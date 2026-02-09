מתרגם וידאו עם בינה מלאכותית
תרגם את הסרטונים שלך בדיוק מרבי. העלה כל וידאו ודבב אותו אוטומטית ליותר מ־175 שפות וניבים בעזרת שיבוט קול מהטובים בתחום, סנכרון שפתיים מדויק וכתוביות שנוצרות אוטומטית.
ראו אותו בשפה אחרת תוך דקות.
למה HeyGen היא פלטפורמת ה-AI המובילה לתרגום וידאו
מונע על ידי טכנולוגיית תרגום מתקדמת ושיבוט קול עם בינה מלאכותית, HeyGen מספקת את מתרגם הווידאו המדויק ביותר שקיים היום. הפתרון שלנו ממיר דיבור בצורה חלקה ומסנכרן תנועות שפתיים בזמן אמת, כדי לעזור ליוצרים ולעסקים לשבור מחסומי שפה ולהתחבר לקהלים ברחבי העולם.
למה כדאי להשתמש במתרגם וידאו עם בינה מלאכותית
תרגום וידאו מסורתי יכול להיות איטי ויקר. מתרגם הווידאו האונליין שלנו הופך את זה לפשוט. פשוט להעלות קובץ או להדביק לינק ל-YouTube, ולתרגם את הווידאו מיד בלחיצה אחת. אין צורך בצילומים חוזרים יקרים או בדיבוב ידני. זה מהיר, חסכוני ונוח ליוצרים ולעסקים בכל גודל.
בין אם אתה יוצר עצמאי או ארגון אנטרפרייז, תרגום וידאו עם בינה מלאכותית עוזר לך לפתוח שווקים חדשים. עם רגישות תרבותית, דיוק קולי וסנכרון שפתיים מדויק, הסרטונים שלך מהדהדים בינלאומית בצורה שתמלול וכתוביות לבד לא יכולים לספק. יותר חשיפה אומרת יותר מעורבות וצמיחה.
מתרגם הווידאו שלנו לשפות עושה הרבה יותר מהחלפת מילים. בעזרת בינה מלאכותית מתקדמת ושיבוט קול, הטון הייחודי והאופן שבו אתה מדבר נשמרים ביותר מ־175 שפות וניבים. גם כשמתרגמים וידאו לאנגלית או לכל שפה אחרת, הוא עדיין נשמע כמוך – אותנטי ועקבי.
הוסף כתוביות, עדן את הטון והתאם הגדרות כדי להתאים לסגנון המותג שלך. גישה בלחיצה אחת ליותר מ־175 שפות וניבים. סרטונים באוסף מקבלים גם נגן רב־לשוני, שאפשר להטמיע בקלות בכל עמוד או LMS לצפייה חלקה במגוון שפות
שכח מתזמון שלא מסתדר. HeyGen עושה יותר מדיבוב עם בינה מלאכותית — היא מוסיפה סנכרון שפתיים שמיישר את הדיבור המתורגם בצורה מושלמת עם תנועות הפנים. ככה התוכן המותאם לשוק המקומי מרגיש טבעי ושומר על מעורבות הקהל.
מילון המותג המשופר שלנו עכשיו תומך בתרגומים כפויים, מונחים מוגנים והגייה נכונה. אפשר ליצור ולנהל קולקציות, להוסיף תרגומים חדשים בקלות ולערוך תרגומים כדי ליצור כמה גרסאות תרגום מאותו וידאו אחד.
לא רק הסרטונים שלך — גם האווטארים שלך מדברים יותר מ־175 שפות
שתי דרכים לצאת גלובלי. תרגם את הסרטונים הקיימים שלך או קישורי YouTube ליותר מ־175 שפות עם סנכרון קול ושפתיים מדויק. או צור סרטוני אווטאר במספר שפות מהיום הראשון, עם סקריפט אחד להגעה בלתי מוגבלת. בעזרת טכנולוגיית אנימציית פנים מתקדמת וסנכרון קול, כל וידאו מרגיש אותנטי.
יש לך כבר וידאו שאתה מרוצה ממנו? העלה כל וידאו או הדבק קישור YouTube, ו-HeyGen תתרגם אותו ליותר מ-175 שפות, תוך שמירה על הקול המקורי של הדובר, תנועות השפתיים וההבעות. בלי צורך בצילומים מחדש.
צור תוכן רב־לשוני מאפס. כתוב תסריט אחד, בחר את האווטאר שלך והפק סרטונים במספר שפות בו־זמנית — מושלם לסקיילינג לשווקים גלובליים בלי להקליט אפילו טייק אחד.
