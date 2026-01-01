あらゆる動画ワークフローに対応するAI搭載アプリ

HeyGen Apps を使えば、特化した AI 動画ツールにすぐアクセスできます。テキストからクリップを作成したり、4K へアップスケールしたり、UGC 広告を生成したり、顔を入れ替えたり、ハイライトを抽出したりと、さまざまなことが可能です。各アプリはソフトウェアのインストール不要で、ブラウザ上で直接動作します。

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119,971,932生成された動画
93,593,376生成されたアバター
16,495,723翻訳された動画
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

すべてのアプリ

Seedance 2.0
作成

Seedance 2.0

Seedance 2.0 でシネマティックな AI 動画を生成。Bロール、アバターショット、フル動画まで、1つのプロンプトで完結。撮影クルーは不要です。

AI動画のハイライト
編集強化

AI動画のハイライト

長尺動画を、シェアしやすいハイライトクリップに変換。AIが最もインパクトのある瞬間を自動で抽出します。

AI動画アップスケーラー
強化

AI動画アップスケーラー

拡散型AIを使って、あらゆる動画を4Kにアップスケール。ノイズ除去やシャープ化を行い、フレームレートを最大120fpsまで向上させます。

プロダクトプレースメント
作成

プロダクトプレースメント

1枚の写真から商品プレースメント動画広告を作成。スタジオ不要で、リアルなAI生成シーンを実現します。

UGC動画ジェネレーター
作成

UGC動画ジェネレーター

1,100体以上のクリエイターアバターを使って、本物のUGCスタイル動画広告を生成。インフルエンサーを採用せずに、広告クリエイティブをスケールできます。

バッチ動画クリエイター
作成

バッチ動画クリエイター

CSVスプレッドシートから、一度に数百本のパーソナライズ動画を作成。大規模なアウトリーチやオンボーディングを、数分で完了できます。

AIビデオポッドキャスト
作成

AIビデオポッドキャスト

どんなトピックからでも、2人の話者によるAIビデオポッドキャストを自動生成。録音機材もスケジュール調整も編集作業も一切不要です。

AIフェイススワップ
編集

AIフェイススワップ

1000体以上のアバターの中から好きなものを選び、自分の顔に差し替えてオリジナル化。パーソナライズされた動画コンテンツを数分で作成できます。

AI画像ジェネレーター
作成

AI画像ジェネレーター

テキストプロンプトから、動画プロジェクト用のカスタム画像を生成します。背景、商品写真、シーンのビジュアルなどに活用できます。

世界中の何百万人ものクリエイターに信頼されています

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
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100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
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よくある質問

HeyGen Appsとは何ですか？

HeyGen Apps は、ブラウザ上で直接動作する特化型の AI 動画ツールです。各アプリは、動画の 4K アップスケーリング、UGC 広告の生成、AI 動画クリップの作成、長時間録画からのハイライト抽出など、特定のタスクを担当します。ソフトウェアのインストールや編集の経験は一切必要ありません。

HeyGenアプリは無料で利用できますか？

HeyGen には、クレジットカード不要でアプリを試したり動画を生成したりできる無料プランがあります。有料プランは月額 $24 から利用でき、追加機能やより長い動画、ボイスクローン機能、そして高解像度での書き出しが可能になります。

動画編集の経験は必要ですか？

いいえ。すべてのアプリは、テキストプロンプト、写真のアップロード、ファイルのアップロードといったシンプルな入力を前提に設計されています。制作・レンダリング・フォーマットはすべてAIが自動で行います。ほとんどのユーザーは、最初の試行からプロ品質の成果物を作成できます。

複数のアプリを同時に使うことはできますか？

はい。すべてのHeyGenアプリは同じプラットフォーム上で動作します。動画クリップを生成し、4Kにアップスケールし、顔入れ替えによるパーソナライズを加え、175以上の言語に翻訳し、SNS向けのハイライトを抽出するまで、すべてをHeyGenから離れることなく行えます。

アプリはどの形式と解像度に対応していますか？

ほとんどのアプリは、HD または 4K 解像度の MP4 形式で書き出しが可能です。YouTube、TikTok、Instagram、LinkedIn など各種プラットフォーム向けに最適化されたアスペクト比を選択できます。AI Video Upscaler のような一部のアプリでは、MP4、MOV、WEBM などの入力形式に対応しています。

HeyGenアプリは、単体の動画ツールと比べてどう違いますか？

スタンドアロン型のツールは、ソフトウェアのダウンロードや別々のインターフェースの習得、アプリ間でのファイルの手動転送が必要になります。HeyGen Apps はすべてが 1 つのプラットフォームに統合されているため、生成したクリップ、アップスケールした映像、翻訳済み動画、ハイライト動画などを同じワークスペース内で一元管理できます。

HeyGen Appsで作成した動画を翻訳できますか？

はい。HeyGen Apps で作成したあらゆる動画は、自然なボイスクローンと正確なリップシンクにより、175以上の言語に翻訳できます。これは、AI生成クリップ、UGC広告、ポッドキャスト動画、その他プラットフォーム上で作成されたあらゆるコンテンツに適用されます。

どのくらいの早さで動画を作成できますか？

ほとんどのアプリでは、完成した動画を5分以内に生成できます。テキストからの動画生成、ハイライト抽出、フェイススワップ、バッチ動画作成などは、従来の動画制作で数時間から数日かかっていた作業が、数分で完了します。

HeyGen で作成を始めましょう

数分でプロ品質のコンテンツを作成・強化・編集できる、AI搭載の動画アプリにアクセスしましょう。カメラも編集スキルも、インストールするソフトウェアも必要ありません。

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