מיידיתיצירה ולוקליזציה של סרטוני הדרכה

נבנתה לעולמות הלמידה והפיתוח (L&D), פלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen משנה כל שלב במחזור חיי ההדרכה כדי לספק תוכן הדרכה מרתק, ניתן להרחבה ומקומי ביותר מ־175 שפות וניבים.

יותר מ-1,000 ביקורות
פרטי ומאובטח
|בקרות ניהול בינה מלאכותית
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|מסגרת פרטיות נתונים
|תואם תקני AI Act
החברות המובילות בעולם סומכות על HeyGen
למה HeyGen

פלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית היחידה שמחדשת את ההכשרה בכל שלב

מושך ואפקטיבי

להאיץ יצירת תוכן ולהפוך תוכן סטטי לסרטוני וידאו דינמיים עם אווטארים, בעזרת כלים כמו המרה מ‑PPT/PDF לוידאו, טמפלייטים מותאמים אישית שניתן לערוך, והקלטת מסך ישירות בתוך הפלטפורמה.

מהיר ומשתלם

עם פלטפורמת הווידאו מבוססת ה-AI של HeyGen אפשר ליצור בקלות סרטוני הדרכה דינמיים, מותאמים אישית ואינטראקטיביים, לקצר את זמן ההפקה ולהפחית עלויות – בלי להתפשר על האיכות.

מותאם מקומית בקנה מידה גדול

לתרגם מיד חומרי הדרכה ליותר מ־175 שפות וניבים עם הגהה מובנית, כדי לשפר נגישות ולערב לומדים בשפה שהם בוחרים.

קל לעדכון

ערוך סרטונים קיימים כדי לשקף מדיניות חדשות, שינויים במוצר או תהליכים מעודכנים, וכך לשמור על תוכן מדויק בלי צילומים חוזרים יקרים או עריכות שדורשות הרבה זמן.

גמישות בהגשה

שתף סרטונים בקלות או הוסף אותם לכל מערכת LMS עבור הדרכה גמישה לפי דרישה. עם ייצוא SCORM אפשר לשלב את התוכן בצורה חלקה ולמדוד שיעורי השלמה.

סיפורי לקוחות

המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם

90%

שיעור השלמת וידאו

25%

עלייה בשיעורי ההשלמה

פי 10

עלייה במהירות הפקת הווידאו

10-15

שפות לכל וידאו

80%

הפחתה בעלויות התרגום

‏€1,000

נחסכו לכל דקה של וידאו

תכונות עיקריות

פיצ׳רים שנבנו כדי לייעל את ההכשרה

שימושים מומלצים

להוביל אימפקט אמיתי בלמידה לכל סוג של הדרכה

מ-Onboarding ועמידה ברגולציה ועד פיתוח מיומנויות גלובלי, HeyGen מאפשרת לצוותי הדרכה להשיק הדרכות מותאמות אישית ורב־לשוניות בתוך שעות.

אונבורדינג ופיתוח עובדים

לקבל עובדים חדשים עם סרטונים מותאמים אישית ומרתקים, ולהמשיך לספק תוכן פיתוח מקצועי שגדל יחד עם הצוותים.

הדרכות ציות

להכשיר עובדים חדשים ולשמור על העובדים הקיימים מעודכנים בשינויים רגולטוריים. להבטיח עמידה גלובלית בדרישות בעזרת תוכן שקל לבצע לו לוקליזציה.

הכשרה מותאמת לתפקיד

ודא שהצוותים המומחים שלך רוכשים את המיומנויות והידע שהם צריכים כדי לייצג את החברה שלך בביטחון.

מחודשים של הפקה לאימון בדקות

לפני HeyGen

הפקת וידאו יקרה עם זמני אספקה ארוכים

יכולות לוקליזציה מוגבלות

שקופיות סטטיות שלא מצליחות למשוך תשומת לב

הדרכה גנרית, אחידה לכולם

כואב לעדכן תוכן אחרי ההשקה

אחרי HeyGen

הדרכה מותאמת אישית מוכנה תוך דקות

לוקליזציה ליותר מ־175 שפות וניבים

סרטונים מרתקים שמגבירים את ההבנה

תוכן מותאם תפקיד לכל לומד

לעדכן סרטונים מיידית כך שישקפו שינויים

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

סטנדרטים מקסימליים של Trust
& Safety

ב-HeyGen אנחנו מאמינים שטכנולוגיית AI מהפכנית חייבת להגיע עם הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחה ואתיקה, מובנים כבר מההתחלה. צוות Trust & Safety הייעודי שלנו דואג שהנתונים שלך יהיו מאובטחים ושה-AI שלנו ישמש בצורה אתית.

