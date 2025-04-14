רשום את הרעיון שלך, לחץ על Generate וקבל סרטון מוכן לשיתוף מטקסט, מהר יותר ממה שאתה חושב. בלי מצלמה, בלי תוכנת עריכת וידאו ובלי ניסיון בהפקה. אפשר להוריד, לערוך או לשתף מיד.
יצירת סרטוני AI בקנה מידה גדול, בלי מצלמה
צור סרטוני וידאו מקצועיים מטקסט, תמונות או פרומפט אחד בעזרת מחולל הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen. בחר אווטאר מציאותי, הוסף את הסקריפט שלך והפק תוכן באיכות סטודיו ביותר מ־175 שפות – בלי צילום, צוותי הפקה או תוכנות עריכה. כל מה שצריך כדי ליצור סרטונים מלוטשים ולהחיות את הרעיונות שלך, בפלטפורמה אחת.
לא צריך ידע בעריכה. להקליד נושא, להדביק סקריפט או להכניס URL, וה־Video Agent עושה את השאר. הוא כותב את הסקריפט, בונה סטוריבורד, בוחר ויז׳ואלים ומרנדר סרטון AI מלא שאפשר לפרסם מיד או לשפר, הכל מתוך אינפוט אחד.
תן ליוצר סרטוני ה‑AI פוסט בלוג, קובץ PDF או פרומפט קצר, והוא יבנה את כל הנרטיב. הסצנות נבנות אוטומטית, קטעי B-roll והלייאאוטים מותאמים לתוכן שלך, והקריינות מסונכרנת לכל פריים – כך שבקליק אחד אתה מקבל טיוטה כמעט סופית.
כל וידאו מקבל זהות ויזואלית ייחודית. מחולל סרטוני ה‑AI אוצר קטעי סטוק, יוצר תמונות מותאמות אישית ובונה גרפיקות על המסך שמותאמות במיוחד לסקריפט שלך. בלי טמפלייטים ממוחזרים, בלי לייאאוטים גנריים – כל קליפ מותאם למסרים ולקהל היעד שלך.
להפיק סרטוני שורטס לרשתות חברתיות, קמפיינים שיווקיים, מודולי הדרכה ועדכונים פנימיים בעלות נמוכה בהרבה מהפקה מסורתית. לעבור מווידאו אחד בשבוע לפרסום יומי – בלי צוות הפקה, בלי תשלום לטאלנטים ובלי שעות שמתבזבזות על עריכה ידנית.
שיטות עבודה מומלצות ליצירת סרטוני AI
לשלב את המהירות של Video Agent עם הדיוק של AI Studio. ליצור טיוטה ראשונה עם סצנות, B-roll ותסריט, ואז לכוונן לפרטים לסיום מקצועי. להתחיל בחינם.
לדלק מהדף הריק. להפוך פרומפט, URL או מסמך לטיוטת וידאו מלאה עם תסריט אוטומטי, מבנה סצנות ו‑B-roll. יוצר הווידאו עם בינה מלאכותית עושה את כל העבודה הכבדה ומביא אותך ל‑80% מהדרך לתוצאה מלוטשת.
בחר אווטאר מוכן מספריית המציגים או השתמש בדיגיטל טווין שלך להופעה על המסך. חבר אותו לדיבוב AI טבעי מספריית הקולות, או שכפל את הקול שלך עצמו כדי לקבל נראטיב ממותג ואותנטי בכל סרטון.
לפתוח כל דרפט ב‑AI Studio לשליטה ברמת הפריים. להחליף B-roll גנרי בנכסי המותג שלך, להתאים את קצב הסקריפט, ללטש מעברים, להחיל תיקוני צבע, ולנעול את הלייאאוט עד שכל סצנה תתאים בדיוק לחזון הקריאייטיב שלך.
להתרחב לשווקים חדשים עם תרגום וידאו. לדבב את הווידאו המוגמר שלך ליותר מ־175 שפות, תוך שמירה על טון הקול המקורי ועל דיוק בסנכרון השפתיים, בלי צורך בהקלטה מחדש.
יוצר סרטוני AI שהופך תסריטים לסרטונים מקצועיים מיד
HeyGen מחולל סרטוני ה-AI מטקסט שמאוטומט את תהליך יצירת הווידאו, והופך את הסקריפט שלך לסרטונים באיכות גבוהה עם אווטארים, קריינות ויז׳ואלים עקביים. לא צריך מצלמה או צוות הפקה.
