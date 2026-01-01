ビデオアバター向けAIフェイススワップアプリ
HeyGen の 1,000 体以上のアバターを、AI フェイススワップであなただけのプレゼンターに変えましょう。自分の写真を 1 枚アップロードするだけで、あなたの顔をプロ仕様のアバターに瞬時に反映し、カメラの前に立たなくても、見た目も声もあなたらしい動画コンテンツを作成できます。トレーニング動画やソーシャルコンテンツ、チーム向けのお知らせなどを、あなた自身の顔で数分で制作できます。
AIフェイススワップの主な機能
自然な表情とジェスチャーの再現
入れ替えられたあなたの顔は、アバター本来のあらゆる動きをそのまま引き継ぎます。眉の動き、さりげないほほ笑み、首のかしげ方、会話中のジェスチャーに至るまで、すべてが再現されます。HeyGen のレンダリングエンジンは、あなたの顔の特徴をあらゆるマイクロ表情と同期させることで、最終的な動画が自然に撮影されたパフォーマンスのように感じられるようにします。つまり、あなた専用の動画でも、実写コンテンツと同じだけの感情表現の幅と視覚的な信頼性を備えられるということです。これに、AI リップシンク技術を組み合わせることで、すべての言葉が口の動きと正確に一致し、滑らかで説得力のある表現となり、視聴者の注意を引きつけ続けます。
1,000体以上のプロフェッショナルアバターを利用可能
多様な民族性、年齢、ビジネススタイルからカジュアルな見た目まで、1,000体以上のストックアバターから選択できます。あなたの顔を、スーツ姿のエグゼクティブ、カジュアルなクリエイター、あるいはブランドのスポークスパーソンに適用し、自由に切り替えましょう。各アバターには、あらかじめ用意されたジェスチャー、衣装オプション、そしてあなたの差し替えた顔とそのまま組み合わせられるシーン対応のポージングが含まれています。ブランド、キャンペーン、社内コミュニケーションに最適な見た目を、タレントの採用や撮影スケジュールの調整をせずに見つけるために、完全なAIアバタージェネレーターライブラリを閲覧してください。
ボイスマッチ対応の多言語配信
顔を入れ替えたアバターに、175以上の言語と方言でのナレーションを組み合わせましょう。スクリプトは英語で作成し、その後あらゆる市場向けに、正確な発音とタイミングでローカライズ版を生成できます。HeyGen の AI voice cloning を使えば、自分の声をクローンして複数の言語に適用できるため、ターゲット地域に関係なく、パーソナライズされたアバターがあなた本来の声色で話します。これにより、コンテンツごとに別々の収録や吹き替え作業、外部の翻訳ベンダーを利用する必要がなくなり、生成するそれぞれの video translator 出力を効率的に制作できます。
API を活用したスケーラブルなバッチ生成
HeyGen の API とバッチワークフローツールを使えば、1 つのテンプレートから何百本ものパーソナライズされたフェイススワップ動画を生成できます。名前、スクリプト、カスタム変数のリストを投入するだけで、手動レンダリングなしに大量のユニークな動画を一括生成可能です。各動画は、単体で丁寧に制作した動画と同等のクオリティ、顔の一貫性、プロレベルの仕上がりを維持します。これにより、AI フェイススワップは、パーソナライズされたアウトリーチ、オンボーディングシーケンス、そしてマーケティング動画など、数千人規模の受け手一人ひとりに個別に届ける必要があるキャンペーンのための強力なエンジンとなります。
ユースケース
大規模なパーソナライズ営業アプローチ
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With ai face swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI video ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
従業員向けトレーニング・オンボーディング動画
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With ai face swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
撮影不要のエグゼクティブ向けコミュニケーション
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With ai face swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI spokesperson avatar.
複数フォーマットに対応したクリエイターコンテンツ
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With ai face swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a reel generator, and maintain a personal presence everywhere.
