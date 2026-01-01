מחולל סרטוני ה‑AI המוביל

תוכניות תמחור גמישות לכל יוצר ולכל צוות

HeyGen מאפשרת ליותר מ־100,000 עסקים ליצור, לתרגם, להגדיל היקפים ולשתף פעולה על וידאו – בלי מצלמה ובלי צוות הפקה. כזוכת המקום הראשון של G2 בקטגוריית המוצר הצומח ביותר לשנת 2025, אנחנו הופכים יצירת וידאו מקצועי לקלה יותר מאי פעם.

חינם

$0 לחודש

נקודת כניסה אידיאלית ליוצרים ולמשווקים שרוצים להתחיל להתנסות בכלי בינה מלאכותית, כמו יוצר הווידאו מבוסס ה-AI של HeyGen.

יצירת וידאו:
  • 3 סרטונים בחודש
  • סרטונים באורך עד דקה אחת
  • ייצוא וידאו ב־720p
  • גישה ל-Avatar IV ול-Video Agent
  • עיבוד וידאו סטנדרטי
  • 500+ אווטארים מוכנים לשימוש
פיצ׳רים שתאהב
  • 1 תאום דיגיטלי מותאם אישית
  • יותר מ-30 שפות
  • שיתוף וידאו ותגובות

יוצר

29$/ mo

יצירת סרטוני AI גנרטיביים ליוצרים עצמאיים. מספקת גישה לפיצ׳רים מתקדמים כמו מחולל הווידאו עם בינה מלאכותית וקריינות קולית ב-AI.

600 credits
ראה מה אפשר לקבל עם 600 קרדיטים
יצירת וידאו:
  • סרטונים באורך של עד 30 דקות
  • ייצוא וידאו ב-1080p
  • יצירת וידאו מורחבת עם אווטאר IV
  • עיבוד וידאו מהיר
  • אווטארי תמונה ללא הגבלה
  • הסרת סימן מים
הכול בתוכנית החינמית, ועוד
  • שיבוט קול
  • מודלי AI מתקדמים (תמונות וסרטונים)
  • יותר מ-175 שפות וניבים
  • העברת קרדיטים קדימה
  • להוריד את הסרטונים שלך

פרו

49$/ mo

מותאם ליוצרים מתקדמים שמפיקים תוכן פרימיום בקנה מידה גדול. קבל גמישות מלאה בשימוש וייצוא באיכות וידאו מרהיבה של 4K.

ראה מה אפשר לקבל עם 1,000 קרדיטים
יצירת וידאו:
  • סרטונים באורך של עד 30 דקות
  • ייצוא וידאו ב-4K
  • יצירת וידאו מורחבת עם אווטאר IV
  • עיבוד וידאו מהיר יותר
  • אווטארי תמונה ללא הגבלה
  • הסרת סימן מים
הכול בחבילת Creator, ועוד:
  • שימוש חודשי מותאם אישית
  • עריכה והגהה של תסריט התרגום
מאפייני התוכנית

השוואת תוכניות מחירים ופיצ׳רים

חינם
יוצר
פרו
עורך סטודיו AI
גישה מלאה
גישה מלאה
גישה מלאה
משך מקסימלי לכל וידאו
דקה אחת
30 דקות
30 דקות
מהירות עיבוד וידאו
סטנדרט
מהיר
מהיר יותר
רזולוציית ייצוא
720P
עד 1080P
עד 4K
טמפלייטים לווידאו
75+
75+
75+
ייבוא PowerPoint ו‑PDF
קלט אודיו
מקליט מסך
שמירת עיצובים כתבניות
הסרת סימן מים
אווטארים של וידאו מוכן (Stock)
500+
700+
700+
תאומים דיגיטליים מותאמים אישית
1
1+
1+
מראה מותאם אישית של דיג׳יטל טווין
500
500
500
קול AI
1,000+
1,000+
1,000+
שיבוט קול
שיבוט קול אחד
ללא הגבלה
ללא הגבלה
אווטארים מצילום
עד 3
ללא הגבלה
ללא הגבלה
דקות יצירה עם Avatar IV
משך מקסימלי לוידאו אחד עם Avatar IV
דקה אחת
30 דקות
30 דקות
שליטה בתנועה / מחוות
יצירת לוקים
אימון מודל AI
חבילות לוק
מיקום מוצר
רגש קול מותאם אישית
תאומים דיגיטליים נוספים
תוסף
תוסף
הסרת רקע באמצעות AI
משך מקסימלי לכל וידאו
3 דקות
30 דקות
30 דקות
מהירות עיבוד וידאו
סטנדרט
מהיר
הכי מהיר
חבילת שפות גלובלית
יותר מ־30 שפות
175 שפות וניבים
175 שפות וניבים
קול מותג (מילון מותג)
להעלות תמלול כמקור
עריכה והגהה של תסריט התרגום
החלפת קול
וידאו אינטראקטיבי
הטמעת קישור וידאו
חידונים אינטראקטיביים
הסתעפות וידאו וקבלת החלטות
ייצוא SCORM
מושבי משתמשים
1
1
1
תגובות וידאו
ערכת מיתוג
שיתוף פעולה על טיוטת וידאו
לתייג ולהקצות משימות
סביבת עבודה שיתופית
טמפלייטים לצוות
ניהול תפקידים
בקרת גישה לתוכן
בקרת גישה מפורטת לתוכן
אימות רב־שלבי (MFA)
SAML/SSO
SCIM
קישורים מוגני סיסמה
יומן ביקורת
אכיפת 2FA לחברי צוות
צ׳אט חי עם תמיכה
חברות מובילות בעולם סומכות על HeyGen
שאלות נפוצות על התמחור

כמה עולה HeyGen?

