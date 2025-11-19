להתחיל מכתובת URL של מוצר, תסריט קצר או כמה תמונות ולקבל מודעות מוכנות ל‑Instagram תוך דקות. HeyGen כותבת אוטומטית הוקים, מחברת טקסטים לוויז׳ואלים, יוצרת כיתובים ותמונות ממוזערות, ומייצאת חבילות בפורמט המתאים לפלטפורמה כדי שתוכל לבדוק מהר יותר ולהגדיל בקלות קמפיינים מנצחים של מודעות AI.
Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.
Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.
Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.
Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.
Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.
למה HeyGen היא הפלטפורמה הטובה ביותר להמרת תסריט לסרטון AI
HeyGen הופך כל תסריט לסרטון איכותי וחי־אמיתי בתוך דקות. אפשר להתחיל מרעיון גולמי, מתסריט מלוטש או אפילו מכמה בולטים. HeyGen יוצר סצנות דיבור ריאליסטיות עם שליטה מתקדמת, כך שאפשר לעבור ממילים לסרטון גמור בלי תהליך הפקה מסורתי.
להפוך תסריטים לסרטונים מלוטשים בתוך דקות. זה הרבה יותר מהיר וזול מצילומים, צילומי־מחדש או טיימליינים מורכבים של עריכה.
צור סרטוני וידאו ברמת מקצוענים עם תהליך עבודה פשוט ואינטואיטיבי. בלי ניסיון בעריכה. בלי הגדרות טכניות. רק לכתוב, ליצור, לשפר
מהטיוטה הראשונה ועד הייצוא הסופי, העורך מבוסס הטקסט של HeyGen מייעל את כל התהליך. עדכן שורות, כוונן את הקצב, ערוך מחדש סצנות ותחזור על גרסאות במהירות – כמו לערוך מסמך, לא טיימליין.
קישור ליצירת מודעות מדפי מוצר
הדבק כתובת URL של עמוד מוצר או לנדינג, ו‑HeyGen תחלץ ממנו תמונות, מפרט ונקודות מכירה כדי לבנות סטוריבורד. הוורקפלואו link-to-ad הופך את תוכן העמוד לסצנות קצרות וממוקדות יתרון ולפאנלים לקרוסלה – בלי קומפוזיציה ידנית.
קופי וקריאייטיב מותאמים במיוחד לאינסטגרם
HeyGen כותבת כותרות ותיאורים שעוצרים את הגלילה, וריאציות לכותרות ראשיות וקריאות לפעולה שמכוונות במיוחד לאינסטגרם, ומחברת אותן לוויז׳ואלים. כמה גרסאות טקסט שונות משולבות עם אפשרויות של תמונות או וידאו כדי ליצור סטים של קונספטים שניתן לבדוק עבור יצירת מודעות.
תוצרים מותאמים לוידאו ורטיקלי וקרוסלות
צור עריכות ורטיקליות קצרות עם פתיחים חזקים וכתוביות קריאות, או קרוסלות מרובות פאנלים שמספרות את סיפור המוצר. כל ייצוא עומד בכללי הפורמט של Instagram, כך שההעלאה מוכנה בלי צורך בעריכה מחדש.
ערכת מיתוג ושליטה בסגנון
החיל לוגואים, פונטים, צבעים ואלמנטים נעולים של המותג כדי שכל קריאייטיב יישאר מותאם למותג. השתמש בטמפלייטים כדי לשמור על אחידות ויזואלית בין קמפיינים וצוותים.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
איך להשתמש במחולל מודעות ה‑Instagram עם AI
להפוך רעיונות הפרסום שלך למציאות בארבעה צעדים פשוטים עם מחולל מודעות ה‑Instagram המתקדם של HeyGen.
להדביק כתובת URL של מוצר, להעלות תמונות או להזין תסריט קצר כדי ליצור מודעות בקלות. HeyGen מנתחת את התוכן ומכינה רעיונות מפורטים סצנה־אחר־סצנה.
לבחור יחס מסך, קול או אווטאר, ולהחיל את ערכת המיתוג שלך. לבחור כיוון קריאייטיב כמו UGC, קולנועי או מינימליסטי.
צור כמה גרסאות עם פתיחים, CTA-ים וטיפולים ויזואליים שונים. השווה ביניהן זו לצד זו, עדכן את הטקסט או הוויז׳ואל, וצור מחדש טייקים לבדיקות A/B.
להוריד קבצי MP4, תמונות תצוגה מקדימה, קבצי SRT וחבילות zip מסודרות בפורמט מותאם ל‑Instagram בעזרת כלי יצירת המודעות. להעלות למנהל המודעות שלך ולהתחיל לבצע A/B testing מובנה.
מחולל מודעות אינסטגרם מבוסס AI ממיר בריפים, כתובות URL של מוצרים, תמונות או תסריטים לנכסי מודעות מוכנים — טקסט, ויז׳ואלים, עריכות וידאו וחבילות ייצוא — באמצעות קומפוזיציית סצנות אוטומטית, סינתזת קול ופורמט שמותאם במיוחד למיקומים באינסטגרם
לא. HeyGen יכולה ליצור מודעות תמונה ווידאו מדפי מוצר, מתמונה לווידאו, או מטקסט לווידאו. אם אתה מעדיף, אפשר להעלות את הצילומים שלך ו‑HeyGen תערוך ותתאים אותם לאינסטגרם.
כן. HeyGen תומכת בפוסטים לפיד, קרוסלות, סטוריז ועריכות ורטיקליות קצרות. כל וידאו שיוצא מותאם לאזורים בטוחים לטקסט, יחס ממדים וקריאות כיתוביות.
מפה קובץ CSV או פיד מוצרים לטמפלייט, וכלי ה‑AI ייצור וריאציות קריאייטיב לכל SKU, עם הטמעה של נכסי המותג וכללי השמות, כדי שתוכל להעלות קמפיינים בקנה מידה גדול.
כן. להשתמש בכלי לוקליזציה ובכלי video translator כדי לתרגם תסריטים, ליצור מחדש דיבוב, ולהפיק כתוביות מסונכרנות כך שהקריאייטיבים המותאמים לשוק המקומי ירגישו טבעיים בלי צילומים מחדש.
HeyGen מייצאת סרטוני MP4, קובצי PNG ברזולוציה גבוהה, קובצי כתוביות SRT/VTT וחבילות zip ארוזות עם תמונות ממוזערות ומטא־דאטה, מוכנות להעלאה.
HeyGen מארגן וריאציות קריאייטיב לסטים של טסטים, מציע שילובי קהלים, ומייצר חבילות אקספורט מסודרות ל‑A/B testing כדי שהצוותים יוכלו לזהות מהר את ההוקים והוויז׳ואלים שמביאים את הביצועים הכי טובים.
אתה נשאר הבעלים של המודעות שאתה יוצר. HeyGen משתמשת בנכסים ברישיון, והתוצרים שנוצרים ניתנים לשימוש מסחרי. ודא שלכל תוכן צד שלישי שאתה מעלה יש את זכויות השימוש המתאימות.
