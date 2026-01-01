מחקר המקרה על השימוש ב‑AI של Komatsu מראה איך עסקים יכולים להשתמש באווטארים של AI כדי לשנות את הדרך שבה הם עושים הדרכה ותקשורת. על ידי יצירת סרטונים רב־לשוניים, עקביים ומעניינים, Komatsu העלתה את שיעורי סיום ההדרכות לכמעט 90%, שיפרה את שימור הידע והפחיתה את עלויות ההפקה. ההצלחה שלהם מדגישה איך סיפורי לקוחות עם AI מציגים פתרונות למידה סקיילבילים, עקביים עם המותג, שיכולים להתרחב מעבר להדרכה גם לשיווק ותקשורת גלובלית.