להפוך רעיונות לסרטונים בדקות
לעבור מתסריט, תמונה, מצגת או PDF לוידאו מוכן. בלי מצלמות, בלי צוות, בלי צורך בכישורי עריכה. ליצור סרטונים מלאים ושעות של תוכן, לא רק קליפים קצרים.
סוכן וידאו
כתוב את הרעיון שלך, לחץ על Generate וקבל סרטון מוכן לשיתוף מהר יותר ממה שאתה חושב. בלי מצלמה, בלי תוכנת עריכה ובלי ניסיון בהפקה. אפשר להוריד, לערוך או לשתף אותו מיד.
אווטארים היפר-ריאליסטיים
להחיות פורטרטים מיד עם סנכרון שפתיים ריאליסטי והבעות פנים טבעיות. להפוך כל דמות, דמות היסטורית או תמונת פרופיל שלך לדמות מדברת מרתקת—מושלם לרשתות חברתיות, קורסים וסיפורי וידאו.
דיבוב וידאו ואודיו
לתרגם את הווידאו שלך בדיוק מרבי. להעלות כל וידאו ולקבל דיבוב אוטומטי ליותר מ־175 שפות וניבים, עם שיבוט קול מהטובים בתחום, סנכרון שפתיים מדויק וכתוביות שנוצרות אוטומטית.
סטודיו AI
העורך מבוסס הטקסט הופך את השימוש בגנרטור סרטוני ה‑AI לפשוט כמו כתיבת מסמך. אפשר לשלוט בטון, בהגשה, במחוות ובאמוציות – הכול בפלטפורמה חלקה אחת. המיקוד הוא בפתרונות וידאו עם בינה מלאכותית שנבנו קודם כול לחוויית סטוריטלינג אנושית. יותר לא צריך לבחור בין מהירות לאיכות.
Miro
האצה פי 10 במהירות הפקת הווידאו
יצירת סרטוני AI הפכה עכשיו לסופר־פאוור שלך
צור תכני הדרכה, שיווק, מכירות ותוכן פנימי מאותו וורקפלואו אחד, עם אבטחה ברמת אנטרפרייז ושליטה מלאה למנהלי מערכת.
להפוך טקסט לוידאו עם בינה מלאכותית
צור סרטוני AI מלאים מתסריט בעזרת טקסט לווידאו עם בינה מלאכותית. היוצר סרטוני AI שלנו מטפל בכל תהליך יצירת הווידאו מקצה לקצה ומפיק סרטוני 1080p או 4K קולנועיים באיכות גבוהה עם קריינות, ויז׳ואלים ואווטארים של AI, כדי שתוכל ליצור סרטוני הסבר, מכירה, אונבורדינג או תוכן ל-YouTube מהר יותר, במספר קולות, שפות וסגנונות. רק תתאר את הווידאו שאתה רוצה, ותיצור סרטונים באיכות גבוהה עם מינימום מאמץ.
להפוך תמונות לסרטוני וידאו
הפוך כל תמונה לסרטון תוך שניות. העלה תמונה והוסף סקריפט כדי להפוך אותה לסרטון דינמי שנוצר עם AI, עם סנכרון שפתיים ריאליסטי, תזמון דיבור טבעי וקולות מלאי הבעה. שפר את הווידאו עם טקסט על המסך, מוזיקת רקע ומעברים חלקים – בלי צורך בעריכה ידנית. צור סרטוני AI ביותר מ־175 שפות וניבים, עם מגוון קולות ומבטאים מבוססי AI.
מיצוב מוצר
פשוט להעלות את תמונת המוצר והסקריפט שלך, ו־Ad Generator שלנו כבר יעשה את השאר: ישים את המוצר ביד של האווטאר שלך, ותוכל לערוך על ידי הוספת מוזיקה, כתוביות וקריינות. מושלם לסקיילינג של תוכן ל־TikTok, Instagram ו־Amazon בלי לשלוח דוגמאות ובלי להעסיק צוות צילום.
ליצור סרטוני ריאקשן ויראליים ו‑UGC אותנטי תוך רגע
צור תוכן סושיאל שעוצר את הגלילה – בלי מצלמה ובלי סטודיו. מביקורות מוצרים ועד עדכוני חדשות, ועד סרטוני סטורי שבהם האווטאר שלך מגיב לקליפים טרנדיים, HeyGen עוזרת לך ליצור ולהגדיל ערוצי "faceless" ומותגים אישיים ב‑TikTok, Instagram ו‑YouTube Shorts.
