Pricing Enterprise Background

תמחור ופתרונות

להעצים את הארגון שלך עם הפקת סרטוני AI חלקה, מאובטחת וניתנת להרחבה, שנבנתה במיוחד לשיווק, הדרכה, תקשורת גלובלית ועוד.

G24.8יותר מ-1,000 ביקורות
פרטי ומאובטח | בקרות ניהול בינה מלאכותית | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | תואם תקני AI Act
חברות מובילות בעולם סומכות על HeyGen
לוגו NVIDIA
לוגו Wondershare
לוגו Atlassian
לוגו Sequoia
לוגו Miro
לוגו Salesforce
לוגו Hypebeast
לוגו Loom
לוגו HP
לוגו Duolingo
לוגו Zoom
לוגו Salesforce
לוגו Salesforce
לוגו NVIDIA
לוגו Wondershare
לוגו Atlassian
לוגו Sequoia
לוגו Miro
לוגו Salesforce
לוגו Hypebeast
לוגו Loom
לוגו HP
לוגו Duolingo
לוגו Zoom
לוגו Salesforce
לוגו Salesforce
לוגו NVIDIA
לוגו Wondershare
לוגו Atlassian
לוגו Sequoia
לוגו Miro
לוגו Salesforce
לוגו Hypebeast
לוגו Loom
לוגו HP
לוגו Duolingo
לוגו Zoom
לוגו Salesforce
לוגו Salesforce
יתרונות

למה ארגונים בוחרים ב‑HeyGen

העסק שלך לא מאט — גם התוכן הוויזואלי שלך לא צריך להאט.

Benefits overview illustration

להתקדם בקצב של העסק

לעדכן או ליצור סרטונים חדשים בדקות, לא בחודשים. בלי צילומי המשך ובלי עיכובים מצד סוכנויות. רק הפקה מיידית בקנה מידה גדול. בנוסף, תקבל עיבוד בעדיפות גבוהה בתוכנית הארגונית.

להתחבר לכל קהל

תרגם חומרי הדרכה, שיווק, מכירות או תקשורת פנימית ליותר מ־175 שפות וניבים, עם שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים שנשמעים אנושיים.

עמידה בדרישות רגולציה שמתקדמת יחד איתך

הנתונים, הצוותים והמותג שלך נשארים מוגנים עם אבטחה ועמידה בתקני אנטרפרייז, כולל SOC 2 Type II, ‏GDPR ו-CCPA.

לשמור על כולם בהתאם למותג

קיטים מרוכזים למיתוג, גישה מבוססת תפקידים ובקרת גרסאות שומרים על תוכן עקבי בכל מחלקה, אזור וקמפיין.

עובד איפה שאתה עובד

HeyGen מתחבר למערכות שהצוותים שלך כבר עובדים איתן (למשל פלטפורמות LMS, מערכות CRM וכלי אוטומציה שיווקית), או שאפשר להרחיב אותו עוד יותר בעזרת ה‑API החזק שלנו.

שותף ולא רק פלטפורמה

מהיום הראשון יהיו לך מנהלי הצלחה ייעודיים, תמיכה מסביב לשעון ואונבורדינג שמותאם לעסק שלך. אתה מוסיף שותף, לא רק קונה תוכנה.

יצירת וידאו ברמת הארגון

אישה מחייכת בחליפה מאחורי לפטופ עם בועת דיבור שאומרת "יש לנו הצעה מיוחדת בשבילך!"

למידה ופיתוח מונעי בינה מלאכותית בקנה מידה גלובלי

HeyGen Enterprise מיועדת לארגונים שצריכים וידאו בקנה מידה גדול. צור, התאם אישית ותן לוקליזציה לתוכן בכל מחלקה, תוך עמידה בסטנדרטים המחמירים ביותר של אבטחה וציות. עם יצירת וידאו ללא הגבלה, כלי שיתוף פעולה מתקדמים, אינטגרציות חזקות ותמיכה ייעודית, הצוותים שלך יכולים לעבוד מהר יותר, לשמור על עקביות המותג ולהגיע לקהלים בכל מקום — הכל מפלטפורמה אחת.

