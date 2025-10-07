להתחיל מכתובת URL של מוצר, תסריט קצר או בריף פשוט ולקבל מודעות פייסבוק מלוטשות בלי צילום ובלי עריכה ידנית. HeyGen מייצרת אוטומטית את הטקסט, הוויז׳ואלים, יחסי הגובה-רוחב והגרסאות המותאמות לשווקים שונים, כדי שהצוותים יוכלו להשיק יותר וריאציות של מודעות ביצועיסטיות, מהר יותר.
When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.
Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.
Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.
Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.
Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.
Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.
למה HeyGen הוא מחולל מודעות הפייסבוק הטוב ביותר עם בינה מלאכותית
HeyGen משלבת הפקה מהירה, קריאייטיבים מותאמים לפלטפורמה ובדיקות אוטומטיות, כדי לעזור לצוותים להגדיל קמפיינים בפייסבוק בלי סטודיו. צור בקלות כמה קונספטים למודעות, תרגם תסריטים וחזור על גרסאות במהירות כדי לשפר את ה-ROI.
ליצור קריאייטיבים מוכנים להשקה ל‑Facebook מטקסט או מ‑URL בתוך דקות. HeyGen בונה ויז׳ואלים, אנימציה וטקסט על המסך בעזרת כלי AI, כדי שהצוותים ידלגו על ימי צילום ועל סבבי עריכה ארוכים.
שנה גודל ופורמט של קריאייטיבים אוטומטית ל‑Feed, Stories, Reels ו‑Messenger. HeyGen דואגת שיחסי הגובה‑רוחב, הקצב והכתוביות יתאימו לחוקי המיקומים של Facebook ולשיטות העבודה המומלצות.
HeyGen מציעה קהלי יעד, יוצרת סטים של וריאנטים ל-A/B testing, וממטבת את הטקסט והוויז׳ואלים לאורך זמן כדי שהמודעות שלך יקבלו יותר קליקים ויעלו לך פחות.
קישור לתהליך יצירת וידאו ותמונות
הדבק כתובת URL של מוצר או עמוד נחיתה ו‑HeyGen תחלץ את המסרים המרכזיים, התמונות וצילומי המוצר. המערכת ממפה את הנכסים האלה לטיוטות מרובות סצנות ויוצרת קריאייטיבים של תמונות ווידאו שמוכנים לקמפיינים בפייסבוק בלי קומפוזיציה ידנית. השתמש בזרימת link to video כדי להפוך עמודי מוצר לקליפים קצרים לרשתות חברתיות או לפריימים סטטיים למודעות באופן מיידי.
קופירייטינג אוטומטי ושילובים קריאייטיביים
HeyGen מנסחת כותרות, טקסט ראשי וקריאות לפעולה שמותאמות למטרת הקמפיין שלך. המנוע משדך וריאציות של קופי עם ויז׳ואלים שנוצרו ב-AI ועם הוקים מוצעים, כדי ליצור עשרות קונספטים למודעות. כל דראפט עומד במגבלות אורך הטקסט של הפלטפורמה ומשתמש בתבניות שכנוע שנבדקו כדי לשפר שיעורי הקלקה והמרה.
לוקליזציה מובנית ואפשרויות קול
תרגם תסריטים וצור מחדש קריינות עם מתרגם הווידאו, כדי להריץ קמפיינים פרסומיים בשווקים שונים במהירות בעזרת יוצר מודעות ה‑AI שלנו. HeyGen תומכת בסינתזת קול רב־לשונית ובסנכרון שפתיים לסרטוני פרסום, ומעדכנת כתוביות וטקסט על המסך כך שהקריאייטיבים המותאמים לשוק המקומי ירגישו טבעיים ועקביים.
כלי יצירה בקבוצות ובדיקת וריאציות
צור וייצא כמויות גדולות של וריאציות למודעות על ידי שינוי הוקים, תמונות או CTAs. HeyGen מארגן את הייצוא לפי מוסכמות שמות והגדרות מוכנות לפלטפורמה, כך שקל להריץ טסטים A/B מובנים ולהמשיך לשפר את המנצחים בלי עבודת התאמה מיותרת שגוזלת זמן.
איך להשתמש במחולל מודעות ה‑Facebook עם AI
ליצור מודעות Facebook בארבעה צעדים פשוטים, מהבריף ועד לנכסים מוכנים לעלייה לאוויר.
להדביק עמוד מוצר, להעלות תמונות או להזין תסריט קצר. HeyGen מנתחת את פרטי המוצר, הפיצ׳רים והנכסים הוויזואליים כדי לבנות קונספט קריאייטיב ראשוני.
בחר יחס מסך, קצב ונושאים ויזואליים לפיד, סטוריז, Reels או Messenger. השתמש בקיט המיתוג שלך כדי לשמור על צבעים, פונטים ולוגואים אחידים.
