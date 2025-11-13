יוצר אווטארים עם בינה מלאכותית

צור אווטאר AI משלך בתוך דקות עם הפלטפורמה הקלה לשימוש של HeyGen. בין אם אתה צריך מציג עסקי, אווטאר מדבר בסגנון אינפלואנסר או דמות מותאמת אישית, מחולל אווטארי ה‑AI החינמי שלנו נותן לך את הכוח לעצב, לערוך ולהנפיש אווטארים באיכות סטודיו. לא צריך כישורי עיצוב. פשוט להקליד, להעלות וליצור. זה עד כדי כך פשוט.

131,873,036סרטונים נוצרו
106,213,144אווטארים נוצרו
18,131,840סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

למה HeyGen היא הפלטפורמה המובילה ליצירת אווטארים בינה מלאכותית

מונע על ידי טכנולוגיית אנימציית פנים מתקדמת וסנכרון קול, HeyGen מספק את מחולל אווטארי ה‑AI הטוב ביותר שקיים היום. האווטארים הריאליסטיים שלנו מתאימים הבעות, מחוות ודיבור בזמן אמת, מה שהופך אותם למושלמים ליצירת מעורבות קהל ברשתות חברתיות, הדרכות, שיווק ותמיכת לקוחות.

אווטאר סטוק
מודל Avatar IV
תאום דיגיטלי

בנה אווטארים מותאמים אישית משלך של בינה מלאכותית

צור אווטארים מותאמים אישית עם בינה מלאכותית שמותאמים בדיוק למותג שלך — מדגמי Avatar IV מציאותיים ועד אווטארים מתמונות שנוצרים מתמונה אחת בלבד, או אווטארי וידאו שנבנים מהקלטה שלך. כל אווטאר מותאם אישית יכול לקבל סגנונות שונים, לוקים, לבוש ורקעים, כדי לתת לך דרך עקבית וסקיילבילית לייצג את הצרכים היצירתיים שלך.

Avatar IV

הפוך תמונה אחת לסרטון מלא עם סנכרון קול טבעי, הבעות פנים עשירות ותנועות ידיים אותנטיות.

Avatar IV image

Video Avatar image

אווטאר וידאו

צלם את עצמך כדי ליצור אווטאר מציאותי שנראה ונשמע כמוך, כדי שלא תצטרך לעמוד שוב מול מצלמה.

אווטאר תמונה

צור מיד אינסוף אווטארי תמונה עם בינה מלאכותית של עצמך מתמונה אחת והוראות מבוססות טקסט.

אווטארים של UGC

צור סרטוני UGC בסגנון יוצרי תוכן שעוצרים את הגלילה ל‑TikTok, Reels ו‑YouTube — בלי לגייס טאלנטים.

לבחור מתוך 1,000+ מודלי אווטאר AI מוכנים

ממציגים מקצועיים דרך אווטארים בסגנון אינפלואנסרים ועד מודלים רב־תרבותיים, HeyGen מציעה מגוון מלא של אווטארים מוכנים שנוצרו עם בינה מלאכותית. אפשר להתאים אותם בקלות לפגישות עסקיות, סרטוני הדרכה על מוצרים, פרסומות או סרטוני שירות לקוחות. האווטארים שלנו עוזרים לך להתחבר לקהלים בכל מקום, בכל שפה.

איך ליצור אווטאר AI

הפוך את עצמך לאווטאר AI מונפש לגמרי עם טכנולוגיית ה־digital twin של HeyGen. תתעד את המראה וההבעות שלך פעם אחת, ותשתמש בהם כדי ליצור סרטונים לפי דרישה – בלי שתצטרך לעמוד שוב מול מצלמה.

