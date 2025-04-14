תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

עורך וידאו AI לסרטונים מוכנים לפרסום

להפוך קליפים גולמיים לסרטונים מלוטשים עם עורך שנראה פשוט וחכם. עורך הווידאו עם הבינה המלאכותית של HeyGen עוזר לך לחתוך, לתקן ולשפר סרטונים בעזרת שליטה ברמת הטקסט, כדי שתוכל להשקיע פחות זמן בטיימליינים ויותר זמן בסיפורים שמביאים קליקים, עם כלי ה‑AI הטובים ביותר.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

קליפים קצרים לרשתות חברתיות והיילייטים

קליפים קצרים לרשתות חברתיות והיילייטים

Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.

דמו מוצר וסיורי פיצ׳רים

דמו מוצר וסיורי פיצ׳רים

Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.

הדרכה, אונבורדינג ועדכונים פנימיים

הדרכה, אונבורדינג ועדכונים פנימיים

Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.

וובינרים, פודקאסטים ותוכן thought leadership

וובינרים, פודקאסטים ותוכן thought leadership

Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.

קמפיינים שיווקיים ומודעות ממומנות

קמפיינים שיווקיים ומודעות ממומנות

Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.

טוטוריאלס, סרטוני הסבר ותוכן תמיכה

טוטוריאלס, סרטוני הסבר ותוכן תמיכה

Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.

למה לבחור ב‑HeyGen בתור עורך הווידאו עם בינה מלאכותית שלך

HeyGen מאחדת כלים חזקים לעריכת וידאו בתוך סביבת עבודה נקייה בדפדפן. אפשר לחתוך, לשנות סגנון ולתאם לוקליזציה של וידאו בכמה צעדים מודרכים, בלי ללמוד תוכנות עריכה מסורתיות. זה עובד מצוין גם לסרטונים קצרים וגם למצגות מלאות וקמפיינים שלמים.

לערוך בשפה פשוטה, בלי לוחות זמנים מסובכים

לעשות שינויים פשוט על ידי להגיד לעורך מה רוצים – למשל להסיר סקשן או לעדכן שורת קריינות. HeyGen הופך את ההוראות האלה מיד לחיתוכים והתאמות מדויקים. ככה תהליך העבודה שלך נשאר מהיר גם כשאתה חדש בעריכה.

לתקן אודיו ווידאו במקום עבודה אחד

נקה רעשי רקע, שפר את הקצב ויישר את הוויז׳ואלס כך שהכול ירגיש אחיד. עורך הווידאו עם בינה מלאכותית עוזר לשמור על איכות גבוהה עם מינימום כיוונונים ידניים, ומאפשר לערוך וידאו עם AI בצורה יעילה. הסרטונים שלך עם AI נראים ונשמעים מלוטשים בכל הפלטפורמות.

להגדיל במהירות את כמות התוכן לכל ערוץ

לשנות גודל, להתאים פריים ולהוסיף כתוביות לסרטונים בפורמטים שונים בפעולה אחת עם תוכנת עריכת וידאו. אפשר להפוך וידאו מקור יחיד למספר גרסאות למייל, לפידים חברתיים ולערוצים פנימיים. כך ממקסמים את החשיפה של כל תוכן שאתה יוצר.

בקרות עריכה מבוססות טקסט

תאר את העריכות שאתה צריך, למשל קיצור קטע מסוים או שינוי שורת קריינות. העורך מבצע חיתוכים והתאמות מדויקים לפי הבקשה שלך. אתה עדיין שומר על שליטה מלאה כדי לכוונן את התוצאה.

אודיו חכם, כתוביות ודיבוב קולי

שפר את הבהירות של הדיבור, הפחת רעשי רקע וצור כתוביות בכמה קליקים. אפשר גם להוסיף קריינות AI במגוון שפות ללוקליזציה מהירה. כך הווידאו נשאר נגיש ומוכן לצפייה ללא סאונד.

לייאאוטים ויזואליים, פריימינג מחדש ואססטים

התאם מחדש סרטונים לפורמטים אנכיים, ריבועיים או אופקיים בלי לאבד את האובייקטים המרכזיים בעזרת מחולל הווידאו עם בינה מלאכותית. הוסף אוברים, כותרות ואלמנטים של המותג כדי שכל קליפ יתאים לשפה הוויזואלית שלך. התהליך נשאר פשוט גם כשמייצרים הרבה גרסאות במקביל.

ייצוא מהיר ופריסטים עקביים למותג

שמור פריסטים לסגנון המותג, פורמטים וסגנונות כתוביות. אפשר ליישם אותם על פרויקטים חדשים כדי לשמור על תוצאות עקביות. כשתהיה מוכן, ייצא סרטוני וידאו באיכות גבוהה מותאמים לפלטפורמות המועדפות עליך.

בשימוש אצל יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשפתאום היה לנו סרטון שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייסינגר, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש בעורך הווידאו עם בינה מלאכותית

HeyGen הופכת עריכת וידאו עם בינה מלאכותית לנגישה, גם אם אף פעם לא עבדת עם טיימליין. תהליך העבודה מוביל אותך מצילומי גלם לתוכן מוכן בכמה צעדים ברורים.

