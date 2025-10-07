להתחיל עם כתובת URL של מוצר, סקריפט קצר או כמה תמונות ולקבל מודעות סושיאל מלוטשות ומוכנות ל‑Feed, Reels, Stories ו‑Shorts. HeyGen מאוטומטת טקסטים, ויז׳ואלים, קריינות, יחס ממדים וייצוא בקבצים מרובים, כדי שצוותים ייצרו יותר קריאייטיבים מנצחים בלי ימי צילום או עריכה ידנית.
Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.
Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.
Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.
Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.
Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.
Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.
למה HeyGen הוא מחולל מודעות ה‑AI הטוב ביותר לרשתות חברתיות
HeyGen משלבת יצירה מהירה, טמפלייטים מותאמים לפלטפורמה ותהליכי עבודה שמכוונים לביצועים, כדי שמנהלי שיווק ויוצרים יוכלו להגדיל קמפיינים ברשתות חברתיות בעקביות ובמהירות, וליצור מודעות מנצחות. צור מגוון רחב של וריאציות, בצע לוקליזציה במהירות ובדוק בצורה שיטתית כדי למצוא את המודעות שמורידות עלויות ומגדילות המרות.
להדביק URL או להזין בריף קצר, ו-HeyGen תיצור עבורך הוקים, סצנות ומודעות מלאות כדי לחסוך ימי צילום ועריכה איטיים. להעלות קמפיינים ממומנים ברשתות חברתיות מהר יותר ולהמשיך לשפר את המנצחים.
לשנות אוטומטית גודל, להוסיף כתוביות ולהתאים את הקצב לקריאייטיבים בפורמטים אנכי, ריבועי ואופקי. הפריסטים של HeyGen מבטיחים כתוביות קריאות וקצב מותאם לפלטפורמה עבור Reels, Shorts, Stories ומיקומים בפיד.
צור בבת אחת עשרות וריאציות עם הוקים, CTA שונים ואלמנטים ויזואליים שונים. ארגן את הייצוא ל-A/B טסטינג כדי שצוותי הפרפורמנס יוכלו לבודד קריאייטיבים עם ROI גבוה ולהגדיל את מה שעובד.
קישור ליצירת מודעה מכל עמוד מוצר
הדבק URL של מוצר או עמוד לנדינג, ו‑HeyGen תחלץ את התמונות המרכזיות, המפרט והמסרים כדי לבנות סטוריבורדים למודעת Facebook שלך. הקישור לזרימת וידאו ותמונות ממפה את תוכן העמוד לסצנות מוכנות לפרסום, חוסך זמן הרכבה ידנית ושומר על פרטי המוצר.
ציוות טקסט קריאייטיב עם בינה מלאכותית
HeyGen כותבת כותרות, טקסט ראשי ו-CTAs שמכוונים במיוחד לאינטנט ברשתות חברתיות, ומשלבת אותם עם ויז׳ואלים שנוצרים אוטומטית והוקס מוצעים. כמה וריאציות של קופי משולבות עם אפשרויות ויזואליות כדי ליצור סטים של קונספטים שניתן לבדוק, שמותאמים להקלקות ולהמרות בעזרת כלי AI.
אווטארים ריאליסטיים, שיבוטי קול וסגנונות UGC
בחר אווטארים של AI, העלה את הקול שלך או השתמש במודלי קול כדי ליצור דמויות UGC או פרזנטורים קולנועיים לקריאייטיבים של המודעות שלך. סנכרון שפתיים טבעי ושליטה ברגשות בסרטוני פרסום גורמים לטאלנט על המסך להרגיש אמיתי – בלי ימי צילום.
פריסטים מובנים של הפלטפורמה וחבילות ייצוא
להחיל קיטים של מיתוג ולבחור פריסטים לפלטפורמות שמטפלים במיקום כתוביות, אזורי בטיחות והגדרות דחיסה. לייצא חבילות מסודרות — קבצי MP4, תמונות ממוזערות ו‑SRT — מוכנות למנהלי קמפיינים ולעלאות לרשתות חברתיות.
איך להשתמש במחולל מודעות הרשתות החברתיות עם AI
עקוב אחרי ארבעה שלבים ברורים כדי לעבור מרעיון לנכסי פרסום מוכנים לפרסום.