שלב 1

העלה תמונה ברורה שלך לפלטפורמת HeyGen

שלב 2

אמן מודל אווטאר AI אישי שמדמה בדיוק את המראה הייחודי שלך

שלב 3

התאם אישית את סגנון האווטאר, הבגדים והרקע

שלב 4

בחר קול או השתמש בשיבוט קול כדי ללכוד את הקול שלך

שלב 5

צור סרטוני וידאו עם אווטאר התאום הדיגיטלי שלך מבוסס ה-AI לכל מטרה

Ogilvy הופכת רגשות לשירים עם קסם של AI
Ogilvy ו‑Milka השיקו את ״Let Snelle Sing It for You״, קמפיין מבוסס בינה מלאכותית שבו דור ה‑Z יכול להפוך רגשות לשירי ראפ מותאמים אישית ולסרטונים, פשוט על ידי סריקת חפיסת Milka.

למה HeyGen הוא יוצר אווטארי ה‑AI הטוב ביותר

HeyGen משלבת מהירות, איכות וגמישות בפלטפורמה אחת הכוללת הכול. צור אווטארים מפרומפטים טקסטואליים, המר תמונות לאווטארים, או בחר מהספרייה המוכנה שלנו. עם כלי עריכה חזקים, HeyGen מספקת את מחולל סרטוני ה־AI עם אווטארים הטוב ביותר עבור יוצרים, מותגים ומדריכים.

הפקה מהירה ביותר

צור וידאו בתוך דקות ספורות בלבד, עם תוצאות איכותיות יותר ומהירות יותר מייצור וידאו מסורתי.

קל לשימוש

יצירת וידאו בקלות עם ממשק אינטואיטיבי שכל אחד יכול להשתמש בו, בלי צורך בכישורי עריכה או ידע טכני.

עורך הכול-באחד

להפוך יצירת וידאו לקלה כמו כתיבת מסמך בעורך מבוסס טקסט, מהטיוטה הראשונה ועד הווידאו הסופי.

להחיות את אווטאר ה-AI שלך עם קול וסאונד

בחר מבין יותר מ‑100 קולות AI מציאותיים ביותר מ‑175 שפות ומבטאים. שבט את הקול שלך, עצב טונים ייחודיים, או שלב אווטארים של HeyGen עם ספקי טקסט‑לדיבור חיצוניים. בין אם זה לנראטיב מקצועי או לתוכן אינפלואנסרים קליל, HeyGen דואגת שהאווטאר שלך יישמע אמיתי בדיוק כמו שהוא נראה.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת סרטוני ה‑AI החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב למידת מדיה
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשפתאום היה לנו סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית

יש שאלות? יש לנו תשובות.

מה זה אווטאר AI?

אווטאר AI הוא ייצוג דיגיטלי היפר־ריאליסטי של אדם, שנוצר באמצעות בינה מלאכותית. אווטארים כאלה מסוגלים לדיבור טבעי, הבעות פנים ותנועות גוף אנושיות, מה שהופך אותם למושלמים ליצירת וידאו בקנה מידה גדול, תקשורת וירטואלית ותוכן דיגיטלי. ב‑HeyGen, אווטארי ה‑AI שלנו נבנים על בסיס דאטה מאושרת משחקנים וטאלנטים אמיתיים. אנחנו מקפידים על שימוש אתי ב‑AI על ידי תגמול השחקנים עבור כל וידאו שנוצר בדמותם, ומשלבים בין טכנולוגיית Generative AI מתקדמת ליצירת תוכן אחראית.

מה זה מחולל אווטארים עם בינה מלאכותית?

מחולל אווטארים עם בינה מלאכותית הוא כלי חזק שהופך טקסט לתוכן וידאו מציאותי באמצעות אווטארים דיגיטליים. עם HeyGen אפשר ליצור מיד סרטוני סטודיו באיכות גבוהה, בלי צורך במצלמות, שחקנים או תוכנות עריכה.

האם יש יוצר אווטארים מבוסס AI בחינם?

כן, HeyGen מציעה גרסה חינמית ליצירת אווטארים עם בינה מלאכותית, הוספת קול ויצירת סרטונים קצרים. תוכניות פרימיום פותחות תכונות מתקדמות כמו רינדור באיכות HD ו‑4K, אפשרויות התאמה אישית ושימוש מסחרי.


האם אפשר ליצור אווטאר מותאם אישית של עצמי או של חבר צוות?

