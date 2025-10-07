HeyGen の AI 広告メーカーを使って、スクリプト、商品リンク、またはブリーフから、すぐに配信できる動画広告を作成しましょう。テキストを貼り付け、スタイルとターゲットオーディエンスを選ぶだけで、音声・ビジュアル・タイミングまで揃った複数の広告バリエーションを自動生成できます。カメラもスタジオも、複雑な編集作業も一切不要です。
Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
HeyGen が最高の AI 広告作成ツールである理由
HeyGen は、自動化されたクリエイティブ生成、データドリブンな最適化、スケーラブルな書き出しを組み合わせて、高い成果を上げる広告を制作します。チームは当社の AI 広告ジェネレーターを活用して、広告制作プロセスを効率化しています。AI 動画ジェネレーター を使うことで、制作期間を短縮し、テストのスピードを高め、市場ごとにキャンペーンをローカライズする作業を、従来のワークフローよりも迅速に行うことができます。
複数の広告コンセプトとプラットフォーム別バージョンを数分で生成。HeyGen は台本作成、シーン構成、ボイスオーバー、レンダリングを自動化し、クリエイティブを素早くテストして、成果の出る案を高速でブラッシュアップできます。
AI広告クリエイターを使って、テストと最適化に適した構成の広告バリエーションを作成しましょう。インサイトに基づいたテンプレートからフック、CTA、A/Bテスト用のバリエーションを自動生成し、CTRとコンバージョン率を向上させます。
ビデオ翻訳とボイスクローン機能を使って、数百本規模のローカライズ済み広告を一括制作。配信を自動化し、API連携で各種広告プラットフォームと統合することで、世界中で一貫性のあるキャンペーンを展開できます。
広告クリエイティブ生成へのリンク
HeyGen は、商品ページ、ランディングページのコピー、ブリーフ入力を解析し、エンドツーエンドの広告ストーリーボードを構築します。AI広告メーカーは、主要なベネフィット、画像、仕様を抽出し、短いスクリプトを作成して、Bロールをマッチさせ、コンバージョンと注目を最大化するようシーンをシーケンスします。このリンク連携型ワークフローにより、アセットの手作業での整理が不要になり、テスト可能な複数のバリアントコンセプトを自動生成できます。
音声同期対応のAIスクリプト＆フックライター
AI を活用して、プラットフォームごとのフォーマット（15秒、30秒、60秒）に合わせた見出し、フック、短いスクリプトを自動生成し、魅力的な広告コンテンツを実現します。HeyGen は自然なボイスオーバーを生成し、アバター使用時には精密なリップシンクを適用します。また、CTA やシーンの切り替えタイミングを最適化し、成果の出る広告で視聴維持率を最大化します。ボイスクローン機能でブランドトーンを一貫させることも、地域市場向けにスタジオボイスのカタログから声を選ぶことも可能です。
クリエイティブの最適化とテストのためのツール
組み込みのテストスイートにより、バリアントの作成、スプリットテスト、パフォーマンス分析が自動化されます。HeyGen は、1つのブリーフにつき 5～20 個のバリエーションを生成し、オーディエンスのターゲティングや予算配分を最適化するための体系的なインサイトを提供することで、最も効果の高いフック、ビジュアル、テンポを特定するのに役立ちます。
プラットフォームのプリセットと一括エクスポート
フィード、ストーリー、インストリーム配信向けに最適化されたMP4を書き出し、TikTok、Reels、YouTube、有料ソーシャル向けのプリセットを選択できます。バッチモードやAPIを使って数百種類の広告バリエーションを生成し、オーディエンスや地域ごとにパーソナライズしたうえで、最終アセットを広告マネージャーやCDNへ自動的に配信できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI広告作成ツールの使い方
ブリーフから配信開始まで、4つの明確なステップで広告用動画を作成しましょう。
AI広告クリエイターが効果的な広告コピーを生成できるよう、商品URL、簡単なブリーフ、またはスクリプトを入力してください。HeyGenは重要な情報を抽出し、注目を集めるフックとコンバージョンポイントに焦点を当てた広告用ストーリーボードを作成します。
プラットフォームのプリセット、ビジュアルトーン、ボイスを選択します。UGC、シネマティック、デモスタイルなど、パフォーマンス重視のテンプレートを選び、AI を使ってキャンペーン目標に合うように広告をカスタマイズしましょう。