אבטחה חזקה ומתקדמת

מההעלאה הראשונית ועד למסירה הסופית, הנתונים שלך מוגנים באמצעות פרוטוקולים מובילים בתעשייה.

תאימות מוסמכת

תואם במלואו לסטנדרטים של SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework ו‑AI Act.

שיפור מתמשך

נהלי האבטחה שלנו מתפתחים באופן פרואקטיבי כדי לצפות איומים חדשים ולצמצם אותם.

ספרי eBook

משאבים

תובנות מדוח ה-L&D לשנת 2025

הדוח הזה בוחן איך טכנולוגיית סרטוני AI הפכה לפתרון משנה משחק לאתגרים שונים בעולם ה‑L&D וההדרכה, ומציג טיעון משכנע לשימוש בסרטוני AI ככלי אסטרטגי.

להגדיל את ההכשרות עם סרטוני AI

המדריך המעשי הזה עוזר לאנשי L&D להגדיל תהליכי הדרכה, ומסביר איך צוותים יכולים ליצור תוכן הדרכה מרתק, רב־לשוני ומעודכן במהירות ובצורה חסכונית.

אסטרטגיות הדרכה לכל צוות למידה ופיתוח

גלה איך HeyGen מאפשרת לאנשי L&D בכל הפונקציות – ממשאבי אנוש וציות ועד העצמת מכירות והדרכה טכנית – לחדש ולהגדיל את היקף הלמידה.

איך ליצור סרטוני הדרכה

המדריך צעד-אחר-צעד הזה מראה איך ליצור סרטוני הדרכה והכשרה באמצעות סרטוני AI. התחל ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים, מותאמים למותג, מהר פי 10 ובחלק קטן מהעלות.

יש שאלות? יש לנו תשובות.

מהו מחולל סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית?

מחולל סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית הוא כלי שמשתמש ב-AI כדי ליצור באופן אוטומטי תכני הדרכה בפורמט וידאו. במקום מצלמות, שחקנים או סטודיו, מחוללי וידאו מבוססי AI מאפשרים לצוותי למידה והדרכה להפוך במהירות תסריטים, מסמכים או מצגות לסרטוני הדרכה מקצועיים עם מציגי AI מציאותיים, קריינות טבעית וסנכרון שפתיים מדויק. הפלטפורמות האלה מקלות על הגדלה של תוכניות הדרכה בקנה מידה גלובלי, תוך שמירה על עלויות וזמני הפקה נמוכים.

איך סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית יכולים לתמוך בלמידה ופיתוח (L&D)?

סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית תומכים ב‑L&D בכך שהם מאפשרים ליצור, לעדכן ולהעביר תוכן למידה מרתק מהר ובקלות יותר. צוותי L&D יכולים:

  • להתרחב גלובלית על ידי תרגום ולוקליזציה של סרטוני הדרכה למגוון שפות.
  • להשאיר את התוכן עדכני על ידי עריכה ועדכון של סרטונים בתוך דקות, בלי ימי צילום יקרים מחדש.
  • שפר מעורבות ושימור באמצעות שיעורי וידאו אינטראקטיביים, מותגיים, עם אווטארים ריאליסטיים מבוססי AI.
  • למדוד אימפקטעל ידי מעקב אחרי ביצועי הלומדים והשלמת הקורסים במערכות השונות. כך ארגונים יכולים לבצע אונבורדינג, אפסקילינג והכשרת עובדים בצורה יעילה יותר, תוך צמצום צווארי בקבוק בהפקה.

אילו כלי בינה מלאכותית הכי מתאימים ליצירת הדרכות וידאו עם מציגים או אווטארים ריאליסטיים?

