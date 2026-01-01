鮮明な写真を1枚アップロードするだけで、HeyGen の AI フェイススワップエンジンが、ライブラリ内のあらゆるアバターにあなたの顔の特徴をマッピングします。システムは骨格、肌の色、比率を解析し、すべてのフレームであなたらしさを保ったまま、自然になじむ合成を実現します。スタジオ撮影も、複数アングルでの撮影も、手動での調整も一切不要です。あなたの顔はアバターの体や服装、しぐさと自然に一体化し、最初のレンダリングから本当に自分が映っているかのような仕上がりを生み出します。その結果は、どんなテキストから動画のワークフローにもそのまま組み込めます。