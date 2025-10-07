HeyGen は、エンタープライズグレードのセキュリティ対策によって、あなたのプロダクト動画コンテンツを保護します。スクリプト、メディア、生成された動画はすべて非公開のまま保持され、あなたの管理下に置かれます。ビジネス向けコンテンツ制作、たとえば動画デモを含む利用についても、明確な利用権限が保証されています。