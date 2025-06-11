HeyGen の AI 字幕ジェネレーターを選ぶ理由

動画の一瞬一瞬を、どのチャネルにも対応できる正確でブランドに合った字幕で最大限に活かしましょう。HeyGen なら、文字起こし・タイミング調整・翻訳・スタイリングまでを、ひとつのシンプルなワークフローで完結できます。



既存コンテンツを再利用する場合でも、HeyGen で新しい動画を作成する場合でも、キャプションはワンクリックで自動生成され、タイミングまでぴったり揃います。無料の AI 字幕ジェネレーターを使えば、コマ送りの細かい編集ではなく、ストーリーや戦略に時間をかけることができます。