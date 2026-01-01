あらゆる動画ワークフローに対応するAI搭載アプリ
HeyGen Apps を使えば、特化した AI 動画ツールにすぐアクセスできます。テキストからクリップを作成したり、4K へアップスケールしたり、UGC 広告を生成したり、顔を入れ替えたり、ハイライトを抽出したりと、さまざまなことが可能です。各アプリはソフトウェアのインストール不要で、ブラウザ上で直接動作します。
すべてのアプリ
世界中の何百万人ものクリエイターに信頼されています
From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:
よくある質問
HeyGen Appsとは何ですか？
HeyGen Apps は、ブラウザ上で直接動作する特化型の AI 動画ツールです。各アプリは、動画の 4K アップスケーリング、UGC 広告の生成、AI 動画クリップの作成、長時間録画からのハイライト抽出など、特定のタスクを担当します。ソフトウェアのインストールや編集の経験は一切必要ありません。
HeyGenアプリは無料で利用できますか？
HeyGen には、クレジットカード不要でアプリを試したり動画を生成したりできる無料プランがあります。有料プランは月額 $24 から利用でき、追加機能やより長い動画、ボイスクローン機能、そして高解像度での書き出しが可能になります。
動画編集の経験は必要ですか？
いいえ。すべてのアプリは、テキストプロンプト、写真のアップロード、ファイルのアップロードといったシンプルな入力を前提に設計されています。制作・レンダリング・フォーマットはすべてAIが自動で行います。ほとんどのユーザーは、最初の試行からプロ品質の成果物を作成できます。
複数のアプリを同時に使うことはできますか？
はい。すべてのHeyGenアプリは同じプラットフォーム上で動作します。動画クリップを生成し、4Kにアップスケールし、顔入れ替えによるパーソナライズを加え、175以上の言語に翻訳し、SNS向けのハイライトを抽出するまで、すべてをHeyGenから離れることなく行えます。
アプリはどの形式と解像度に対応していますか？
ほとんどのアプリは、HD または 4K 解像度の MP4 形式で書き出しが可能です。YouTube、TikTok、Instagram、LinkedIn など各種プラットフォーム向けに最適化されたアスペクト比を選択できます。AI Video Upscaler のような一部のアプリでは、MP4、MOV、WEBM などの入力形式に対応しています。
HeyGenアプリは、単体の動画ツールと比べてどう違いますか？
スタンドアロン型のツールは、ソフトウェアのダウンロードや別々のインターフェースの習得、アプリ間でのファイルの手動転送が必要になります。HeyGen Apps はすべてが 1 つのプラットフォームに統合されているため、生成したクリップ、アップスケールした映像、翻訳済み動画、ハイライト動画などを同じワークスペース内で一元管理できます。
HeyGen Appsで作成した動画を翻訳できますか？
はい。HeyGen Apps で作成したあらゆる動画は、自然なボイスクローンと正確なリップシンクにより、175以上の言語に翻訳できます。これは、AI生成クリップ、UGC広告、ポッドキャスト動画、その他プラットフォーム上で作成されたあらゆるコンテンツに適用されます。
どのくらいの早さで動画を作成できますか？
ほとんどのアプリでは、完成した動画を5分以内に生成できます。テキストからの動画生成、ハイライト抽出、フェイススワップ、バッチ動画作成などは、従来の動画制作で数時間から数日かかっていた作業が、数分で完了します。
HeyGen で作成を始めましょう
数分でプロ品質のコンテンツを作成・強化・編集できる、AI搭載の動画アプリにアクセスしましょう。カメラも編集スキルも、インストールするソフトウェアも必要ありません。