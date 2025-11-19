כלים

כלי וידאו AI לכל יוצר

ספריית כלי הווידאו החינמיים המלאה של HeyGen, הכל במקום אחד. ליצור אווטארים, לשבט קולות, לכתוב כתוביות, לתרגם סרטונים, לערוך קליפים ולהפוך טקסט, תמונות או אודיו לווידאו מלוטש בתוך דקות. בלי עורך, בלי סוכנות, בלי עקומת למידה.

יוצר רילס AI לסרטוני שורט ויראליים

טקסט
וידאו
תמונה

הפוך רעיונות, תסריטים, לינקים או טראקים לרילס סושיאל מלוטשים עם מחולל הרילס מבוסס ה‑AI של HeyGen. הפק אוטומטית עריכות ריאקטיביות לאודיו, כתוביות, פריסטים לפלטפורמות וגרסאות מותאמות לשפות ואזורים שונים – בלי מצלמות, בלי עורכים, רק סרטוני שורט מוכנים לפרסום.

סקריפט לווידאו עם בינה מלאכותית ליצירת וידאו מהירה

טקסט
וידאו

להפוך את הסקריפט שלך לסרטון AI מלא עם סצנות קולנועיות, קריינות טבעית, עיצוב תנועה ותזמון מדויק לפריים. הפתרון script to video ai של HeyGen מבטל את הצורך במצלמות, סטודיואים, עורכים ועיכובי הפקה, כדי שהצוות שלך יוכל ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה בקנה מידה גדול.

הפיכת וידאו ארוך לסרטון קצר בקלות עם AI

וידאו
צילום

להפוך וידאו ארוך לסרטון קצר באופן אוטומטי עם AI. ליצור קליפים מוכנים לוויראליות עם כתוביות, פריימינג חכם וייצוא מהיר.

Tool featured image

יוצר סרטוני YouTube עם בינה מלאכותית

וידאו

דלג על הצילומים והעריכות הארוכות. HeyGen מאפשר לך להפוך כל תסריט לסרטון YouTube באיכות גבוהה בעזרת אווטארים של AI, קולות טבעיים וטמפלייטים מוכנים. אפשר ליצור סרטונים מלאים או Shorts בתוך דקות, בלי מצלמה ובלי תוכנת עריכה. זה מהיר, פשוט, ונבנה כדי לעזור לך לפרסם יותר תוכן עם פחות מאמץ

מחולל הווידאו Sora 2

וידאו
צילום

האינטגרציה בין HeyGen ל‑Sora 2 נותנת ליוצרים, למורים, ליזמים ולעסקים אפשרות ליצור B-roll קולנועי, סצנות וויז׳ואלים ישירות בתוך תהליך העבודה שלהם. האינטגרציה הזו הופכת את יצירת הסיפור למהירה יותר, יצירתית יותר ובעלת אימפקט גדול יותר – בלי להוסיף שלבים מיותרים.

יוצר הזמנות AI להזמנות מיידיות

וידאו
תמונה
טקסט

צור הזמנות וידאו יפות ומוכנות לשיתוף מתסריטים, תמונות או קישורי אירועים בעזרת כלי יצירת ההזמנות החינמי עם AI של HeyGen. הדבק את תוכן האירוע, בחר סגנון ויזואלי, ותיצור מיד הזמנות מלוטשות עם סצנות מונפשות, קריינות, כתוביות ופורמטים מוכנים לייצוא – בלי מצלמות ובלי צורך בעריכה.

כלי AI Yourself ליצירת אווטארים ריאליסטיים עם בינה מלאכותית

וידאו
צילום

AI yourself מאפשר ליצור דמות דיגיטלית ריאליסטית שלך באמצעות בינה מלאכותית. עם HeyGen אפשר ליצור תוכן AI yourself שנראה, מדבר ומציג כמוך, בלי צורך בצילומים חוזרים, סשני צילום או עבודת הפקה מתמשכת.

מחולל סרטוני AI בלי פנים ליוצרי תוכן

וידאו
תמונה

בנה ערוצי וידאו חזקים בלי לעמוד מול המצלמה. HeyGen הופך פרומפטים פשוטים לסרטונים מלאים ומופקים ללא פנים, כולל ויז׳ואלס, קריינות וסגנון מותאם למותג. אפשר ליצור סרטוני סטודיו באיכות גבוהה שמרגישים אישיים ומקצועיים, תוך שמירה על הפרטיות והזהות שלך.

Tool featured image

יוצר סרטוני TikTok עם בינה מלאכותית בחינם

וידאו

ליצור תוכן מוכן ל‑TikTok תוך דקות. להשתמש באווטארים, קולות וטמפלייטים מבוססי AI כדי להפיק סרטונים ביצועיסטיים שבולטים בנישה שלך.

Tool featured image

מחולל סרטוני AI עם דמות מדברת

הדרך הכי פשוטה ליצור סרטוני ״טוקינג הד״ ריאליסטיים ומעניינים. אין צורך במצלמות, מיקרופונים או עריכה מורכבת. בין אם יוצרים פרזנטציות, הודעות או תוכן הדרכה, הפלטפורמה שלנו מאפשרת ליצור סרטוני פורטרט מקצועיים בתוך דקות, בחינם לגמרי.