להדביק כתובת URL של מוצר, להעלות תמונות או להזין סקריפט קצר. HeyGen תחלץ את המסרים, הוויז׳ואלים והמפרט המרכזי כדי ליצור טיוטות ראשוניות של קריאייטיבים לקמפיינים שלך.
בחר יחס רוחב-גובה, סגנונות ויזואליים ואפשרויות קול או אווטאר עבור מודעות ה-AI שלך. החל את ערכת המיתוג שלך כדי לשמור על לוגואים, פונטים וצבעים עקביים.
צור כמה גרסאות עם פתיחים, CTA-ים וויז׳ואלים שונים. השווה ביניהן זו לצד זו, עדכן את הטקסט או הוויז׳ואלים, וצור מחדש וריאציות נוספות לבדיקות A/B.
הורד קבצי MP4, תמונות ממוזערות וקבצי SRT בפורמט מותאם לכל מיקום, או ייצא חבילות מאורגנות למנהלי מודעות. העלה לפלטפורמת הפרסום שלך והתחל לבצע טסטים מובנים לקמפיינים שלך.
מחולל מודעות לרשתות חברתיות מבוסס AI יוצר אוטומטית טקסט מודעה, ויז׳ואלים ונכסי וידאו או תמונה מעוצבים מתוך קלטים קצרים כמו URLs, תסריטים או תמונות. HeyGen משלבת טקסט לווידאו, תמונה לווידאו, אווטארים וקיטים למיתוג כדי ליצור קריאייטיבים מוכנים להשקה בלי צורך בצילומים.
כן. אפשר לבחור פריסת יצוא מותאמת ל‑Reels, TikTok, פיד אינסטגרם, סטוריז, YouTube Shorts ועוד. HeyGen משנה אוטומטית את גודל הווידאו, מוסיפה כתוביות מחדש ומייעלת את הקצב לכל פורמט ופרסום.
לא. HeyGen מייצרת כותרות משכנעות, טקסט ראשי וקריאות לפעולה, ומשלבת אותן עם טמפלייטים ויזואליים. אפשר לחדד ולשפר את התוצרים, אבל הטיוטות המוגדרות כברירת מחדל נבנות כך שיעמדו בהמלצות ובסטנדרטים של הפלטפורמות.
מפה פידי מוצר או נתוני CSV לטמפלייטים, ו‑HeyGen תיצור מודעות לכל SKU, עם מיתוג עקבי ושמות קבצים מסודרים, כדי שתוכל לפרוס מאות קריאייטיבים בצורה יעילה.
כן. להשתמש ב־video translatorכדי לתרגם תסריטים, ליצור מחדש דיבוב קולי ולהפיק כתוביות מסונכרנות, כך שגרסאות מקומיות של מודעות הווידאו שלך ירגישו טבעיות בלי להקליט מחדש.
HeyGen מארגן סטים של וריאנטים לניסויים מובנים, מציע ציוותי קהלים חכמים, ומייצר חבילות אקספורט מסודרות כדי שתוכל להריץ ניסויים ולזהות במהירות את ההוקים והוויז׳ואלים שמבצעים הכי טוב.
להעלות קיט מותג עם לוגואים, פונטים וצבעים. לנעול אלמנטים כדי למנוע עריכות בטעות ולשמור על אחידות ויזואלית בין צוותים וחשבונות לקוחות.
HeyGen מייצאת סרטוני MP4, קובצי PNG ברזולוציה גבוהה, קובצי כתוביות SRT/VTT וחבילות zip מאורגנות שמוכנות למנהלי קמפיינים ולהעלאות מודעות.
HeyGen פועלת לפי שיטות עבודה מומלצות של הפלטפורמות, כולל יחס גובה-רוחב, קריאות כתוביות ומגבלות טקסט נפוצות. האחריות הסופית לעמידה במדיניות ואישור המודעות היא על המפרסם.
אתה נשאר בעל הזכויות על הווידאוים והנכסים שאתה יוצר. HeyGen משתמשת במשאבים ברישיון, והתוצרים שנוצרים מיועדים לשימוש מסחרי. ודא שלכל תוכן צד שלישי שאתה מעלה יש את כל הזכויות הנדרשות עבור מודעות ה‑AI שלך.
