AI Smart VenturesはAI駆動型ソリューションのリーダーとして、2015年以降AI導入を牽引してきました。その使命は、テクノロジー主導の世界で先頭に立てるよう、企業が社内にAIの専門知識を蓄え活用できるよう支援・強化することです。カスタマイズされたAIトレーニング、深い知見に基づく導入支援サービス、そして洞察に富んだ戦略コンサルティングを通じて、AI Smart Venturesは企業がコーポレート環境でAIを採用する際の複雑さを乗り越えられるよう導き、最先端のAIソリューションを提供しています。
AI Smart Marketing と AI Smart Insiders に特化した部門を擁する AI Smart Ventures は、多様なクライアント向けにスケーラブルで多言語対応の動画コンテンツを制作するという課題に直面していました。エンタープライズクライアントはトレーニング教材の迅速なローカライズを必要としていましたが、従来の動画制作手法は多くのリソースを要し、時間もかかり、こうしたニーズに応える柔軟性に欠けていました。
AI動画の力を次世代に伝えるトレーニング
AI Smart Ventures は、経営者とそのチームが組織全体で AI ツールを効果的に活用できるよう支援するために、10 週間の「AI Smart Insiders」トレーニングプログラムを提供しています。使いやすさ、アバターの品質、そして汎用性の高さから、HeyGen は必須の AI 動画ツール 3 つのうちの 1 つとして取り上げられています。
「私たちは、企業全体でAIを幅広く活用する方法についての実践的なAIトレーニングを行い、そのうえで特定のツールに関する高度なトレーニングも実施しています」と、AI Smart Venturesの創業者であるNicole Donnelly氏は語ります。「私たちは、HeyGenの使い方を、AI Smart Insidersトレーニングに参加するすべてのコホートに教えています。」
HeyGen は、リアルなアバターとボイスオーバーを使った多言語動画を直感的に作成できるプラットフォームを提供することで、AI Smart Ventures とそのクライアントにとって理想的なソリューションとなりました。このプラットフォームは AI Smart Ventures の業務にシームレスに統合され、チームはさまざまなプラットフォーム向けに動画コンテンツを迅速に制作・ローカライズ・配信できるようになりました。
「本当に多くの人が動画を怖がっています。『自分のことをすごく気にしてしまうから、動画の撮影は好きじゃない』という声をよくもらうんです」とニコールは言います。「でも、HeyGenで最初の1本を一緒に作ると、みんな気持ちがぐっと楽になるんです。もう自分で録画する必要がなくなり、新しい動画を作るための頼れる手段が手に入るからです。」
you.com 向けの動画翻訳を効率化
HeyGen を活用することで、AI Smart Ventures は多言語動画制作における新たな可能性を切り開き、より迅速で高い効果を持つトレーニングおよびマーケティングソリューションを実現しました。HeyGen のプラットフォームは、イノベーションを推進し、クライアントに価値を創出するという AI Smart Ventures の使命にとって不可欠な存在となっています。
何百万人ものユーザーに利用されている you.com は、詳細な検索を行い、コードを実行し、画像を生成し、生産性向上のための各種ツールを活用できる AI 生産性エンジンです。動画翻訳プロセスを効率化するため、you.com は AI Smart Ventures を起用し、先進的なトレーニング動画やハウツー動画をドイツ語へ迅速かつ効率的に翻訳しました。
「you.comとの契約を獲得できた大きな理由のひとつは、企業向けトレーニングコースをドイツ語に素早く翻訳できたことです。本当に、ものすごく早くです。HeyGenを使えば、彼らが英語版を作成したその日に、同じ日にドイツ語版へ切り替えることができるんです」とニコールは語りました。
命を救うトレーニングを世界中へ拡大する
オンライン医療認定プロバイダーとして No.1 の「Save a Life」は、命を救う各種認定コース向けに何百本もの動画を制作しています。より多くの国でコースを提供するために、Save a Life には動画を簡単に翻訳できる方法が必要でした。通常、自動体外式除細動器（AED）や心肺蘇生法（CPR）などを教えるコースでは、各言語ごとに医師が登場するライブ収録を待たなければなりません。
HeyGen を使えば、Save a Life は医師から肖像利用の許可を得るだけで、その映像を希望するあらゆる言語に即座に翻訳できます。これにより、開発途上国向けの無償トレーニングを含め、命を救うための動画コンテンツを世界中の国々へと大規模に展開できるようになります。
HeyGenで業務を変革する
HeyGen を AI Smart Ventures の業務に統合したことで、クライアントに大きな改善効果がもたらされました。
- 効率性：多言語動画を、従来の方法と比べてごく短時間で制作できるようになりました。
- スケーラビリティ：グローバルな動画ライブラリを、170以上の言語と方言へ容易に拡張できる能力。
- SEO とエンゲージメントの向上：ブログから動画への変換や商品動画の作成により、ウェブサイトのトラフィックが増加し、エンゲージメントも向上しました。
「HeyGen は使いやすく、動画自体の価値がとても高いので、大きな価値をもたらしてくれます」と Nicole は語ります。「私たちが常に伝えているのは、人々はコンテンツ戦略に動画を取り入れる必要があるということですが、HeyGen はそれをはるかに簡単にしてくれるのです。」