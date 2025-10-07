HeyGen の AI 動画ジェネレーターを使って、テキストから直接プロフェッショナルな製品デモ動画を作成しましょう。カメラ撮影や再撮影、手作業での編集なしで、スクリプトをブランドに合ったわかりやすいデモに変換し、音声・ビジュアル・字幕・翻訳まで一括で仕上げられます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.
Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.
New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.
Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.
Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.
Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.
HeyGen が選ばれる理由：最高のプロダクトデモ動画ジェネレーター
HeyGen は、ビデオ制作を最初から最後まで自動化することで、チームが高品質なプロダクトデモ動画コンテンツをより速く作成できるよう支援します。スクリプトからビジュアル、音声、ローカライズに至るまで、すべてが正確に生成され、チームや市場全体へスケール展開できる状態になります。
数日かかっていた本格的なプロダクトデモ動画を、わずか数分で完成させましょう。AIがナレーション、ビジュアル、字幕、タイミングまで自動で処理するため、チームは企画段階から完成デモまで、制作の手間や遅延なく進められ、最高のプロダクトデモ体験を実現できます。
文章で書かれたプロダクトフローを、機能を一つひとつ丁寧に説明する構造化されたデモ動画に変換します。スクリプトは、ライブ収録や複雑なウォークスルーなしで、価値をわかりやすく伝えるビジュアルストーリーになります。
自然な音声と正確なリップシンクで、多言語のデモ動画を生成できます。ビジュアル、テンポ、ブランドの一貫性を保ったまま、製品デモを瞬時にローカライズしましょう。
スクリプトから動画へのデモ生成
商品説明のスクリプトを書くか貼り付けるだけで、HeyGen が自動的に完成したプロダクトデモ動画を生成します。AI 動画ジェネレーターがシーン構成、ビジュアル、ナレーション、字幕、トランジションまで自動で作成するので、画面録画やタイムライン編集をしなくても、機能をわかりやすく説明できます。
プロフェッショナルなAI音声とリップシンク
自然なAI音声を選ぶことも、ボイスクローンで自社ブランドに合わせることもできます。すべてのプロダクトデモ動画は、リアルな話し方と正確なリップシンクを備えており、営業、オンボーディング、マーケティングなどあらゆる用途で、プロフェッショナルな印象の洗練された仕上がりを実現します。
ビジュアルのカスタマイズとブランド管理
ブランドカラーやロゴ、レイアウト、スタイルをあらゆるプロダクトデモ動画に反映できます。背景、テンポ、キャプション、シーン構成を調整してプロダクトストーリーに合わせつつ、チームや地域をまたいでデモの一貫性を保ちましょう。
多言語デモ動画ローカライズ
AIによる音声・動画翻訳で、製品デモ動画を175以上の言語に翻訳できます。HeyGenは話し方のトーンやタイミングをそのまま保つため、コンテンツを作り直すことなく、世界中の視聴者に同じわかりやすい製品体験を届けられます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AIプロダクトデモ動画ジェネレーターの使い方
テキストから完成した共有可能な動画までを実現する、シンプルな4ステップのワークフローで、最高のプロダクトデモ動画コンテンツを作成しましょう。
商品デモ動画のレイアウト、スタイル、アスペクト比を選択します。視覚要素やブランディング、言語設定を調整して、ターゲットとなる視聴者やユースケースに最適化しましょう。
商品の説明文やウォークスルー用のテキストを貼り付けてください。HeyGen が構成、テンポ、強調ポイントを分析し、機能やワークフローをわかりやすく伝えるシーンを自動で準備します。
背景、キャプション、ボイススタイル、ブランディングを調整します。画像から動画への要素追加や字幕、翻訳を行い、地域ごとに分かりやすく、誰もが利用しやすいコンテンツに仕上げましょう。
HeyGen が、ビジュアルとナレーションが完全に同期した製品デモ動画を生成します。動画はダウンロードして保存したり、埋め込んだり、営業・マーケティング・サポートなどあらゆるチャネルで配信できます。
プロダクトデモ動画ジェネレーターは、AI動画生成技術を使って、用意したスクリプトから完成したデモ動画を自動で作成するツールです。画面映像やビジュアル、音声、字幕、タイミングなどを自動生成するため、実際の画面録画や撮影、手作業での動画編集が不要になります。
HeyGen は、自然な話し方、正確なリップシンク、滑らかなテンポで、プロ品質の動画を生成します。仕上がりは洗練されていて一貫性があり、顧客向けデモ、オンボーディング、社内向けイネーブルメントなどに最適です。
はい。HeyGen は 175 以上の言語に対応した多言語動画の作成と動画翻訳機能を備えており、video translator を使って、同じ映像、構成、ブランド表現を維持したまま、1 本のプロダクト動画を各言語向けにローカライズできます。
いいえ。HeyGenは動画編集の専門知識がない方でも使えるように設計されています。スクリプトベースの画面で作業するだけで、シーン構成、トランジション、字幕、音声の同期などはAIが自動で行います。
はい。ロゴ、カラー、フォント、レイアウト、再利用可能なテンプレートを適用することで、チームが作成するあらゆるプロダクトデモ動画において、ブランドの一貫性を維持できます。
製品デモ動画は、Webサイト、営業活動、学習プラットフォーム、ソーシャルメディアなどで利用できる標準的なMP4ファイルとして書き出せます。動画は追加の処理を行うことなく、そのまま共有できる状態になります。
更新はとても簡単です。スクリプトやビジュアル、ボイスを編集して動画を再生成するだけで済みます。再収録やシーンの作り直しは不要なので、製品が変化してもデモを常に最新の状態に保てます。
HeyGen は、エンタープライズグレードのセキュリティ対策によって、あなたのプロダクト動画コンテンツを保護します。スクリプト、メディア、生成された動画はすべて非公開のまま保持され、あなたの管理下に置かれます。ビジネス向けコンテンツ制作、たとえば動画デモを含む利用についても、明確な利用権限が保証されています。
スクリプトはユーザーにとっての価値に焦点を当て、重要なワークフローを強調し、わかりやすい構成にしましょう。短くテンポの良いデモが最も効果的です。AI動画生成を使えば、デモを継続的にテスト・更新・最適化することが簡単にできます。
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AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。