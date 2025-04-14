スクリプト、写真、またはちょっとしたアイデアから、洗練されたセーブ・ザ・デート動画を作成できます。カメラも撮影クルーも、編集スキルも不要です。スタイルを選び、メッセージを入力するだけで、HeyGen が数分で共有可能なクリップに仕上げてくれます。
ブランドがHeyGenのセーブ・ザ・デート動画メーカーを選ぶ理由
イベント用の台本から動画を生成
イベントの詳細を書き込み、セーブ・ザ・デート用の動画テンプレートを選んで、動画プロジェクトを開始するだけです。プラットフォームが自動的にナレーション、トランジション、シーンのタイミングまで含めた完成版アニメーションを生成します。AIツールがテンポや構成を最適化するので、告知動画がすぐに仕上がります。結婚式でも節目の誕生日でも、テキストから動画への機能を使えば、台本を編集いらずの洗練されたクリップに変換できます。
セーブ・ザ・デート動画テンプレートをデザインする
エレガントな結婚式向けテンプレートを選ぶか、あらゆるシーンに使えるデザインを探してみましょう。どのセーブ・ザ・デート動画テンプレートにも、テーマに合わせて調整できる、相性の良いグラフィック、トランジション、レイアウトオプションがあらかじめ用意されています。直感的に操作できるドラッグ＆ドロップエディターは初心者にも扱いやすく、デザインの知識は不要です。まっさらな状態から作成しても、既存のスタイルをベースにしてもかまいません。「AI動画ジェネレーター」を使えば、テンプレートライブラリ全体にすぐアクセスできます。
あなたの声そっくりのナレーション
短い音声サンプルを録音するだけで、プラットフォームがあなたの声をクローンし、あなた自身のトーンで心のこもったメッセージを届けます。ロマンチックなお知らせの一言一句が自然に聞こえるのは、音声があなたの声と話し方にぴったり合っているからです。たとえ最終的な原稿を録音していなくても、ゲストはあなたの声を聞くことができます。あるいは、数十種類の内蔵ボイスから、イベントに最適な声を選ぶこともできます。「AIボイスクローン」を使って、すべてのセーブ・ザ・デートにあなた自身の声を添えましょう。
写真や映像をアニメーション化して動画にする
自分で撮影した映像をアップロードするか、ストック動画ライブラリから素材を選んで、複数シーンで構成された告知動画を作成できます。写真にトランジションをつけてアニメーション化し、あらゆるフレームに合うようにトリミングし、シーンの長さも自由に調整可能。複雑な編集ソフトは不要です。エンゲージメントフォト、会場のスナップ写真、ストック映像など、あらゆる素材が自動的に洗練された動画コンテンツに仕上がります。「画像から動画」ツールがシーン構成、映像のタイミング、書き出しまでを処理するので、手作業で編集しなくても完成したクリップが手に入ります。
Edit, Caption, and Share in Any Format
Your finished video exports in HD, ready for any channel: text message, email, Instagram, WhatsApp, or direct download. Use the online editor's essential tools to fine-tune captions, adjust timing, and collaborate with your partner or planner before finalizing. Editing tools handle caption generation automatically so your announcement is readable without sound. Use the subtitle generator to add accurate captions in seconds, or translate for guests in different countries.
セーブ・ザ・デート動画メーカーの活用例
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
セーブ・ザ・デート動画メーカーの仕組み
Create your save the date video in four clear steps, from choosing a style to sending it to every guest on your list.