בחר מתוך מגוון רחב של אישיויות מוכנות מראש או התאם אישית את שלך. עם Voice Director ו-Voice Mirroring, כל אווטאר מדבר בטון, רגש וקצב טבעיים, כך שהסרטונים שלך אף פעם לא מרגישים רובוטיים.
איך לתרגם וידאו עם HeyGen
העלה את הווידאו מהמכשיר שלך או הדבק קישור YouTube. בחר את מנוע התרגום ובחר עד 10 שפות לתרגום בו־זמנית.
לחוץ על ״Translate״ ותן ל-HeyGen לעשות את העבודה. הווידאו הקיים שלך יתורגם עם קול תואם, סנכרון שפתיים והבעות פנים — מוכן לפרסום.
רוצה יותר שליטה? לחץ על ״Edit & Review״ כדי לערוך ולבדוק את התסריט המתורגם לפני הסיום, ולוודא שכל מילה יושבת בדיוק כמו שצריך
המספרים מדברים בעד עצמם
ההשפעה ברורה. עסקים משיגים תוצאות אמיתיות עם מתרגם הווידאו של HeyGen. על ידי תרגום וידאו מיידי, אפשר לחסוך גם כסף וגם זמן, ובקלות להרחיב את הנוכחות הגלובלית שלך.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת סרטוני ה‑AI החדשנית ביותר בשוק.
מתרגם וידאו הוא כלי שממיר אודיו, קריינות או כתוביות בווידאו לשפה אחרת, כדי לעזור לתוכן להגיע לקהל רחב יותר. התהליך הזה מאפשר ליוצרי תוכן, עסקים וארגונים להרחיב את החשיפה שלהם ברחבי העולם על ידי התגברות על מחסומי שפה.
יש סוגים שונים של מתרגמי וידאו. ביניהם תרגום כתוביות, דיבוב, קריינות ו‑SDH. סוגים נוספים הם כתוביות בזמן אמת, תרגום לשפת הסימנים, תיאור קולי וכלי תרגום מבוססי בינה מלאכותית.
כן, HeyGen יכולה לתרגם סרטונים אוטומטית ליותר מ־175 שפות וניבים. היא שומרת על הקול שלך באמצעות שיבוט קול ומסנכרנת את תנועות השפתיים, כך שהתרגומים נראים טבעיים ואותנטיים לקהלים ברחבי העולם.
כן, HeyGen מציעה תוכנית חינמית שמאפשרת לתרגם עד 3 סרטונים בחודש, כל אחד באורך של עד 3 דקות. זה כולל פיצ׳רים כמו כתוביות שנוצרות עם AI, דיבוב קולי עם בינה מלאכותית, וסנכרון שפתיים ביותר מ־175 שפות וניבים.
למי שמחפש דיוק גבוה יותר, יותר אפשרויות שפה ופיצ׳רים מתקדמים, התוכניות הפרימיום שלנו מציעות התאמה אישית מתקדמת וסינתזת קול ברמה גבוהה במיוחד.
מתרגם הווידאו של HeyGen מדויק מאוד, עם סנכרון שפתיים טבעי ושיבוט קול לסאונד ברור ולשפות נפוצות, ובדיקת הגהה ברמת אנטרפרייז זמינה למקסימום דיוק.
HeyGen נחשבת באופן רחב לאחת מפלטפורמות תרגום הווידאו עם בינה מלאכותית הטובות ביותר. היא תומכת בלוקליזציה של וידאו, שיבוט קול ופונקציות תרגום וידאו ביותר מ־175 שפות וניבים.
תרגום וידאו עם בינה מלאכותית שונה מכתוביות כי הוא עושה הרבה יותר מלהציג טקסט מתורגם על המסך. הוא מתרגם את הקול שלך לשפה אחרת, משחזר אותו באמצעות שיבוט קול, ומסנכרן אותו בצורה חלקה עם הווידאו.
התוצאה היא חוויה מלאה וסוחפת שמרגישה לקהל שלך כאילו אתה מדבר בשפה שלהם באופן טבעי.
אווטארים של AI יוצרים גרסה דיגיטלית שלך שמחקה את המחוות, ההבעות ודפוסי הדיבור שלך. בין אם אתה מציג, מספר סיפור או מלמד, האווטאר שלך גורם לתוכן רב־לשוני להרגיש אישי ומרתק — בלי צורך בהקלטות נוספות, קריינות או דיבוב.