Tool featured image

צור אווטאר משלך

אווטארים

הפוך תמונה או וידאו קצר שלך לגרסה דיגיטלית חיה שלך. עם HeyGen אפשר ליצור אווטאר AI שמדבר, זז ומתחבר ביותר מ־175+ שפות. זה מהיר, מציאותי ומושלם לוידאוים, הדרכות או רשתות חברתיות.

כלי Face Talking AI ליצירת סרטונים ריאליסטיים

וידאו
תמונה

Face talking הופך תמונה סטטית לסרטון דיבור מציאותי בעזרת בינה מלאכותית. עם HeyGen אפשר ליצור סרטוני Face talking שנראים טבעיים, מלאי הבעה ואנושיים – בלי מצלמות, צילומים או תהליכי הפקה מורכבים.

ממשק משתמש שמציג גריד של אפשרויות סגנון טקסט, כולל ״None״ ו-״Subtle Gray״, עם מצביע ירוק שמדגיש אותן.

מחולל כתוביות

וידאו

צור כתוביות מדויקות לכל וידאו בתוך שניות. HeyGen AI Subtitle Generator הופך אודיו מדובר לכתוביות נקיות ומוכנות לשימוש שמשפרות נגישות, מעלות מעורבות ועוזרות לתוכן שלך להציג ביצועים טובים יותר בכל פלטפורמה. העלה את הווידאו שלך, צור כתוביות מיד וערוך אותן עם כלים פשוטים ששומרים על תהליך העבודה שלך מהיר וללא כאב ראש.

שלוש זוויות של אישה בחולצה כחולה, עם הבעות פנים נייטרלית, מחייכת ומהורהרת.

מחולל היילייטים מסרטוני AI לקליפים מהירים

וידאו
צילום

מחולל היילייטים לסרטוני AI עוזר לך לשלוף מיד את הרגעים הכי חשובים מסרטונים ארוכים. עם HeyGen אפשר להפוך אוטומטית חומר גלם לקליפי היילייט מלוטשים ומוכנים לשיתוף, בלי עריכה ידנית ובלי לעבור שוב ושוב על הטיימליין.

שלוש תמונות של אישה בשמלה ורודה, חתוכות ליחסי רוחב־גובה 16:9, 9:16 ו-1:1.

שינוי גודל וידאו

וידאו

שנה את גודל הווידאו שלך במהירות ותשמור עליו חד, נקי ומוכן לכל פלטפורמה. HeyGen עוזרת לך להתאים את המידות בתוך דקות, בין אם אתה צריך פורמט אנכי ל‑TikTok, פריסה ריבועית ל‑Instagram או סרטון רחב ל‑YouTube. עם הגודל הנכון, הווידאו שלך יוצג כמו שצריך, יימנע מחיתוכים מיותרים ויספק חוויית צפייה חלקה יותר.

אישה בהריון מחייכת בסוודר ירוק מחזיקה את הבטן שלה, מוקפת בעצים.

יוצר סרטוני הכרזת תינוק: לשתף את הבשורה בחינם

טקסט
וידאו

להפוך את החדשות הכי גדולות שלך לסרטון הודעת תינוק שמושך את העין ומרגש עד דמעות. להעלות תמונה, לכתוב הודעה, וליצור בתוך דקות סרטון מוכן לשיתוף – בלי מצלמות, בלי תוכנת עריכה ובלי שום ניסיון בהפקה.

Tool featured image

הוספת תמונה לוידאו

וידאו
צילום

להוסיף לכל וידאו תמונה, קובץ PNG, לוגו או גרפיקה במהירות. להעלות את הווידאו, למקם את התמונות בדיוק איפה שרוצים, ולהתאים כל פרט בעורך אונליין פשוט שעובד מכל מכשיר.

Video Editor Transition

מעבר בעורך וידאו

וידאו

צור מעברים חלקים ומתוזמנים היטב שמשפרים את הזרימה של הווידאו שלך, בלי להוסיף שלבים מיותרים לתהליך העריכה. HeyGen עוזרת לך לבחור ולהחיל את סגנון המעבר הנכון בתוך דקות, בין אם אתה מעדיף פייד פשוט, זום נקי, ״וויפ״ מהיר או אפקט ויזואלי יצירתי יותר. עם המעברים הנכונים, הסרטונים שלך נראים מלוטשים יותר, מעניינים יותר וקלים יותר למעקב עבור הצופים.

Tool featured image

להגדיל את כמות הווידאו

וידאו

להפוך את הווידאו שלך לחזק וברור יותר תוך שניות עם מגבר הווליום אונליין של HeyGen. להעלות את הקליפ, להגביר את עוצמת האודיו ולתקן סאונד חלש או שקט מיד. לא צריך תוכנת עריכה או ניסיון קודם.

מחולל סרטוני דמו למוצר לדמואים מיידיים אונליין

וידאו
תמונה

צור הדגמת מוצר מקצועית ישירות מטקסט בעזרת מחולל סרטוני ה‑AI של HeyGen. הפוך תסריטים לדמואים ברורים ובעלי שפה מותגית אחידה, עם קול, ויז׳ואלים, כתוביות ותרגומים – בלי מצלמות, צילומי־מחדש או עריכה ידנית.

להתחיל ליצור סרטוני וידאו עם בינה מלאכותית

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.