ליצור סרטוני וידאו עם אווטארים של AI
HeyGen נותנת לך גישה ליותר מ־1100 אווטארים מוכנים שנראים מציאותיים, במגוון רחב של מוצאים, גילאים וסגנונות דיבור. אפשר גם ליצור תאום דיגיטלי מותאם אישית על ידי העלאת סרטון קצר שלך, וכך ליצור תוכן אישי בלי להופיע בעצמך מול המצלמה. האווטארים שלנו כוללים סנכרון שפתיים מדויק, מחוות טבעיות ומבט ישיר למצלמה, כך שסרטוני ה־AI שלך נראים כמו כישרון אנושי שצולם בסטודיו.
להפוך טקסט לוידאו עם AI
הטקסט‑לווידאו עם בינה מלאכותית שלנו הופך כל תוכן כתוב (פוסטים בבלוג, תסריטים, בולטים או רעיונות גולמיים) לסרטון מלא ומופק בפחות משתי דקות. בניגוד לגנרטורים בסיסיים של טקסט לווידאו שמוציאים מצגות גנריות, HeyGen מחברת את המילים שלך עם אווטאר AI מציאותי, קריינות מסונכרנת וסרטוני B-roll נבחרים, כדי לספק תוצר באיכות שידור מתוך טקסט אחד בלבד.
יצירת וידאו מתמונות
להפוך כל תמונה לוידאו תוך שניות. להעלות תמונה ולהוסיף סקריפט כדי להפוך אותה לסרטון דינמי שנוצר עם AI, עם סנכרון שפתיים ריאליסטי, תזמון דיבור טבעי וקולות מלאי הבעה. לשדרג את הוידאו עם טקסט על המסך, מוזיקת רקע ומעברים חלקים – בלי עריכה ידנית. ליצור סרטוני AI ביותר מ־175 שפות וניבים, עם מגוון קולות ומבטאים מבוססי AI.
סרטוני פרסום מוצר
פשוט להעלות את תמונת המוצר והסקריפט שלך, ו־Ad Generator שלנו כבר יעשה את השאר: ישים את המוצר ביד של האווטאר שלך, ותוכל לערוך על ידי הוספת מוזיקה, כתוביות וקריינות. מושלם להגדלת היקף התוכן ל‑TikTok, Instagram ו‑Amazon בלי לשלוח דוגמאות ובלי להעסיק צוות צילום.
שליטה קולית ריאליסטית עם AI
לבחור קולות AI מציאותיים שמתאימים לאווטאר שלך ישירות בממשק ה‑AI Studio בלחיצה אחת, או ללכוד את הטון המדויק שלך בעזרת פיצ׳ר Voice Mirroring שלנו. אפשר גם להוסיף מוזיקת רקע מושכת מספריית הסטוק שלנו כדי לתת לפרויקטים שלך סאונדטרק מושלם.
מודלי ה-AI החזקים ביותר
קבל גישה לטכנולוגיית הג׳נרטיב המתקדמת ביותר ישירות בתוך HeyGen. השתמש במודלים מתקדמים ליצירת סרטוני AI כמו Sora, Google Veo ו‑Kling כדי ליצור צילומי B-roll קולנועיים עם תנועה חלקה, ב‑Flux כדי ליצור תמונות AI באיכות גבוהה במיוחד, וב‑ElevenLabs לדיבור מציאותי במיוחד. צור נכסי וידאו מקצועיים מיד – מסצנות קולנועיות ועד קריינות חיה, בלי לצאת מהפלטפורמה.
שימושים של יוצר סרטוני AI
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן, מגיעים לקהלים רחבים יותר ומניעים צמיחה אמיתית בעזרת אחת מפלטפורמות סרטוני ה‑AI החדשניות ביותר הזמינות היום.
Create scroll-stopping ads, explainer videos, and social campaigns at a fraction of agency cost. HeyGen lets marketers produce polished short-form content using lifelike avatars, custom B-roll, and your brand assets. Generate daily TikTok shorts or automatically translate campaigns into multiple languages for global markets, all from a simple text script.
