พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือสร้าง YouTube Shorts ด้วย AI สำหรับคลิปไวรัล

สร้าง YouTube Shorts ที่สะดุดตาได้ในไม่กี่นาทีด้วย HeyGen’s AI youtube shorts generator ตั้งแต่สคริปต์ไปจนถึงวิดีโอแนวตั้งพร้อมเผยแพร่ AI ของเราช่วยเขียนฮุก สร้างภาพ ซิงก์เสียง และใส่คำบรรยาย เพื่อให้ครีเอเตอร์และแบรนด์สามารถขยายคอนเทนต์วิดีโอสั้นได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือเสียเวลาตัดต่อยาวนาน

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกซิงก์ปากหลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
นำคอนเทนต์แบบยาวมาใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่า

นำคอนเทนต์แบบยาวมาใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่า

Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.

การเติบโตของครีเอเตอร์และการโพสต์อย่างสม่ำเสมอ

การเติบโตของครีเอเตอร์และการโพสต์อย่างสม่ำเสมอ

Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.

โปรโมตเพลงและเสียง

โปรโมตเพลงและเสียง

Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.

ไมโครเลสันเพื่อการศึกษา

ไมโครเลสันเพื่อการศึกษา

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

เบื้องหลังและการเล่าเรื่อง

เบื้องหลังและการเล่าเรื่อง

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

แคมเปญสำหรับเอเจนซีและแบรนด์

แคมเปญสำหรับเอเจนซีและแบรนด์

Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้าง YouTube Shorts ด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานการสร้างวิดีโอ AI ระดับโปรดักชันเข้ากับเวิร์กโฟลว์แบบ Shorts-first ช่วยให้คุณคิดคอนเซ็ปต์ ปรับแก้ และเผยแพร่ได้เร็วขึ้น สร้าง Shorts ที่ออกแบบมาให้ดึงดูดความสนใจด้วยการตัดต่อให้ตรงจังหวะเพลง พรีเซ็ตตามแพลตฟอร์ม และการโลคัลไลซ์อัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดวิวและการเติบโตของผู้ชม

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เผยแพร่คอนเทนต์ได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สร้างสคริปต์ ซีน และ Shorts ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในไม่กี่นาที HeyGen ช่วยจัดการงานหนักให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณโพสต์ได้บ่อยและรักษาโมเมนตัมกับอัลกอริทึมไว้ได้

ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของแพลตฟอร์ม

ทุกวิดีโอที่สร้างออกมาออกแบบตามหลัก mobile-first อ่านซับได้ง่าย และปรับจังหวะให้เหมาะกับการค้นพบและการดูต่อบน YouTube Shorts ส่งออกไฟล์พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมคำแนะนำเมทาดาทา

ขยายและปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย

สร้างเวอร์ชันหลายภาษา ทดสอบ A/B test ฮุก หรือสร้างคลิปจำนวนมากจากวิดีโอยาวเพียงไฟล์เดียว HeyGen รองรับเวิร์กโฟลว์แบบจำนวนมากและการทำงานอัตโนมัติผ่าน API สำหรับครีเอเตอร์และทีม

ตัวสร้างสคริปต์และฮุกสำหรับ Shorts

เริ่มจากหัวข้อหรือวางย่อหน้าที่มีอยู่แล้วจากนั้น HeyGen จะสร้างสคริปต์วิดีโอสั้นพร้อมไวรัลให้โดยมีจุดดึงดูดตั้งแต่ต้น คำกระตุ้นให้ดำเนินการ และตัวบอกฉากอย่างครบถ้วนสคริปต์นี้จะกำหนดภาพ คำบรรยาย และจังหวะเวลาเพื่อเพิ่มการดูต่อให้นานที่สุดในไม่กี่วินาทีแรก

