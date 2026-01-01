צורות מופשטות צבעוניות בגרדיאנט על רקע שחור עבור פלטפורמת סרטוני ה‑AI של HeyGen

שחרר את היצירתיות, המשאבים והזמן של צוות השיווק שלך

הצוות שלך מבריק, אבל יצירת סרטוני שיווק היא בור שחור של זמן, כסף וסטרס. עם HeyGen אפשר להפוך את הרעיונות של הצוות שלך לסרטונים מקצועיים ברמת סטודיו, מיד.

4.8
פרטי ומאובטח
|בקרות ניהול בינה מלאכותית
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|מסגרת פרטיות נתונים
|תואם תקני AI Act
חברות מובילות בעולם סומכות על HeyGen
למה HeyGen

יצירת סרטוני שיווק הופכת לפשוטה עם HeyGen

מהירות בלי להתפשר

חסוך ימים (ואפילו שבועות) של הפקה ופוסט־פרודקשן. האווטארים ההיפר־ריאליסטיים של HeyGen, עורך הווידאו האינטואיטיבי וכלי שיתוף הפעולה החלקים מאפשרים ליצור סרטוני שיווק AI בדקות, בלי להתפשר על האיכות.

לוקליזציה בלי מאמץ

שבור מחסומי שפה עם תרגומים מבוססי בינה מלאכותית וסנכרון שפתיים ביותר מ־175 שפות וניבים, כדי להקל על ההתרחבות לכל שוק.

פרסונליזציה בקנה מידה גדול

להפוך תסריט אחד לאינסוף סרטונים. ליצור בקלות מסרי וידאו מותאמים אישית שמדברים ישירות לצרכים של הצופים שלך, מחזקים את הקשר ומעלים את שיעורי ההמרה.

תמיד עקבי עם המותג

להגן על זהות המותג שלך עם Brand Kit, טמפלייטים ושיבוט קול מתקדם. HeyGen שומרת על אחידות בכל סרטוני הווידאו שלך.

שיתוף פעולה עם שליטה מלאה

לאפשר עבודת צוות חלקה עם שיתוף פעולה בזמן אמת, תגובות אינטואיטיביות ושליטה מדויקת בהרשאות גישה. HeyGen שומרת על הפרויקטים שלך מאורגנים ומאובטחים בכל שלב.

סיפורי לקוחות

המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם

90%

שיעור השלמת וידאו

25%

עלייה בשיעורי ההשלמה

פי 10

עלייה במהירות הפקת הווידאו

10-15

שפות לכל וידאו

80%

הפחתה בעלויות תרגום

‏€1,000

נחסכו לכל דקה של וידאו

שימושים מומלצים

להחיות סיפורים עם פתרונות שיווק וידאו מבוססי AI

מפנייה אישית ועד קמפיינים גלובליים, HeyGen מאפשרת למשווקים ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך

מודעות וידאו

מודעות וידאו

צור קמפיינים פרסומיים מקצועיים ובולטים למגוון פלטפורמות, שמושכים את תשומת הלב של הצופים והופכים לידים ללקוחות בזמן קצר בהרבה.

סרטוני סושיאל מדיה

סרטוני סושיאל מדיה

בין אם אתה משיק קמפיין, מקדם מוצר או יוצר קשר עם העוקבים שלך, בלט עם סרטוני סושיאל שעוצרים את הגלילה – מהירים, ניתנים להרחבה וחסכוניים בעלויות.

סרטונים מותאמים אישית

סרטונים מותאמים אישית

צור חיבור עמוק יותר עם סרטונים מותאמים אישית, שמותאמים לכל ליד או סגמנט, כדי להעלות את רמת המעורבות.

נציגי SDR עם בינה מלאכותית

SDRים עם AI

תן לאווטארים מציאותיים מבוססי AI לענות על שאלות, להוביל לידים פוטנציאליים לאורך הפאנל, לאמת לידים ולהעביר פיצ׳ים מותאמים אישית בקנה מידה, 24/7.

לוקליזציה של וידאו

לוקליזציה של וידאו

להרחיב את ההגעה שלך ברחבי העולם עם תרגום חלק, סנכרון שפתיים מדויק ותוכן מותאם תרבותית ביותר מ־175 שפות וניבים.

וובינרים ופודקאסטים

וובינרים ופודקאסטים

להפוך יצירת תוכן לפשוטה עם נכסי וידאו דינמיים ועל־זמניים ששומרים על מעורבות הקהל הרבה אחרי סיום ההקלטה.