תצוגה מקדימה של כמה גרסאות טקסט ועיצוב, כוונון כותרות או תמונות, ויצירת וריאנטים נוספים. השתמש בהצעות המובנות כדי לחדד את ההוקים וה-CTAים.
הורד קבצי MP4 או PNG שמותאמים לכל מיקום, או ייצא באצ׳ים מסודרים למנהל המודעות שלך. הפלטים של HeyGen מוכנים להעלאה ולבדיקות מידיות.
מחולל מודעות פייסבוק עם בינה מלאכותית (AI) מאפשר ליצור מודעות אוטומטית מטקסט, תמונות או קישורי מוצרים. HeyGen הופך בריפים לקריאייטיבים מלאים למודעות על ידי יצירת קופי, ויז׳ואלים, אנימציה וגרסאות לייצוא. אתה נותן את הרעיון או ה-URL והמנוע בונה נכסים מוכנים לעלייה לאוויר, כדי שהצוותים יוכלו להפיק יותר מודעות בפחות זמן ובפחות עלויות.
כן. HeyGen תומכת ב המרה מתמונה לוידאו והמרה מטקסט לוידאו כך שאפשר ליצור מודעות מתמונה סטטית, קליפים קצרים, וקריאייטיבים מרובי סצנות לרשתות חברתיות. המערכת מתאימה אוטומטית את האססטים לפורמטים אנכיים, ריבועיים ואופקיים, וממטבת את הקצב ואת מיקום הכיתוב לכל פורמט.
לא. HeyGen מייצרת עבורך טקסט שיווקי משכנע, הוקים מומלצים וויז׳ואלים מתאימים באופן אוטומטי. אפשר להתאים אישית את התוצרים, אבל הדראפטים המוגדרים כברירת מחדל בנויים כך שיעמדו במגבלות הפלטפורמה ובפרקטיקות המומלצות להמרה, כדי שגם צוותים בלי מעצבים יוכלו להעלות קמפיינים איכותיים.
HeyGen יוצרת מגוון וריאציות של כותרות, תיאורים, ויז׳ואלים ו‑CTA כדי שתוכל להריץ A/B tests במהירות עם מחולל הקופי למודעות Facebook שלנו. הפלטפורמה מארגנת ייצוא בקבצים מרוכזים ומציעה התאמות בין קהלים לפורמטים, כדי לעזור לך לבצע איטרציות מהר יותר ולהגדיל את היקף הגרסאות שמביאות את הביצועים הטובים ביותר.
כן. השתמש בכלי תרגום הווידאו והלוקליזציה כדי לתרגם תסריטים, ליצור מחדש דיבוב קולי תוך שמירה על הטון, ולעדכן כתוביות וטקסט על המסך. הקריאייטיבים המותאמים לשפה נבנים מחדש עם תזמון ויזואלי מותאם, כך שהם ירגישו טבעיים בכל שפה ויבטיחו מודעות אפקטיביות.
השתמש בקיטים של מיתוג עם לוגואים, צבעים ופונטים ש‑HeyGen מיישמת על כל הטיוטות כדי ליצור קופי אפקטיבי למודעות Facebook. אפשר לנעול אלמנטים, לאשר טמפלייטים ולייצא נכסים עקביים למספר לקוחות או קווי מוצרים, כדי לשמור על קמפיינים מותגיים בקנה מידה גדול.
HeyGen מייצאת קבצי וידאו בפורמט MP4 ותמונות PNG ברזולוציה גבוהה, מותאמות ל‑Feed, Stories, Reels, Messenger ולמיקומי in-stream. אפשרויות ייצוא באצווה מקלות על יצירת קבצים מוכנים לפלטפורמה עבור מנהלי מודעות וכלי קמפיינים, ומשפרות את תהליך יצירת המודעות שלנו.
אתה שומר על הבעלות על כל הקריאייטיבים שאתה יוצר. HeyGen משתמשת בנכסים ברישיון, והתוכן שנוצר מסופק לשימוש מסחרי. תמיד ודא שלכל חומר צד שלישי שאתה מעלה יש את זכויות השימוש המתאימות לפרסום.
HeyGen יוצרת קריאייטיבים לפי ה-best practices של הפלטפורמה ובהתאם למדיניות המקובלת, כולל מגבלות טקסט והנחיות מיקום. אתה אחראי על בדיקה ואישור סופיים ב-Facebook Ads Manager לפני העלייה לאוויר.
להתחיל עם מטרה ברורה לקמפיין, לספק פרטי מוצר תמציתיים או כתובת URL של דף נחיתה, לבחור פורמטים ייעודיים לפלטפורמה, וליצור כמה וריאציות כדי לבדוק הוקים ויז׳ואלים שונים. להשתמש בלוקליזציה כדי להגיע לשווקים חדשים ולהיעזר ביצוא בקבצים מרובים (batch exports) כדי להרחיב את היקף הבדיקות לקהלים שונים.
