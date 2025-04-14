ליצור דיבוב רב־לשוני עם קולות טבעיים וסנכרון שפתיים מדויק. בלי צילומי חזרה ובלי עריכה ידנית. תמיכה במספר קולות AI אנושיים באותו וידאו בעזרת טכנולוגיית טקסט־לטקסט מתקדמת.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
יצירת סרטוני AI

צריך קריינות AI מלוטשת ומקצועית לתוכן הווידאו שלך?

HeyGen’s AI Video Generator מאפשר ליצור דיבוב קולי איכותי תוך דקות ספורות. בין אם יוצרים סרטוני הסבר, תוכן שיווקי או טיוטוריאלים, הוא מספק דרך חלקה להוסיף קריינות עוצמתית לפרויקטים שלך.

עם HeyGen אפשר לבחור מתוך מגוון רחב של קולות AI כדי להתאים את הטון של הווידאו שלך ולהתחבר לקהל שלך בקלות.

שיטות מומלצות לשימוש בגנרטור הקול מבוסס ה‑AI שלנו

להפיק את המקסימום מקריינות ה‑AI שלך עם הטיפים האלה:

  • לבחור את הקול המתאים:לבחור קול שמשלים את הסגנון והמסר של התוכן שלך.
  • להדגיש בהירות: לוודא שהקריינות ברורה וקלה להבנה, בלי קשר למוזיקת הרקע.
  • התאמת הטון והקצב: להתאים את הטון והמהירות של הקריינות לאווירה של הווידאו שלך.
  • בדיקה לפני סיום: לבדוק את דיבוב הקול שנוצר מבחינת תזמון והלימה לוויז׳ואלים שלך.
להפוך את התוכן שלך למרתק יותר עם קריינות מקצועית מבוססת AI

הוספת קריינות מקצועית יכולה לשדרג משמעותית את האימפקט של הווידאו שלך. קריינות AI ברורה ומעניינת מחזקת את הסיפור, בונה אמון ומשאירה את הצופים מרותקים, כך שהמסר שלך נשאר בזיכרון.

מחולל ה-Voice Over של HeyGen משתמש בטכנולוגיית שיבוט קול מתקדמת מבוססת בינה מלאכותית כדי לספק קריינות מדויקת ובעלת צליל טבעי, מותאמת בדיוק לצרכים שלך. פלטפורמה זו, שנמצאת בשימוש נרחב על ידי מקצוענים בשיווק, חינוך ובידור, מבטיחה תוצאות איכותיות בקלות, ועוזרת לך ליצור תוכן וידאו מרהיב שנוצר בעזרת AI.

איך להשתמש ב-HeyGen AI Voice Generator?

צור דיבוב קולי עם בינה מלאכותית שנשמע טבעי ומתאים לתוכן שלך — מהר, מדויק ובקנה מידה גדול.

שלב 1

להזין טקסט או להעלות אודיו

להתחיל עם קובץ אודיו נקי או להקליד את הסקריפט; HeyGen תומכת גם בקול וגם בטקסט־לטקסט־לדיבור.

שלב 2

בחר אווטאר

להשתמש באווטאר מדבר עם בינה מלאכותית או לבצע סנכרון שפתיים על גבי צילומי וידאו אמיתיים כדי לקבל תוצאה מציאותית. בחירה נכונה של אווטאר יכולה להעלות משמעותית את רמת המעורבות בסרטוני ה‑AI שאתה יוצר.

שלב 3

לבחור קול AI או להעלות צילומי וידאו אמיתיים

לבחור מתוך יותר מ־300 קולות ב־175+ שפות כדי להתאים את הטון שלך וקהלי היעד, עם גמישות מלאה לסוגים שונים של גנרטורי וידאו AI.

שלב 4

ליצור ולשתף את הווידאו המסונכרן שלך

HeyGen מסנכרנת אוטומטית שפתיים, קול והבעות פנים — מייצאים ומשתפים סרטוני וידאו עם בינה מלאכותית וקריינות AI בתוך שניות. יכולת הייצוא המהיר הזו מושלמת עבור משווקים ויוצרי תוכן שצריכים תוצאות מיידיות.

שאלות נפוצות על מחולל הקול מבוסס הבינה המלאכותית

מהו מחולל הקול מבוסס ה-AI?

זה כלי שהופך טקסט או אודיו שהעלית לדיבוב טבעי באיכות סטודיו, שמסתנכרן בצורה מושלמת עם אווטארים או צילומי וידאו אמיתיים. אפשר גם לשלב אותו עם כלי וידאו AI לטקסט לדיבור

האם אפשר להתאים את הטון, הסגנון והקצב של הקול?

כן. אפשר להתאים טון, מהירות, קצב והגשה בעזרת בקרות פשוטות, כדי שהקריינות תתאים לתוכן שלך. זה עוזר להתאים קולות לסרטוני הדרכה, פוסטים לרשתות חברתיות או חומרים שיווקיים.

האם אפשר ליצור או לשבט קול מותאם אישית?

כן. אפשר להעלות אודיו משלך כדי לשבט קול קיים או ליצור קול חדש מפרומפטים טקסטואליים. אפשר להתאים מבטא, רגש וסגנון דיבור כדי לקבל תוצאות ייחודיות.

האם מחולל הקול בינה מלאכותית עובד עם סוגי וידאו שונים?

כן. זה עובד עם אווטארים של AI או עם כל וידאו שתעלה. אפשר אפילו לשדרג סרטונים על ידי הוספת תמונות בעזרת כלי הוספת תמונה לוידאו

האם אפשר להשתמש בדיבוב הקולי לפרויקטים מסחריים?

כן. תוכניות בתשלום מאפשרות שימוש מסחרי מלא לשיווק, מכירות, טיוטוריאלים, מודעות ותוכן ממותג בלי מגבלות סימן מים. גלה תוכניות שנתיות משתלמות עם מחירים שמתחילים מ-$79 לשנה.

כמה קולות ושפות נתמכים?

אפשר לבחור מבין יותר מ־300 קולות AI ביותר מ־175 שפות ומבטאים, מה שהופך את זה לפתרון אידיאלי לתכני הדרכה גלובליים ולקמפיינים רב־לשוניים.

האם הכלי תומך בסנכרון שפתיים עם אווטארים וצילומי וידאו אמיתיים?

כן. הפלטפורמה מסנכרנת אוטומטית שפתיים, קול והבעות על אווטארים של AI או דוברים אמיתיים, כך שהווידאו שלך נראה טבעי ואחיד.

האם מחולל הקול מבוסס ה‑AI יכול לעזור לי ליצור סרטונים מלאים?

כן. אפשר ליצור דיבוב קול ולהפוך אותו מיד לסרטונים מלאים בעזרת אווטארים, סצנות וטמפלייטים. ליצירת וידאו מובנה, נסה את טקסט לווידאו.