ממרדף אחרי משאבים לשליטה מלאה בתהליך הווידאו

לפני HeyGen

איטי ומגיב באיחור

פרויקטי וידאו לוקחים שבועות או חודשים, ומשאירים את הצוות שלך מתקשה להישאר עדכני ורלוונטי.

תלויות יקרות

אתה כל הזמן מחכה למומחים יקרים או לסוכנויות חיצוניות, מה שמנפח את התקציבים ומאט לך את הקצב.

חרדה סביב המותג

שעות שמתבזבזות על פגישות ועל אינסוף סבבי תיקונים רק כדי לשמור שהתוכן יישאר מיושר לסטנדרטים של המותג שלך.

סיוטי סקיילינג

תהליך הפקת הווידאו שלך לא בנוי לצמיחה, מה שהופך להגדלת כמות התוכן לכואבת או אפילו בלתי אפשרית כשהצרכים שלך משתנים.

הזדמנויות שהוחמצו

המורכבות והעלות הגבוהה מונעות ממך להפיק וידאו בכלל, ומשאירות הזדמנויות שיווק חזקות בלי מימוש.

אחרי HeyGen

יצירה לפי דרישה

צור סרטוני וידאו מקצועיים במהירות, כדי לאפשר לצוות שלך להגיב מהר לכל הזדמנות שיווקית.

חופש יצירתי מלא

להתרחב בלי מאמץ — בלי להסתמך על סוכנויות חיצוניות יקרות או גיוסים מיוחדים, וחוסכים גם זמן וגם תקציב.

מצוינות אוטומטית

להסיר משימות צילום ועריכה חוזרות מתהליך העבודה שלך, כדי לפנות זמן להתמקד ביצירתיות ובאסטרטגיה.

ביטחון במותג בקנה מידה גדול

שמור בקלות על עקביות המותג בכל וידאו, כדי להבטיח אמון ואיכות בכל נקודת מגע.

אין סוף אפשרויות

להגדיל את היקף הפקת הווידאו בלי להתפשר על איכות המותג שלך, כדי להגיע לרמות חדשות.

סטנדרטים מקסימליים של Trust
& Safety

ב‑HeyGen אנחנו מאמינים שטכנולוגיית AI מהפכנית חייבת להגיע עם הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחה ואתיקה, מובנים כבר מההתחלה. צוות ה‑Trust & Safety הייעודי שלנו דואג שהנתונים שלך יהיו מאובטחים ושה‑AI שלנו ישמש בצורה אתית.

אבטחה חזקה ומתקדמת

אבטחה חזקה ומתקדמת

מההעלאה הראשונית ועד למסירה הסופית, הנתונים שלך מוגנים באמצעות פרוטוקולים מובילים בתעשייה.

תאימות מוסמכת

תאימות מוסמכת

תואם באופן מלא לתקני SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework ולתקנות ה‑AI Act.

שיפור מתמשך

שיפור מתמשך

נהלי האבטחה שלנו מתפתחים באופן פרואקטיבי כדי לצפות איומים חדשים ולצמצם אותם.

G24.8יותר מ-1000 ביקורות
ספרי eBook

משאבים

למקסם את תקציב השיווק שלך

למקסם את תקציב השיווק שלך

גלה איך להתמודד עם תקציבים מצטמצמים ודרישות תוכן הולכות וגדלות בעזרת סרטוני AI, כדי ליצור קמפיינים איכותיים, ניתנים להרחבה וחסכוניים בעלויות.

אסטרטגיית שיווק מנצחת עם סרטוני AI

אסטרטגיית שיווק מנצחת עם סרטוני AI

גלה איך כלי וידאו עם בינה מלאכותית משנים את השיווק המודרני בכך שהם מאפשרים לכל הצוותים ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול

לכתוב תסריטי וידאו מנצחים עם AI

לכתוב תסריטי וידאו מנצחים עם AI

למד איך לכתוב תסריטי וידאו שממירים מעולה בעזרת בינה מלאכותית. המדריך צעד-אחר-צעד הזה מסביר מבנה תסריט, טיפים לסטוריטלינג וכלים ליצירת סרטונים בתוך דקות.

