โดยไม่ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมด

คุณภาพวิดีโอที่ส่งออกเหมาะสำหรับใช้ทำโฆษณาแบบชำระเงินหรือไม่?

ได้แน่นอน HeyGen ส่งออกไฟล์คุณภาพสูงที่เหมาะกับทั้งแคมเปญแบบจ่ายเงินและคอนเทนต์แบบออร์แกนิก การจัดรูปแบบที่ถูกต้อง การรองรับคำบรรยาย และจังหวะวิดีโอที่เหมาะสมช่วยให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพบนทุกแพลตฟอร์ม

ทีมและเอเจนซีสามารถทำงานร่วมกันใน HeyGen ได้หรือไม่

ได้ สมาชิกทีมหลายคนสามารถแชร์การเข้าถึงโปรเจกต์ ให้ฟีดแบ็ก และจัดการเวอร์ชันต่างๆ ได้ ช่วยให้ทีมการตลาด ทีมครีเอทีฟ และทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำงานสอดประสานกันได้ง่ายขึ้น

สามารถนำคอนเทนต์ที่มีอยู่มาใช้สร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI ได้ไหม

ได้ คุณสามารถเริ่มจากบล็อกโพสต์ หน้าโปรดักต์ หรือสคริปต์ที่มีอยู่แล้วก็ได้ การเปลี่ยนคอนเทนต์ตัวหนังสือให้กลายเป็นวิดีโอช่วยยืดอายุการใช้งานของแอสเซ็ตที่มีอยู่ และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ชอบดูวิดีโอมากกว่าการอ่าน

วิดีโอการตลาดด้วย AI เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดหรือไม่?

ได้แน่นอน ครีเอเตอร์เดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ล้วนได้รับประโยชน์จากวิดีโอการตลาดด้วย AI เครื่องมือเดียวกันที่ช่วยให้ทีมระดับโลกขยายการผลิตวิดีโอยังช่วยให้ทีมขนาดเล็กแข่งขันได้ด้วยคอนเทนต์ที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่า ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

