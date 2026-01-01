להגיע לקהלים גלובליים
תוך רגעים, לא חודשים

לפתוח במקביל שווקים חדשים על ידי לוקליזציה של כל וידאו ליותר מ־175 שפות וניבים, עם סנכרון שפתיים מושלם והבעות רגש אותנטיות.

יותר מ-1,000 ביקורות
פרטי ומאובטח
|בקרות ניהול בינה מלאכותית
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Data Privacy Framework
|תואם תקני AI Act
חברות מובילות בעולם סומכות על HeyGen
לוגו NVIDIA
לוגו Wondershare
לוגו Salesforce
לוגו HubSpot
לוגו Miro
לוגו Salesforce
לוגו HBO
לוגו Lemonade
לוגו HP
לוגו Duolingo
לוגו Zoom
לוגו Shopify
למה HeyGen

נבנה כדי לפתור את אתגרי הלוקליזציה הכי מורכבים שלך

פוקוס
תרגומים
שיבוט

להגיע לעולם מהר מתמיד

תפסיק לחכות שבועות לאולפני דיבוב יקרים ותיכנס לשווקים חדשים מיד. עם HeyGen אתה יכול לבצע לוקליזציה לתכני וידאו איכותיים בלי מאמץ, ולשמור על יתרון מול המתחרים ולנצל כל הזדמנות ברגע שהיא נוצרת.

לשמור על האותנטיות של המותג שלך

להבטיח שכל סרטון לוקליזציה ישקף בצורה מושלמת את הקול של המותג שלך, את הטרמינולוגיה ואת המסר. יכולות סנכרון השפתיים ושיבוט הקול המתקדמות שלנו יוצרות חוויית צפייה אותנטית וחלקה, שמגבירה אמון ומעצימה את המסר שלך בכל העולם.

להקצות מחדש את התקציב לצמיחה

לעבור מעבר למשימות לוקליזציה ידניות ומעייפות ולהתחיל להשקיע את המשאבים שלך בצורה אסטרטגית. הפלטפורמה היעילה של HeyGen מצמצמת משמעותית את העלויות, ומשחררת תקציב ליוזמות שיווק וקריאייטיב בעלות אימפקט גבוה שמניעות צמיחה אמיתית, לא רק תחזוקה.

שיתוף פעולה חלק ובטוח

לבנות תהליך עבודה שיתופי שאפשר לסמוך עליו. הפלטפורמה של HeyGen מציעה אבטחה ברמת אנטרפרייז ובקרות גישה מתקדמות, כדי להבטיח עמידה בתקני הגנת נתונים גלובליים כמו GDPR, SOC 2 Type II ועוד.

סיפורי לקוחות

המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם

90%

שיעור השלמת וידאו

25%

עלייה בשיעורי ההשלמה

פי 10

עלייה במהירות הפקת הווידאו

10-15

שפות לכל וידאו

80%

הפחתה בעלויות התרגום

1,000 €

נחסך לכל דקת וידאו

מתהליכי עבודה מורכבים ללוקליזציה פשוטה ויעילה

לפני HeyGen

איטי ומגיב באיחור

פרויקטי וידאו לוקחים שבועות או חודשים, והצוות שלך מתקשה להישאר עדכני ורלוונטי.

תלויות יקרות

הסתמכות כבדה על משאבי תרגום יקרים מנפחת לך את תקציב הלוקליזציה.

חוסר עקביות במיתוג

להבטיח מסרים עקביים ומונחי מותג אחידים בין אזורים שונים זו משימה מתישה ומתמשכת.

תיאום מורכב

ניהול מספר בעלי עניין (פנימיים וחיצוניים) ותהליכי תרגום יוצר חיכוך ועיכובים.

סיוטי סקיילינג

תהליך הלוקליזציה שלך לא בנוי לגדול יחד עם עומס העבודה שמגיע מצוותים שונים בארגון.

הזדמנויות שהוחמצו

מאבד לקוחות חשובים כי התוכן שלך לא מותאם לשפה ולצרכים שלהם.

