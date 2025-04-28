להתחיל עם התמונה הנכונה דלג על ריגינג תלת־ממדי מורכב או סטאפים מסובכים של מצלמות. העלה תמונה או גרפיקה, פורטרט מקצועי ברזולוציה גבוהה, צילום היסטורי או דמות שנוצרה ב-AI בכלים כמו Midjourney או ComfyUI. כדי לקבל תנועות פנים טבעיות ככל האפשר ולהימנע מבעיות כמו חשיפת שיניים "גומי" מדי בזמן האנימציה, חשוב שהתמונה ההתחלתית תהיה עם הבעה ניטרלית ופה סגור. תמונות באיכות גבוהה נותנות את התוצאות הטובות ביותר.

להניע עם אודיו ותנועה תן לתמונה הסטטית שלך קול ואישיות. חבר את התמונה לקול AI מציאותי מספריית הקולות, או העלה קובץ אודיו מותאם אישית משלך לסנכרון שפתיים מדויק. אפשר גם להשתמש בפרומפטים של Custom Motion כדי לשלוט בהבעות פנים ספציפיות של אווטאר התמונה, ברמזים רגשיים ובתנועות ראש עדינות.

ללטש ב-AI Studio פתח את התמונה המונפשת שלך בעורך הווידאו, AI Studio, כדי לקבל שליטה מדויקת. השתמש בכלי להסרת הרקע כדי לחלץ את הדמות שלך בצורה חלקה ולהציב אותה בסביבות מותאמות אישית, B-roll דינמי או סצנות ממותגות. כאן אפשר גם לכוון את קצב האודיו, להוסיף צורות ולהטמיע שכבות טקסט כדי לשדרג את הווידאו עד שהוא מתאים בדיוק לחזון שלך.