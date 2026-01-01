女性向けテキスト読み上げ
あらゆるスクリプトを、数分で自然な女性ボイスオーバー付きの完成動画に変換できます。175以上の言語に対応した300種類以上の女性AIボイスから選び、リップシンク対応のプレゼンターを追加して、カメラ・マイク・編集ソフトなしで公開しましょう。
音声を超えた女性音声テキスト読み上げ機能
自然な女性AIボイス
スクリプトを入力または貼り付けるだけで、AI音声ジェネレーターが、従来ツールの平坦で機械的な話し方ではなく、温かみのある自然な女性のイントネーションで読み上げます。175以上の言語に対応した300種類以上の女性ボイスをオンラインで無料プレビューし、レンダリング前にトーンを比較できます。
自分の女性の声をクローン
短いサンプルを録音すると、AIボイスクローン技術があなたの声の特徴を保ったまま、どんなスクリプトでも読み上げられる女性の声を生成します。チームは一度クローンした声を使い回すことで、すべての動画で一貫したブランドボイスを維持でき、新しいプロジェクトごとに声優を手配する必要がありません。
リップシンク対応の女性AIプレゼンター
女性のボイスオーバーを 1,100 体以上のアバターのいずれかと組み合わせれば、音素レベルのAIリップシンクが、話者の口の動きと一語一句を正確に一致させます。音声のみのツールはファイルを渡して終わりですが、HeyGen ならあらゆるチャネルですぐに使える、完成した視聴可能な動画をお届けします。
トーン・テンポ・感情のコントロール
AI Studio のテキストベースエディターで、文書を編集するのと同じ感覚でトーン、話す速さ、感情を調整し、女性の声を一つひとつ思いどおりに仕上げましょう。名前の発音ミスを直したり、落ち着いた読み上げをエネルギッシュな読み上げに切り替えたりも、台本を編集して再生成するだけで完了し、再収録の必要はありません。
字幕とSRT書き出し
自動キャプションを字幕ジェネレーターで生成し、HD または 4K の MP4 と一緒に SRT ファイルとして書き出せます。字幕は、音声オフで視聴するソーシャルフィード上の視聴者を引きつけるだけでなく、話されるすべてのセリフを字幕に頼って視聴する人たちにもあなたのコンテンツを届けます。
コンテンツチーム向けの女性AIボイス活用事例
YouTube向け女性ボイスオーバー
ナレーションを何度も録り直すと、そのたびにアップロードが遅くなってしまいます。スクリプトを貼り付けて女性の声を選ぶだけで、その日のうちにチャンネル向けの解説動画やショートを公開できます。視聴者に合ったトーンも自由に選べます。
eラーニングと研修ナレーション
コースのナレーションには、通常はスタジオ収録や代理店への依頼が必要になります。代わりに、スクリプトから明瞭で親しみやすい女性の声でトレーニングモジュールを作成し、レッスンを更新したいときはスクリプトを編集して音声を再生成するだけで済みます。
マーケティング＆ソーシャルクリップ
すべての広告バリエーションごとに新たなボイス収録が必要だと、キャンペーンはすぐに行き詰まってしまいます。1つのスクリプトから複数の女性ボイスオーバーを生成し、さまざまなトーンをテストして、各掲載枠向けのローカライズ済みクリップを午後のうちにまとめて仕上げましょう。
製品デモナレーション
プロダクトウォークスルーには、すべてのリリースで一貫した女性の声が必要です。デモ用の原稿を一度作成してボイスオーバーを生成すれば、インターフェースが変わるたびに新たに収録時間を確保することなく、いつでも再レンダリングできます。
オーディオブックと長編ナレーション
長い台本を人の声で収録すると高コストになります。安定した1人の女性ボイスで章ごとに一気に生成し、プロジェクト全体で発音を統一。気になるセリフはテキストを編集して再生成するだけで、簡単に修正できます。
女性の声で動画をローカライズ
新しい市場向けにコンテンツを撮り直すには、数か月と別の撮影クルーが必要になります。代わりに、完成済みの動画をAIビデオ翻訳にかけるだけで、ローカライズされた女性の声、クローンされた話し方のトーン、そして口の動きまで一致した映像を、一度の処理で生成できます。
HeyGenで女性のテキスト読み上げ動画を作成する方法
スクリプトを貼り付け、女性の声を選び、プレゼンターを追加し、ブラウザ上で4つのステップだけで完成したHD動画を書き出せます。
スクリプトを貼り付けてください
テキストエディターにスクリプトを入力または貼り付け、必要に応じてシーンごとに分割してください。
女性のAIボイスを選ぶ