ליצור עם מודלי ה-AI החזקים ביותר בעולם
קבל גישה לטכנולוגיית הג׳נרטיב העדכנית ישירות בתוך HeyGen. השתמש במודלי יצירת וידאו עם בינה מלאכותית כמו Sora, Veo ו‑Kling כדי ליצור B-roll קולנועי, ב‑Flux כדי ליצור תמונות באיכות גבוהה, וב‑ElevenLabs לדיבור אולטרה‑ריאליסטי. צור נכסי וידאו מקצועיים מיד – מסצנות קולנועיות ועד קריינות מציאותית, בלי לצאת מהפלטפורמה.
ליצור סרטון AI עם אווטארים מציאותיים
מחולל האווטארים עם בינה מלאכותית שלנו יוצר אווטארים דיגיטליים מציאותיים מתמונות, סרטונים או פרומפטים מותאמים אישית. אפשר להשתמש באווטארים מוכנים מהספרייה או ליצור אווטאר משלך, ואז להתאים הבעות, מחוות, לבוש, רקעים ותנועה כדי להתאים לכל סגנון ויזואלי, כולל יכולות ריאליסטיות של החלפת פנים עם AI.
אווטאר תמונה
להפוך מיד תמונה סטטית אחת לוידאו דינמי ומלא תנועה. להחיות כל פורטרט עם סנכרון קול טבעי, הבעות פנים עשירות ותנועות ידיים אותנטיות בעזרת בינה מלאכותית לתמונות מדברות.
אווטאר ציבורי
בחר מספריית האווטארים המגוונת שלנו – אווטארי AI מוכנים באיכות גבוהה. אפשר ליצור מיד סרטונים מקצועיים ומעניינים לעסק, לקורסי הדרכה או לרשתות חברתיות, בלי הצורך להקים מצלמה, תאורה או סטודיו בעצמך.
תאום דיגיטלי
צלם וידאו קצר של עצמך כדי ליצור שיבוט דיגיטלי ריאליסטי שנראה, זז ונשמע בדיוק כמוך. תוכל להגדיל את המותג האישי ותהליך יצירת התוכן שלך בלי מאמץ, כך שלא תצטרך יותר לעמוד מול מצלמה ולהקליט.
מתרגם וידאו עם בינה מלאכותית לכל שפה
דבר ביותר מ־175 שפות וניבים בלחיצה אחת. העלה וידאו וה־AI של HeyGen video translator יתרגם אותו לשפה אחרת עם סנכרון שפתיים טבעי וכתוביות, תוך שמירה על הקול, הטון והקצב של הדובר המקורי. אין צורך להקליט מחדש, לשכור מדבבים או לסנכרן אודיו ידנית. רק מהירות, דיוק ועקביות תוכן בכל שוק, בכל שפה.
יותר מ־175 שפות וניבים
תרגומים מותאמים תרבותית ששומרים על הטון, האופן והאישיות.
תרגם סרטונים אוטומטית
העלה סרטונים או השתמש ב‑API שלנו כדי לוקליזציה מיידית של סרטוני AI לקהלים גלובליים בקנה מידה גדול.
שיבוט קול וסנכרון שפתיים
שמור על קול אחיד בכל השפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים מבוססי AI.
ליצור ולערוך סרטוני AI בקלות עם AI Studio
יצירת סרטון AI צריכה להיות פשוטה כמו כתיבת מסמך; AI Studio, עורך הווידאו מבוסס הטקסט שלנו, שומר על תהליך חלק מהטיוטה הראשונה ועד הווידאו הסופי. הוא נבנה לחוויית סטוריטלינג שמעמידה את האדם במרכז, כדי שלא תצטרך לבחור בין מהירות, איכות ואותנטיות.
ממשק ידידותי שמאפשר לביים, ללטש ולהתאים אישית סרטוני AI בקלות — ממתחילים, דרך יוצרים מנוסים ועד ארגונים גדולים.
סיפור לקוח מומלץ
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."
סטיב סוורי
מעצב למידת מדיה ב‑Miro
פי 10
עלייה במהירות הפקת הווידאו
פי 5
עלייה ביצירת וידאו
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם יוצר סרטוני ה‑AI החדשני ביותר.
