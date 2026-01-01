あらゆる動画ワークフローに対応するAI搭載アプリ

HeyGen Apps を使えば、特化した AI 動画ツールにすぐアクセスできます。テキストからクリップを作成したり、4K へアップスケールしたり、UGC 広告を生成したり、顔を入れ替えたり、ハイライトを抽出したりと、さまざまなことが可能です。各アプリはソフトウェアのインストール不要で、ブラウザ上で直接動作します。