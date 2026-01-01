90%

שיעור השלמת וידאו

25%

עלייה בשיעורי ההשלמה

פי 10

עלייה במהירות הפקת הווידאו

10-15

שפות לכל וידאו

80%

הפחתה בעלויות תרגום

1,000 €

נחסך לכל דקה של וידאו

איך המותגים המובילים בעולם יוצרים עם HeyGen

גלה למה יותר מ־100,000 מהמותגים המובילים בעולם משתמשים ב‑HeyGen כדי ליצור סרטונים בדקות, לקצר את זמן ההפקה, לחסוך בעלויות ולהגדיל את כמות התוכן בלי להתפשר על האיכות.

company logo 1
לוגו Wondershare
לוגו Atlassian
לוגו HubSpot
לוגו Miro
לוגו Salesforce
לוגו HBO
לוגו Lemonade
לוגו HP
לוגו Duolingo
Pyne
Avatar Video

Pyne

גלה איך Pyne ניצלה טכנולוגיית סרטוני AI כדי להגדיל מעורבות ולהפוך את יצירת התוכן ליעילה יותר. קרא את מחקר המקרה המלא ב‑HeyGen.

Trivago
Video Translation

Trivago

גלה איך trivago השתמשה ב-HeyGen AI translator כדי לחצות את זמן הפוסט-פרודקשן, לחסוך 3–4 חודשים, ולבצע לוקליזציה של מודעות ב-30 שווקים ביעילות.

getitAI
Interactive Avatar

getitAI

גלה איך getitAI ו‑HeyGen משתפות פעולה כדי להפוך יוצרים לסוכני ״storyselling״ חיים, ולפתוח מעבר מממשק של דפים פסיביים לנוכחות משכנעת ואקטיבית.

הפורום הכלכלי העולמי
Video Translation

הפורום הכלכלי העולמי

גלה איך ה-World Economic Forum השתמשו ב-AI של HeyGen כדי להעביר נאומים רב־לשוניים, לפרוץ מחסומי שפה ולהגיע לקהל גלובלי.

AI סמארט ונצ׳רס
Avatar Video

AI סמארט ונצ׳רס

גלה איך AI Smart Ventures השתמשה בכלי ה-AI של HeyGen כדי להקפיץ את העסק שלה, וליצור פתרונות בעלי אימפקט עם טכנולוגיית וידאו מתקדמת.

ELB Learning
Avatar Video

ELB Learning

גלה איך ELB Learning משתמשת ב‑HeyGen כדי להאיץ יצירת תוכן ולקצר את זמן הפיתוח, תוך שיפור הסקיילביליות, הלוקליזציה והמעורבות של הלקוחות.

שחרר את הסיפור שלך

הצטרף למותגים שיוצרים פי 10 יותר תוכן וידאו, תוך צמצום זמן ההפקה והעלויות בעזרת HeyGen.

מוסמך לעמוד בתקני אבטחה ותאימות גלובליים

יש שאלות? יש לנו תשובות.

מה עסקים יכולים ללמוד ממקרי בוחן של AI שמשתמשים בטכנולוגיה של HeyGen?

מחקרי המקרה של HeyGen ב‑AI מראים איך חברות מקצרות את זמן ההפקה, מגדילות את היקף התוכן גלובלית ומגבירות יצירתיות. צוותים מסיימים סרטונים בתוך שעות, סוכנויות מספקות תוצרים במגוון שפות, ומותגים מחיים קמפיינים עם אווטארים – מצמצמים עלויות ובמקביל מאפשרים סטוריטלינג איכותי, סקיילבילי ורב־שוקי.

איך מחקרי מקרה בשיווק עם בינה מלאכותית הראו מעורבות גבוהה יותר ו-ROI טוב יותר עם HeyGen?

מחקרי המקרה של HeyGen ב‑AI מראים איך וידאו מותאם אישית ובקנה מידה גדול מייצר מעורבות גבוהה יותר ו‑ROI חזק יותר. מותגים הכפילו המרות ושימור בעזרת סרטוני אונבורדינג, שילשו מעורבות דרך קמפיינים מותאמים אישית, והרחיבו נוכחות גלובלית עם תוכן רב־לשוני – מה שמוכיח ש‑HeyGen מאפשרת למשווקים להגדיל פרסונליזציה, לצמצם עלויות ולהפיק מקסימום אימפקט.