イベントテンプレートを閲覧し、あなたのセレブレーションの雰囲気やテーマに合ったスタイルを選びましょう。
イベント名、日付、場所、そしてゲストに覚えておいてほしい詳細を入力してください。
あなたの声を追加し、ビジュアルを調整し、写真をアップロードして、動画をパーソナライズしましょう。
動画をダウンロードして、テキストメッセージ、メール、またはソーシャルメディアでゲストリストに送りましょう。
セーブ・ザ・デート動画メーカーを使えば、撮影や編集をしなくても、結婚式やイベントの案内動画を簡単に作成できます。イベントの詳細を入力し、セーブ・ザ・デート用の動画テンプレートを選び、ナレーションを追加するだけで、プラットフォームが完成した動画を自動で生成します。「script to video」機能を使えば、書いたメッセージを数分で共有可能なクリップに変換できます。作成した動画は、テキストメッセージ、メール、またはソーシャルメディアでゲスト全員に送信できます。
はい。あなたの写真や声、イベントの詳細を盛り込んだビデオ案内は、印刷されたカードよりもずっとパーソナルに感じられます。結婚式のセーブ・ザ・デート動画を作るときは、画像、ナレーション、音楽、メッセージなど、すべての要素を自由にコントロールできます。すべてのシーンで統一感のある見た目にしたい場合は、AIフェイススワップを使って、どのフレームにもあなたの写真をはめ込むことができます。自分の声を追加すれば、本当にあなたが話しているように聞こえます。
短い音声サンプルを録音すると、プラットフォームがあなたの声をクローンし、あなた自身のトーンで動画をナレーションします。ナレーションはすべてのシーンに自動的に適用されます。録音したくない場合は、AI音声ジェネレーターを使って、自然な音質のボイスオプションから選択できます。どちらの方法でも、追加のポストプロダクション作業なしで、仕上がった動画はあなた自身が話しているようなパーソナルな印象になります。
ビデオには、イベント名、日付、場所、そして出欠確認用のリンクまたは結婚式のウェブサイトのリンクを含めてください。短いメッセージ、新郎新婦や会場の写真、イベントのテーマやドレスコードなどもあると効果的です。すでに詳細をまとめたスライド資料がある場合は、PPT To videoを使って、そのままビデオに変換できます。最終的な動画は60秒以内に収めましょう。
はい。完成した動画は標準的なMP4形式で書き出されるため、あらゆるデバイスで再生でき、WhatsApp、iMessage、メール、各種SNSプラットフォームで送信できます。また、リールジェネレーターを使って、Reelsやストーリーズ向けの縦型ショートバージョンを作成することも可能です。すべての形式はモバイル向けに最適化されているので、ゲストはデバイスを切り替えることなく動画を開いて保存し、日程を確認できます。
共有できる人数に制限はありません。動画が完成したら、MP4をダウンロードして、テキストメッセージ、メール、または任意のメッセージングプラットフォームでゲスト全員に送信できます。大人数のゲストリストの場合は、グループメッセージや一斉メールにリンクを貼り付けて共有してください。また、url to video を使ってホストされたバージョンを作成し、ファイルではなくリンクを共有することもできます。
動画は、カードやウェブページよりも開いてもらいやすく、記憶にも残りやすい形式で情報を届けます。ビジュアル、ナレーション、音楽、そして動きを組み合わせ、イベント前から本物のワクワク感を生み出す短い体験をつくり出します。ウェブサイトと違い、動画はあらゆるメッセージアプリ上で再生できます。AIリップシンクにより、ナレーションと映像のタイミングがぴったり合い、洗練された仕上がりになります。
クレジットカード不要で、無料のセーブ・ザ・デート動画を作成できます。無料プランでは、オンラインで動画を無料作成し、仕上がりをプレビューして、アップグレード前にエクスポートすることができます。月額24ドルからの有料プランにアップグレードすると、ボイスクローン機能、より長い動画尺、そしてすべてのスタイルライブラリが利用可能になります。まずは無料動画から始めて、準備ができたタイミングでアップグレードしてください。
はい。エンゲージメントフォトをアップロードすると、プラットフォームがあなたの画像、トランジション、ナレーション、音楽を自動的に組み合わせて、複数シーンの動画を作成します。写真は自由な順番に並べ替えられ、各シーンにキャプションやイベントの詳細を追加できます。メッセージ内容に悩んだ場合は、動画スクリプトジェネレーターを使って、動画に追加する前にアナウンス文を下書きしましょう。
はい。スライドショー形式は、特にエンゲージメントフォトを使う場合、「セーブ・ザ・デート」動画で人気のスタイルです。各写真がシーンとなり、スムーズなトランジション、ナレーション、音楽を組み合わせられます。「スライドショーメーカー」を使えば、デザインの経験がなくても、洗練されたフォトスライドショーを作成できます。完成した動画はMP4形式で書き出され、テキストメッセージやメールですぐに共有できます。
はい。セーブ・ザ・デートはGIFまたは標準的な動画ファイルとして書き出せます。アニメーションGIFは、自動再生が作動しない場合のあるメールやソーシャルフィードでも表示されます。内蔵の編集ツールを使って、アナウンス用クリップから短いアニメーションループを作成しましょう。GIFはほとんどのメールクライアントで自動再生されるため、セーブ・ザ・デートに人気の形式です。どこで共有する予定かに応じて、GIFまたはMP4形式で書き出してください。
特別なスキルは一切必要ありません。テンプレートと編集ツールが自動でデザインを整えてくれるので、初回から直感的に使えます。あなたはアイデアやイメージを用意するだけで、あとはツールが仕上げてくれます。好みのスタイルを選び、必要な情報を入力すれば、ガイドに沿って進めるだけで、洗練されたお知らせ動画やシンプルな招待カードが完成します。ほとんどの方は、編集経験がまったくなくても、最初のセーブ・ザ・デート動画を10分以内で作成しています。
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