להתקדם בקצב של העסק
לעדכן או ליצור סרטונים חדשים בדקות, לא בחודשים. בלי צילומי המשך ובלי עיכובים מצד סוכנויות. רק הפקה מיידית בקנה מידה גדול. בנוסף, תקבל עיבוד בעדיפות גבוהה בתוכנית הארגונית.
תמחור ופתרונות
להעצים את הארגון שלך עם הפקת סרטוני AI חלקה, מאובטחת וניתנת להרחבה, שנבנתה במיוחד לשיווק, הדרכה, תקשורת גלובלית ועוד.
העסק שלך לא מאט — גם התוכן הוויזואלי שלך לא צריך להאט.
לעדכן או ליצור סרטונים חדשים בדקות, לא בחודשים. בלי צילומי המשך ובלי עיכובים מצד סוכנויות. רק הפקה מיידית בקנה מידה גדול. בנוסף, תקבל עיבוד בעדיפות גבוהה בתוכנית הארגונית.
תרגם חומרי הדרכה, שיווק, מכירות או תקשורת פנימית ליותר מ־175 שפות וניבים, עם שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים שנשמעים אנושיים.
הנתונים, הצוותים והמותג שלך נשארים מוגנים עם אבטחה ועמידה בתקני אנטרפרייז, כולל SOC 2 Type II, GDPR ו-CCPA.
קיטים מרוכזים למיתוג, גישה מבוססת תפקידים ובקרת גרסאות שומרים על תוכן עקבי בכל מחלקה, אזור וקמפיין.
HeyGen מתחבר למערכות שהצוותים שלך כבר עובדים איתן (למשל פלטפורמות LMS, מערכות CRM וכלי אוטומציה שיווקית), או שאפשר להרחיב אותו עוד יותר בעזרת ה‑API החזק שלנו.
מהיום הראשון יהיו לך מנהלי הצלחה ייעודיים, תמיכה מסביב לשעון ואונבורדינג שמותאם לעסק שלך. אתה מוסיף שותף, לא רק קונה תוכנה.
יצירת וידאו ברמת הארגון
HeyGen Enterprise מיועדת לארגונים שצריכים וידאו בקנה מידה גדול. צור, התאם אישית ותן לוקליזציה לתוכן בכל מחלקה, תוך עמידה בסטנדרטים המחמירים ביותר של אבטחה וציות. עם יצירת וידאו ללא הגבלה, כלי שיתוף פעולה מתקדמים, אינטגרציות חזקות ותמיכה ייעודית, הצוותים שלך יכולים לעבוד מהר יותר, לשמור על עקביות המותג ולהגיע לקהלים בכל מקום — הכל מפלטפורמה אחת.
להכיר את היתרון של HeyGen
מפלטפורמות למידה ועד כלי מכירות, HeyGen משתלבת באקוסיסטם הטכנולוגי שלך ומתרחבת עוד יותר דרך ה‑API שלנו.
HeyGen Enterprise היא פלטפורמת וידאו AI מלאה ומערכת הפעלה קריאייטיבית לצוותים גדולים. היא כוללת:
תוכנית ה‑Enterprise מותאמת לצרכים שלך בפריסה ובממשל. ההשקעה משתנה לפי מספר המשתמשים, היקף השימוש, דרישות הציות, רמת התמיכה ותנאי החוזה. דבר עם הצוות שלנו כדי לקבל הצעה מותאמת אישית.
הגורמים המרכזיים כוללים גודל הצוות, היקף השימוש, צרכי לוקליזציה, היקף אבטחה ועמידה ברגולציה, מורכבות ה‑API והאינטגרציות, הדרכה והטמעה, הסכמי SLA, ואורך ההתחייבות.
ארגונים גדולים בוחנים את הערך הכולל לפי איכות התוצרים, דיוק לוקליזציה, זמן עד פרסום, יכולות ניהול ושליטה, ומאמץ אינטגרציה. HeyGen מציעה חבילות גמישות שמתיישרות עם הסקייל ותהליכי העבודה שלך. בקש השוואה מפורטת צד־לצד לפי הדרישות שלך.
כן. HeyGen נבנתה עבור ארגונים גלובליים שצריכים שליטה במותג, תהליכי אישור, ניהול זהויות, יכולות ביקורת מפורטות ו-APIs. הצוותים שמשתמשים בה לרוב הם שיווק, למידה ופיתוח (L&D), Enablement ותקשורת תאגידית.
כן. האפשרויות כוללות מודלי תמחור מותאמים לשימוש, הסכמים שנתיים או רב־שנתיים, הנחות על התחייבות לשימוש, ופריסות מדורגות או פיילוטים כדי לאמת את הערך לפני הטמעה רחבה יותר.
HeyGen פועלת לפי סטנדרטים מובילים לאבטחת מידע בארגונים: הצפנה במנוחה ובמעבר, SAML SSO, פרוביז׳נינג עם SCIM, RBAC, לוגי ביקורת, גישת least-privilege ובקרות לניהול מידע. אנחנו עומדים בדרישות GDPR ו‑CCPA ויכולים לספק מסמכי אבטחה ופרטי SOC 2 תחת NDA.
כן! HeyGen מציעה מחולל סרטוני AI בחינם שמאפשר ליצור סרטונים עם יכולות בסיסיות ללא עלות. עבור התאמה מתקדמת, ייצוא באיכות גבוהה יותר וכלי AI נוספים, אפשר לשדרג לתוכנית פרימיום.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.