Replace expensive video shoots and live reshoots for onboarding and compliance training. HeyGen lets instructional designers and HR teams import PowerPoint or PDF decks and automatically turn them into engaging, avatar-led training modules with natural voiceovers and perfectly paced delivery. Make corporate training scalable and consistent.
Generate professional product demos and UGC-style ads at scale. Upload your product image and script, then use HeyGen's product placement shortcuts to create polished ads featuring an AI spokesperson. Ideal for driving traffic to affiliate offers, creating social reels, and testing marketing hooks without hiring actors or filming new scenes.
Turn a single idea into a polished short video in minutes. Generate AI avatar-led content in 9:16, 16:9, and 1:1 formats from one script. No camera or editing software required. Perfect for staying active across platforms without burning out.
Turn lesson plans or study notes into engaging explainer videos instantly. HeyGen pairs an AI avatar instructor with your script, auto-generates supporting visuals, and adds captions. Whether building an online course or a tutorial, professional video production is accessible to anyone with no filming required.
Want to appear on video without being on camera? Create a digital twin from a short clip and generate unlimited talking-head videos from your script. Ideal for YouTube vlogs, personal branding, and passion projects. Just upload a clip, type your script, and let your AI avatar do the rest.
איך ליצור סרטוני וידאו עם HeyGen
להפוך רעיונות לסרטונים מלוטשים בדקות. עם HeyGen אפשר להפוך טקסט פשוט לתוכן וידאו מקצועי ומרתק – בלי צילום, בלי כישורי עריכה ובלי כלים מורכבים.
להתחיל בכתיבת הסקריפט ישירות בעורך או בהדבקת תוכן קיים. HeyGen מחלקת את הטקסט שלך אוטומטית לסצנות, כדי לעזור לבנות את מבנה הווידאו ולשמור על זרימה ברורה.
בחר מתוך מגוון קולות AI טבעיים שמתאימים לטון ולקהל שלך. כדי לתת נגיעה אישית יותר, אפשר גם לשבט את הקול שלך עצמו לנראציה עקבית ואותנטית.
להעשיר את הווידאו עם תמונות, טמפלייטים, כתוביות, לוגואים ומוזיקת רקע. להתאים לייאאוטים, לערוך סצנות ולשייף את הסגנון בעזרת העורך האינטואיטיבי של HeyGen.
ליצור את הווידאו שלך בכמה קליקים בלבד. להוריד אותו כקובץ MP4 או לשתף אותו ישירות באתר שלך, ברשתות החברתיות או בפלטפורמות הלמידה, בפורמט שמתאים לצרכים שלך.
מחוללי וידאו AI הם כלים שמשתמשים בבינה מלאכותית כדי ליצור סרטונים מטקסט, תמונות או תסריטים. הם מטפלים אוטומטית בעריכה, ויז׳ואלס ודיבוב, כך שלא צריך כישורי עריכת וידאו כדי להפיק תוצאות מקצועיות.
HeyGen היא פלטפורמת יצירת סרטוני AI מובילה, שנבנתה עבור מקצוענים ומשווקים. היא מאפשרת ליצור סרטונים מרתקים בעזרת טמפלייטים מוכנים מראש או פרומפטים טקסטואליים, בכל פורמט שמתאים לרשתות חברתיות, מכירות או תוכן עסקי.
להעלות קליפ קצר או תמונת רפרנס שלך, ואז להקליד את הסקריפט שלך ב‑HeyGen. הפלטפורמה יוצרת וידאו עם תנועות AI ריאליסטיות וקול טבעי. אפשר להתאים את הפורמט, להוסיף סצנות ולהגדיר את הווידאו בדיוק למה שצריך – מסרטוני הסבר ועד קליפים לרשתות חברתיות.
כן, HeyGen מציעה יצירת טקסט-לווידאו ויצירת סרטוני AI בחינם. בתוכניות בתשלום כלולות יכולות מתקדמות ליצירת וידאו, כלי עריכה מורחבים ותמיכה בפורמטים נוספים, בהתאם לתוכנית שתבחר.
אפשר להשתמש בטקסט, תמונות, תמונות סטוק או אודיו כדי ליצור סרטוני AI. HeyGen הופכת את הקלטים האלה לסרטוני הסבר, טיוטוריאל או שיווק, בעזרת טמפלייטים ניתנים להתאמה אישית במגוון פורמטים וסגנונות.
