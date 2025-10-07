תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

מחולל מודעות רשתות חברתיות מבוסס AI למותגים

להתחיל עם כתובת URL של מוצר, סקריפט קצר או כמה תמונות ולקבל מודעות סושיאל מלוטשות ומוכנות ל‑Feed, Reels, Stories ו‑Shorts. HeyGen מאוטומטת טקסטים, ויז׳ואלים, קריינות, יחס ממדים וייצוא בקבצים מרובים, כדי שצוותים ייצרו יותר קריאייטיבים מנצחים בלי ימי צילום או עריכה ידנית.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו

להתחיל בחינם
בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
הקלד את הסקריפט שלך
להקליד בכל שפה
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
השקת קמפיינים מהירה

השקת קמפיינים מהירה

Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.

הפקת קריאייטיב בקנה מידה של קטלוג

הפקת קריאייטיב בקנה מידה של קטלוג

Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.

השקת מודעות מקומיות

השקת מודעות מקומיות

Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.

בדיקת תוכן קצר לרשתות חברתיות

בדיקת תוכן קצר לרשתות חברתיות

Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.

רטארגטינג וקריאייטיב מותאם אישית

רטארגטינג וקריאייטיב מותאם אישית

Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.

סוכנות ואספקה ללקוח

סוכנות ואספקה ללקוח

Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.

למה HeyGen הוא מחולל מודעות ה‑AI הטוב ביותר לרשתות חברתיות

HeyGen משלבת יצירה מהירה, טמפלייטים מותאמים לפלטפורמה ותהליכי עבודה שמכוונים לביצועים, כדי שמנהלי שיווק ויוצרים יוכלו להגדיל קמפיינים ברשתות חברתיות בעקביות ובמהירות, וליצור מודעות מנצחות. צור מגוון רחב של וריאציות, בצע לוקליזציה במהירות ובדוק בצורה שיטתית כדי למצוא את המודעות שמורידות עלויות ומגדילות המרות.

להתחיל בחינם
מהבריף ועד לפרסום מוכן בתוך דקות

להדביק URL או להזין בריף קצר, ו-HeyGen תיצור עבורך הוקים, סצנות ומודעות מלאות כדי לחסוך ימי צילום ועריכה איטיים. להעלות קמפיינים ממומנים ברשתות חברתיות מהר יותר ולהמשיך לשפר את המנצחים.

מותאם לכל מיקום ולכל פורמט

לשנות אוטומטית גודל, להוסיף כתוביות ולהתאים את הקצב לקריאייטיבים בפורמטים אנכי, ריבועי ואופקי. הפריסטים של HeyGen מבטיחים כתוביות קריאות וקצב מותאם לפלטפורמה עבור Reels, Shorts, Stories ומיקומים בפיד.

לבחון יותר רעיונות, להוציא פחות

צור בבת אחת עשרות וריאציות עם הוקים, CTA שונים ואלמנטים ויזואליים שונים. ארגן את הייצוא ל-A/B טסטינג כדי שצוותי הפרפורמנס יוכלו לבודד קריאייטיבים עם ROI גבוה ולהגדיל את מה שעובד.

קישור ליצירת מודעה מכל עמוד מוצר

הדבק URL של מוצר או עמוד לנדינג, ו‑HeyGen תחלץ את התמונות המרכזיות, המפרט והמסרים כדי לבנות סטוריבורדים למודעת Facebook שלך. הקישור לזרימת וידאו ותמונות ממפה את תוכן העמוד לסצנות מוכנות לפרסום, חוסך זמן הרכבה ידנית ושומר על פרטי המוצר.

להתחיל בחינם →
Smiling man with glasses, and a pop-up window showing "+ Add product" with a small device with colorful buttons.

ציוות טקסט קריאייטיב עם בינה מלאכותית

HeyGen כותבת כותרות, טקסט ראשי ו-CTAs שמכוונים במיוחד לאינטנט ברשתות חברתיות, ומשלבת אותם עם ויז׳ואלים שנוצרים אוטומטית והוקס מוצעים. כמה וריאציות של קופי משולבות עם אפשרויות ויזואליות כדי ליצור סטים של קונספטים שניתן לבדוק, שמותאמים להקלקות ולהמרות בעזרת כלי AI.

להתחיל בחינם →
An AI video creation interface showing a person wearing sunglasses, a prompt "Create a 1-min video ad of|", and a black sunglasses product image under "+ Add product".

אווטארים ריאליסטיים, שיבוטי קול וסגנונות UGC

בחר אווטארים של AI, העלה את הקול שלך או השתמש במודלי קול כדי ליצור דמויות UGC או פרזנטורים קולנועיים לקריאייטיבים של המודעות שלך. סנכרון שפתיים טבעי ושליטה ברגשות בסרטוני פרסום גורמים לטאלנט על המסך להרגיש אמיתי – בלי ימי צילום.

להתחיל בחינם →
Voice cloning

פריסטים מובנים של הפלטפורמה וחבילות ייצוא

להחיל קיטים של מיתוג ולבחור פריסטים לפלטפורמות שמטפלים במיקום כתוביות, אזורי בטיחות והגדרות דחיסה. לייצא חבילות מסודרות — קבצי MP4, תמונות ממוזערות ו‑SRT — מוכנות למנהלי קמפיינים ולעלאות לרשתות חברתיות.

