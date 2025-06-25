התאם סצנות, החלף רקעים, הוסף כתוביות והטמע את הלוגו שלך עם שליטה פשוטה — בלי צורך בעריכת טיימליין.עורך הווידאו עם בינה מלאכותיתנותן לך כלים מתקדמים לכוונון הקצב ולשמירה על כל חיתוך בהתאם למותג. תוצאה מלוטשת, מוכנה לפרסום בכל ערוץ, בפורמט ריבועי או אנכי — בלי עקומת למידה.