AI字幕ジェネレーター：瞬時にキャプションを作成

あらゆる動画を、最後まで見たくなる体験に。HeyGenのAI字幕なら、音声と完全に同期した字幕を自動で生成します。文字起こし、タイミング調整、スタイル設定まで自動化されているので、音声オフでもより多くの視聴者が内容を追えます。面倒な手入力も、使いづらいツールも不要。あなたのブランドにマッチした、わかりやすく魅力的な字幕を簡単に作成できます。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

ソーシャルメディア向けショート動画＆リール

ソーシャルメディア向けショート動画＆リール

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

YouTube動画 & ポッドキャストクリップ

YouTube動画 & ポッドキャストクリップ

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

トレーニング、オンボーディング、および人材育成（L&D）

トレーニング、オンボーディング、および人材育成（L&D）

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

マーケティング、広告、プロモーション

マーケティング、広告、プロモーション

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

ウェビナー、イベント、製品デモ

ウェビナー、イベント、製品デモ

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

コース制作者および教育者

コース制作者および教育者

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

HeyGen の AI 字幕ジェネレーターを選ぶ理由

動画の一瞬一瞬を、どのチャネルにも対応できる正確でブランドに合った字幕で最大限に活かしましょう。HeyGen なら、文字起こし・タイミング調整・翻訳・スタイリングまでを、ひとつのシンプルなワークフローで完結できます。


既存コンテンツを再利用する場合でも、HeyGen で新しい動画を作成する場合でも、キャプションはワンクリックで自動生成され、タイミングまでぴったり揃います。無料の AI 字幕ジェネレーターを使えば、コマ送りの細かい編集ではなく、ストーリーや戦略に時間をかけることができます。

数時間ではなく、数分で正確な字幕を作成

動画をアップロードするか新しく作成して「生成」をクリックすると、AIが自動で文字起こしとタイミングを作成します。見やすいエディターで各行をすばやく確認・微調整できるので、最終的な仕上がりを完全にコントロールできます。

あなたのコンテンツにマッチするブランドらしいスタイル

ソーシャル向けの大胆なキャプション、クリーンな企業向け字幕、カラオケ風の単語ハイライトなどを数秒で適用できます。お気に入りの字幕プリセットを保存して、すべての動画コンテンツで一貫した見た目と雰囲気を保ちましょう。

グローバルでアクセシブルな動画のために設計

自動字幕ジェネレーターを使って、1つのワークスペース内で複数言語の字幕と翻訳をまとめて生成できます。聴覚障がいのある方や難聴の方、非ネイティブ話者、そしてミュートで視聴しているすべての人があなたのコンテンツを利用しやすくなるようにしましょう。

ワンクリック自動字幕

音声を検出して文字起こしし、すべてのシーンに自動で字幕を同期します。別の文字起こしツールからタイムコードを手作業で入力したり、コピー＆ペーストしたりする必要はありません。

高度なスタイリングとアニメーション

すっきりしたローワーサード字幕、インパクトのあるSNS風キャプション、「トーキングヘッド」形式、カラオケ風の単語ハイライトなどから選べます。フォント、サイズ、色、背景、タイミングも、数回クリックするだけで調整できます。

多言語翻訳

自動字幕ジェネレーターでまず母国語の字幕を作成し、その後ワンクリックで50以上の言語に即座に翻訳できます。グローバルブランド、国際的なチーム、大量のコンテンツをローカライズするクリエイターに最適です。

柔軟なエクスポートオプション

ソーシャルプラットフォーム向けに字幕を動画に直接焼き込んだり、SRT などのキャプションファイルをダウンロードして任意のホスティング先にアップロードできます。動画を再編集することなく、異なる言語バージョンを作成できます。

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいてもライターたちが発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週ずっと出演してきた番組があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
仕組み

AI字幕ジェネレーターの使い方

高品質な字幕を作るのに、音響エンジニアやプロの字幕制作者である必要はありません。HeyGen が面倒な作業を自動化し、細部を調整するためのシンプルなコントロールを提供します。

ステップ1

動画をアップロードするか作成する

まずは任意の動画から始めましょう。HeyGen で録画することも、既存のファイルをアップロードすることも、すでに作成済みの動画を取り込むこともできます。私たちのエンジンが音声を検出し、字幕付け用にトラックを自動で準備します。