אחרי HeyGen

מהיר ופרואקטיבי

לוקליזציה של סרטונים בתוך שעות, כדי לאפשר לצוות שלך להגיב במהירות וביעילות.

יעילות ידידותית לתקציב

נצל תרגומים מבוססי בינה מלאכותית כדי לצמצם משמעותית את עלויות הלוקליזציה.

אחידות המותג הופכת לפשוטה

קל לשמור על סטנדרטים גלובליים של המותג (כולל מונחים) בכל התוכן המותאם לשפות שונות.

שיתוף פעולה חלק

נהל בקלות תהליכי עבודה ומעורבות בעלי עניין עם כלי שיתוף פעולה אינטואיטיביים.

אינסוף אפשרויות

להתרחב לשווקים חדשים בלי להתפשר לרגע על איכות המותג שלך.

פותחים את הצמיחה

הפוך לוקליזציה למנוע צמיחה בהכנסות על ידי פגישה עם הלקוחות בדיוק במקום שבו הם נמצאים.

תכונות עיקריות

לשבור מחסומים עם לוקליזציה לשווקים גלובליים

תרגום במקבציםערכת מותג וקולכתוביותסנכרון שפתייםהגההשיבוט קול

אבטחת אנטרפרייז
לפרויקטים הרגישים ביותר שלך

ב‑HeyGen אנחנו מאמינים שטכנולוגיית AI מהפכנית חייבת להגיע עם הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחה ואתיקה, מובנים כבר מההתחלה. צוות ה‑Trust & Safety הייעודי שלנו דואג שהנתונים שלך יהיו מאובטחים ושה‑AI שלנו ישמש בצורה אתית.

אבטחה חזקה

מההעלאה הראשונית ועד למסירה הסופית, הנתונים שלך מוגנים באמצעות פרוטוקולים מובילים בתעשייה.

תאימות מוסמכת

תואם באופן מלא לסטנדרטים של SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework ולתקנות ה‑AI Act.

שיפור מתמשך

נהלי האבטחה שלנו מתפתחים באופן פרואקטיבי כדי לצפות איומים חדשים ולצמצם אותם.

מרכז התוכן

משאבים

איך trivago עושה לוקליזציה למודעות ב-30 שווקים

Trivago השתמשה ב‑HeyGen כדי לקצר משמעותית את זמן ההפקה, להוריד עלויות ולבצע לוקליזציה למודעות ב‑30 שווקים מהר מאי פעם – תוך שמירה על פרזנטור מותג אחיד בכל העולם.

איך קבוצת Würth מצמצמת עלויות ב-80%

עם HeyGen, חברת Würth מייצרת סרטוני AI מקצועיים ביותר מ־10 שפות, ומשנה את הדרך שבה היא מכשירה עובדים ומתקשרת עם צוותים גלובליים.

איך Workday מבצעת לוקליזציה לתוכן בתוך שעות ספורות

Workday קיצרה את זמן הלוקליזציה מחודשים לשעות בעזרת HeyGen, ואפשרה הפקה מהירה יותר של סרטוני מולטי־לינגואל ב־10–15 שפות בכל פרויקט.

חבר את הכלים המועדפים עליך או בנה אינטגרציה משלך

להשתלב בצורה חלקה בתהליך העבודה הקיים שלך כדי לייעל את יצירת הווידאו. או לבנות את תהליך העבודה המושלם לצוות שלך בעזרת ה-API של HeyGen.

קבע דמו של 30 דקות ל-HeyGen

קבל סקירה מותאמת אישית של HeyGen
לשמוע סיפורי הצלחה של לקוחות
ללמוד על אפשרויות התמחור
יש שאלות? יש לנו תשובות

איך בינה מלאכותית לתרגום שפות עובדת עבור תוכן וידאו?

