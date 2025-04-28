להפוך תמונות לסרטוני AI מרהיבים. להוסיף תנועה, טקסט ומוזיקה תוך שניות – מושלם לפוסטים ברשתות חברתיות, מודעות וסיפור סיפורים.
להחיות כל תמונה, בלי מצלמה בכלל
הפוך תמונות סטטיות לסרטוני וידאו מרתקים במהירות. פשוט להעלות תמונה, פורטרט, צילום היסטורי או דמות שנוצרה ב‑AI, להוסיף את הסקריפט או האודיו, וליצור דיבוב קולי ברמת סטודיוAI voiceoversעם סנכרון מושלם של תנועות הפנים.
להיפטר מהחיכוך של ריגינג תלת־ממדי, גיוס שחקנים והקמות סטודיו יקרות. אפשר להשתמש בזה גם כפתרון All-in-one להמרת תמונות לוידאו עם AI שממיר תמונות סטטיות לסרטונים דינמיים, וגם כדי להנפיש דמויות מותאמות אישית לעורך המועדף עליך.
להחיות תמונות בלי שום ניסיון באנימציה. אין צורך בריגינג מורכב או בכישורי עריכת וידאו. פשוט להעלות תמונה, להקליד את הטקסט או להעלות אודיו, ו‑Photo Avatar AI מיד יוצר הבעות פנים טבעיות וסנכרון שפתיים מדויק לפורטרט הסטטי שלך בתוך דקות.
לייעל את תהליך העבודה היצירתי שלך. להפוך כל תמונה בעזרת כלי AI כמו Midjourney או ComfyUI, תמונות סטוק או צילומי תדמית מקצועיים, לאווטארים מדברים ודינמיים תוך רגע. ה‑AI משלב את התמונה שלך עם הבעות פנים זורמות, ומביא אותך לכ‑80% ממוצר סופי בלחיצה אחת.
הבעות דינמיות ושליטה יצירתית מלאה. צא מעבר לתמונות שטוחות וסטטיות. נהל את אווטאר התמונה שלך עם פרומפטים מותאמים לתנועה כדי להוסיף מעברים, תנועות ראש עדינות, רמזים רגשיים והבעות מציאותיות, כך שהמסר ירגיש מותאם אישית ויזואלית ורלוונטי בדיוק למה שאתה רוצה להעביר.
תוצאות ברמת סטודיו בעלות חלקית בלבד. ליצור מודולי e-learning מרתקים, סרטוני הדרכה, חקירות היסטוריות מעמיקות או כמויות גדולות של תוכן לרשתות חברתיות – הכל מתמונה אחת. להגדיל את כמות התוצרים בלי הגבלה, בלי לגייס טאלנטים למסך, לשכור סטודיו או להקים תאורה. מושלם לשימוש מסחרי ולעבודה עם לקוחות.
שיטות מומלצות להמרת תמונות לווידאו
כדי להפיק את התוצאות הטובות ביותר מ-HeyGen, משלבים את הפשטות של כלי ה-Photo Avatar עם הדיוק של AI Studio. משתמשים בתמונת פורטרט סטטית אחת כבסיס, ממפים אליה אודיו ותנועה דינמיים, ואז משפרים את התוצאה הסופית כדי לקבל מראה מציאותי וגימור מקצועי.
דלג על ריגינג תלת־ממדי מורכב או סטאפים מסובכים של מצלמות. העלה תמונה או גרפיקה, פורטרט מקצועי ברזולוציה גבוהה, צילום היסטורי או דמות שנוצרה ב-AI בכלים כמו Midjourney או ComfyUI. כדי לקבל תנועות פנים טבעיות ככל האפשר ולהימנע מבעיות כמו חשיפת שיניים "גומי" מדי בזמן האנימציה, חשוב שהתמונה ההתחלתית תהיה עם הבעה ניטרלית ופה סגור. תמונות באיכות גבוהה נותנות את התוצאות הטובות ביותר.