ステップ2

AIで字幕を自動生成する

字幕パネルを開き、自動生成をクリックします。HeyGen が音声を文字起こしし、話されたフレーズを読みやすい単位に分割して、タイムラインに合わせてキャプションを配置します。

ステップ3

キャプションを編集してスタイルを整える

文字起こしを確認し、必要に応じて表現を調整してから、字幕のスタイルを選択します。フォントや色、エフェクトを変更したり、保存済みのプリセットを適用して、キャプションがブランド全体のトーンと統一されるようにしましょう。

ステップ4

翻訳、エクスポート、および公開

必要に応じて翻訳済みの字幕トラックを追加し、キャプションを焼き込んだ動画として書き出すか、字幕ファイルをダウンロードしましょう。お気に入りのプラットフォームに公開して、視聴者がどこで視聴していても惹きつけ続けましょう。

よくある質問（FAQ）

AI字幕ジェネレーターとは何ですか？

AI字幕ジェネレーターは、動画内の音声を自動で文字起こしし、読みやすい字幕に変換して、正しいタイムスタンプに同期してくれるツールです。すべてのセリフを手作業で入力する代わりに、数分で完全な字幕トラックを自動生成できます。

HeyGen の字幕の精度はどのくらい高いですか？

HeyGen は高度な音声認識技術を用いて、さまざまな録音環境において非常に高精度な文字起こしを行います。字幕エディタ内の任意の行をすばやく確認・編集できるため、最終的なキャプションを自社のブランドボイスや用語にぴったり合わせることができます。

字幕の見た目はカスタマイズできますか？

はい、字幕のスタイルは完全にカスタマイズできます。フォント、サイズ、色、背景、アニメーションを自由に選び、お気に入りの組み合わせをプリセットとして保存しておけば、すべての動画コンテンツで再利用して、統一感のある見た目を保つことができます。

AI字幕ジェネレーターは複数の言語に対応していますか？

このジェネレーターは、文字起こしと翻訳の両方において、多くの主要な言語に対応しており、動画翻訳ツールを通じて利用できます。まずはある言語で字幕を作成し、その後それらを複数の別の言語に翻訳することで、世界中の視聴者にコンテンツを届けることができます。

SRT などの字幕ファイルをエクスポートできますか？

字幕は動画に直接焼き付けることも、SRT などのキャプションファイルとして書き出すこともでき、公開方法に応じて選択できます。これにより、クローズドキャプションに対応している複数のプラットフォームで、同じ字幕を柔軟に使い回すことが可能になります。

字幕はソーシャルメディアのパフォーマンス向上に役立ちますか？

字幕は、特に多くの視聴者がミュートで視聴するモバイル環境において、視聴時間や完了率を高める傾向があります。読みやすく分かりやすいキャプションがあることで、視聴者は内容を追いやすくなり、エンゲージメントやコンテンツ全体のパフォーマンス向上につながります。

ウェビナーのような長尺動画でもAI字幕を利用できますか？

はい、AI字幕ジェネレーターは、ウェビナー、トレーニングセッション、プレゼンテーションなどの長尺コンテンツに最適です。セッション全体に自動で字幕を付け、その後、重要な場面を抜き出して、vtt や txt 形式を使い、完全な字幕付きの短いクリップとして再利用できます。

HeyGenの字幕機能を使うのに編集の経験は必要ですか？

編集の経験は一切必要ありません。字幕ツールは非技術者向けに設計されており、シンプルなインターフェースと直感的なテキストエディターで、動画コンテンツを簡単に作成できます。文書を編集できる方であれば、HeyGen で字幕を生成し、細かく調整することができます。

字幕に細かい調整が必要な場合、タイミングを変更できますか？

字幕パネルから、各キャプションのタイミングを細かく調整できます。行をシフト、結合、または分割して、複雑なタイムコード操作をすることなく、ちょうど表示させたいタイミングに合わせることができます。

AI字幕ジェネレーターはHeyGenの動画ツールに含まれていますか？

字幕ジェネレーターは HeyGen の動画作成体験の一部として組み込まれているため、台本作成や録画から字幕付きの書き出しまでを、1つの場所で完結できます。ご利用のアカウントで利用可能な字幕および翻訳オプションについては、プランの詳細をご確認ください。

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

