מחולל קריאייטיב מודעות AI למודעות שעוצרות את הגלילה

להפוך תסריט פשוט לקריאייטיב פרסומות AI שעוצר את הגלילה בתוך דקות. בלי מצלמות, בלי צוותי הפקה, בלי תוכנות עריכה. ליצור עשרות וריאציות של סרטוני פרסום ל‑Meta, TikTok ו‑YouTube, מוכנות לעלייה לאוויר ולבדיקות A/B.

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
144,056,408סרטונים נוצרו
118,947,840אווטארים נוצרו
19,880,602סרטונים תורגמו
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מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
אייקון רכב לבן מעוצב על רקע כחול.תכונות עיקריות

יכולות של קריאייטיב פרסומי עם AI

ליצור מודעות בשניות, לא בימים

להרים קריאייטיבים למודעות בתוך שניות מסקריפט אחד, בלי לקבוע יום צילום. לשנות את ההוק, הכותרת או הקריאה לפעולה וליצור מודעות מיידית. מנוע ה־text to videoשלנו הופך כל רעיון לקמפיין פרסום שמכוון להעלות המרות בכל הערוצים.

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On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

עיצוב מודעות שעוצר את הגלילה ומביא תוצאות

תנצח את שלוש השניות הראשונות עם קריאייטיב מקומי שמותאם במיוחד כדי לרתום קהלים ברשתות החברתיות הממומנות. התאם את עצמך לתוכן אותנטי של יוצרים בעזרת סרטוני UGC עם AI ואז שמור על כל פריים מיושר לצבעים וללוגו שלך. העיצובים המונעי AI נשארים נאמנים למותג, ומעלים מעורבות והמרות.

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Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

קול רב־לשוני לכל משווק

תן לכל מודעה קול טבעי ביותר מ־175 שפות בלי להקליט מחדש אפילו שורה אחת. צור קריינות עם מחולל הקול מבוסס ה-AI שלנו, התאם את הטון למותג שלך והשתמש שוב באותו סקריפט בכל ערוצי הסושיאל. פלטפורמה אחת מבצעת לוקליזציה לקמפיין יחיד עבור כל משווק ואזור בצורה חלקה.

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AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

ערוך עיצוב מודעה מטקסט פשוט

התאם סצנות, החלף רקעים, הוסף כתוביות והטמע את הלוגו שלך עם שליטה פשוטה — בלי צורך בעריכת טיימליין.עורך הווידאו עם בינה מלאכותיתנותן לך כלים מתקדמים לכוונון הקצב ולשמירה על כל חיתוך בהתאם למותג. תוצאה מלוטשת, מוכנה לפרסום בכל ערוץ, בפורמט ריבועי או אנכי — בלי עקומת למידה.

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AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

להפוך תמונות מוצר לקריאייטיבים למודעות

הצג מוצרים אמיתיים בלי סטודיו, אביזרים או צילום מוצרים יקר. גרור תמונת מוצר לסצנות עם AI product placement, שפר את איכות התמונות, ודלג על תמונות סטוק גנריות. כל תמונת AI מוצגת בהקשר הנכון, כך שכל פריים מרגיש כאילו צולם במיוחד עבור המותג שלך.

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AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
אייקון קופסת מתנה ירוקה.שימושים אפשריים

שימושים אפשריים

דאשבורד שמשווה כמה קריאייטיבים של מודעות סושיאל ממומנות במבחן A/B, עם מדדי ביצועים שמדגישים את מודעת הווידאו עם בינה מלאכותית שמבצעת הכי טוב.

להפחית את הוצאות הפרסום על טסטים ברשתות חברתיות בתשלום

בדיקה של קמפיינים ממומנים ברשתות חברתיות בדרך כלל שורפת תקציב על יום צילום אחד. צור קריאייטיבים תואמים למודעות, הרץ סט מלא של וריאציות למבחן, ומשוך נתוני ביצועים מחשבונות הפרסום שלך כדי להגדיל את היקף סרטון ה‑AI המנצח.

