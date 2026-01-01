AI Smart VenturesはAI駆動型ソリューションのリーダーとして、2015年以降AI導入を牽引してきました。その使命は、テクノロジー主導の世界で先頭に立てるよう、企業が社内にAIの専門知識を蓄え活用できるよう支援・強化することです。カスタマイズされたAIトレーニング、深い知見に基づく導入支援サービス、そして洞察に富んだ戦略コンサルティングを通じて、AI Smart Venturesは企業がコーポレート環境でAIを採用する際の複雑さを乗り越えられるよう導き、最先端のAIソリューションを提供しています。

AI Smart Marketing と AI Smart Insiders に特化した部門を擁する AI Smart Ventures は、多様なクライアント向けにスケーラブルで多言語対応の動画コンテンツを制作するという課題に直面していました。エンタープライズクライアントはトレーニング教材の迅速なローカライズを必要としていましたが、従来の動画制作手法は多くのリソースを要し、時間もかかり、こうしたニーズに応える柔軟性に欠けていました。

AI動画の力を次世代に伝えるトレーニング

AI Smart Ventures は、経営者とそのチームが組織全体で AI ツールを効果的に活用できるよう支援するために、10 週間の「AI Smart Insiders」トレーニングプログラムを提供しています。使いやすさ、アバターの品質、そして汎用性の高さから、HeyGen は必須の AI 動画ツール 3 つのうちの 1 つとして取り上げられています。

「私たちは、企業全体でAIを幅広く活用する方法についての実践的なAIトレーニングを行い、そのうえで特定のツールに関する高度なトレーニングも実施しています」と、AI Smart Venturesの創業者であるNicole Donnelly氏は語ります。「私たちは、HeyGenの使い方を、AI Smart Insidersトレーニングに参加するすべてのコホートに教えています。」

HeyGen は、リアルなアバターとボイスオーバーを使った多言語動画を直感的に作成できるプラットフォームを提供することで、AI Smart Ventures とそのクライアントにとって理想的なソリューションとなりました。このプラットフォームは AI Smart Ventures の業務にシームレスに統合され、チームはさまざまなプラットフォーム向けに動画コンテンツを迅速に制作・ローカライズ・配信できるようになりました。

「本当に多くの人が動画を怖がっています。『自分のことをすごく気にしてしまうから、動画の撮影は好きじゃない』という声をよくもらうんです」とニコールは言います。「でも、HeyGenで最初の1本を一緒に作ると、みんな気持ちがぐっと楽になるんです。もう自分で録画する必要がなくなり、新しい動画を作るための頼れる手段が手に入るからです。」

you.com 向けの動画翻訳を効率化

HeyGen を活用することで、AI Smart Ventures は多言語動画制作における新たな可能性を切り開き、より迅速で高い効果を持つトレーニングおよびマーケティングソリューションを実現しました。HeyGen のプラットフォームは、イノベーションを推進し、クライアントに価値を創出するという AI Smart Ventures の使命にとって不可欠な存在となっています。

何百万人ものユーザーに利用されている you.com は、詳細な検索を行い、コードを実行し、画像を生成し、生産性向上のための各種ツールを活用できる AI 生産性エンジンです。動画翻訳プロセスを効率化するため、you.com は AI Smart Ventures を起用し、先進的なトレーニング動画やハウツー動画をドイツ語へ迅速かつ効率的に翻訳しました。

「you.comとの契約を獲得できた大きな理由のひとつは、企業向けトレーニングコースをドイツ語に素早く翻訳できたことです。本当に、ものすごく早くです。HeyGenを使えば、彼らが英語版を作成したその日に、同じ日にドイツ語版へ切り替えることができるんです」とニコールは語りました。

命を救うトレーニングを世界中へ拡大する