שיווק וידאו עם בינה מלאכותית הוא שימוש ב‑AI כדי ליצור, להתאים אישית ולהפיץ סרטוני שיווק בקנה מידה גדול. חברות פשוט מספקות תסריט או מעלות תוכן, ופלטפורמות כמו HeyGen יוצרות סרטונים מלוטשים עם אווטארים, קריינות ותרגומים. האוטומציה הזו עוזרת לעסקים להוריד עלויות הפקה, לקצר לוחות זמנים ולשמור על עקביות המותג בין אזורים שונים — מה שהופך שיווק וידאו עם בינה מלאכותית לכלי חיוני לארגונים שרוצים לחדש ולצמוח מהר יותר.

מה ההבדל בין אווטארים של סרטוני AI לסרטוני הדרכה לבין קריינות AI עם סנכרון שקופיות?

אווטארים של סרטוני AI ודיבוב קולי עם בינה מלאכותית שניהם עוזרים ליצור סרטוני הדרכה, אבל הם משרתים מטרות שונות:

  • אווטארים של סרטוני AI משתמשים במגישים דיגיטליים מציאותיים שמופיעים על המסך, מה שהופך את ההדרכה לאנושית, אישית ומערבת יותר. הם מתאימים במיוחד לאונבורדינג, הדרכות ציות ולהכשרות מיומנויות שבהן לנוכחות חזותית יש חשיבות.
  • קריינות AI עם סנכרון שקופיות פשוט מוסיפה דיבור לשקופיות קיימות, לרוב באמצעות טקסט־לדיבור. למרות שהפתרון חסכוני, הוא חסר את החיבור האישי והאינטראקטיביות של אווטאר AI.


בקיצור: אווטארים יוצרים חוויית למידה יותר סוחפת ודמוית-אדם, בעוד שקריינות קולית מתאימה יותר לתכני הדרכה פשוטים בסגנון הרצאה.

איך HeyGen עוזרת לצוותי L&D ליצור סרטוני הדרכה מהר יותר?

HeyGen עוזרת לצוותי Learning & Development ‏(L&D) ליצור סרטוני הדרכה בתוך דקות, על ידי החלפת הפקה מסורתית באווטארים עם בינה מלאכותית. במקום לבזבז שבועות על כתיבת תסריט, צילום ועריכה, פשוט צריך:

  1. הזן את הסקריפט שלך או העלה חומרי הדרכה קיימים.
  2. בחר אווטאר AI וקול שמייצגים הכי טוב את המותג שלך.
  3. צור וידאו מיידית עם סנכרון מלא בין דיבור, ויז׳ואלס וסנכרון שפתיים טבעי.

התוצאה היא תוכן הדרכה באיכות מקצועית שמופק בקנה מידה גדול — בלי מצלמות, סטודיואים או צילומי השלמה יקרים. HeyGen גם מקלה לעדכן ולתרגם סרטונים בתוך דקות, כדי שהצוותים יוכלו לשמור על תוכן ההדרכה רלוונטי לקהלים גלובליים.

האם אפשר להתאים תכני הדרכה לצוותים גלובליים?

כן. עם HeyGen אפשר לתרגם מיד סרטוני הדרכה ליותר מ־175 שפות וניבים. זה הופך את ההדרכה שלך לסקלבילית ונגישה בכל האזורים.

איך HeyGen משפרת את מעורבות הלומדים בהשוואה לפורמטים מסורתיים?

סרטוני אווטאר מחזיקים את תשומת הלב טוב יותר מאשר מצגות סטטיות או וובינרים ארוכים. התוצאה היא פחות נטישה ושימור ידע טוב יותר.

עד כמה HeyGen משתלמת בהשוואה להפקת וידאו מסורתית?

על ידי ביטול הצורך בציוד יקר, סטודיואים וצוותי הפקה, HeyGen מצמצמת גם עלויות וגם זמני הפקה — ועדיין מספקת סרטוני הדרכה מקצועיים ואיכותיים.

האם HeyGen משתלב עם מערכות ניהול למידה (LMS) קיימות?

אפשר לייצא סרטוני HeyGen ולהעלות אותם לרוב פלטפורמות ה‑LMS, מה שמקל להוסיף הדרכות מבוססות בינה מלאכותית לתהליכי העבודה הקיימים שלך.

כמה מאובטח התוכן שנוצר עם HeyGen?

אבטחה ופרטיות הן בעדיפות עליונה. וידאו ונתונים מוגנים באמצעות פרוטוקולי אבטחה ברמת אנטרפרייז, כדי לוודא שתכני ההדרכה שלך נשארים בטוחים.

