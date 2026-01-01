動画制作のためのAI画像生成アプリ
HeyGen に搭載された AI 画像ジェネレーターを使って、動画プロジェクト用のカスタムビジュアル素材を作成しましょう。必要な画像を文章で説明するだけで、背景、商品写真、シーンイラスト、ブランドビジュアルを数秒で生成できます。生成された画像はすべて HeyGen の動画制作ワークフローに直接取り込まれるため、ツールを切り替えたりファイルをアップロードしたりすることなく、プロンプトから完成動画まで一気に進められます。
AI画像生成ツールの主な機能
動画シーン向けテキストから画像生成
必要なビジュアルを言葉で説明するだけで、その場で生成できます。HeyGen の ai image generator は、テキストプロンプトから、動画での使用を想定した高品質な画像を作成します。背景や環境、商品写真、抽象的なバックグラウンド、イラスト風のシーンなど、さまざまなビジュアルに対応可能です。一般的な画像生成ツールと異なり、すべての出力は動画用に最適なサイズとフォーマットで生成され、そのまま動画のタイムラインに配置できます。生成した画像にナレーション用の AI voice generator やシーン切り替え効果を組み合わせれば、ストックフォトを探したりデザイナーを雇ったりすることなく、完成度の高い動画を制作できます。
製品画像とアセット生成
説明文だけで洗練されたプロダクトビジュアルを作成できます。物理的な撮影を行わずに、ヒーローショット、ライフスタイルシーン、コンテキストに沿ったシーンなど、あなたの製品やコンセプトを特徴づけるビジュアルを生成します。これらの画像は HeyGen の AI プロダクトプレースメント 機能と連携し、生成画像・ナレーション・オンスクリーンプレゼンターをひとつのワークフローで組み合わせた プロダクト動画 キャンペーンを構築できます。1点のビジュアルから、複数のキャンペーンやチャネルにわたる数百点規模まで、柔軟にスケール可能です。
ビデオワークフローとのシームレスな連携
HeyGen 内で生成されたすべての画像は、即座にビデオエディターで利用できます。エクスポートや再アップロード、ファイル変換といった作業は一切不要です。生成した画像を選び、シーンに割り当てて、次に進むだけで、ビデオ制作をAI lip Sync、ボイスオーバー、キャプションと並行して進められます。この密接な連携により、ビジュアル素材と動画制作が同じタイムライン上で進行し、クリエイティブな試行錯誤を素早く行えます。「マーケティング動画」や「トレーニング動画」を制作するチームは、エディターから離れることなく、ビジュアルを生成して配置できます。
大規模キャンペーン向けバッチ画像生成
1つのプロンプトから複数の画像バリエーションを生成し、A/Bテスト、地域別キャンペーン、マルチプラットフォーム配信をサポートします。季節ごとの背景やローカライズされた商品画像、テーマ別のシーン画像を一括生成し、それぞれのバリエーションに翻訳済みナレーションを組み合わせてローカライズ動画アセットを作成できます。このワークフローにより、1つのクリエイティブブリーフから、カスタムビジュアルと多言語オーディオを備えた多数のユニークな動画バリエーションを生み出せます。すべて、video translatorを使って、同じエディター上でAI video generatorプロジェクトと一緒に制作できます。
ユースケース
マーケティングキャンペーン用ビジュアル
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Eコマース商品のショーケース
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
トレーニングおよびオンボーディング資料
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
大規模なソーシャルメディアコンテンツ制作
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
営業活動とプレゼンテーション
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
社内コミュニケーションと最新情報の共有
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
仕組み
プロンプトから公開コンテンツまで、4つのステップでカスタム画像を生成し、動画に活用できます。
画像ジェネレーターを開く
HeyGen 内の「Generate Images」アプリに移動します。ビデオエディターから直接、またはアプリメニューからアクセスして、プロジェクト用のビジュアルアセットの作成を開始しましょう。
画像の内容を説明してください
必要なビジュアルを説明するテキストプロンプトを書きましょう。スタイル、シーン設定、色合い、構図などを具体的に指定して、動画に求めるイメージどおりの結果をAIが生成できるように導きます。
生成して選択
生成された画像を確認し、最も良い結果を選択します。必要に応じてプロンプトを調整して再生成し、ビジュアルがあなたのクリエイティブな方向性に合致するまで繰り返してください。
動画プロジェクトに追加
選択した画像を、背景・シーンのビジュアル・オーバーレイとして動画のタイムラインに直接挿入します。ナレーション、字幕、トランジションと並行して編集を続けることができます。
よくある質問
