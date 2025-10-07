AI を活用して、プラットフォームごとのフォーマット（15秒、30秒、60秒）に合わせた見出し、フック、短いスクリプトを自動生成し、魅力的な広告コンテンツを実現します。HeyGen は自然なボイスオーバーを生成し、アバター使用時には精密なリップシンクを適用します。また、CTA やシーンの切り替えタイミングを最適化し、成果の出る広告で視聴維持率を最大化します。ボイスクローン機能でブランドトーンを一貫させることも、地域市場向けにスタジオボイスのカタログから声を選ぶことも可能です。