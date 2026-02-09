דיבוב וידאו AI ב-175+ שפות

אל תסתפקו בדיבוב התוכן שלכם — לקלו אותו באמת. מתרגם הווידאו ה-AI שלנו משבט את הקול הטבעי שלכם ומסנכרן מחדש את תנועות השפתיים בצורה מושלמת לשפה החדשה. התאימו מיידית חומרי הדרכה, פרסומות שיווקיות ותוכן YouTube ל-175+ שפות ללא הקלטה מחדש.

131,880,082סרטונים נוצרו
106,241,417אווטארים נוצרו
18,133,696סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

למה להשתמש ב-כלי הדיבוב בינה מלאכותית של HeyGen

מהיר, פשוט וחסכוני

צריך דיבוב AI כדי ליצור קריינות ולתרגם סרטונים? דיבוב מסורתי דורש אולפנים, שחקנים ועורכים, מה שהופך אותו ליקר ואיטי. עם HeyGen, פשוט מעלים את הווידאו, בוחרים מתוך יותר מ‑175 שפות וניבים, ונותנים ל‑AI ליצור דיבוב מקצועי תוך דקות.

שמור על הקול הייחודי שלך

טקסט־טו־ספיץ׳ גנרי מוחק אישיות. שיבוט הקול ב‑AI של HeyGen לוכד את הטון, הסגנון והניואנסים שלך, ומספק אודיו שמרגיש אמיתי ומדויק לך. בין אם זה לשיווק, הדרכה או סטוריטלינג, הקול של המותג שלך נשאר עקבי בכל שפה.

דיוק סנכרון שפתיים חלק

אין דבר ששובר את החוויה יותר מדיבוב שלא מסונכרן. ה-AI של HeyGen מסנכרן דיבוב קולי בדיוק לתנועות השפתיים של הדוברים בעזרת מודלי תזמון מתקדמים. התוצאה היא סנכרון חלק וטבעי ששומר על הצופים מרוכזים.

להרחיב את ההגעה הגלובלית שלך

דיבוב קול מגדיל חשיפה, זמן צפייה ומעורבות. HeyGen מאוטומטת לוקליזציה בהיקפים גדולים, כדי שארגונים ויוצרים יוכלו לתרגם במהירות ספריות תוכן שלמות, למשוך קהלים בינלאומיים ולהאיץ צמיחה.

דיבוב וידאו ואודיו

HeyGen מציעה שני מנועי דיבוב: Speed ו-Precision. אם אתם רוצים תרגום מודע-הקשר עם סנכרון שפתיים טבעי במיוחד וזיהוי מגדר טוב יותר, השתמשו במודל Precision. אם אתם רוצים תרגומים מהירים בקנה מידה, השתמשו במנוע Speed.

אפשר גם להשתמש בדיבוב אודיו כדי לתרגם רק את האודיו של סרטון — מהר וללא החלת סנכרון שפתיים — למשל, אם אין פנים בסרטון שלכם.

יש שאלות? יש לנו תשובות

האם כלי הדיבוב מבוסס הבינה המלאכותית של HeyGen מציע את יכולות סנכרון השפתיים הטבעיות ביותר?

כן. HeyGen בנוי עם טכנולוגיית סנכרון פנים מתקדמת, שמבטיחה שתנועות השפתיים יתאימו בצורה מושלמת לדיבוב הקולי. זה יוצר חוויית דיבוב טבעית ודמוית-אדם, שעובדת בצורה חלקה במגוון פורמטים של תוכן, מסרטוני שיווק ועד חומרי הדרכה.

מה עושה כלי הדיבוב ב-AI של HeyGen?

מחליף הדיבוב הקולי של HeyGen את האודיו המקורי בדיבוב קולי רב־לשוני שנוצר באמצעות AI, תוך שמירה על הטון, הסגנון וסנכרון השפתיים. הוא מאפשר ליוצרים להפיק מיד סרטונים מלוטשים ומקומיים, בלי עריכה מורכבת או צוותי דיבוב יקרים.

האם HeyGen יודעת לעבוד בצורה יעילה עם כמה שפות במקביל?

HeyGen מיישרת רצועות קול עם תנועות הפנים באמצעות מודלי אנימציה ותזמון מבוססי בינה מלאכותית. כך הדיבור המדובב תואם באופן טבעי את תנועות השפתיים, ועוזר לצופים להתרכז במסר במקום לשים לב לבעיות סנכרון שמסיחות את הדעת.

האם הדיבוב הקולי נשמע אנושי או רובוטי?

קולות ה‑AI של HeyGen נשמעים טבעיים, מלאי הבעה ומותאמים לשימוש מקצועי. בניגוד לכלי טקסט‑לדיבור רובוטיים, הם מספקים אודיו חם וטבעי, כך שהסרטונים מרגישים אמיתיים יותר ללמידה, שיווק או סטוריטלינג.

האם אפשר לבחור קולות או מבטאים שונים בזמן דיבוב?

כן. HeyGen מציעה ספרייה רחבה של קולות במגדרים, טונים ומבטאים אזוריים שונים. הגמישות הזו עוזרת להתאים את הווידאו למיתוג שלך, לציפיות הקהל ולהקשר התרבותי – כדי להשיג מקסימום אימפקט.

האם צריך כישורי עריכת וידאו כדי להשתמש בדיבוב ה‑AI של HeyGen?

לא צריך שום כישורי עריכה. פשוט להעלות את הווידאו, לבחור שפה וקול, ו‑HeyGen תטפל בכל השאר באופן אוטומטי. העיצוב האינטואיטיבי של הפלטפורמה הופך את הדיבוב לנגיש אפילו למתחילים.

האם HeyGen תהפוך את הדיבוב לשפות שונות לקולנוע ולטלוויזיה לפשוט?

HeyGen הופכת דיבוב שפות לקל יותר עבור קולנוע וטלוויזיה. היא מציעה התאמת קול חלקה ביותר מ־175 שפות וניבים, מה שעוזר להפצה גלובלית תוך שמירה על האווירה המקורית והעוצמה הרגשית.