175以上の言語で女性ボイスを試聴し、お好みのトーン、話す速さ、感情表現を自由に設定できます。
プレゼンターまたはビジュアルを追加
ナレーションにリップシンクで話すアバターを選ぶか、Bロールを使った顔出しなしのレイアウトのままにするかを選択できます。
HDで生成して書き出す
動画をレンダリングし、HDまたは4KのMP4をダウンロードして、あらゆるプラットフォーム向けにSRT字幕を追加しましょう。
女性のテキスト読み上げとは何ですか？どのように動作しますか？
女性テキスト読み上げは、入力した文章を自然な女性の声に変換し、必要に応じてビジュアルやリップシンクされたプレゼンターと組み合わせることができます。HeyGen では、スクリプトを貼り付けて女性の声を選ぶだけで、公開準備が整った完成版の MP4 をレンダリングできます。
女性のAI音声は自然に聞こえますか？ それとも、昔のTTSツールのようにロボットっぽく聞こえますか？
最新の女性AIボイスは、初期のTTSのような途切れ途切れの話し方ではなく、自然な言い回しと文全体で滑らかなイントネーションを実現しています。HeyGen では複数の女性ボイスを試聴し、そのうえで話す速さや感情表現を調整して、読み上げがあなたの意図にぴったり合うように仕上げることができます。
HeyGen では、女性の声と対応言語はどれくらいありますか？
HeyGen では、175 以上の言語と多くの地域アクセントに対応した、300 以上の AI 音声を提供しており、その中には幅広い女性ボイスの選択肢も含まれています。動画に最適な声を選ぶ前に、温かみのある声、プロフェッショナルな声、エネルギッシュな声、落ち着いた声などを並べて比較することができます。
何も録音せずに、動画に女性のボイスオーバーを追加するにはどうすればいいですか？
スクリプトを貼り付けて女性の声を選ぶだけで、HeyGen が自動的にナレーションを生成し、あなたのアバターや映像にシンクロさせます。すべてブラウザ上で完結するため、マイクやスタジオ、編集ソフトは一切必要ありません。
他の女性向けテキスト読み上げツールではなくHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
ほとんどのTTSツールは、あとから自分で動画に編集しなければならない音声ファイルを作るところまでしか対応していません。HeyGenなら、女性のボイスオーバーと完成した動画を同時に生成でき、1,100以上のアバター、リップシンク、そしてフル動画翻訳までを同じプラットフォーム上で提供します。
自分の女性の声をクローンして動画のナレーションに使うことはできますか？
はい。短いサンプルを録音すると、AIボイスクローンがあなたの聞き慣れた声質を保ったままスクリプトを読み上げる女性の声を生成します。クリエイターはこれを使うことで、何度も録り直しをしなくても、すべての動画で自分らしい声を再現できます。
女性の声のトーンや感情をコントロールできますか？
はい。エディター上でトーン、話す速さ、感情表現を直接調整できるので、同じスクリプトでもオンボーディングでは温かく安心感のある声に、広告では明るくエネルギッシュな声に変えることができます。テキストを編集して再生成すれば、その変化をすぐに確認できます。
AI生成の多言語オーディオは、本番規模でも本当に機能しますか？
はい。AI Smart Ventures は、AI Smart Ventures の導入事例で詳しく紹介されているように、170以上の言語にわたる HeyGen コンテンツを用いて、1万人以上をトレーニングしました。1つのプラットフォームで、ローカライズしたすべての市場において、音声と品質の一貫性を維持することができました。
HeyGenは、既存の動画に別の言語の女性の声を付けることはできますか？
はい。完成した動画をアップロードすると、AIビデオ翻訳ツールが女性の声、クローンした声質、そして口の動きまで新しい言語に合わせてローカライズするため、まるでその言語で撮影したかのように見えます。同じワークフローを175以上の言語で利用できます。
HeyGenの女性音声テキスト読み上げは無料で利用できますか？また、有料プランではどのような機能が追加されますか？
はい、Freeプランでも料金を支払うことなく女性のボイスオーバー動画を生成できます。月額24ドルからの有料プランでは、より長い動画の作成やエクスポート回数の増加が可能になり、大量に制作するチーム向けにはカスタマイズされたEnterpriseプランも用意されています。
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あらゆるスクリプトを、AIで自然な女性のナレーション音声と動画に変換しましょう。