מודעות וידאו UGC בסגנון קריאייטורים שנוצרות לפי דרישה, עם מציג AI אינפלואנסר שנראה טבעי בפיד החברתי.

מודעות UGC בסגנון קריאייטורים לפי דרישה

להעסיק יוצרים לכל מודעת UGC מאט את הסקייל. צור הרבה קריאייטיבים מתסריט אחד ותשמור על יצירת התוכן זורמת. השתמש בגנרטור משפיעני AI כדי ליצור לוק שנראה טבעי בכל פיד.

צילום מוצר איקומרס שהפך לסרטון פרסומת באמצעות Image to Video, עם כמה וריאציות SKU שלכל אחת מהן נוצר סרטון קצר משלה.

מודעות מוצר לאיקומרס שמוכרות

צילום מודעות לכל SKU שוחק זמן ותקציב. הפוך תמונה ל-image to video וצור מודעת וידאו לכל ליסטינג. השקת קמפיינים דיגיטליים בלי מצלמה, והגדלת יצירת הווידאו בקנה מידה של דקות.

וריאציות רעננות של סרטוני פרסום שיווקיים שמחליפות קריאייטיב עייף, עם גרף ביצועים עולה שמראה התאוששות בהמרות.

לשפר ביצועי מודעות ולהתגבר על עייפות קהל

עייפות מפרסומות פוגעת בתוצאות, וצילומים מחדש לוקחים זמן. עדכן את התסריט, רענן את הוויז׳ואלס ותעלה לאוויר מודעה שמביאה ביצועים גבוהים עוד באותו יום. שמור על סרטוני השיווק שלך ממירים בלי הפקות חדשות.

מודעת וידאו מנצחת אחת שמקומית למגוון שפות בעזרת דיבוב AI, ומוצגת לקהלים אזוריים שונים מתוך סרטון מקור יחיד.

קמפיינים שיווקיים מותאמים מקומית במהירות

התאמת קמפיינים שיווקיים לשווקים חדשים בדרך כלל אומרת לבנות כל קמפיין מחדש. תרגם מודעה מנצחת ליותר מ־175 שפות עם דיבוב AI ששומר על הטון שלך, כך שקריאייטיב אחד יגיע לכל קהלי היעד מאותו מקור.

וורקפלואו של סוכנות שמייצר כמה קונספטים של מודעות וידאו למספר מותגי לקוחות, החל מבריפים ועד תהליך סקריפט‑לווידאו.

מותאם למותגים ולסוכנויות

הביקוש ליצירת מודעות גבוה יותר ממה שצוות קטן יכול להספיק. צור כל סוג מודעה מתוך בריף וספק כמה קונספטים של וידאו לכל לקוח. תהליך עבודה של מעבר מתסריט לוידאו מאפשר להגדיל את היקף ההפקה עבור מותגים וסוכנויות.

אייקון מסמך לבן מטושטש עם כפתור פליי על רקע כחול בהיר.איך זה עובד

איך קריאייטיב פרסומות עם AI עובד

לעבור מבריף ריק לקריאייטיבים של מודעות מוכנים לעלייה לאוויר בארבעה צעדים פשוטים, בלי מצלמות, בלי צוות ובלי צורך בתוכנת עריכה.

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שלב 1: לבחור את סגנון המודעה

בחר טמפלייט, יחס רוחב־גובה ופורמט שמתאימים לפלטפורמה שבה אתה מפרסם, פיד או סטוריז.

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שלב 2: כתיבת תסריט המודעה

להדביק את ההוק, המסר והקריאה לפעולה, או ליצור תסריט מתמצית ולהגדיר את הטון.

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שלב 3: התאמה אישית ומיתוג

להוסיף לוגו, צבעים, כתוביות וקול, ואז לכוונן את הקצב כך שכל וריאציה תישאר נאמנה למותג.