בטח. HeyGen מקלה עליך ליצור אווטאר AI אישי משלך. פשוט להקליט סרטון כיול קצר בעזרת התהליך המודרך שלנו, וה-AI שלנו ייצור גרסה דיגיטלית מציאותית שלך (או של חבר צוות) שמדברת בדיוק כמוך. ליצור עכשיו את התאום הדיגיטלי שלך ב-HeyGen.


מהו יוצר אווטארים מבוסס AI הטוב ביותר ב־2025?

HeyGen הוא יוצר אווטארי AI הטוב ביותר כי הוא סופר קל לשימוש ויוצר אווטארים מדברים ריאליסטיים במהירות. אפשר להפוך טקסט, תמונות או אודיו לסרטונים בתוך דקות. הוא תומך ביותר מ־40 שפות, כך שהוא מעולה לשיווק, הדרכה או פשוט ליצירת תוכן שבולט מעל הרעש.

איך ליצור סרטון אווטאר AI עם HeyGen?

להתחיל לעבוד עם HeyGen זה מהיר ופשוט: הירשם לחשבון HeyGen חינמי, בחר אווטאר מוכן מהספרייה או צור אווטאר מותאם אישית, כתוב את הסקריפט שלך — אווטארי ה‑AI שלנו ידובבו אותו עם סנכרון שפתיים מושלם, התאם אישית את הווידאו עם ויז׳ואלים, וייצא או פרסם את הווידאו שלך.


האם אווטארי ה‑AI של HeyGen תומכים במספר שפות?

כן, אווטארים של HeyGen מדברים יותר מ־175 שפות וניבים, מה שהופך אותם למושלמים לתקשורת גלובלית, הדרכות ומעורבות לקוחות.


עד כמה האווטארים מבוססי ה‑AI של HeyGen נראים מציאותיים?

האווטארים של HeyGen מבוססי בינה מלאכותית מיועדים להיות מציאותיים במיוחד, עם הבעות פנים ותנועות גוף אנושיות ושילוב קול, כדי ליצור סרטונים חיים ומרתקים. לחוות רמת מציאותיות שלא הכרת קודם עם HeyGen.

האם אווטארים של HeyGen יכולים להראות רגשות ותנועות גוף?

כן. אווטארים של HeyGen עושים הרבה יותר מאשר רק לדבר. הם גם משתמשים בהבעות פנים טבעיות ובמחוות שמתאימות לטון של הסקריפט שלך. זה הופך את התקשורת למעניינת יותר ועוזר לסרטונים שלך להרגיש אותנטיים ואנושיים יותר.

אילו אפשרויות התאמה אישית זמינות עבור אווטארים של HeyGen?

HeyGen מציעה אפשרויות התאמה אישית נרחבות. עם פיצ׳רים כמו Look Packs אפשר לעבור במהירות בין סגנון מוקפד, שובב או ייחודי כדי להתאים למותג שלך. אפשר גם להתאים לבוש, טון וקולות כך שהאווטאר ישקף בדיוק את האישיות שאתה רוצה לשדר.

האם HeyGen מציעה אווטארים מוכנים מראש או מותאמים לתעשיות ספציפיות?

כן. אפשר לבחור מבין יותר מ־100 אווטארים מוכנים לשימוש, שעוצבו לעסקים, חינוך, שיווק ועוד. יש גם אווטארים ייעודיים לתעשיות שונות כמו בריאות, מכירות והדרכה ארגונית, כך שאתה מקבל מיד אפשרות מקצועית ומוכנה לעבודה.

איך HeyGen חוסכת זמן לעומת הפקת וידאו מסורתית?

עם HeyGen אפשר לוותר על מצלמות, סטודיואים ועריכה. פשוט לכתוב את הסקריפט, לבחור אווטאר וליצור את הווידאו שלך תוך דקות. זה מאפשר לצוותים להגדיל את היקף יצירת הווידאו במהירות ובעלות נמוכה לקמפיינים, הדרכות ושיווק תוכן.