להכיר את היתרון של HeyGen

נקודות כאב

הפקה איטית. פרויקטי וידאו מסורתיים לוקחים שבועות או חודשים, מה שמקשה מאוד לעמוד בקצב השינויים בעסק.
משאבי הקריאייטיב מוגבלים. צוותי הווידאו הפנימיים עובדים עד הקצה, מה שמאלץ יחידות עסקיות להתחרות על זמן ועל עדיפות.
העלויות יוצאות משליטה במהירות. סוכנויות, שחקנים, סטודיואים וצילומי השלמה דוחפים את התקציב לשמיים ומגבילים כמה תוכן אתה באמת יכול להפיק.
התוכן מתיישן מהר. עד שוידאו אחד מסיים הפקה, מדיניות, מוצרים או תהליכים כבר מספיקים להשתנות.
לוקליזציה היא צוואר בקבוק. תרגום והקלטה מחדש של סרטונים למגוון שפות מוסיפים שבועות של עיכוב וזוללים את התקציב.
האיכות לא עקבית. צוותים וספקים שונים מייצרים וידאו במראה, בטון ובסטנדרטים שונים, מה שמחליש ומדלל את המותג.

יתרונות

ליצור, להתאים אישית ולעדכן סרטונים בתוך שעות במקום חודשים, כדי שתהליכי ההדרכה, השיווק והתקשורת שלך אף פעם לא יישארו מאחור.
תן ליחידות העסקיות יכולת ליצור בעצמן תוכן מקצועי, תוך שמירה על צוות הקריאייטיב שלך ממוקד בפרויקטים בעלי ערך גבוה.
להיפטר מהצורך בסוכנויות, סטודיואים וצילומי־מחדש בעזרת אווטארים וקולות שנוצרים באמצעות AI, ולשמור על תקציבים צפויים.
שמור על תוכן עדכני לאורך זמן. עדכן שורה אחת בתסריט או תרגם מיד בלי להקליט מחדש, כדי שהווידאוים יישארו מדויקים ורלוונטיים כשהדברים משתנים.
לוקליזציה בלי עיכובים. תרגם וידאו ליותר מ־175 שפות וניבים עם סנכרון שפתיים טבעי ושיבוט קול שחוסכים שבועות של עבודה ועלויות משמעותיות.
קיטים ממותגים מרוכזים, גישה מבוססת תפקידים ואווטארים סטנדרטיים נותנים לכל מחלקה את הכלים ליצור תוכן שתמיד נראה ונשמע בהתאם למותג.
G24.81,000+ ביקורות
תג אמון 1תג אמון 2תג אמון 3תג אמון 4תג אמון 5

מותאם לסטאק הארגוני שלך

מפלטפורמות למידה ועד כלי מכירות, HeyGen משתלבת באקוסיסטם הטכנולוגי שלך ומתרחבת עוד יותר דרך ה‑API שלנו.

בדוק את האינטגרציות שלנו
CTA background
סיפורי לקוחות

למה צוותי הדרכה, שיווק ולוקליזציה סומכים על HeyGen

customer story

90%

שיעור השלמת וידאו

customer story

25%

עלייה בשיעורי ההשלמה

customer story

פי 10

עלייה במהירות הפקת הווידאו

customer story

10-15

שפות לכל וידאו

customer story

80%

הפחתה בעלויות תרגום

customer story

1,000 €

נחסכו לכל דקה של וידאו

יש שאלות? יש לנו תשובות

מה כלול בתוכנית הארגונית של HeyGen AI?