動画用のAI画像ジェネレーターとは何ですか？また、HeyGenの中でどのように機能しますか？
動画向けのAI画像生成ツールとは、テキストで入力した説明からカスタム画像を作成し、そのまま動画制作のワークフローの中で使えるように設計されたツールです。HeyGenでは、必要な画像を文章でプロンプトとして入力すると、AIが画像を生成し、その結果がすぐに動画エディター内で利用できるようになります。ファイルをダウンロードしたり、再アップロードしたりする必要はありません。このツールは、動画コンテンツを引き立てる背景、シーン用のビジュアル、商品画像などを制作することに特化しています。
AIで生成された画像は、ブランド動画コンテンツに使っても十分プロフェッショナルな仕上がりになりますか？
はい。AI画像ジェネレーターは、HDおよび4K動画出力に対応した高解像度のビジュアルを生成します。テキストプロンプトを通じて、スタイル、構図、色味を細かくコントロールできるため、出力結果を自社のブランド基準に合わせることが可能です。PepsiCo や Samsung などの企業チームは、ブランデッドコンテンツ制作に HeyGen のプロダクションパイプラインを活用しており、生成された画像も、プラットフォーム上のその他の動画出力と同等の品質基準を満たしています。
実際に撮影を行わずに商品写真を生成できますか？
商品やそのシーン、求めるビジュアルスタイルを説明すると、AI がその文脈に合った商品画像を生成します。これらのビジュアルは、AI 動画広告 キャンペーン、ECサイトでの商品紹介、そしてスタジオ撮影を行わずに複数のアングルやシーンが必要な AI ソーシャルメディア コンテンツに最適です。
画像ジェネレーターは、HeyGen の動画作成ツールとどのように連携しますか？
生成された画像は、動画を作成するのと同じエディター内で扱います。画像を生成したら、それをシーンの背景やビジュアル要素として割り当て、その上にナレーション、字幕生成ツールの出力、そしてプレゼンター映像を重ねていきます。これにより、ビジュアルからボイスオーバーまで、動画全体をひとつのプラットフォーム上で完結でき、画像ツールと動画ツールを行き来する必要がありません。
キャンペーン全体でのA/Bテスト用に、複数の画像バリエーションを作成できますか？
はい。プロンプトを少しずつ変えながら同じ内容で何度か実行し、複数のビジュアル案を生成し、それぞれに別々のスクリプトや翻訳ナレーションを組み合わせることで、バリエーションのあるキャンペーンを作成できます。これにより、制作時間を増やすことなく、画像から動画への変換を活用したテストを、オーディエンスや地域、プラットフォームごとに高速で行うことが可能です。
HeyGen の画像ジェネレーターは、Midjourney や DALL-E のような単体ツールと比べて何が違うのですか？
スタンドアロン型の画像生成ツールでは、生成した画像を一度ダウンロードしてサイズを調整し、別の動画編集ソフトに取り込む必要があります。HeyGen の AI 画像ジェネレーターなら、動画制作ワークフローの中でビジュアルを生成できるため、作成した画像はアバター、ボイスオーバー、トランジションと並んでそのままタイムラインに配置されます。その結果、制作サイクルが大幅に短縮され、ツール間の受け渡しも減るため、大量の動画コンテンツを制作する際に大きな効果を発揮します。
HeyGenの無料プランにはAI画像生成機能は含まれていますか？
HeyGen では、クレジットカード不要の無料プランを提供しており、画像生成を含むコア機能にアクセスできます。ツールを試したり、画像を生成したり、ワークフローを評価するための動画を作成したりすることが可能です。月額24ドルからの有料プランにアップグレードすると、より高解像度の出力、追加の生成クレジット、そして動画制作ツール一式へのフルアクセスが利用できるようになります。
このツールで動画を作成する際には、どのような種類の画像が最適ですか？
このジェネレーターは、背景、環境シーン、商品コンテキスト、抽象的なテクスチャ、イラスト調のコンセプトの生成を得意としています。これらは、動画制作で最もよく使われるビジュアル要素です。トーキングヘッド形式のコンテンツでは、生成した背景を HeyGen の AI face swap やプレゼンター映像と組み合わせて活用できます。解説動画では、ステップごとのシーンビジュアルを生成し、「AI video explainer」ワークフローを使ってナレーションとともにシーケンス化しましょう。
他の言語に翻訳される動画で、AI生成画像を使用できますか？
はい。生成された画像は言語に依存しないビジュアルアセットなので、動画のあらゆるローカライズ版で利用できます。1セットのシーン用ビジュアルを作成してから、AI吹き替えを使って同じ映像のまま、175以上の言語でナレーションを制作できます。これにより、ビジュアルを一度作るだけで済むため、グローバルキャンペーンをより効率的に展開できます。
生成画像を使って、テキストプロンプトから完成した動画までどれくらい早く作成できますか？
ほとんどのユーザーは、1分以内に画像を生成し、ナレーション・字幕・トランジションまで含めたフル動画を10分以内に完成させています。このスピードは、すべてを1つのエディター内で完結できることから生まれます。ファイル管理の手間も、形式変換も、アプリ間の切り替えも必要ありません。チームは、クリップジェネレーターコンテンツや日々のソーシャル動画を制作する際も、ボトルネックなく一貫したペースで成果物を出し続けることができます。
HeyGen で作成を始めましょう
テキストプロンプトから、動画プロジェクト用のカスタム画像を生成できます。背景、商品写真、シーンのビジュアルまで、すべてをHeyGenの中で完結。