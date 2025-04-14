特別なスキルは一切必要ありません。テンプレートと編集ツールが自動でデザインを整えてくれるので、初回から直感的に使えます。あなたはアイデアやイメージを用意するだけで、あとはツールが仕上げてくれます。好みのスタイルを選び、必要な情報を入力すれば、ガイドに沿って進めるだけで、洗練されたお知らせ動画やシンプルな招待カードが完成します。ほとんどの方は、編集経験がまったくなくても、最初のセーブ・ザ・デート動画を10分以内で作成しています。