HeyGen Enterprise היא פלטפורמת וידאו AI מלאה ומערכת הפעלה קריאייטיבית לצוותים גדולים. היא כוללת:

  • ניהול ארגוני: SAML SSO, SCIM, הרשאות מבוססות תפקיד, לוגי ביקורת
  • כלי ניהול אדמין: וורק־ספייסים, אישורים, טמפלייטים למותג, שמירת תוכן
  • ביצועים וסקייל: רינדור בעדיפות גבוהה, תפוקה גבוהה יותר, גישה ל-API
  • אבטחה ופרטיות: הצפנה בתעבורה ובמנוחה, תמיכה ב‑DPA
  • יצירה מתקדמת: אווטארים פרטיים או בשליטה, תרגום וידאו, פרסונליזציה
  • אונבורדינג ותמיכה Whiteglove: אונבורדינג ייעודי, הדרכה ומשאבי הצלחה

כמה עולה תוכנית אנטרפרייז מבוססת AI בהשוואה לתוכניות הסטנדרט?

תוכנית ה‑Enterprise מותאמת לצרכים שלך בפריסה ובממשל. ההשקעה משתנה לפי מספר המשתמשים, היקף השימוש, דרישות הציות, רמת התמיכה ותנאי החוזה. דבר עם הצוות שלנו כדי לקבל הצעה מותאמת אישית.

אילו גורמים משפיעים על העלות של הטמעת בינה מלאכותית בהפקת וידאו עסקית?

הגורמים המרכזיים כוללים גודל הצוות, היקף השימוש, צרכי לוקליזציה, היקף אבטחה ועמידה ברגולציה, מורכבות ה‑API והאינטגרציות, הדרכה והטמעה, הסכמי SLA, ואורך ההתחייבות.

איך תמחור ה-AI הארגוני של HeyGen בהשוואה לפלטפורמות אחרות?

ארגונים גדולים בוחנים את הערך הכולל לפי איכות התוצרים, דיוק לוקליזציה, זמן עד פרסום, יכולות ניהול ושליטה, ומאמץ אינטגרציה. HeyGen מציעה חבילות גמישות שמתיישרות עם הסקייל ותהליכי העבודה שלך. בקש השוואה מפורטת צד־לצד לפי הדרישות שלך.

האם תוכנית הארגונים של HeyGen מתאימה לארגוני B2B גדולים?

כן. HeyGen נבנתה עבור ארגונים גלובליים שצריכים שליטה במותג, תהליכי אישור, ניהול זהויות, יכולות ביקורת מפורטות ו-APIs. הצוותים שמשתמשים בה לרוב הם שיווק, למידה ופיתוח (L&D), Enablement ותקשורת תאגידית.

האם HeyGen מציעה אפשרויות תמחור גמישות לפתרונות AI לארגונים?

כן. האפשרויות כוללות מודלי תמחור מותאמים לשימוש, הסכמים שנתיים או רב־שנתיים, הנחות על התחייבות לשימוש, ופריסות מדורגות או פיילוטים כדי לאמת את הערך לפני הטמעה רחבה יותר.

איך HeyGen מבטיחה אבטחה ועמידה בדרישות רגולציה (SOC 2, GDPR, CCPA) לארגונים?

HeyGen פועלת לפי סטנדרטים מובילים לאבטחת מידע בארגונים: הצפנה במנוחה ובמעבר, SAML SSO, פרוביז׳נינג עם SCIM, RBAC, לוגי ביקורת, גישת least-privilege ובקרות לניהול מידע. אנחנו עומדים בדרישות GDPR ו‑CCPA ויכולים לספק מסמכי אבטחה ופרטי SOC 2 תחת NDA.

מהם היתרונות של בינה מלאכותית גנרטיבית לארגונים שמשתמשים ב‑HeyGen?

כן! HeyGen מציעה מחולל סרטוני AI בחינם שמאפשר ליצור סרטונים עם יכולות בסיסיות ללא עלות. עבור התאמה מתקדמת, ייצוא באיכות גבוהה יותר וכלי AI נוספים, אפשר לשדרג לתוכנית פרימיום.

להתחיל ליצור סרטונים עם בינה מלאכותית

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.

קבע פגישה
CTA background