เริ่มต้นใช้ฟรี →
script to video

คำบรรยายอัตโนมัติและการปรับแต่งสไตล์คำบรรยาย

Shorts ใช้การเล่นแบบเน้นข้อความเป็นหลัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆ HeyGen สร้างคำบรรยายที่แม่นยำให้อัตโนมัติ ใช้ตัวอักษรและโมชั่นที่อ่านง่าย และให้คุณควบคุมสไตล์ ขนาด และตำแหน่งบนหน้าจอมือถือได้ทันทีสำหรับโปรเจกต์วิดีโอสั้นของคุณ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
YouTube video captions

สร้างภาพและเลือกฟุตเทจ b-roll อัตโนมัติ

ตั้งแต่กราฟิกแอนิเมชันไปจนถึงฉากที่สร้างด้วย AI HeyGen สร้างภาพประกอบให้ตรงกับสคริปต์ของคุณ จะอัปโหลดฟุตเทจของคุณเองหรือให้ระบบเลือกวิดีโอ b-roll ที่มีลิขสิทธิ์ให้เหมาะกับโทนและจังหวะของวิดีโอก็ได้

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Voice cloning

พรีเซ็ตแพลตฟอร์มและการปรับแต่งการส่งออกให้เหมาะสม

ส่งออกวิดีโอแนวตั้งแบบ MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับ YouTube Shorts พร้อมอัตราส่วนภาพ บิตเรต คำบรรยาย และชื่อกับคำอธิบายที่แนะนำเพื่อให้ค้นหาเจอง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้ฟรี →
motion graphics photos to video

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีอิสระในการสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้ในระดับเดียวกับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราได้ขยายศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI YouTube Shorts Generator

เตรียม YouTube Shorts ที่ดึงดูดสายตาให้พร้อมภายในไม่กี่นาทีด้วยขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

ใส่พรอมต์หรืออัปโหลดฟุตเทจ

พิมพ์หัวข้อ วางสคริปต์ หรืออัปโหลดวิดีโอยาว HeyGen จะสร้างฮุกและโครงร่างซีนแนะนำให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์ Shorts และเสียง

เลือกโทนพลังงาน สไตล์คำบรรยาย และเสียงสำหรับวิดีโอ AI แบบสั้นของคุณ เพิ่มเพลงเองหรือให้ HeyGen แนะนำเสียงที่เข้ากับสคริปต์และรูปแบบวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3

พรีวิวและปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว

แก้ไขคำบรรยาย สลับภาพ หรือเปลี่ยนฮุกได้ด้วยพรอมต์ภาษาธรรมชาติในตัวสร้างวิดีโอของคุณ สร้างฉากใหม่หรือสร้าง Short ทั้งคลิปใหม่ได้ในไม่กี่วินาที

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเผยแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 แนวตั้งที่ปรับแต่งสำหรับ YouTube Shorts พร้อมหัวเรื่อง คำอธิบาย และแท็กที่แนะนำสำหรับคอนเทนต์วิดีโอสั้นของคุณ ใช้งานการส่งออกแบบแบตช์หรือ API เพื่อเผยแพร่ในปริมาณมากได้

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI YouTube Shorts Generator คืออะไร?

AI youtube shorts generator คือเครื่องมือที่เปลี่ยนสคริปต์สั้นๆ ไอเดีย หรือวิดีโอแบบยาวให้กลายเป็นวิดีโอ Shorts แนวตั้งที่เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้ AI ช่วยเขียนสคริปต์ ตัดต่อ ซิงก์เสียง และทำคำบรรยายวิดีโอ HeyGen สร้างวิดีโอแบบ mobile-first ที่ออกแบบมาให้ทำผลงานได้ดีบนฟีด YouTube Shorts เพื่อให้ครีเอเตอร์ลงวิดีโอได้บ่อยขึ้นโดยไม่ต้องตัดต่อซับซ้อน

HeyGen สร้าง Shorts ที่ผลงานดีได้อย่างไร?

