אם עדיין לא שלחת את הווידאו שלך, יש לשונית חץ ״ביצוע מחדש״ בחלק העליון של מסך העריכה. לחץ עליה כדי לבטל את הפעולה הקודמת שלך. אחרי שהווידאו נשלח בהצלחה, תצטרך ליצור עותק כדי לערוך. מלשונית ״My Video״, בחר בכפתור ״...״ על הווידאו הרצוי, ואז לחץ על ״Duplicate״.