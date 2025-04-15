צור סרטוני פרזנטור, מודעות בסגנון UGC וקליפים הדרכתיים עם שחקני AI ריאליסטיים – בלי מצלמה, סטודיו או קאסטינג. בחר שחקן מוכן מספריית הסטוק, שבט את הקול שלך או בנה שחקן מותג, ופרסם סרטונים מוכנים לפלטפורמה בתוך דקות.
נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו
Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.
Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.
Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.
Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.
Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.
למה HeyGen הוא מחולל שחקני ה‑AI הטוב ביותר
השחקנים מבוססי ה‑AI של HeyGen משלבים הבעה טבעית, סנכרון שפתיים מדויק ושליטה ברמת אנטרפרייז, כך שצוותי מרקטינג, למידה ומוצר יכולים להחליף ימי צילום איטיים בהפקה מהירה וחוזרת באמצעות אווטארים של AI.
לבחור שחקנים מלאי הבעה או ליצור שחקן מותאם אישית מהקלטת וובקאם קצרה. HeyGen מייצרת מיקרו־הבעות פנים טבעיות ותזמון מדויק, כך שהצופים מגיבים כאילו מדובר במבצע אמיתי.
ליצור בבת אחת עשרות או אלפי וריאציות לקטלוגי מוצרים, שווקים מקומיים וטסטי A/B, תוך שימוש בנכסים שנוצרו עם AI. להחיל קיטים של מיתוג וטמפלייטים כדי שכל וידאו יישאר עקבי גם בקנה מידה גדול, כולל סרטונים עם תוכן שנוצר ב-AI.
צור דיבוב וכתוביות ביותר מ־100 שפות. HeyGen מסנכרנת מחדש את התזמון עבור הסקריפטים המתורגמים של כלי תרגום הווידאו, כך שהסרטונים המותאמים לשוק המקומי ירגישו טבעיים בלי צורך בצילומים חוזרים.
יותר מ-250 שחקנים מוכנים לשימוש ושיבוטים מותאמים אישית
קבל גישה לספרייה מגוונת של שחקנים במגוון גילאים, מוצאים וסגנונות. או צור שיבוט פרטי משלך על בסיס הקלטת דוגמה קצרה ומאושרת, כדי ליצור שחקן נעול-מותג שיכול לדבר כל טקסט שתבחר.
סנכרון שפתיים ברמת סטודיו ושליטה מלאה בהבעות
HeyGen מיישרת אודיו לפונמות בדיוק תת-פריימי וממפה תנועות פנים כך שמילים, פאוזות ומיקרו-אקספרסיות נראות טבעי, ממש כמו שחקנית AI. שלוט בטון, באנרגיה ובמיקרו-מחוות כדי להתאים את המסר.
מסקריפט לוידאו בדקות
להדביק תסריט עבור טקסט לווידאו או כתובת URL של מוצר, ו-HeyGen תיצור אוטומטית פריסות סצנות, קריינות, כתוביות והצעות ל-b-roll. לערוך טקסט, להחליף שחקנים וליצור מחדש טייקים חלופיים מיד, עם אפשרויות מבוססות בינה מלאכותית לזמן הפקה מהיר יותר.
ייצוא במגוון פורמטים ופריסטים לפלטפורמות שונות
ייצוא קבצי MP4, כתוביות SRT/VTT, תמונות ממוזערות ופריסטים לנייד עבור Reels, Stories, הפיד ונגני וידאו באתר. החבילות מגיעות עם שמות וגדלים מותאמים להעלאה ישירה למנהלי מודעות ולמערכות LMS.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
איך להשתמש במחולל שחקני ה‑AI
להחיות את השחקן המושלם שלך עם מחולל השחקנים מבוסס ה‑AI של HeyGen בארבעה צעדים פשוטים.
לבחור משחקני סטוק או להקליט וידאו סלפי קצר כדי ליצור שחקן מותג פרטי בעזרת מחולל סרטוני AI.
הזן את הטקסט או ה-URL שלך. HeyGen מוציאה את הנקודות המרכזיות, מציעה הוקים וכותבת נראטיב סצנה-אחר-סצנה.
בחר מודל קול, התאם את רמת האנרגיה וההבעה בפנים, והוסף כתוביות או הדגשות טקסט על המסך.
להציג פריוויו של וריאציות, להריץ עבודות באצ׳ים עבור כמה מק״טים או שפות, ולייצא חבילות מוכנות לפלטפורמה עבור TikTok ופלטפורמות נוספות.
שחקני AI הם מבצעים סינתטיים על המסך — שחקני סטוק, אווטארים או דמויות משובטות — שיכולים לדבר כל טקסט עם תנועות טבעיות והבעה רגשית עבור תוכן וידאו.
כן. מקליטים סרטון קצר עם הסכמה, ו-HeyGen תיצור שיבוט פרטי של השחקן. תהליכי הסכמה והגדרות אבטחה מגנים על אופן השימוש והבעלות.
HeyGen משתמשת בסנכרון שפתיים ברמת תת-פריים, התאמת רשת פנים (facial mesh retargeting) ושיבוטי קול או טקסט לדיבור באיכות אנושית. התוצאות מכווננות לתנועות פה מציאותיות, מצמוצים ומיקרו־הבעות.
כן. HeyGen מספקת תנאי שימוש מסחריים ואפשרויות לאווטארים ממותגים. תמיד חשוב לוודא שיש לך זכויות על כל תוכן צד שלישי שאתה כולל, ולעמוד במדיניות הפלטפורמה.
HeyGen תומכת ביותר מ־100 שפות ומבטאים מקומיים לדיבוב וכתוביות, מה שהופך אותה למושלמת ליוצרי TikTok. התרגומים מסונכרנים מחדש כדי לשמור על קצב ודיבור טבעי.
שיבוטים מותאמים אישית הם פרטיים כברירת מחדל וניתן לנעול אותם לחשבון שלך, כדי להבטיח גישה בלעדית לשחקן ה‑AI שלך. HeyGen מצפינה נכסים ומציעה יכולות אנטרפרייז לניהול, בקרה והרשאות גישה.
קליפים פשוטים נרנדרים בתוך דקות. עבודות באצ׳ לקטלוגים גדולים רצות במקביל, כך שהצוותים יכולים להפיק מאות נכסים ביעילות.
לא. HeyGen פועלת בענן ומאפשרת גישה לתוכן שנוצר בעזרת AI מכל מקום. כל מה שצריך הוא דפדפן כדי לכתוב תסריט, לצפות בתצוגה מקדימה, לערוך ולייצא וידאו.
אתה נשאר בעל הזכויות על הווידאו והנכסים שאתה יוצר. HeyGen מעניקה לך רישיון להשתמש בתוצרים שנוצרו לשימוש מסחרי בהתאם לתוכנית שלך.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.