動画向けのAI画像生成ツールとは、テキストで入力した説明からカスタム画像を作成し、そのまま動画制作のワークフローの中で使えるように設計されたツールです。HeyGenでは、必要な画像を文章でプロンプトとして入力すると、AIが画像を生成し、その結果がすぐに動画エディター内で利用できるようになります。ファイルをダウンロードしたり、再アップロードしたりする必要はありません。このツールは、動画コンテンツを引き立てる背景、シーン用のビジュアル、商品画像などを制作することに特化しています。