תן לתמונה הסטטית שלך קול ואישיות. חבר את התמונה לקול AI מציאותי מספריית הקולות, או העלה קובץ אודיו מותאם אישית משלך לסנכרון שפתיים מדויק. אפשר גם להשתמש בפרומפטים של Custom Motion כדי לשלוט בהבעות פנים ספציפיות של אווטאר התמונה, ברמזים רגשיים ובתנועות ראש עדינות.
פתח את התמונה המונפשת שלך בעורך הווידאו, AI Studio, כדי לקבל שליטה מדויקת. השתמש בכלי להסרת הרקע כדי לחלץ את הדמות שלך בצורה חלקה ולהציב אותה בסביבות מותאמות אישית, B-roll דינמי או סצנות ממותגות. כאן אפשר גם לכוון את קצב האודיו, להוסיף צורות ולהטמיע שכבות טקסט כדי לשדרג את הווידאו עד שהוא מתאים בדיוק לחזון שלך.
להגדיל את טווח ההגעה שלך מיד עם תרגום וידאו. לדבב אוטומטית את סרטון התמונה המונפשת הסופי שלך לעשרות שפות, תוך שמירה מושלמת על טון הקול המקורי של האווטאר, הקצב וסנכרון שפתיים אותנטי.
להפוך תסריטי טקסט לסרטוני וידאו מקצועיים ומוכנים להפקה תוך רגע
מחולל סרטוני ה‑AI של HeyGen מתמונות מאוטומט את תהליך ההפקה הוויזואלית, והופך את תמונות הרפרנס שלך לקליפים דינמיים באיכות גבוהה וסצנות קולנועיות. לא צריך מצלמה או צוות הפקה.
מודלים אולטרה-ריאליסטיים לסרטוני AI
קבל גישה למנועי וידאו גנרטיביים מובילים בתעשייה ישירות בתוך AI Studio. בחר ממודלי AI משולבים כמו Veo 3.1, Sora ו-Runway כדי להפוך תמונות סטטיות לסרטוני AI מרהיבים עם תנועה וסביבות זורמות וסופר-ריאליסטיות.
תוכן עקבי בקנה מידה גדול
שמור על אחידות ויזואלית ומיתוגית בין מאות סרטונים. העלה גרפיקות מותאמות אישית, תמונות מוצר או אמנות שנוצרה עם AI (כמו Midjourney) כתמונות רפרנס, כדי ליצור תוכן יומי לרשתות חברתיות, מודולי הדרכה או סצנות שיווקיות בתוך דקות במקום ימים.
ליצור B-Roll ויז׳ואלים
די לחיפושים אחרי סטוק גנרי. ה־image-to-video AI מאפשר להעלות תמונה וליצור אוטומטית B-roll ו אנימציות רלוונטיים ומדויקים שמסתנכרנים בול עם הנרטיב שלך ומאיצים את תהליך העבודה.
ייצוא מולטי-פלטפורם (4K)
ייצוא סרטוני וידאו בפורמט MP4 באיכות מרהיבה של עד 4K. אפשר בקלות להתאים מחדש את התוכן לפורמט ורטיקלי (TikTok/Reels) או אופקי (YouTube/LMS) כדי למקסם את החשיפה בכל הערוצים.
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת הווידאו ומניעים צמיחה עם פלטפורמת ה‑image-to-video AI החדשנית ביותר.
Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.
Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.
Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.
Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.
Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.
Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.
איך ליצור וידאו מתמונה עם HeyGen
להשתמש בתמונות שלך כדי להחיות רעיונות, ולתת לגנרטור הווידאו מתמונות עם בינה מלאכותית להפוך את התמונות שלך לתוצאה קולנועית מרהיבה ומקצועית.
להתחיל בהעלאת תמונת רפרנס או גרפיקה מותאמת אישית. ה‑AI משתמש בתמונה הסטטית שלך כבסיס הוויזואלי לסרטון. פשוט להעלות את התמונה כדי להתחיל.
בחר ממודלי יצירת וידאו AI מתקדמים כמו Veo 3.1 או Sora בתוך AI Studio. הקלד פרומפט טקסט מותאם אישית שמתאר את התנועה הדינמית, או הנחה את מחולל ה‑AI כדי לקבל תוצאה קולנועית.
