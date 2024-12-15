オーディオリアクティブ動画のためのAIミュージックビデオジェネレーター

AIだけでスタジオ品質のミュージックビデオを制作しましょう。HeyGen の無料AIミュージックビデオジェネレーターは、あなたのトラックや歌詞、クリエイティブなプロンプトを、リズム・感情・テンポに完璧にシンクロする没入型のオーディオリアクティブ映像へと変換します。このAI生成アプローチならカメラは一切不要。このAIツールを使えば編集作業も必要ありません。あとは、音楽に駆動されたビデオが瞬時に生成されるだけです。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください

リリース向けのリリックビデオ

ソーシャルプラットフォーム向けプロモーション動画クリップ

アルバムおよびシングルの告知

ライブショーやパフォーマンス向けのビジュアル

舞台裏とストーリーテリング

アーティストとレーベル間のコミュニケーション

HeyGen が最高の AI ミュージックビデオジェネレーターである理由

HeyGen は高度なAI 動画ジェネレーターとインテリジェントなオーディオ解析を組み合わせることで、ミュージシャン、プロデューサー、クリエイターに、音楽と完全に同期したビジュアルを生成するための包括的なパイプラインを提供します。リリックビデオからパフォーマンスループ、ティーザークリップまで、公開準備が整った動画を数分で作成できます。

即席ミュージックビデオ作成

トラックをアップロードするか、歌詞やコンセプトを入力してください。HeyGen は、あなたの楽曲構成に合わせて、シーン、動き、テンポ、タイミングを自動生成し、AIならではの精度でミュージックビデオを作成します。無料の AI ミュージックビデオジェネレーターを使えば、編集ソフトに触れることなく、フル尺のビデオからショートクリップまで制作できます。

複雑さのないクリエイティブなコントロール

カラーテーマ、アニメーションの動き方、モーションフロー、カメラの方向、ビジュアルの躍動感まで自在にカスタマイズできます。ビートドロップやスロービルド、トランジションに合わせてテンポを細かく調整し、スタジオ級の専門スキルがなくても、思い通りのルック＆フィールを実現できます。

グローバル対応の出力

内蔵のボイスオーバー、翻訳、キャプション、アバターオプションを使って、複数の言語で音楽ビジュアルを作成できます。ローカライズされたリリックビデオやプロモクリップ、告知コンテンツを、世界中のオーディエンスに瞬時に共有しましょう。

テキスト・音声・プロンプトからのミュージックビデオ生成

HeyGen のエンジンは、あなたのトラックのリズム、フレージング、ダイナミクスを解析し、それにマッチしたシーンやモーションを自動生成します。歌詞や説明文、クリエイティブな指示を追加すると、システムがあなたの音楽に合った一貫性のあるビジュアルを構築します。リリックビデオ、アニメーションループ、プロモーション用アセット、コンセプトビジュアルなど、どのような用途であっても、HeyGen は音楽主導のビデオを自動的に制作します。

Text to video

オーディオに反応するモーションとタイミング

音楽が映像のテンポを決めます。HeyGen はビートパターンやセクション、感情的なニュアンスを検出し、それに合わせて映像の強弱やトランジションを自動調整します。あなたの楽曲のエネルギーに合わせて、鼓動し、変化し、進化し続ける動画を作成しましょう。

Audio reactive motion

インテリジェントな音声作成とナレーション

リリース発表、ストーリーテリングのセグメント、イントロ、舞台裏コンテンツなどにボイスオーバーを追加できます。タイミングを崩さずに、複数の言語へ即座に翻訳します。ボイスクローン機能により、フォーマットが変わってもあなたの声のアイデンティティを保つことができます。

Intelligent voice narration

精密なビジュアル制御とスタイルのカスタマイズ

色、グラデーション、モーションスタイル、オーバーレイ、タイポグラフィを調整して、独自のビジュアルアイデンティティを構築しましょう。抽象的、シネマティック、アニメーション風、あるいはシュールなルックを自在に組み合わせることができます。キャラクターを中心としたコンセプトの場合は、最高クラスのAIミュージックビデオジェネレーターと組み合わせてください。画像から動画、またはフェイススワップを適用して、映像の一貫性を保ちましょう。

motion graphics photos to video

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

AIミュージックビデオジェネレーターの使い方

高度なAIミュージックビデオジェネレーターで、あなたのミュージックビデオに命を吹き込みましょう。仕組みは次のとおりです。

ステップ 1

スタイルまたはレイアウトを選択してください

ビジュアルの形式、テーマ、またはアニメーションスタイルを選択します。TikTok、YouTube、Instagram、パフォーマンス用スクリーン向けにアスペクト比を設定しましょう。