למידה ופיתוח
צור חוויות הדרכה מותאמות אישית – מהדרכות ציות ועד פיתוח עובדים והעלאת מיומנויות מתמשכת. פלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית שלנו מקלה עליך להגדיל את היקף הלמידה האפקטיבית בלי להתפשר על איכות או מהירות.
שיווק
להפיק סרטוני וידאו מקצועיים לפי דרישה. עם תסריט וכמה קליקים, אפשר להפוך כל נכס, מ‑PDFים ועד בלוגים ומצגות, לתוכן וידאו מרשים ועקבי עם המותג בכל רגע, בלי לחרוג מהתקציב.
מכירות
ספק פנייה אישית בקנה מידה גדול – משלב הפרוספקטינג ועד פולואפים ודמוים למוצר. HeyGen עוזרת לנציגי מכירות לבלוט בתיבות דואר עמוסות, להאיץ מחזורי עסקה, ולבנות קשרים חזקים יותר עם לקוחות.
להשתמש ב‑HeyGen API כדי לשלב בלי מאמץ יצירת סרטוני AI בתהליכי העבודה שלך
API בתשלום לפי שימוש כדי ליצור סרטונים עם Video Agent, לתרגם סרטונים עם Video Translation, ליצור דיבור עם מודלי Text-to-Speech, ולהאיץ את תהליך העבודה שלך על ידי יצירת אווטארים, יצירת סרטונים דרך Studio API ובניית טמפלייטים
מוסמך לעמוד בתקני אבטחה ותאימות גלובליים
שאלות נפוצות
מהם מחוללי וידאו עם בינה מלאכותית?
מחוללי וידאו עם בינה מלאכותית הם כלים מבוססי AI שיוצרים וידאו מפרומפט טקסטואלי, מטקסט ותמונות או מתסריטים. הכלים האלה עובדים כמו עורך וידאו חכם, שממיר פרומפטים לסרטוני AI מרשימים, חזקים וריאליסטיים או לקליפים קצרים – בלי צורך בכישורי עריכת וידאו מתקדמים.
מהו מחולל סרטוני ה‑AI הטוב ביותר?
HeyGen היא פלטפורמת אונליין מובילה ליצירת סרטוני AI, שנבנתה עבור מקצוענים ומשווקים שרוצים דרך פשוטה ויעילה ליצור תוכן. היא מאפשרת לך להפיק סרטוני שיווק מרתקים בעזרת טמפלייטים מוכנים מראש או פרומפטים טקסטואליים, כך שקל ליצור וידאו בכל פורמט לרשתות חברתיות או לצרכים עסקיים.
איך ליצור סרטון AI של עצמך?
העלה קליפ קצר או תמונת רפרנס, ואז הקלד את הסקריפט שלך ב-HeyGen. הפלטפורמה תיצור וידאו עם תנועת AI ריאליסטית וקול מדויק. אפשר להנפיש, להתאים פורמט, וליצור סרטוני הסבר או קליפים לרשתות חברתיות בעזרת כלי עריכה מבוססי AI.
האם HeyGen הוא מחולל סרטוני AI בחינם?
כן. HeyGen מציעה תוכנית חינמית שתומכת בהמרת טקסט לווידאו וביצירת סרטוני AI. התוכניות בתשלום כוללות יכולות מתקדמות ליצירת וידאו עם בינה מלאכותית, אפשרויות עריכת וידאו ותמיכה במגוון פורמטים, בהתאם למוצר ה‑AI ולמודל שתבחר.
אילו סוגי קבצים וקלט אפשר להשתמש כדי ליצור סרטוני AI ב-HeyGen?
אפשר ליצור סרטוני AI באמצעות טקסט ותמונות, תמונות סטוק או אודיו. HeyGen יכולה להפוך טקסט לסרטוני הסבר בעזרת טמפלייטים שמקלים על יצירה ופרסום של תוכן חזק במגוון פורמטים וסגנונות.
האם אפשר להמיר אודיו לווידאו עם HeyGen?
כן, אפשר להמיר אודיו לווידאו עם HeyGen.
העלה את האודיו שלך, ומערכת ה-AI של HeyGen תיצור סרטונים באופן אוטומטי. היא מסנכרנת דיבור וויז׳ואלס כדי ליצור אווטארים ריאליסטיים וסרטוני AI, מושלם לפודקאסטים, סרטוני הסבר ותוכן לימודי שזקוק להקשר ויזואלי.
האם אפשר להשתמש בטקסט לווידאו בשביל מצגות עסקיות ב‑HeyGen?
