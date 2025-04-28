תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

מחולל סרטוני AI עם ראש מדבר

הדרך הכי פשוטה ליצור סרטוני ״טוקינג הד״ ריאליסטיים ומעניינים. אין צורך במצלמות, מיקרופונים או עריכה מורכבת. בין אם יוצרים פרזנטציות, הודעות או תוכן הדרכה, הפלטפורמה שלנו מאפשרת ליצור סרטוני פורטרט מקצועיים בתוך דקות, בחינם לגמרי.

  • יותר מ-1100 דמויות AI מדברות
  • תומך ביותר מ־175 שפות וניבים
  • ליצור סרטון דמות מדברת תוך דקות
131,875,446סרטונים נוצרו
106,234,117אווטארים נוצרו
18,133,361סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
איך ליצור סרטוני ראש מדבר עם בינה מלאכותית?

הפוך פורטרטים סטטיים לחיים עם תנועות פנים, הבעות וקול מציאותיים בעזרת מחולל סרטוני ה-AI המדבר שלנו.

שלב 1

להעלות תמונת פורטרט או לבחור אווטאר

להעלות תמונה ברורה שלך או לבחור מתוך יותר מ־1,100 אווטארים של AI. הטכנולוגיה שלנו ממפה תווי פנים כדי ליצור תנועות טבעיות ומלאות הבעה, שנראות אמיתיות ואנושיות.

שלב 2

להוסיף או להקליד את הסקריפט שלך

לכתוב, להדביק או להעלות את הסקריפט שלך ישירות לעורך. ה‑AI מסנכרן אוטומטית את הטקסט שלך עם תנועות שפתיים מדויקות, הבעות וינטון כדי ליצור תוצאה מציאותית.

שלב 3

התאמה אישית ומיתוג אישי

בחר את הקול, השפה והטון שאתה מעדיף כדי להתאים את המסר שלך. אפשר גם להתאים את מחוות האווטאר, להוסיף כתוביות, מוזיקת רקע או מיתוג, כדי לקבל וידאו מלוטש שמתאים לסגנון שלך.

שלב 4

ליצור ולשתף

לחץ על ״Generate״ וצפה איך התמונה הסטטית שלך הופכת בתוך דקות לוידאו דינמי. הורד את סרטון ה-talking head שלך ושתף אותו מיד בכל פלטפורמה – רשתות חברתיות, אתרים או מצגות.

יכולות של מחולל סרטוני AI מדברים


עם HeyGen יש לך את כל מה שצריך כדי ליצור סרטוני וידאו מקצועיים ומרתקים במהירות ובקלות. הנה למה אנחנו הבחירה הכי טובה שלך ליצירת סרטוני AI:

למד עוד על איך מחולל האווטארים מבוסס ה-AI של HeyGen יכול לעזור לך ליצור אווטארים מותאמים אישית בקלות.

סרטון AI מדבר

דמויות מדברות מותאמות אישית

בחר מבין יותר מ-1,100 אווטארים היפר-ריאליסטיים, או צור אחד שמשקף אותך או את פרסונת המותג שלך. כל אווטאר מציג תנועות מציאותיות והבעות טבעיות, כך שהווידאו שלך מרגיש אמיתי ומרתק.

סרטון AI מדבר

יכולות רב־לשוניות

תרגם את הסקריפט שלך ליותר מ־175 שפות עם דיבור טבעי שנשמע אנושי. עם ה‑AI שלנו אפשר להגיע לקהלים בכל העולם ולהתאים אישית את הסרטונים שלך לתרבויות ואזורים שונים.

סרטון AI מדבר

בלי צורך במצלמות או בסטודיו

לחסוך את הציוד היקר ואת ימי הצילום הארוכים. פשוט להעלות תמונה וליצור את הווידאו שלך בתוך דקות, כשה‑AI מטפל בכל הפרטים הטכניים.

סרטון AI מדבר

הפקת וידאו מהירה

צור סרטון פורטרט איכותי תוך דקות, מושלם לעסקים וליוצרים שצריכים להגדיל את היקף הפקת התוכן בצורה יעילה.

שאלות נפוצות על מחולל סרטוני AI עם דמות מדברת

מה זה סרטון ״טוקינג הד״?

סרטון ״טוקינג הד״ הוא וידאו שבו אווטאר דיגיטלי מקריא את הסקריפט שלך עם הבעות פנים מציאותיות, סנכרון שפתיים ותנועות טבעיות. הוא משחזר את המראה והתחושה של מציג אמיתי – בלי צילום ובלי סטודיו.

איך עובד יוצר סרטוני ה-AI עם דמות מדברת?

פשוט להעלות תמונה או לבחור אווטאר, לכתוב את הסקריפט, ולתת ל-AI לסנכרן את המילים שלך עם תנועות מציאותיות. סרטון ה-talking head שלך ייווצר תוך כמה דקות. צריך עזרה בכתיבת סקריפט? נסה את מחולל סקריפטים לסרטוני AI.

האם אפשר להשתמש בקול או בתמונה שלי בתוך הווידאו?

כן. אפשר להעלות תמונת פורטרט שלך כדי ליצור אווטאר מותאם אישית, או להשתמש באחד הקיימים בספרייה. אפשר גם להעלות את הקול שלך או לבחור מתוך מגוון רחב של קולות AI.

כמה שפות כלי יצירת ה־talking head תומך?

הפלטפורמה תומכת ביותר מ־170 שפות וניבים, ומאפשרת ליצור סרטונים מקומיים ורב־לשוניים עם דיבור טבעי וסנכרון שפתיים מדויק לקהלים ברחבי העולם. צור תוכן AI באיכות גבוהה עם 131,873,036 סרטונים שנוצרו.

האם הכלי הזה מתאים למצגות עסקיות והדרכות?

בהחלט. הוא נמצא בשימוש נרחב להדרכות ארגוניות, אונבורדינג, סרטוני מכירות, הודעות ותקשורת פנימית. לסרטוני דובר בסגנון spokesperson אפשר גם לבדוק את כלי ה-AI Spokesperson.

אילו פיצ׳רים הכי חשוב לשים בראש סדר העדיפויות כשבוחרים פלטפורמה לסרטוני AI מדברים?

התמקד באפשרויות התאמה אישית, אינטגרציה עם כלים אחרים, קלות שימוש, מהירות, אבטחה, ואיכות שירות הלקוחות והתיעוד.

כמה זמן לוקח ליצור סרטון ראש מדבר?

רוב הסרטונים נוצרים תוך כמה דקות בלבד. ה‑AI מטפל אוטומטית בסנכרון הקול, הבעות הפנים והתנועה, כך שאין צורך בכישורי עריכה או ניסיון בהפקה. גלה אפשרויות תמחור שנתיות משתלמות תמחור שנתי החל מ-$79 לשנה.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי להתחיל?

לא צריך שום כישורי עריכה. הממשק פשוט, וה‑AI עושה את כל העבודה הקשה. אפשר להתחיל ליצור את הסרטון הראשון שלך מיד דרך HeyGen Signup.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