שלב 1

ייבוא הווידאו או ההקלטה שלך

העלה את הצילומים שלך או ייבא הקלטה מהמקור המועדף עליך. העורך יוצר תמלול ותצוגה כללית, כדי שתוכל לראות את התוכן שלך גם כטקסט וגם כווידאו.

שלב 2

לבחור פורמט ופריסטים של סגנון

בחר פורמטי יצוא לערוצים שלך והחל הגדרות מותג. זה קובע מראש פונטים, צבעים ובחירות פריסה בסיסיות, לפי שיטות העבודה המומלצות לעיצוב עם AI.

שלב 3

עריכה באמצעות טקסט ובקרות פשוטות

להשתמש בתמליל ובפקודות ברמת הטקסט כדי לחתוך, להזיז ולהתאים סצנות. להוסיף כותרות, כתוביות ומעברים פשוטים בכמה קליקים.

שלב 4

תצוגה מקדימה, ייצוא ומחזור שימוש בתוכן

סקור את הווידאו המוגמר ובצע תיקונים קטנים לפי הצורך. אחר כך ייצא את הגרסה הראשית שלך יחד עם גדלים נוספים או וריאציות של אוריינטציה לפלטפורמות כמו TikTok.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהו עורך וידאו עם בינה מלאכותית?

עורך וידאו עם בינה מלאכותית הוא כלי שמשתמש ב‑AI כדי לעזור לך לחתוך, ללטש ולשפר סרטונים. הוא מאוטומט משימות כמו קיצוץ, שינוי פריים, הוספת כתוביות וניקוי אודיו, כדי שתוכל לסיים פרויקטים מהר יותר.

האם צריך ניסיון קודם בעריכת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא. HeyGen נבנתה עבור משווקים, אנשי חינוך וצוותים בלי רקע בעריכה מסורתית. שליטה מבוססת טקסט וממשק פשוט מחליפים טיימליינים מורכבים, כך שאפשר ללמוד תוך כדי עשייה.

האם אפשר להשתמש בעורך הווידאו עם בינה מלאכותית לתוכן קצר לרשתות חברתיות?

כן. אפשר ליצור סרטונים אנכיים ומרובעים שמותאמים לפידים וסטוריז. העורך מקל עליך להוציא היילייטים, להוסיף כתוביות ולהתאים את התוכן לכל פלטפורמה.

האם HeyGen תומכת במספר שפות לכתוביות ולאודיו?

כן. אפשר ליצור כתוביות ודיבוב קול עם בינה מלאכותית במגוון שפות דרך video translator. זה מאפשר להשתמש שוב באותו מבנה וידאו עבור אזורים וקהלים שונים בלי לצלם מחדש.

האם אפשר לשנות יחס רוחב־גובה אחרי שהווידאו נוצר?

כן. אפשר להתאים את התוכן שלך לפורמטים אנכיים, אופקיים או ריבועיים מאותו פרויקט. האובייקטים בתמונה נשארים במרכז וברורים, כך שאין צורך לבנות מחדש את העריכה.

איך AI עוזרת לשפר את איכות האודיו?

עורך הווידאו עם בינה מלאכותית יכול להפחית רעשים, לאזן את עוצמת הקול ולהדגיש את הדיבור באופן אוטומטי. זה אומר קולות ברורים יותר וחוויית האזנה עקבית יותר – בלי מיקס ידני.

האם אפשר להוסיף מיתוג ונכסים גרפיים משלך לסרטונים הערוכים?

כן. אפשר להעלות לוגואים, צבעים, פונטים ומדיה שמשקפים את המותג שלך. לשמור אותם כפריסטים במחולל סרטוני ה-AIכדי שכל פרויקט חדש יישאר מיושר ויזואלית לקווים המנחים של המותג.

האם HeyGen מתאים לשיתוף פעולה בצוות?

כן. צוותים יכולים לשתף פרויקטים, לעבור על עריכות ולשמור על כללי המותג עקביים. זה מאפשר לאנשים שונים לתרום, תוך שמירה על תוצר סופי אחיד.

לאילו סוגי וידאו עורך הווידאו עם הבינה המלאכותית מתאים במיוחד?

קליפים של ״טוקינג הד״, הקלטות מסך, וובינרים, סרטוני הסבר, דמו למוצר וסרטונים לרשתות חברתיות עובדים מצוין. כל וידאו שמרוויח מקצב מהודק יותר, כתוביות ברורות ופריימינג טוב יותר הוא מועמד מצוין.

האם אפשר להפוך וידאו ארוך אחד למספר קליפים קצרים?

כן. אפשר ליצור כמה סרטונים קצרים ממקור וידאו אחד על ידי בחירה של היילייטים ופתיחים שונים בעזרת תוכנת עריכת וידאו. ככה יש לך יותר תוכן לשיתוף, כשאתה מקליט רק פעם אחת.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