フックやCTA、ビジュアル、音楽を調整しましょう。image to video やフェイススワップを使って、商品カットや出演者を組み込みます。リップシンクやタイミングを微調整して、伝わり方をさらに高めてください。
複数の広告バリエーションを自動生成できます。バッチエクスポートやAPIを利用して、各プラットフォームに最適化されたファイルを出力し、広告マネージャーへのアップロードや自動公開のためのWebhookをトリガーしましょう。
AI広告メーカーは、ブリーフ、スクリプト、または商品URLをもとに、自動スクリプト生成、シーン構成、ボイスオーバー、レンダリングを活用して、制作準備が整った動画広告へと変換します。HeyGenのエンジンは、フックを作成し、ビジュアルの流れを組み立て、CTAのタイミングを調整することで、従来の撮影や編集を行わずに、ショートフォームからロングフォームまでの広告を生成します。
HeyGen は、1つのブリーフから複数のバリエーション（フック、テンポ、ビジュアル）を生成し、構造化されたインサイトを提供することで、クリエイティブテストを加速します。より高速な反復とデータに基づく最適化により、テストのスピードを高め、勝ちパターンとなるクリエイティブ要素を発見し、時間の経過とともに CTR と ROAS を改善します。
はい、AI を活用することでマーケティング戦略の効果を高めることができます。このプラットフォームは、UGC 風の編集や、実在感のあるアバターに対応しています。自然な見た目のアバターを選んでスクリプトを話させたり、生成された UGC 風のビジュアルを使って、ソーシャルフィードで高い成果を上げる本物のクリエイターコンテンツに近い表現を再現したりできます。
いいえ。HeyGen は、リンクやスクリプトから、AI が生成したビジュアルやライセンス済みのストック映像を使って、フル尺の広告を自動生成できます。また、AI 画像から動画へのパイプラインを利用して、手持ちのアセットや商品写真をアップロードし、より本物らしい商品映像を作成することも可能です。
「ビデオ翻訳ツール」を使って、翻訳済みの台本、ボイスオーバー、字幕付きキャプションを備えたローカライズ済み広告バージョンを作成しましょう。HeyGen は、ターゲット言語ごとに自然な話し方を再現しつつ、テンポやリップシンクを維持することで、世界中で一貫したメッセージ発信を可能にします。
フィード用、縦型リール／ストーリーズ、インストリーム、デスクトップ配信向けに最適化されたMP4を書き出します。TikTok、Instagram、YouTube、Facebook、およびプログラマティック配信向けのプリセットが用意されており、正しいアスペクト比とコーデックが確実に適用されます。
はい。HeyGen は API、Webhook 通知、バッチ生成ツールを提供しており、プログラムによって何百もの広告バリエーションを作成し、セグメントごとにパーソナライズし、アセットを広告マネージャーやストレージバケットに直接配信できます。
ほとんどの短尺広告バリエーションは、長さと複雑さにもよりますが、数分で生成されます。バッチ処理はボリュームに応じてスケールし、並列で実行できます。API はステータス更新を返すため、チームは配信ワークフローを効率的にオーケストレーションできます。
生成されたすべてのアセットに対する所有権は、引き続きお客様にあります。HeyGen はお客様の広告に対する権利を一切主張しません。広告キャンペーンで問題が発生しないよう、クリエイティブに含める第三者コンテンツについては、その利用権をお客様自身が有していることを必ずご確認ください。
はい。HeyGen は、暗号化、ロールベースのアクセス制御、規制業界向けのコンプライアンスオプションなど、エンタープライズグレードのセキュリティ対策に準拠しています。プライベートストレージとの連携やワークスペース管理機能を利用することで、アセットへのアクセスを適切に管理できます。
スクリプトの編集、ビジュアルの差し替え、音楽の調整、ボイスオーバーのブラッシュアップ、ブランドキットの適用が行えます。このツールは、シーン単位の編集とプロンプトベースの全体変更の両方に対応しているため、従来のタイムラインエディターを使わずに反復作業ができる、非常に強力なAI搭載ソリューションです。
はい。HeyGen は API と Webhook を通じて統合され、生成されたアセットやメタデータをお客様のキャンペーンスタックに送信できます。エクスポートを CDN、広告プラットフォーム、またはアナリティクスシステムに接続することで、ローンチから効果測定までを効率化できます。