אפשר להשתמש ב-HeyGen בחינם וליצור עד 3 סרטונים בחודש, בלי צורך בכרטיס אשראי. בתוכניות בתשלום של HeyGen אפשר ליצור כמות בלתי מוגבלת של סרטונים. ליחידים שיוצרים סרטוני שורט, תוכנית HeyGen Creator עולה $29 לחודש (או $24 לחודש בתשלום שנתי). לצוותים שרוצים ליצור סרטונים באיכות גבוהה ולעבוד יחד, תוכנית HeyGen Business Plan עולה $149 לחודש ועוד $20 לכל מושב נוסף לחודש.

מה קורה כשאני מבטל את המנוי שלי?

כשאתה מבטל את המנוי שלך, אתה מבטל את חידוש מחזור החיוב. זה אומר שתמשיך לקבל גישה לכל הפיצ׳רים של המנוי עד סוף מחזור החיוב הפעיל. עם זאת, לא תחויב יותר על חידושים נוספים.

מה ההבדל בין מנוי חודשי למנוי שנתי?

מנוי חודשי מחייב את אמצעי התשלום שלך בכל חודש, בעוד שמנוי שנתי מחייב אותו פעם בשנה. העלות החודשית בפועל של מנוי שנתי נמוכה יותר מהעלות של מנוי חודשי.

איך מחליפים תוכנית?

אפשר להחליף את התוכנית שלך באפליקציית הווב. שדרוגי תוכנית נכנסים לתוקף מיד. הורדת תוכנית תיקבע לסוף מחזור החיוב שלך.

האם מותר לי להשתמש בסרטונים כדי לקדם שירותים ללקוחות?

כן. אין אצלנו הגבלה על איך להשתמש או להפיץ את הווידאו אחרי שיצרת אותו, כל עוד החומרים והקלט שאתה משתמש בהם עומדים בהנחיות המקובלות (למשל, בלי הפרת זכויות יוצרים בהעלאות שלך, ובלי מילים רגישות או פוגעניות בקלט לדמויות).

אילו אמצעי תשלום אתם מציעים?

אפשר לשלם בכרטיס אשראי, חשבון בנק בארה״ב, Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe או באמצעי תשלום מקומיים נוספים בהתאם לאזור שלך.

איך אפשר לבטל את התוכנית שלי?

אפשר להיכנס ישירות לעמוד החשבון שלך כדי למצוא את האפשרות להשהות או לבטל את המנוי.

לקוחות ממליצים

מה הלקוחות שלנו אומרים עלינו

ספוילר: יש להם כמה דברים ממש טובים להגיד.

5 מתוך 5 כוכבים

"תמיכה מעולה ואיכות גבוהה"

"הייתה לי בעיה והתמיכה שלהם הגיבה תוך דקות. איכות האווטאר מדהימה, ובסך הכול זה כלי בעל ערך."

Danielle U. ב-Capterra
5 מתוך 5 כוכבים

״טכנולוגיה מהפכנית״

"זה מהפכני עבור יצירת התוכן שלנו. זה חוסך זמן, כסף, והתוצאות סופר מקצועיות. באמת מרשים."

מנואל R. ב-Capterra
5 מתוך 5 כוכבים

״אווטארים מציאותיים, ממשק פשוט״

"אני אוהב את האווטארים שנראים מציאותיים ואת כמה שהממשק פשוט. אפילו מי שלא מעצבים אצלנו יכולים ליצור סרטונים מעולים עם HeyGen."

Thomas V. ב-Product Hunt
5 מתוך 5 כוכבים

״ורסטילי ואינטואיטיבי״

"הגמישות של הכלי הזה מרשימה. אנחנו יוצרים איתו הכל, מפרסומות ועד טיוטוריאלים. HeyGen אינטואיטיבי ודורש מאמץ מינימלי."

Umair B. ב-Product Hunt
5 מתוך 5 כוכבים

״לא צריך מצלמה!״

"אני אוהב שאני כבר לא צריך מצלמה או צוות. אני פשוט מקליד את הסקריפט שלי ומקבל וידאו. זה נוח בטירוף והתוצאות מעולות."

Wendy D. ב-Product Hunt
5 מתוך 5 כוכבים

״מושלם לקהל גלובלי״

"התמיכה הרב־לשונית של HeyGen מושלמת כדי להגיע לקהל גלובלי. התרגומים והדיבוב נשמעים טבעיים מאוד."

Xiao L. ב-Product Hunt
5 מתוך 5 כוכבים

"יצירת וידאו מרשימה"

"כעובד עם יצירת תמונות, חוויית יצירת הווידאו עם HeyGen הייתה יוצאת מן הכלל. היא מאפשרת כל כך הרבה יצירתיות בקלות."

Bella M. ב-Capterra
5 מתוך 5 כוכבים

״מעולה ליזמים״

"כעצמאי, HeyGen עוזרת לי ליצור תוכן מקצועי בלי צוות הפקה. זה מאוד פשוט לשימוש ואפקטיבי."

Alexis N. ב-Product Hunt