ステップ2

トラック、歌詞、またはコンセプトを追加してください

音声をアップロードするか、歌詞を貼り付けるか、アイデアを言葉で説明してください。HeyGen がリズム、フレージング、感情のトーンを解析し、映像のテンポや展開をガイドします。

ステップ3

ビジュアルとタイミングをカスタマイズする

当社のビデオメーカーを使って、カラーパレット、トランジション、字幕、オーバーレイ、エフェクトを細かく調整できます。ビートやブレイクダウン、ドロップに合わせてテンポを調整し、完璧にシンクさせましょう。

ステップ4

生成してエクスポート

HeyGen は、動き・字幕・タイミングが完全に同期した AI ミュージックビデオを生成します。HD または 4K で書き出し可能です。テキストや音声をいつでも編集して、更新版を生成できます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIミュージックビデオジェネレーターとは何ですか？

AIミュージックビデオジェネレーターとは、撮影やアニメーションを行わずに、音楽や歌詞、プロンプトから完成した映像を自動生成するツールです。HeyGen は、リズムや感情、楽曲構成に反応して同期したシネマティックな動画を作成します。これにより、リリックビデオやプロモーション動画、ループ映像、リリース用コンテンツを、大量かつ効率的に制作できるようになります。

HeyGenはどのようにして映像と音楽を同期させていますか？

HeyGen は、あなたのトラックのリズム、テンポ、フレージング、全体構成を解析し、それに基づいてシーンの切り替えやモーションパターンを制御します。システムは、盛り上がる高エネルギーな瞬間、ゆったりしたパート、感情的なポイントを検出し、それに合わせてビジュアルを自動調整します。さらに、画像から動画を生成する機能やリップシンク機能などのツールを使うことで、より表現力豊かなクリエイティブ要素を追加できます。

複数の言語に対応したミュージックビデオを生成できますか？

はい、音楽ビデオを無料で作成できます。歌詞、アナウンス、解説などを多言語に翻訳可能です。HeyGen は翻訳後のバージョンでもテンポを保ち、ナレーションや字幕のタイミングをトラックに合わせて維持します。ボイスクローン機能により、異なる市場でもあなたのアーティストとしての個性を保つことができます。

編集やモーショングラフィックスの経験は必要ですか？

いいえ。HeyGen はシンプルさを重視して設計されており、誰でも使える動画作成ツールです。音声をアップロードし、歌詞やアイデアを追加して、ビジュアルスタイルを選ぶだけで完了します。モーション、タイミング、トランジション、レイアウトはシステムが自動で処理します。細かい部分を調整することもできますが、専門的なスキルや技術的な知識は一切必要ありません。

自分のブランドを音楽ビデオに入れることはできますか？

はい。ロゴ、フォント、カラースキーム、ウォーターマーク、またはブランド用テンプレートを追加できます。これにより、ティーザーからリリックビデオまで、リリースサイクル全体を通して一貫性を保つことができます。

どのファイル形式で書き出しできますか？

動画は、YouTube、TikTok、Instagram、Spotify Canvas、LEDウォール、カスタムスクリーン形式などに適した複数のアスペクト比でMP4として書き出せます。高品質なレンダリングは、ショートクリップからフル尺コンテンツまで一貫して維持されます。

最初から作り直さずに動画を更新できますか？

はい。歌詞の変更、音声の差し替え、シーンのスタイルの更新、テンポの調整などを行い、その場ですぐに再生成できます。この柔軟性は、リミックスや編集、別言語バージョンの制作、発展し続けるクリエイティブなアイデアに最適です。

私のコンテンツは安全に保護されていますか？

はい。あなたがアップロードしたファイルや生成された動画は非公開のまま保持され、暗号化され、完全にあなたの所有物となるため、AI が生成したコンテンツは安全に保護されます。あなたは、音楽、歌詞、ビジュアルを含む、書き出されたすべてのアセットに対する権利を保持します。

HeyGen はどのように音楽ビデオ制作のワークフローを改善しますか？

HeyGen は、ビジュアル生成、オーディオに連動したタイミング調整、翻訳、フォーマット作業を自動化します。これにより従来のボトルネックが解消され、ミュージックビデオを制作しやすくなり、一貫性を保ちながら、グローバルなプラットフォーム全体でリリース戦略をスケールさせることができます。

キャラクター主体やストーリー仕立てのミュージックビデオを作成できますか？

はい。フェイススワップや画像から動画へのワークフローを使って、キャラクター要素を追加できます。これにより、物語性のあるミュージックビデオやアニメーションのペルソナ、あなたのアーティスティックなビジョンに合った反復的なビジュアルモチーフを作り上げることができます。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

