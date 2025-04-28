שאלות נפוצות (FAQs)
גלה את כל מה שצריך לדעת על מחולל סרטוני ה‑AI של HeyGen, מחולל האווטארים ב‑AI, וכלי התרגום והלוקליזציה עם בינה מלאכותית. צלול לעומק כדי למקסם את הפוטנציאל של HeyGen, מחולל סרטוני ה‑AI הטוב ביותר.
על HeyGen
HeyGen היא פלטפורמת וידאו אונליין עם אווטארים מדברים מבוססי בינה מלאכותית, שמשחררת את היצירתיות של אנשים על ידי הסרת החסמים היקרים של צילום ועריכת וידאו מסורתיים.
לבחור אווטאר, להקליד את הטקסט שאתה רוצה, וללחוץ על ״שלח״ כדי ליצור סרטון דובר מושלם תוך דקות!
החוויה עם HeyGen תהיה טובה יותר במחשב, אבל יצרנו עמוד מיוחד למשתמשי מובייל כדי ליצור דמו וידאו.
תמחור
HeyGen מציעה 3 תוכניות עיקריות למשתמשים יחידים. Free ב-$0 לחודש (3 סרטונים, 720p). Creator ב-$29 לחודש (סרטונים ללא הגבלה, 1080p). Pro ב-$99 לחודש (ייצוא 4K, שימוש פרימיום פי 10). לצוותים, Business מתחילה ב-$149 לחודש + $20 לכל משתמש נוסף.
Creator עולה $29 לחודש וכולל סרטונים ללא הגבלה, ייצוא 1080p, יותר מ־175 שפות ושיבוט קול. Pro עולה $99 לחודש, מוסיף ייצוא 4K, עיבוד מהיר יותר ושימוש פרימיום גבוה פי 10. השדרוג מתמקד בסקייל ושיפור איכות הווידאו בכ־300% ברזולוציה (1080p → 4K).
משתמשים בודדים בדרך כלל מתחילים עם Free ($0 לחודש) או Creator ($29 לחודש) ליצירת וידאו מרמה בסיסית ועד מתקדמת. עסקים גדלים עם תוכנית Business בעלות $149 לחודש + $20 למשתמש, שמוסיפה יכולות שיתוף פעולה, חיוב מרוכז ותהליכי עבודה מרובי משתמשים. תוכנית Enterprise מציעה תמחור מותאם אישית עם כמות בלתי מוגבלת של סרטונים וללא הגבלת אורך, עבור פעילות בהיקף גדול.
תמחור API
אפשר להתחיל מ־$5 (100% תשלום לפי שימוש). בלי התחייבות חודשית. העלות גדלה ישירות לפי היקף השימוש, מה שמפחית את הסיכון הראשוני עבור יחידים וצוותים קטנים.
מודל Pay-As-You-Go מתחיל מ־$5 (0% עלות קבועה) וכולל APIs מרכזיים כמו יצירת וידאו ו-TTS. חבילת Enterprise מוסיפה תמחור מותאם אישית (שיעורי הנחה משתנים), תמיכה ייעודית ו-APIs מתקדמים. זה מגדיל את הסקלביליות ומפחית את העלות ליחידה בנפחי שימוש גבוהים יותר.
אבטחה ועמידה בתקנים
תואם SOC 2 Type II ו‑GDPR. מבטיח הגנת נתונים ברמת אנטרפרייז ועמידה ברגולציה בשווקים גלובליים.
תשתית מוצפנת עם בקרת גישה מבוססת תפקידים. 100% מהנתונים נשארים פרטיים ואינם משמשים לאימון מודלי AI, כך שסיכון חשיפת הנתונים יורד ל-0%.
HeyGen מיישמת קווים מנחים מחמירים לגבי הסכמה, שימוש באווטארים ויצירת תוכן. 100% מנתוני המשתמשים אינם משמשים לאימון מודלים, ומנגנוני הגנה מובנים עוזרים למנוע שימוש לרעה כמו שימוש בדמות ללא אישור או תוכן מטעה. כך מובטחת הפקה אחראית, שקופה ותואמת רגולציה של סרטוני AI בקנה מידה גדול.
יוצר וידאו עם בינה מלאכותית
יש שלוש דרכים ליצור קנבס וידאו ב-HeyGen
אפשרות 1: מאפס. רחף עם העכבר מעל כפתור '+Create Video' בפינה הימנית העליונה של האפליקציה בדפדפן. תראה רשימה של סרטונים אנכיים ואופקיים.
אפשרות 2: מתוך טמפלייט. לעבור על ספריית טמפלייטי הווידאו שלנו, למצוא אחד שמתאים לצרכים שלך, וללחוץ על כפתור '+ Use this Template'.
אפשרות 3: מאווטאר. דפדף ברשימת האווטארים שלנו ובחר את אווטאר ה‑AI שאתה אוהב. העמוד יפתח חלון שיזמין אותך ליצור וידאו.
כל סצנה מאפשרת דמות אחת. אפשר להוסיף כמה אווטארים על ידי שימוש באווטארים שונים בסצנות שונות.
אפקט המעבר יופיע רק בנקודת החיבור בין שתי סצנות. לחץ על כפתור '...' בפינה הימנית העליונה של הסצנה כדי להתאים את האפקטים.
HeyGen תשמור אוטומטית את טיוטת הווידאו, ותוכל למצוא אותה בחלק ״draft״ בלשונית ״video״.
לחץ על כפתור 'שלח' בפינה הימנית העליונה, הווידאו יישלח ליצירה. אפשר לבדוק את ההתקדמות שלו בטאב 'Video'.
אחרי שהווידאו נוצר, אפשר לייצא אותו על ידי לחיצה על כפתור ה־'download' בטאב 'My Video'
אם עדיין לא שלחת את הווידאו שלך, יש לשונית חץ ״ביצוע מחדש״ בחלק העליון של מסך העריכה. לחץ עליה כדי לבטל את הפעולה הקודמת שלך. אחרי שהווידאו נשלח בהצלחה, תצטרך ליצור עותק כדי לערוך. מלשונית ״My Video״, בחר בכפתור ״...״ על הווידאו הרצוי, ואז לחץ על ״Duplicate״.
זה תלוי במספר הסרטונים שנמצאים בעיבוד. כשיש הרבה משתמשים שמעלים סרטונים בו־זמנית, זה יכול לקחת קצת יותר זמן מהרגיל. למשתמשים במסלולים בתשלום יש עדיפות בזמן העיבוד. אם זה לוקח זמן חריג או שמופיעה שגיאה, צור איתנו קשר דרך כפתור ה־"help".
מחולל אווטארים עם בינה מלאכותית
אווטארים מותאמים אישית נוצרים אוטומטית ולוקחים רק כמה דקות! אווטאר סטודיו, שמופק באופן מקצועי על‑ידי הצוות שלנו, יכול לקחת עד 7 ימים מתחילת התהליך ועד סופו.
כדי להנפיש את האווטאר שלך שיקרא את הסקריפט, צריך להשתמש ב-AI כדי לעבד וליצור את הווידאו. אפשר להאזין לתצוגה מקדימה של האודיו, אבל כדי לראות תוצאות כמו סנכרון שפתיים ותנועות של האווטאר, צריך קודם לשלוח את הווידאו לעיבוד.
ארגונים
תומך ביותר מ־175 שפות ומאפשר להגדיל פי 10 את מהירות ההפקה ולהכפיל ב־100% את כמות הווידאו. הסקייל מושג באמצעות לוקליזציה אוטומטית, טמפלייטים שניתנים לשימוש חוזר וניהול וורקפלאו מרכזי.