HeyGen ให้ความสำคัญกับ 3 วินาทีแรก ความชัดเจนของแคปชัน และการตัดต่อที่รับรู้จังหวะเพลง ระบบจะสร้างฮุกที่ดึงดูด จัดภาพให้ตรงกับจังหวะเสียง และใช้เลย์เอาต์แบบเน้นแคปชันเป็นหลัก เพื่อให้ Shorts ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับทั้งการเล่นอัตโนมัติและการรับชมแบบปิดเสียง

ฉันสามารถแปลงวิดีโอยาวให้เป็นหลายคลิป Shorts ได้ไหม

ใช่ มาเริ่มสร้างวิดีโอสั้นกัน HeyGen ตรวจจับช่วงไฮไลต์จากวิดีโอยาวให้อัตโนมัติ แล้วสร้าง Shorts หลายคลิปพร้อมคำบรรยายและการตัดต่อที่ปรับแต่งมาอย่างเหมาะสม เวิร์กโฟลว์การรีโพสต์คอนเทนต์แบบนี้เหมาะสำหรับพอดแคสต์ ไลฟ์สตรีม และการบรรยาย

รองรับคำบรรยายและการแปลภาษาหรือไม่?

แน่นอน HeyGen สร้างคำบรรยายอัตโนมัติที่แม่นยำและสามารถแปลสคริปต์และคำบรรยายเป็นหลายภาษาได้ด้วยเทคโนโลยี AI shorts ขั้นสูง video translator ฟีเจอร์ โดยจะคงเสียงพากย์ภาษาท้องถิ่นและจังหวะซับไตเติลไว้เพื่อให้การนำเสนอเป็นธรรมชาติ

ต้องเตรียมเพลงหรือฟุตเทจมาเองไหม

ไม่จำเป็น HeyGen สามารถสร้างภาพและเลือกเสียงที่มีลิขสิทธิ์ให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังอัปโหลดเพลงและฟุตเทจของตัวเองได้เพื่อให้วิดีโอดูและฟังเป็นเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้าง Short

Shorts ส่วนใหญ่สร้างเสร็จภายในไม่กี่นาที ความซับซ้อน ความยาว และจำนวนงานแบบแบตช์จะมีผลต่อเวลาเรนเดอร์รวม งานแบบแบตช์สามารถเข้าคิวและประมวลผลผ่าน API สำหรับการใช้งานปริมาณมากได้ สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29

สามารถทำ A/B test หลาย hook และหลายเวอร์ชันได้ไหม

ได้ HeyGen สร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันจากบรีฟเดียวเพื่อให้คุณทดสอบฮุก ภาพ และ CTA ใช้ export sets เพื่อรันการทดลองและขยายผลเวอร์ชันที่ทำผลงานได้ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว

สามารถส่งออก Shorts ได้ในรูปแบบไฟล์ใดบ้าง?

ส่งออกวิดีโอแนวตั้งแบบ MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับ YouTube Shorts รวมถึงเวอร์ชันแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแนวนอนเมื่อจำเป็น HeyGen ยังมีไฟล์ SRT และคำแนะนำเมทาดาทาสำหรับการเผยแพร่อีกด้วย

สามารถใช้เสียงหรืออวตารของตัวเองใน Shorts ได้ไหม

ได้แน่นอน อัปโหลดตัวอย่างเสียงเพื่อโคลนเสียงของคุณ หรือใช้อวตารและครีเอเตอร์จากไลบรารี อวตารมาพร้อมการลิปซิงก์ที่แม่นยำและการแสดงผลบนหน้าจอที่สม่ำเสมอในหลาย Shorts

ใครเป็นเจ้าของคอนเทนต์ที่ฉันสร้างขึ้น?

คุณยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินดิจิทัลทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ HeyGen จะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากบุคคลที่สามที่คุณนำมาใช้ได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้อง

HeyGen ปลอดภัยสำหรับทรัพย์สินของครีเอเตอร์และแบรนด์หรือไม่?

HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับอุตสาหกรรมด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง แผน Enterprise มีฟีเจอร์การกำกับดูแลเวิร์กสเปซ การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท และตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บแบบส่วนตัว

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background