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שלב 4: ליצור ולהשיק

רנדר את כל הקריאייטיבים של המודעות ב‑HD, ואז הורד כל וריאציה מוכנה לפרסום בכל הערוצים שלך.

שאלות נפוצות

מה בדיוק הם קריאייטיבים פרסומיים עם AI ואיך הם עובדים?

קריאייטיב פרסום עם AI הם מודעות וידאו שמופקות מטקסט כתוב במקום מצילומי וידאו. בפלטפורמת קריאייטיב פרסום עם AI אתה כותב את ההוק והמסר, בוחר סגנון, ומחולל וידאו AI בונה את הוויז׳ואלס, הקול והתזמון למודעה גמורה שמוכנה לעלייה לאוויר. זה עובד כמו גנרטור מודעות לוידאו, לא לסטילס.

איך הבינה המלאכותית הגנרטיבית שמאחורי הקריאייטיבים האלה עובדת?

כך עובדת הבינה המלאכותית הגנרטיבית: מודלי AI וקניין רוחני, שאומנו על מאגרי נתונים עצומים של פרסומות מצליחות, מטפלים בתסריט, בוויז׳ואלים, בקול ובתזמון. המערכת מתמקדת ביצירת תוכן סצנה אחר סצנה, מייצרת פרסומות איכותיות שנוצרו ב‑AI ויוצרת צילומים ריאליסטיים עם אפשרויות כמו שחקני AI, כך שאתה מקבל תוצאה מלוטשת בלי לצלם בכלל.

האם זה עדיף על Creatify או ChatGPT ליצירת מודעות?

כל כלי AI פותר רק חלק מהעבודה. ChatGPT עוזר עם כתיבת טקסטים וקופי למודעות, Midjourney יוצר תמונת AI סטטית, ו‑Creatify מתמקד בקליפי UGC קצרים. HeyGen מחבר את כל תהליך העבודה, והופך טקסטים ותמונות לסרטוני וידאו ממותגים ומוכנים לפרסום, כדי שתוכל להוציא לפועל מודעות וידאו טובות יותר ממקום אחד. צוותים שעוברים מ‑Creatify שומרים על מראה ה‑UGC שלהם, ובמקביל מוסיפים וידאו רב־לשוני.

האם קריאייטיב מודעות עם AI יכול להשתוות ליצירתיות אנושית ולשמור על טון המותג שלי?

כן, כשבינה מלאכותית עובדת יחד עם פיקוח אנושי. ה‑AI מצטיין במהירות ובהיקף, בזמן שהצוות שלך מוביל את הקריאייטיב, ההוקים והסיפור הרגשי. בינה מלאכותית גנרטיבית מחזקת רעיון טוב במקום להחליף יצירתיות אנושית, ואתה קובע את הטון של המותג שלך, כך שהחיבור הרגשי ב‑דמות מדברת מבוססת AI עדיין מרגיש כמוך.

האם ה‑AI גם יכתוב בשבילי כותרות מודעות ופרומפטים?

כן. מעבר לכתיבת קופי, מחולל תסריטי הווידאו של הפלטפורמה מנסח קופי למודעות, טקסטים וכותרות, ותסריטי סצנות מפרומפטים פשוטים של AI. הבינה המלאכותית מאפשרת ליצור אינסוף וריאציות, כך שאפשר להרים יצירת מודעות מרעיון אחד בלי כותב נפרד.

איך קריאייטיבים פרסומיים עם AI משפרים את ביצועי הקמפיינים?

נפח גבוה יחד עם טסטים מעלה המרות. כשמייצרים הרבה וריאציות מדויקות לבריף, אפשר להתאים כל מודעה לקהל שלה, להעלות את שיעור ההקלקות, ולמצוא מהר יותר קריאייטיב AI שממיר טוב. זה תומך ביעדי פרפורמנס כמו יצירת לידים, והסרטונים מחזקים את התוצאות בתור מודעות AI לרשתות חברתיות.