グローバルキャンペーンのためのローカライズマーケティング
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With ai face swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
ブランドプレゼンターによる製品デモ動画
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With ai face swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
仕組み
1枚の写真から、あなたの顔を使った完成度の高い共有用動画まで、4つのステップでパーソナライズされたフェイススワップ動画を作成できます。
写真をアップロード
自分の顔がはっきりと写った、正面からの写真を1枚用意してください。HeyGenのAIがあなたの顔の特徴を解析し、アバターに自然になじむように最適化します。
アバターを選択
1,000体以上のプロフェッショナルなアバターから、あなたのコンテンツに合うものを選びましょう。あなたの顔は自動的にそのアバターの外見に反映されます。
スクリプトを書きましょう
スクリプトをエディターに入力または貼り付けます。ボイスを選び、話す速さを調整し、動画のナレーションに使う言語を選択してください。
生成して共有
数分で動画をレンダリングし、最終ファイルをHDでダウンロードできます。直接共有したり、あらゆるプラットフォームで公開できるように書き出したりすることも可能です。
よくある質問
AIフェイススワップとは何ですか？一般的な顔入れ替えツールとはどう違うのですか？
HeyGen の AI フェイススワップを使うと、1,000 体以上のプロフェッショナルアバターの中から選び、あなた自身の顔を適用して、パーソナライズされた動画コンテンツを作成できます。静止画や短いクリップを娯楽目的で生成するノベルティ系のフェイススワップアプリとは異なり、このツールは、スクリプトに沿ったフル尺の動画を生成し、口の動きの同期や自然な表情、ビジネス利用に適したプロレベルのクオリティを実現します。
顔を入れ替えた動画は、プロフェッショナルな用途に十分なほどリアルに見えますか？
はい。HeyGen のレンダリングエンジンは、あなたの顔の骨格、肌の色、比率を保ちながら、アバターのジェスチャーや表情をフレームごとに正確に同期させます。生成される動画は、ビジネスコミュニケーション、営業アウトリーチ、ブランドコンテンツなど、ビジュアルの信頼性が重要となる場面向けに設計されています。自然なリップシンクと声質のマッチングを組み合わせることで、従来の撮影によるプレゼンター動画と見分けがつかない仕上がりになります。
フェイススワップしたアバターに自分の声を使うことはできますか？
もちろん可能です。短い音声サンプルからあなたの声をクローンし、制作するすべての動画に適用できます。つまり、フェイススワップされたアバターは見た目だけでなく、声もあなたそのものになります。クローン音声は175以上の対応言語すべてで利用できるため、再収録することなく、あなた自身の声色で各地域向けのコンテンツを届けられます。
自分の顔を適用できるアバターはいくつまでありますか？
HeyGenの1,000体以上のストックアバターライブラリの中から、どのアバターにもあなたの顔を適用できます。使用できるアバターの数に制限はなく、プロジェクト間で自由に切り替えることが可能です。各アバターにはそれぞれ異なる衣装、姿勢、スタイルのバリエーションが用意されており、さまざまなコンテンツ形式やオーディエンスに合わせて、クリエイティブを柔軟に表現できます。
顔を入れ替えた動画を複数の言語で作成できますか？
はい。最初の動画を生成した後は、HeyGen の video translator を使って、175 以上の言語に翻訳できます。高精度なリップシンクと声のトーンを保ったまま変換され、すべてのローカライズ版であなたの顔は一貫して表示されます。ナレーションも各言語の話す速さや発音に自動的に合わせて調整されます。
顔入れ替え動画の生成にはどのくらい時間がかかりますか？
スクリプトとアバターの選択を確定してから、ほとんどの動画は5分以内にレンダリングが完了します。HeyGen では、顔のマッピング、音声合成、リップシンク、ビジュアルレンダリングを同時に処理します。複数シーンで構成された長めの動画は、やや時間がかかる場合がありますが、写真のアップロードから完成動画の出力まで、通常は1回のセッション内で完了します。
AIフェイススワップは、数百本規模の大量動画キャンペーンにも適していますか？
はい。HeyGen は API を通じてバッチ制作に対応しており、1 つのテンプレートから何百本、場合によっては何千本ものユニークなフェイススワップ動画を生成できます。各動画は一貫した顔のクオリティと高い制作クオリティを維持します。パーソナライズされたアウトリーチ、オンボーディングのシーケンス、地域別キャンペーンを行うチームは、制作工数を増やすことなくスケールさせるためにこの機能を活用しています。
最高の結果を得るには、どのような写真をアップロードすればよいですか？
正面から撮影された1枚の写真で、明るく均一な照明、無表情に近い自然な表情、サングラスや濃い影などの遮るものがない状態のものが最適です。画像は最新のもので、高解像度である必要があります。HeyGen の AI が、あなたの顔をアバターの動きや表情の幅に合わせる処理まで行うため、追加の角度からの写真や動画素材は不要です。
HeyGenのAIフェイススワップは無料で使えますか？
HeyGen にはクレジットカード不要でプラットフォームを試し、動画を生成できる無料プランがあります。フェイススワップ機能はすべてのプランで利用可能で、有料プランは月額 $24 からとなり、より長い動画の作成、ボイスクローン、フルアバターライブラリへのアクセスが解放されます。エンタープライズプランでは、バッチ制作やチームコラボレーションのための API アクセスが含まれます。
AIフェイススワップは、カメラ前に出演するプレゼンターを雇う場合と比べてどう違いますか？
プレゼンターを起用する場合、キャスティング、スケジュール調整、スタジオの手配、撮影、編集に加え、更新や別言語版ごとに再撮影が必要になります。こうしたプロセスには通常、1本の動画あたり数日と数千ドルのコストがかかります。AIフェイススワップなら、写真を1枚アップロードしてスクリプトを入力するだけで、数分で完成動画を作成でき、費用も大幅に抑えられます。内容を更新したいときはテキストを編集して再レンダリングするだけで、再撮影は一切不要です。
HeyGen で作成を始めましょう
HeyGen の 1,000 体以上のアバターを、AI 顔入れ替え機能であなた専用にカスタマイズ。写真をアップロードするだけで、数分でパーソナライズされた動画コンテンツを作成できます。