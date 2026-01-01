最新の女性AIボイスは、初期のTTSのような途切れ途切れの話し方ではなく、自然な言い回しと文全体で滑らかなイントネーションを実現しています。HeyGen では複数の女性ボイスを試聴し、そのうえで話す速さや感情表現を調整して、読み上げがあなたの意図にぴったり合うように仕上げることができます。