כן. עם יכולת ה־text-to-video של HeyGen, אפשר ליצור סרטוני הסבר וסליידים מרתקים מכל פרומפט טקסט. מחולל התמונות ב־AI וטמפלייטים מוכנים לוידאו עוזרים ליצור ולפרסם מיד סרטונים בפורמט המועדף עליך לשיווק, הדרכה או הדגמות מוצר.
האם סרטוני AI יכולים להחליף הפקת וידאו מסורתית?
כן. סרטוני AI שנוצרים עם HeyGen יכולים בהחלט להחליף הפקה מסורתית לרוב צרכי העסק, השיווק וההדרכה.
אפשר להנפיש סצנות, להוסיף תנועה, וליצור וידאו שנראה מקצועי ומלוטש. זה עוזר ליוצרים לפרסם סרטונים מהר יותר, כשהכול קורה בתוך תהליך וידאו אחד — פשוט, סקיילבילי וחסכוני.
איך ליצור סרטוני AI בלי ניסיון בעריכה?
אפשר ליצור סרטוני AI בלי שום ידע בעריכת וידאו בעזרת הממשק הפשוט של HeyGen. מעלים טקסט ותמונות, בוחרים טמפלייט וידאו, ונותנים ל-AI לבנות אוטומטית את הווידאו עם הבינה המלאכותית. הפשטות בשימוש מאפשרת לכל אחד ליצור סרטונים אפקטיביים במהירות.
איך ליצור סרטוני AI בעזרת HeyGen?
כדי ליצור סרטון AI ב‑HeyGen, בחר אווטאר, הדבק את הטקסט שאתה רוצה שהוא יגיד (או העלה מצגת), ובחר קול ושפה. אחר כך כוונן את הוויז׳ואל והברנדינג שיתאימו לסגנון שלך, לחץ על יצירה וייצא את הווידאו המוכן.
האם אפשר ליצור סרטוני AI בעזרת תמונת רפרנס ב-HeyGen?
כן. העלה תמונת רפרנס ל‑HeyGen וצור סרטוני AI שנראים טבעיים. אפשר להשתמש ב‑AI כדי להנפיש אווטארים או לכוונן הבעות פנים, וליצור סרטוני הסבר מותאמים אישית או קליפים ממותגים עם תנועת AI ריאליסטית וסנכרון אודיו מדויק.
איזה סוגי סרטונים אפשר ליצור עם מחולל הווידאו מבוסס ה-AI?
HeyGenמחולל סרטוני ה‑AI של HeyGen מאפשר ליצור סרטוני הסבר, פרומואים לשיווק ומכירות, דמו למוצרים, תכני הדרכה ואונבורדינג, סרטוני פנייה אישית וקליפים לרשתות חברתיות — בעזרת אווטארים ריאליסטיים של AI, קולות AI טבעיים ותרגום רב־לשוני, כדי להפיק סרטונים במהירות ובקנה מידה גדול.
כמה זמן לוקח ליצור סרטון AI?
HeyGen מהיר מאוד, ורוב הסרטונים נוצרים בתוך דקה. אם הווידאו שלך ארוך יותר, כולל יותר סצנות או אפקטים כבדים יותר, זה יכול לקחת קצת יותר זמן, אבל בדרך כלל עדיין מסתיים תוך כמה דקות בלבד.
האם אפשר ליצור סרטוני AI ל‑TikTok או לרשתות חברתיות באמצעות HeyGen?
ברור. הפלטפורמה האונליין של HeyGen ליצירת סרטוני AI מאפשרת ליצור סרטוני AI בלי ניסיון בעריכה. בחר טמפלייט וידאו, הוסף קריינות AI, והתאם אישית את הווידאו שלך לקמפיינים שיווקיים בטיקטוק או בפלטפורמות אחרות. קל ליצור ולפרסם תוכן מיד.
האם מחולל סרטוני ה‑AI של HeyGen מאובטח ופועל בצורה אתית?
כן. HeyGen שומרת על הנתונים שלך ויוצרת אווטארים בצורה אחראית. אתה הבעלים של סרטוני ה‑AI והוויז׳ואלים שנוצרים עבורך, כך שתוכל לפרסם תוכן לשיווק או הדרכה בביטחון, בידיעה שהחומרים שלך מופקים בצורה אתית ומאובטחת.
להתחיל ליצור סרטונים עם בינה מלאכותית
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.