המרת PPT לוידאו אונליין עם בינה מלאכותית

להפוך שקופיות PowerPoint לסרטונים מלוטשים עם אווטארים מציאותיים של AI ודיבוב קולי טבעי. לייבא בקלות את המצגת שלך כדי להפוך אוטומטית כל שקופית לסצנה, ולהפוך דקים סטטיים לסרטונים מרתקים לכל קהל.
העלו מצגתהעלו מצגת
תומך: PPT, PPTX, PDF · עד 50MB
להפוך מצגות סטטיות לסרטונים מרתקים מיד
הפתרון PPT to video AI של HeyGen מאוטומט את תהליך יצירת הווידאו, והופך מצגות סטטיות לסרטונים באיכות גבוהה עם אווטארים מציאותיים ודיבוב קולי טבעי מבוסס AI. לא צריך מצלמה, סטודיו או הקלטת מסך חיה.
מצגות אסינכרוניות וסרטוני ווק־ת׳רו
להפסיק לשלוח קובצי PDF סטטיים או דקים שללקוחות אין זמן לקרוא. אפשר להוסיף אווטאר AI מקצועי שמלווה את הקהל שלך דרך הצעות מכירה או שקפים לפגישת דירקטוריון, וליצור חוויית וידאו אינטראקטיבית בסגנון Loom ששומרת על חיבור אנושי גם כשאתה בנסיעות או לא זמין לפגישה חיה.
אווטאר AI מקצועי שמופיע בפינה של שקופית פאוורפוינט ארגונית שמציגה נתוני צמיחה רבעוניים.
המרת שקופיות לסצנות באופן אוטומטי
וותר על עריכת הווידאו הידנית ותוכנות ההקלטה המסורבלות. פשוט ייבא את קובץ ה‑PowerPoint (.ppt) או ה‑PDF ישירות לפלטפורמה, וה‑AI יפרק אוטומטית את המצגת שלך, כך שכל שקופית תהפוך לסצנת וידאו נפרדת ומעוצבת בצורה מושלמת. ההמרה מקובץ pptx לווידאו לוקחת שניות.
רשת של שקופיות PowerPoint מיובאות שמאורגנות אוטומטית לסצנות וידאו נפרדות בתוך ממשק העריכה של HeyGen.
להפוך הערות דובר לתסריטים מושלמים
להיפטר מהתסכול של גמגום מול המצלמה וחזרות אינסופיות בלייב. אפשר לקחת את הערות הדובר המדויקות שכבר כתבת למצגת, להדביק אותן ישירות לתיבת הטקסט של כל שקופית מתאימה, ולכוון בלי מאמץ את הביצוע של האווטאר מבוסס ה‑AI שלך. אפשר גם להשתמש בטקסט‑לדיבור או להקליט את הקול שלך בשביל טאץ׳ אישי.
ממשק עורך של HeyGen המציג שקופית PowerPoint כרקע, עם הערות הדובר המקוריות של השקופית שהודבקו לתוך תיבת תסריט הטקסט מתחת.
ייצוא ושיתוף רב-פלטפורמי
ייצא את סרטוני המצגות שלך כקובצי MP4 באיכות מרהיבה של עד 4K. העלה ושיתוף בקלות את דקי הפיץ׳ והטוטוריאלס המונפשים שלך באינטראנטים ארגוניים, במערכות ניהול למידה (LMS), או שלח אותם ישירות ללידים כדי לסגור עסקאות מהר יותר. הורד את הקובץ המוגמר שלך כקובץ mp4 באיכות גבוהה לכל נגן או פלטפורמה.
איך להמיר מצגת PowerPoint לוידאו עם HeyGen
השתמש במצגות הקיימות שלך כדי להחיות את הפרזנטציות, ותן למחולל הווידאו מ-PowerPoint לוידאו מבוסס AI להפוך את השקפים הסטטיים שלך לסרטונים מרהיבים ומקצועיים.
להעלות את השקופיות שלך (PPT, PPTX או PDF). ה‑AI מפרק את המצגת ומארגן כל שקופית לסצנת וידאו נפרדת. הפלטפורמה תומכת בפורמטים הסטנדרטיים של Microsoft Office בלי הגבלות על גודל קובץ או סיסמאות.
הדבק את הערות הדובר הקיימות שלך לתיבת הסקריפט עבור כל שקופית. הזן חותמות זמן כדי לשלוט בתזמון ובקצב, או תן ל-AI ליצור סקריפט אוטומטית מתוכן השקופיות שלך.
בחר מתוך מגוון רחב של אווטארים מקצועיים או השתמש ב-Digital Twin שלך. בחר קול AI שמתאים למותג ולשפה שלך, או העלה הקלטת אודיו משלך בשביל מסירה אותנטית. אפשר להתאים את טון הקריינות כך שיתאים לסגנון שלך.
ייצוא כקובץ MP4 ושיתוף מיידי. אפשר להוריד את הקובץ המוגמר או להעלות אותו ישירות ל‑LMS, לאינטראנט או למייל. כל וידאו נוצר בתוך שניות.
