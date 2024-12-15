HeyGen のエンジンは、あなたのトラックのリズム、フレージング、ダイナミクスを解析し、それにマッチしたシーンやモーションを自動生成します。歌詞や説明文、クリエイティブな指示を追加すると、システムがあなたの音楽に合った一貫性のあるビジュアルを構築します。リリックビデオ、アニメーションループ、プロモーション用アセット、コンセプトビジュアルなど、どのような用途であっても、HeyGen は音楽主導のビデオを自動的に制作します。