אילו תוצאות מוצגות במחקרי מקרה על שימוש ב‑AI בחינוך כשמשתמשים ב‑HeyGen להכשרה ולמידה?

מחקרי המקרה של HeyGen בתחום החינוך עם בינה מלאכותית מראים איך מוסדות וחברות משפרים תוצאות למידה. אווטארים מאפשרים משחקי תפקידים לתרגול מיומנויות, ארגונים מחדשים הדרכות ציות, צוותי בריאות מאיצים יצירת תוכן רפואי, ומורים מעבירים שיעורים רב־לשוניים – מה שהופך את ההכשרה למערבת יותר, ניתנת להרחבה ויעילה יותר בבתי ספר, בעסקים ובהכשרות מקצועיות.

איך מחקרי מקרה על שימוש ב-AI בתחום הבריאות משתמשים ב-HeyGen כדי לשפר תקשורת ולהפחית עלויות?

מחקרי המקרה של HeyGen בתחום הבריאות עם בינה מלאכותית מראים איך גופים רפואיים משפרים תקשורת, חוסכים בעלויות ומרחיבים את הגישה לשירות. רופאים משתפים ידע רפואי דרך סרטוני הסבר, צוותים מקצרים ב־50% את זמן ההפקה של הדרכות, וספקים רפואיים מגדילים היקפים של תוכן הסמכה רב־לשוני — ומספקים חינוך מדויק ומשתלם למטופלים, לאנשי מקצוע ולקהלים גלובליים.

איך קבוצת Würth השתמשה ביצירת סרטוני AI של HeyGen כדי להגיע להצלחה?

Würth עברה מתקשורת כתובה לתקשורת מבוססת וידאו באמצעות שימוש ב‑HeyGen ליצירת סרטונים מרובי שפות עם אווטארים. הם צמצמו את עלויות התרגום ב‑80%, קיצרו את זמן ההפקה בחצי, ואיפשרו לעובדים להשתלט על הפלטפורמה בתוך 45 דקות בלבד – מה שהפך הדרכות ותקשורת גלובלית למערבות, יעילות וחסכוניות יותר.

מה עסקים יכולים ללמוד מ‑Komatsu מסיפורי לקוחות AI שמשתמשים באווטארים של AI?

מחקר המקרה על השימוש ב‑AI של Komatsu מראה איך עסקים יכולים להשתמש באווטארים של AI כדי לשנות את הדרך שבה הם עושים הדרכה ותקשורת. על ידי יצירת סרטונים רב־לשוניים, עקביים ומעניינים, Komatsu העלתה את שיעורי סיום ההדרכות לכמעט 90%, שיפרה את שימור הידע והפחיתה את עלויות ההפקה. ההצלחה שלהם מדגישה איך סיפורי לקוחות עם AI מציגים פתרונות למידה סקיילבילים, עקביים עם המותג, שיכולים להתרחב מעבר להדרכה גם לשיווק ותקשורת גלובלית.

איך trivago שיפרה את תוצאות השיווק עם מחקרי המקרה של HeyGen בינה מלאכותית?

הניסיון של Trivago עם HeyGen מראה שמקרי בוחן בשיווק עם בינה מלאכותית יכולים לייעל בצורה דרמטית את לוקליזציית הווידאו. בעזרת מתרגמי ה-AI והאווטארים של HeyGen, trivago קיצרה בחצי את זמן הפוסט-פרודקשן (חיסכון של 3–4 חודשים), לוקליזציה מהירה של פרסומות טלוויזיה ל-30 שווקים שונים, ושמרה על זהות מותג עקבית כדי לספק תוצאות שיווקיות סקיילביליות, יעילות ובאיכות גבוהה.

איך Ogilvy השתמשה באווטארים של AI בקייס סטאדיז של שיווק מבוסס בינה מלאכותית?

Ogilvy שיתפה פעולה עם HeyGen כדי ליצור סרטוני שיווק מונעי אווטארים שמייצרים חיבור רגשי, כמו קמפיין ממוקד Gen Z שהציג את הפרסונה של זמרת. בעזרת האווטארים של HeyGen הם יצרו תוכן מותאם אישית ומקומי בהיקף גדול, חיזקו את החיבור לקהל, שמרו על הטון הרגשי והגבירו את המעורבות בשווקים שונים.