למי מתאים מחולל מודעות ה‑AI הזה?

כל משווק, מותג או סוכנות שצריכים יותר מודעות, מהר יותר. מחולל המודעות הזה מבוסס AI והוא כלי פרסום ועיצוב עם בינה מלאכותית שעוזר לצוותים קטנים ליצור מודעות בלי סטודיו. להשתמש במחולל המודעות כדי להפיק כמה קונספטים בבת אחת, מווידאו מוצר ועד פרומו, ולשמור כל קמפיין מלא בתוכן.וידאו מוצרועד פרומו, ולשמור כל קמפיין מלא בתוכן.

איך ליצור כמה וריאציות קריאייטיב למודעה מתסריט אחד?

לכתוב תסריט בסיס אחד, ואז לשנות את ההוק, הכותרת, הוויז׳ואלים או הקריאה לפעולה וליצור מחדש. כל שינוי קטן מייצר וריאציה חדשה בתוך שניות. אפשר גם לבנות גרסאות מותאמות לפלטפורמות שונות, כמומודעת Facebookוגרסה ורטיקלית, מאותו מקור.

האם הקריאייטיבים של מודעות ה‑AI שלי ייראו מספיק אותנטיים לפידים ברשתות החברתיות?

הם יכולים. בחר מראה בסגנון קריאייטור והגשה טבעית כדי שהמודעה תשתלב בפיד במקום להרגיש כמו פרסומת תאגידית. מחולל קליפיםעוזר לך ליצור עריכות קצרות וקצביות שנראות טבעיות לפלטפורמה ומחזיקות את תשומת הלב כבר בשניות הראשונות.

כמה קריאייטיבים למודעות אפשר להפיק לטובת A/B testing?

כמה שרק צריך לקמפיין שלך. מכיוון שכל וריאציה מתחילה מטקסט, אין צורך לתאם יום צילום, כך שאפשר להפיק עשרות קריאייטיבים למודעות ביום. צוותים שמגדילים פעילות בפרסום ממומן ברשתות חברתיות לרוב משלבים את זה עם סרטון TikTok לטסטים בפורמט קצר.

למה להשתמש ב‑HeyGen במקום בסוכנות לקריאייטיב לפרסום?

סוכנויות גובות לפי נכס ולוקח להן ימים לכל סבב. HeyGen הופך תסריט לקריאייטיבים סופיים למודעות בתוך דקות ובחלק קטן מהעלות, כך שאתה שולט בתהליך ומבצע איטרציות בקצב שלך.דובר AIיכול להוביל קמפיינים בלי להזמין טאלנט.

כמה עולה ליצור קריאייטיבים פרסומיים עם AI בקנה מידה גדול?

יש תוכנית חינמית שלא דורשת כרטיס אשראי, כדי שתוכל ליצור את הקריאייטיבים הראשונים לקמפיין שלך בלי עלות. התוכניות בתשלום מתחילות מ־$24 לחודש ופותחות גישה לשיבוט קול, סרטונים ארוכים יותר ולכל ספריית הטמפלייטים לקמפיינים גדולים.

האם אפשר לרענן קריאייטיבים עייפים של מודעות בלי לצלם מחדש?

כן. כשמודעה מתחילה לאבד ביצועים, אפשר לערוך את הסקריפט או להחליף את הוויז׳ואלים וליצור גרסה חדשה עוד באותו היום. אפשר גם למסגר מחדש קונספט מנצח כפורמט של מחולל רילז כדי להאריך את החיים שלו במיקומים חדשים.

האם אפשר להריץ את אותו קריאייטיב של מודעה בשפות שונות?

כן. לתרגם מודעה מנצחת ליותר מ־175 שפות תוך שמירה על הקול והטיימינג שלך, כך שקריאייטיב אחד משרת כל שוק. לשלב את זה עם פריסת instagram ad maker כדי להתאים מודעות קצרות לכל אזור בלי לבנות מחדש את הקמפיין.

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