動画イントロメーカー：魅力的なイントロ動画を今すぐ作成

視聴者の記憶に残り、すべての動画のトーンを決める、プロ品質の動画イントロを作成しましょう。人は最初に目にしたものをよく覚えているからこそ、スタジオクオリティのAIを味方にして、冒頭の数秒を最大限に活かしてください。あなたが誰で、何をしていて、なぜあなたのコンテンツが価値あるものなのかを、一目で伝えられる洗練されたイントロを公開しましょう。最初の瞬間からインパクトのあるブランディングを行い、視聴者をチャンネル登録者へと変えていきましょう。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

YouTube チャンネルイントロ

YouTube チャンネルイントロ

Hook your audience within seconds and spotlight your channel identity. Make a strong impression that increases retention from the very first frame.

プロモーションおよびマーケティング動画

プロモーションおよびマーケティング動画

Add polished branding that boosts authority and trust. Ensure every campaign begins with a consistent look and message.

製品ローンチとデモ

製品ローンチとデモ

Show viewers they are watching something worth their attention. A branded opener immediately increases the perceived value of your offering.

教育コンテンツと講座

教育コンテンツと講座

Use intros to frame lessons with a recognizable style. Teach with clarity and encourage students to stay engaged from the start.

ソーシャルメディアショート

ソーシャルメディアショート

Give short form content a professional finish with filters and sound effects without slowing down your workflow. Keep everything fast, branded, and optimized for performance.

ビジネスコミュニケーション

ビジネスコミュニケーション

From internal announcements to corporate explainers, intros give your company a cohesive voice, supported by sound effects. Present information with confidence and polish.

HeyGen が最高の動画イントロメーカーである理由

信頼性とストーリーテリングを高めるイントロで、第一印象を最高の印象にしましょう。動画編集テンプレートを使えば、編集の経験がなくても、数秒でブランドアイデンティティを構築できます。

ブランド認知度を標準装備

あなたの名前、ロゴ、メッセージをブランドイメージに合ったビジュアルで表現するイントロを作成しましょう。どのイントロも一貫した印象になるため、視聴者は一目であなたのコンテンツだと認識できます。

コンテンツに応じて拡張するスピード

動画作成ツールを使って、より洗練された動画を素早く制作し、投稿スケジュールをしっかり守りましょう。週1回でも毎日でも、AIによる動画イントロがあれば、常に一歩先を行くことができます。

毎回プロ品質の仕上がりを

滑らかな動き、洗練されたデザイン、そして優れたオーディオが、あなたのコンテンツを素人レベルから信頼できるクオリティへと引き上げます。視聴者の第一印象をつかみ、そのまま最後まで見続けてもらいましょう。

AI生成モーショングラフィックス

手動でキーフレームを打ったりタイムラインを調整したりすることなく、シネマティックなトランジション、ロゴリビール、キネティックテキストアニメーションを自動生成できます。好みのスタイルやテンポを指示するだけで、AIが意図性とプロらしさを感じさせる公開準備済みのイントロを構築します。これにより、何時間もかけることなく、数秒で強力な第一印象を生み出せます。

Three people (man, woman, man) in separate rounded frames on a blue background, all with open mouths as if speaking or singing.

カスタムブランディングコントロール

ロゴをアップロードし、ブランドカラーを適用し、各プラットフォームでのビジュアルアイデンティティに合ったフォントを選びましょう。あらゆるイントロが既存コンテンツと自然につながる拡張となり、視聴者があなたのブランドを一目で認識できるようになります。これらの設定により、複数のイントロバリエーションを作成する場合でも、一貫性をしっかりと保つことができます。

A smiling man on a screen, with brand design tools for fonts and colors overlayed, editing a personalized message "Hey Maya! We have a special offer just for you!" with multiple collaborative cursors.