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת ה‑AI החדשנית ביותר להמרת PowerPoint לווידאו.
הכלי PPT to Video של HeyGen ממיר את שקופיות ה‑PPT או ה‑PPTX שלך לסרטוני AI מרתקים עם קריינות, אנימציות ואווטארים – הכל אונליין. זהו גנרטור וידאו AI שמאפשר לך להמיר כל קובץ מצגת PowerPoint לקובץ mp4 עם קריינות מקצועית וויז׳ואלים ברמה גבוהה.
כן. אחרי ש־PowerPoint שלך יעלה, אפשר לבחור אווטאר ווקאלי עם בינה מלאכותית שיציג את התוכן שלך, כדי שהווידאו ייראה מקצועי ודינמי. אפשר לבחור מבין אפשרויות קריינות AI, להשתמש בטקסט־לטקסט־לדיבור (text-to-speech) או להקליט את הקול שלך לקריינות אותנטית.
הפונקציונליות הזו היא חלק מפתרון AI video generator של HeyGen שהופך שקופיות סטטיות לחוויות וידאו מלאות עם קריינות.
לא. HeyGen תומכת בהעלאה ישירה של קבצי PowerPoint סטנדרטיים (.ppt ו-.pptx). הפלטפורמה מעבדת את השקופיות אוטומטית כדי להפוך אותן לוידאו. אפשר להמיר קובץ מ‑Microsoft PowerPoint 2007 או כל גרסה מאוחרת יותר, בלי להמיר קודם לפורמט קובץ אחר.
ייתכן שתמיכות בסיסיות במעברים יהיו זמינות, אבל HeyGen מאפשרת לך לשדרג את הווידאו שלך עם מעברים חלקים מותאמים אישית, עריכה מבוססת סצנות ואלמנטים ויזואליים דינמיים בעזרת הכלים המובנים שלה. אפשר גם לכוון את התזמון של כל שנייה כך שיתאים לקצב המקורי של המצגת שלך.
כן. אפשר לשדרג את סרטון ה‑PowerPoint שהומר עם מוזיקת רקע, שכבות כתוביות ואפילו אלמנטים של מיתוג מותאם אישית.
אפשר ליצור וידאו לסרטוני הסבר, תוכן הדרכה, מצגות עסקיות, מדריכים לימודיים ומצגות וידאו שיווקיות בעזרת הכלי שלנו PowerPoint to Video. הוא נותן לך יכולות וידאו מלאות כדי ליצור תוכן מרתק מכל מצגת.טקסט לווידאו או תמונה לווידאו אם בכלל לא משתמשים בשקפים.
הייצוא המובנה של PowerPoint נותן לך הקלטת מסך שטוחה של השקופיות שלך. HeyGen הולכת צעד קדימה ומוסיפה אווטארים של AI, קריינות מקצועית, ועריכת סצנות דינמית. אתה מקבל וידאו מקצועי עם מציג אנושי, לא רק מצגת מונפשת. זו ההבדל בין הקלטה להפקה.
לקלט, HeyGen תומכת בקבצי Microsoft PowerPoint בפורמטים .ppt ו-.pptx, וגם בקבצי PDF. לפלט, אפשר לייצא בפורמט mp4 (זרם וידאו mpeg-4). ממיר הקבצים אונליין הזה מטפל בכל תהליך ההמרה ממצגת לוידאו באופן אוטומטי, ומפיק תוצאות באיכות גבוהה באמצעות הפלטפורמה המקוונת הזו.
HeyGen תומכת בקבצי מצגות גדולים עם מספר שקופיות, תמונות ואודיו מוטמע. אם הקובץ שלך מוגן בסיסמה, הסר את הסיסמה לפני ההעלאה כדי להבטיח המרה חלקה. אין מגבלות קפדניות על גודל הקובץ עבור מצגות סטנדרטיות. גלה אפשרויות שנתיות משתלמות של תמחור החל מ-$79 לשנה.
כן. אם קובץ ה‑PowerPoint שלך כבר כולל קריינות או הקלטת אודיו, הפלטפורמה יכולה לעבד אותה בזמן ההמרה. אפשר גם לבחור להחליף את האודיו המקורי בקריינות AI או להוסיף שכבת קריינות נוספת מעל. כך קל להמיר ppt, להמיר pptx או להמיר מצגת PowerPoint שכבר כוללת אודיו של מציג לסרטון מלוטש שמונחה על‑ידי אווטאר.
רוב המצגות מומרות בתוך שניות ועד כמה דקות, תלוי במספר השקופיות וברמת המורכבות. כל שנייה של וידאו נוצרת בצורה יעילה, כך שגם דקים ארוכים עם יותר מ־50 שקופיות מקבלים תוצאות מהר. בחר את פורמט הייצוא, לחץ על יצירה והורד את קובץ ה‑mp4 המוגמר.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.