כן. העלה את האודיו שלך, ומערכת ה‑AI של HeyGen תיצור וידאו באופן אוטומטי. היא מסנכרנת בין הדיבור לוויזואל כדי ליצור אווטארים וסרטונים ריאליסטיים, מה שהופך אותה לאידיאלית לפודקאסטים, סרטוני הסבר ותוכן לימודי.
כן. מחולל הטקסט‑לווידאו של HeyGen מאפשר ליצור סרטוני הסבר וסליידים מלוטשים מכל פרומפט טקסט. טמפלייטים של וידאו עוזרים לך להפיק תוכן בפורמט המועדף עליך לשיווק, הדרכה או הדגמות מוצר.
לרוב צרכי העסק, השיווק וההדרכה – כן. HeyGen מאפשר ליצור סצנות מונפשות, להוסיף תנועה ולייצר וידאו מלוטש בלי צוות הפקה. הוא עוזר לצוותים להוציא סרטונים לאור מהר יותר, תוך שמירה על תהליך פשוט, ניתן להרחבה וחסכוני.
הממשק של HeyGen הופך את זה לפשוט. מעלים את הטקסט והתמונות, בוחרים טמפלייט וידאו, ונותנים ל‑AI לבנות את הווידאו אוטומטית. הפלטפורמה בנויה כך שכל אחד יוכל ליצור סרטונים חזקים ומהירים בלי ידע טכני.
כן. העלאת תמונת רפרנס ל‑HeyGen תאפשר ל‑AI ליצור סרטונים שנראים טבעיים. אפשר להנפיש אווטארים, לכוון הבעות פנים, וליצור סרטוני הסבר מותאמים אישית או קליפים ממותגים עם תנועה ריאליסטית וסנכרון אודיו מדויק.
כן. אפשר ליצור סרטוני פרומו קצרים, קליפים לרשתות חברתיות ומודעות שמותאמות ל‑TikTok, Instagram Reels ו‑YouTube Shorts. מחולל הווידאו עם הבינה המלאכותית מטפל בכל התהליך, כך שאפשר ליצור תוכן מבוסס AI בקצב שהערוצים שלך דורשים, עם סרטונים שנראים ונשמעים מקצועיים כבר מהרינדור הראשון.
HeyGen מאפשר ליצור סרטוני הסבר, סרטוני פרומו, טיוטוריאלים, הדגמות מוצר, תכני הדרכה ואונבורדינג, סרטוני פנייה אישית, וקליפים קצרים לרשתות חברתיות. כל הסרטונים משתמשים באווטארים ריאליסטיים של AI, קולות טבעיים ותרגום רב־לשוני ליצירה מהירה בקנה מידה גדול.
HeyGen מהיר מאוד, ורוב הסרטונים נוצרים בתוך דקה. אם הסרטון שלך ארוך יותר, כולל יותר סצנות או אפקטים כבדים יותר, זה יכול לקחת קצת יותר זמן, אבל בדרך כלל עדיין מסתיים תוך כמה דקות בלבד.
כן. HeyGen נמצאת בשימוש של חברות Fortune 500 וצוותי אנטרפרייז בתחומי L&D, שיווק, העצמת מכירות ותקשורת פנים־ארגונית. יכולות האנטרפרייז כוללות SSO, גישה ל‑API, יצירת וידאו בכמויות גדולות, אווטארים מותאמים אישית, שליטה במיתוג (brand kit), עמידה בתקן SOC 2 ותמיכת Customer Success ייעודית.
כן. HeyGen מאפשר ליצור סרטוני AI שמותאמים ל‑TikTok, Instagram ופלטפורמות חברתיות נוספות. בחר טמפלייט, הוסף קריינות AI, התאם אישית את הווידאו ופרסם את התוכן מיד. המערכת בנויה לעמוד בקצב שהערוצים שלך דורשים.
כן. HeyGen שומרת על הנתונים שלך ויוצרת אווטארים בצורה אחראית. אתה הבעלים של הסרטונים והוויז׳ואלים שנוצרים עם ה‑AI, כך שתוכל לפרסם תוכן לשיווק או הדרכה בביטחון מלא.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.