בינה מלאכותית לתרגום שפות משתמשת באלגוריתמים מתקדמים כדי להמיר דיבור לשפות שונות, תוך סנכרון כתוביות או דיבוב. היא מאפשרת לוקליזציה מהירה, ניתנת להרחבה ומדויקת של וידאו לשווקים גלובליים.

מהם כלי ה-AI הטובים ביותר לשפה עבור לוקליזציה של וידאו לארגונים?

כלי הבינה המלאכותית הטובים ביותר לשפה משלבים תרגום, תמלול ודיבוב וידאו עם בינה מלאכותית כדי לספק תוכן רב־לשוני עקבי ובאיכות גבוהה. ארגונים משתמשים בהם כדי להגדיל את היקף הלוקליזציה לשווקים גלובליים בצורה יעילה.

איך לוקליזציה של סרטוני AI יכולה להאיץ כניסה לשווקים חדשים?

לוקליזציה של סרטוני AI מתרגמת ומתאימה תוכן במהירות, ומאפשרת למותגים להשיק מהר יותר באזורים חדשים. זה מקצר את הזמן עד לעלייה לאוויר, תוך שמירה על מסרים מותאמים תרבותית.

מה זה דיבוב וידאו מבוסס בינה מלאכותית ואיך הוא שונה משיטות דיבוב מסורתיות?

דיבוב וידאו מבוסס בינה מלאכותית (AI) מאפשר תרגום קולי אוטומטי עם טון טבעי וסנכרון שפתיים, בניגוד לדיבוב המסורתי היקר. הוא מאפשר לוקליזציה איכותית ובקנה מידה גדול לשווקים גלובליים.

איך לוקליזציה לשווקים גלובליים יכולה לשפר את המעורבות של הקהל?

לוקליזציה לשווקים גלובליים מבטיחה שקהל היעד יתחבר לתוכן בשפה המקומית שלו, מה שמחזק אמון, מעורבות ונאמנות למותג. לוקליזציית וידאו עם בינה מלאכותית הופכת את התהליך הזה לחלק וניתן להרחבה.

האם לוקליזציה של סרטוני AI יכולה לשמור על קול המותג בצורה מדויקת בכל השפות?

כן, לוקליזציה של סרטוני AI משתמשת בבינה מלאכותית מתקדמת לתרגום שפות כדי לשמור על טון, סגנון ועקביות בקול המותג בכל השפות, וכך להבטיח מסר ברור בכל העולם.

איך בינה מלאכותית לתרגום שפות מורידה את העלות של קמפייני וידאו גלובליים?

בינה מלאכותית לתרגום שפות מבטלת את העלויות של דיבוב וכתוביות ידניים על ידי אוטומציה של התהליך. כך אפשר לצמצם הוצאות ובמקביל להגדיל את היקף לוקליזציית הווידאו לשווקים גלובליים.

אילו תעשיות מרוויחות הכי הרבה מדיבוב וידאו מבוסס בינה מלאכותית?

תעשיות כמו e-learning, הדרכה ארגונית, שיווק ובידור מרוויחות הכי הרבה מדיבוב וידאו מבוסס בינה מלאכותית. תחומים אלה צריכים לוקליזציה של וידאו רב־לשונית בקנה מידה גדול עבור שווקים גלובליים.

גלה עוד מקרי שימוש

גלה איך צוותים במגוון תחומים משתמשים ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני וידאו מקצועיים בקנה מידה גדול.

למידת שפותהכשרת מיומנויותהדרכת בטיחותברכות אישיותהדרכת אונבורדינגשיתוף ידע רפואילמידה ופיתוחעדכוני הנהלההרצאות מפתחשיתוף ידע פיננסיהדרכה ארגוניתהדרכות ציותמודעות וידאורשתות חברתיותביקורות מוצרהשקות מוצרכתבות חדשותסרטוני How-toשיווק אירועיםסגנון דוקומנטריסרטוני מותגמדריכי AIמצגות מכירהפניות מכירהסרטוני הסבר על המוצר

להתחיל ליצור סרטונים עם בינה מלאכותית

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.