להתחיל בחינם →
User interface displaying SCORM export options with SCORM 1.2 selected, beside a smiling man.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל מודעות הרשתות החברתיות עם AI

עקוב אחרי ארבעה שלבים ברורים כדי לעבור מרעיון לנכסי פרסום מוכנים לפרסום.

להתחיל בחינם
שלב 1

הוסף את המקור שלך

להדביק כתובת URL של מוצר, להעלות תמונות או להזין סקריפט קצר. HeyGen תחלץ את המסרים, הוויז׳ואלים והמפרט המרכזי כדי ליצור טיוטות ראשוניות של קריאייטיבים לקמפיינים שלך.

שלב 2

בחר פורמטים וכיוון קריאייטיב

בחר יחס רוחב-גובה, סגנונות ויזואליים ואפשרויות קול או אווטאר עבור מודעות ה-AI שלך. החל את ערכת המיתוג שלך כדי לשמור על לוגואים, פונטים וצבעים עקביים.

שלב 3

ליצור וריאציות ולשפר

צור כמה גרסאות עם פתיחים, CTA-ים וויז׳ואלים שונים. השווה ביניהן זו לצד זו, עדכן את הטקסט או הוויז׳ואלים, וצור מחדש וריאציות נוספות לבדיקות A/B.

שלב 4

ייצוא והשקת קמפיינים

הורד קבצי MP4, תמונות ממוזערות וקבצי SRT בפורמט מותאם לכל מיקום, או ייצא חבילות מאורגנות למנהלי מודעות. העלה לפלטפורמת הפרסום שלך והתחל לבצע טסטים מובנים לקמפיינים שלך.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהו מחולל מודעות לרשתות חברתיות מבוסס AI ואיך HeyGen משתמשת בו?

מחולל מודעות לרשתות חברתיות מבוסס AI יוצר אוטומטית טקסט מודעה, ויז׳ואלים ונכסי וידאו או תמונה מעוצבים מתוך קלטים קצרים כמו URLs, תסריטים או תמונות. HeyGen משלבת טקסט לווידאו, תמונה לווידאו, אווטארים וקיטים למיתוג כדי ליצור קריאייטיבים מוכנים להשקה בלי צורך בצילומים.

האם HeyGen יכולה ליצור מודעות לכמה פלטפורמות בבת אחת?

כן. אפשר לבחור פריסת יצוא מותאמת ל‑Reels, TikTok, פיד אינסטגרם, סטוריז, YouTube Shorts ועוד. HeyGen משנה אוטומטית את גודל הווידאו, מוסיפה כתוביות מחדש ומייעלת את הקצב לכל פורמט ופרסום.

האם צריך כישורי עיצוב או כתיבת תוכן כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא. HeyGen מייצרת כותרות משכנעות, טקסט ראשי וקריאות לפעולה, ומשלבת אותן עם טמפלייטים ויזואליים. אפשר לחדד ולשפר את התוצרים, אבל הטיוטות המוגדרות כברירת מחדל נבנות כך שיעמדו בהמלצות ובסטנדרטים של הפלטפורמות.

איך עובדת יצירה בקבוצות עבור קטלוגים גדולים?

מפה פידי מוצר או נתוני CSV לטמפלייטים, ו‑HeyGen תיצור מודעות לכל SKU, עם מיתוג עקבי ושמות קבצים מסודרים, כדי שתוכל לפרוס מאות קריאייטיבים בצורה יעילה.

האם אפשר להתאים מודעות למדינות ושפות שונות?

כן. להשתמש ב־video translatorכדי לתרגם תסריטים, ליצור מחדש דיבוב קולי ולהפיק כתוביות מסונכרנות, כך שגרסאות מקומיות של מודעות הווידאו שלך ירגישו טבעיות בלי להקליט מחדש.

איך HeyGen תומכת ב-A/B testing ואופטימיזציה?

HeyGen מארגן סטים של וריאנטים לניסויים מובנים, מציע ציוותי קהלים חכמים, ומייצר חבילות אקספורט מסודרות כדי שתוכל להריץ ניסויים ולזהות במהירות את ההוקים והוויז׳ואלים שמבצעים הכי טוב.

אילו בקרות מותג זמינות?

להעלות קיט מותג עם לוגואים, פונטים וצבעים. לנעול אלמנטים כדי למנוע עריכות בטעות ולשמור על אחידות ויזואלית בין צוותים וחשבונות לקוחות.

אילו פורמטי ייצוא נתמכים?

HeyGen מייצאת סרטוני MP4, קובצי PNG ברזולוציה גבוהה, קובצי כתוביות SRT/VTT וחבילות zip מאורגנות שמוכנות למנהלי קמפיינים ולהעלאות מודעות.

האם המודעות של HeyGen עומדות במדיניות הפלטפורמות?

HeyGen פועלת לפי שיטות עבודה מומלצות של הפלטפורמות, כולל יחס גובה-רוחב, קריאות כתוביות ומגבלות טקסט נפוצות. האחריות הסופית לעמידה במדיניות ואישור המודעות היא על המפרסם.

למי שייכים הקריאייטיבים שנוצרים עם HeyGen?

אתה נשאר בעל הזכויות על הווידאוים והנכסים שאתה יוצר. HeyGen משתמשת במשאבים ברישיון, והתוצרים שנוצרים מיועדים לשימוש מסחרי. ודא שלכל תוכן צד שלישי שאתה מעלה יש את כל הזכויות הנדרשות עבור מודעות ה‑AI שלך.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background