להוסיף B-roll שנוצר ב-AI, טמפלייטים, כתוביות או מוזיקת רקע. להנפיש אובייקטים על המסך, להוסיף מעברים בין סצנות, ולהשתמש בממשק המותאם אישית כדי לכוון את המראה והתחושה – בלי שום ידע טכני. עם עורך הווידאו מבוסס ה-AI שלנו, אפשר להפוך תמונות לסצנות מלוטשות בכמה קליקים.
ייצוא ה‑MP4 שלך ושיתוף מיידי באתר, ברשתות החברתיות או במערכות הלמידה שלך. בחר פורמט ורטיקלי ל‑TikTok או ל‑Instagram Reels, או פורמט לרוחב ל‑YouTube.
Image to video AI הופך ויז׳ואלים סטטיים לסרטוני AI קצרים. מעלים תמונה, מזינים סקריפט, ו-HeyGen מניע הבעות פנים ומוסיף קול – מושלם ליצירת וידאו מתמונה אחת.
כן, יוצר סרטוני ה-AI הזה מושלם ליצירת סרטונים קצרים, סרטוני הסבר וסרטוני הדגמת מוצר לפלטפורמות חברתיות. הוא בנוי לסרטונים מהירים ומעניינים שמעבירים את הסיפור שלך בצורה ברורה.
HeyGen תומכת בפורמטים MP4 ו‑WebM. הפלטפורמה מתאימה אוטומטית את הרזולוציה ואיכות הווידאו להגדרות הייצוא שלך.
כן. בעזרת מנוע ה-photo to video AI ומיפוי הפנים של HeyGen, אפשר להפוך תמונות ישנות או סטטיות לסרטוני AI מדבריםעם תנועות שנוצרו ב-AI וקול מסונכרן.
HeyGen מציעה שכבת שימוש חינמית של המרה מתמונה לוידאו עם בינה מלאכותית, כדי שתוכל לחקור את הפיצ׳רים וליצור את הוידאו הראשון שלך בלי לשלם. למרות שלא מדובר בשימוש בלתי מוגבל, זה אחד מנקודות הפתיחה החינמיות הטובות ביותר. ליוצרים פרטיים, תוכנית Creator מתחילה ב-$29
הכלי הזה מאפשר ליצור תוכן וידאו מרהיב מתמונות, תמונות מוצר ואווטארים. מעולה לקמפיינים שיווקיים, רילז אישיים וסרטונים עם אנימציה מבוססת AI.
כן, אפשר בקלות להמיר תמונות לסרטונים דינמיים בעזרת HeyGen. בין אם אתה בונה מצגת שקופיות או ריל פרסומי, הכלי שלנו מקל עליך להפוך תמונות לוויז׳ואלים מרתקים. לצרכים מתקדמים יותר, תוכנית Pro מתחילה מ-$99
HeyGen משתמשת בבינה מלאכותית מתקדמת כדי להציע יכולות יצירת וידאו כמו אנימציה, דיבוב, שליטה בתנועה וכתוביות אוטומטיות. היא פועלת כמו מחולל וידאו AI מלא שמובנה בתוך ממשק אחד פשוט ויעיל.
בטח! אפשר לבחור קטעי מוזיקת רקע מספריית המובנית של HeyGen או להעלות קבצים משלך. אפשר גם להוסיף קריינות שנוצרה ב-AI בעזרת כלי הדיבוב הקולי של HeyGen.
אפשר להשתמש בקבצי תמונה ברורים ואיכותיים בפורמטים JPG, PNG, HEIC, WebP או קבצי SVG פשוטים, עד גודל 200MB. חשוב שהתמונה תהיה ברוחב של לפחות 300 פיקסלים, מוארת היטב ולא מטושטשת. הימנע מתוכן שמוגן בזכויות יוצרים או מתוכן לא בטוח. ככל שהתמונה טובה יותר, כך האנימציה תהיה חלקה יותר.
כן, פיצ׳ר ה-photo to video של HeyGen מאפשר להעלות תמונות ישנות או סטטיות ולהפוך אותן לסרטוני AI מציאותיים. אפשר להנפיש פנים, ליצור דיבור, ולהחיות זיכרונות או תמונות היסטוריות בכמה קליקים בודדים.