ボイスオーバーと音楽を含む

自然で聞き取りやすいAI音声ナレーションを追加したり、雰囲気・エネルギー・感情を高めるサウンドトラックを選択したりできます。オーディオ要素は自動的にバランス調整されるため、音楽が映像やナレーションを邪魔することはありません。これにより、最初の1秒から没入感があり、惹きつけられるイントロが生まれます。

Voice cloning

即時マルチプラットフォーム書き出し

一度作るだけで、あとはどこにでも公開できるようにする、AI動画ジェネレーターを使えば、YouTube、TikTok、Instagram など各プラットフォームに合わせてイントロを自動で最適化できます。縦型・正方形・横長など、さまざまな比率で書き出しても、フレーミングやタイミング、レイアウトはそのまま維持。余分な編集作業なしで、どんなチャンネルやオーディエンスにもぴったり合うイントロが作れます。

Man smiling next to a dialog box showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいてもライターたちが発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのようで、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

動画イントロメーカーの使い方

いくつかのガイド付きステップで、アイデアからブランドらしいイントロ動画まで作成できます。AI が動画要素を自動生成・整理してくれるので、より少ない手間で、より多くのコンテンツを仕上げられます。

ステップ1

自己紹介を記入

動画のテーマ、想定視聴者、トーンを共有すると、AIがオープニングがメッセージに合うように構成されたストーリーボードを自動生成します。

ステップ2

スタイルをカスタマイズ

ブランド要素を追加し、レイアウトを調整して、タイミングを細かく仕上げましょう。複雑なツールは一切使わずに、思い描いたとおりのアニメーション表現を実現できます。

ステップ3

音声と字幕を追加

ナレーション、音楽、そしてメッセージを強調するわかりやすいテキストを選びましょう。アクセシビリティとエンゲージメントは、すべてのイントロに自動的に組み込まれています。

ステップ4

エクスポートと公開

あらゆるプラットフォームに最適な形式でイントロをダウンロードしましょう。すべての動画に適用して、コンテンツ全体で一貫した視聴体験を提供できます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

動画イントロメーカーとは何ですか？

動画イントロメーカーとは、動画のための短いブランド入りオープニングを作成するツールです。イントロ動画テンプレートを使うことで、認知度や信頼性を高め、視聴者の離脱を防ぐ、プロフェッショナルな導入部分を追加できます。

動画のイントロはどれくらいの長さが理想ですか？

イントロは短く要点を絞り、通常は3〜10秒程度に収めましょう。イントロが短いほど視聴者の興味を引きやすく、すぐに本編の内容へと誘導できます。

イントロに自分のロゴを入れることはできますか？

はい、ロゴをアップロードし、ブランドカラーやフォントを適用できます。これにより、常に一貫したブランドアイデンティティを保ち、ひと目で認識してもらえるようになります。

編集の経験は必要ですか？

いいえ、アニメーションやデザインはAIが自動で行います。複雑なソフトを学ばなくても、プロが作ったようなイントロ動画を作成できます。

音楽やナレーションを追加できますか？

はい。イントロをより魅力的にするために、AI音声ナレーションや厳選された音楽トラックからお選びいただけます。音声を加えることで、オープニングの瞬間にエネルギーと感情が生まれます。

すべてのプラットフォームで同じイントロを使ってもいいですか？

はい、あらゆる場所で使えるように、複数のアスペクト比で書き出せます。ひとつのイントロ動画が、すべてのコンテンツに使える柔軟なアセットになります。

後から自己紹介を更新できますか？

タイミングやビジュアル、メッセージは、いつでも簡単に編集できます。ブランドの成長や変化に合わせて、イントロも進化していきます。

ビジネス動画にイントロは役立ちますか？

そのとおりです。イントロはプロフェッショナリズムを示し、メッセージへの信頼感を高めます。企業コミュニケーションでは、プロフェッショナルなイントロ動画テンプレートを使って、ブランドとして一貫した冒頭を設けることが効果的です。

どの動画形式でダウンロードできますか？

ソーシャル投稿、プレゼンテーション、ストリーミングにすぐ使える高品質な MP4 形式で書き出せます。すべてが高速な公開に最適化されています。

自分のイントロを商用利用できますか？

はい、作成したイントロはクライアント案件、マーケティングキャンペーン、有料・収益化コンテンツなどで自由にお使いいただけます。実務レベルのプロフェッショナルな利用を想定して設計されています。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