חבר את הכלים המועדפים עליך או בנה אינטגרציה משלך

להתחבר בצורה חלקה לתהליך העבודה הקיים שלך כדי לייעל את יצירת הווידאו. או לבנות את תהליך העבודה המושלם לצוות שלך באמצעות HeyGen API.

קבע דמו של 30 דקות ל-HeyGen

קבל סקירה מותאמת אישית של HeyGen
לשמוע סיפורי הצלחה של לקוחות
ללמוד על אפשרויות התמחור
יש שאלות? יש לנו תשובות

מהם היתרונות והאתגרים המרכזיים בשימוש ב‑AI בשיווק וידאו?

HeyGen מאפשרת למשווקים ליצור סרטוני שיווק בדקות, לקצר את זמן ההפקה, לאפשר לוקליזציה ולהגדיל את היקף הפרסונליזציה. סרטוני שיווק עם בינה מלאכותית (AI) מגבירים יצירתיות ועקביות, בעוד Brand Kit וטמפלייטים מבטיחים שיצירת סרטוני השיווק תישאר אותנטית ותואמת למותג.

מה זה שיווק וידאו עם בינה מלאכותית ולמה הוא חשוב לעסקים?

שיווק וידאו עם בינה מלאכותית משתמש ב‑AI כדי ליצור, להתאים אישית ולהגדיל כמות סרטונים במהירות. HeyGen עוזרת לעסקים לחסוך זמן, להוריד עלויות ולשמור על אחידות המותג, ולהפוך רעיונות לסרטוני שיווק AI מקצועיים שמייצרים מעורבות של קהלים ברחבי העולם ומניעים צמיחה.

איך ליצור סרטון שיווקי במהירות ובעלות משתלמת בעזרת בינה מלאכותית?

כדי ליצור סרטון שיווקי במהירות, סרטוני ה‑AI השיווקיים של HeyGen משתמשים באווטארים, טמפלייטים ועורך אינטואיטיבי. העלה את הסקריפט שלך, בחר אווטאר וקול, התאם את המיתוג, וצור תוכן מקצועי – בלי צילום, צוותי הפקה או פוסט‑פרודקשן.

איך אפשר להשתמש ב-AI כדי להתאים סרטונים אישית למכירות, אונבורדינג ומעורבות לקוחות?

בינה מלאכותית מותאמת אישית לסרטוני שיווק על ידי הוספת שמות, חברות ונקודות כאב למכירות, התאמת תהליכי אונבורדינג לתפקידים שונים, ולוקליזציה של תוכן מעורבות לקהלים שונים. כך סרטוני שיווק עם בינה מלאכותית הופכים לרלוונטיים יותר, בונים חיבור חזק יותר ומייצרים שיעורי המרה גבוהים יותר בקנה מידה גדול.

באילו דרכים בינה מלאכותית משפרת ביצועי וידאו והמרות?

HeyGen מייעלת סרטוני שיווק עם בינה מלאכותית בעזרת A/B testing, תוכן מותאם אישית ולוקליזציה ליותר מ־175 שפות וניבים. ה-AI משפר תסריטים, פורמטים ואופן ההגשה כדי להעלות מעורבות, רלוונטיות ושיעורי המרה בכל הערוצים.

איך בינה מלאכותית משפרת מיקוד של מודעות וידאו והפצה חוצת-פלטפורמות?

שיווק הווידאו עם הבינה המלאכותית של HeyGen יוצר מודעות מותאמות אישית לקהלים שונים וממטב פורמטים לכל פלטפורמה. כך נשמר מיתוג עקבי, מעורבות הקהל מתחזקת, והתשואה על ההשקעה (ROI) משתפרת בכל הרשתות החברתיות, האתרים ורשתות הפרסום.

גלה עוד מקרי שימוש

גלה איך צוותים במגוון תחומים משתמשים ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני וידאו מקצועיים בקנה מידה גדול.

מודעות וידאורשתות חברתיותביקורות מוצרהשקות מוצרכתבות חדשותסרטוני How-toשיווק אירועיםסגנון דוקומנטריסרטוני מותגמדריכי AIהכשרת מיומנויותהדרכת בטיחותברכות אישיותהדרכת אונבורדינגשיתוף ידע רפואילמידה ופיתוחעדכוני הנהלההרצאות מפתחשיתוף ידע פיננסיהדרכה ארגוניתהדרכות ציותלמידת שפותמצגות מכירהפנייה למכירותסרטוני הסבר על המוצר

להתחיל ליצור סרטוני וידאו עם AI

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.

