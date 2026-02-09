HeyGen מציעה שני מנועי דיבוב: Speed ו-Precision. אם אתם רוצים תרגום מודע-הקשר עם סנכרון שפתיים טבעי במיוחד וזיהוי מגדר טוב יותר, השתמשו במודל Precision. אם אתם רוצים תרגומים מהירים בקנה מידה, השתמשו במנוע Speed.

אפשר גם להשתמש בדיבוב אודיו כדי לתרגם רק את האודיו של סרטון — מהר וללא החלת סנכרון שפתיים — למשל, אם אין פנים בסרטון שלכם.