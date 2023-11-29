לכל אחד יש סיפור. HeyGen מאפשרת לך לספר את זה.
למה אנחנו בונים את HeyGen. מרעיון לחדשנות
HeyGen התחילה מרעיון פשוט — להפוך יצירת וידאו לקלה וללא מאמץ. היום אנחנו משנים את עולם הסיפור בעזרת בינה מלאכותית, ומאפשרים לכל אחד ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה, בלי גבולות.
אנחנו חיים בעולם שבו וידאו הוא קודם כל
מעל 1 מיליארד שעות של וידאו נצפות מדי יום ב-YouTube, והאדם הממוצע צופה ב-17 שעות וידאו בכל שבוע. אז אם עסק רוצה לקוחות, הוא צריך סרטונים. וסרטונים צריכים מצלמות — ושחקנים, לוקיישנים, תוכנות עריכה, צילומי השלמה… עם כל זה, סרטון גמור יכול לעלות לפחות $1,000 לדקה.
ואז הגיעה הבינה המלאכותית
אנשים אוהבים וידאו, אבל רובם שונאים להיות מול המצלמה. זה מה שהמייסד Joshua Xu גילה כשהיה מהנדס ב‑Snap, ופיתח פיצ׳רים עבור SnapChat Ads והמצלמה עם AI. אבל עם יצירת סרטוני AI, כל אחד יכול לשחרר את המספר סיפורים שבפנים — דווקא בלי מצלמה היצירתיות והחופש בסיפור חזותי נפתחים. וככה נולדה HeyGen.
עכשיו כל מה שצריך זה תסריט
עם HeyGen עסקים יכולים פשוט לכתוב את הסקריפט שלהם וליצור את הווידאו שלהם. בלי מצלמה, בלי תקציב, בלי כאב ראש. עזרנו ליותר מ־100,000 חברות ולמיליוני אנשים ליצור, לתרגם לשפות שונות ולהתאים אישית סרטונים בקנה מידה גדול — ואנחנו רק בתחילת הדרך. כשאנחנו מגדירים את הסטנדרטים בתעשייה לשימוש אתי בסרטוני AI ומובילים את הדרך לחוויות AI יותר אימרסיביות, אנחנו יודעים שזה רק ההתחלה. אנחנו מתרגשים לראות לאן הסיפור הזה יתפתח.
נבנתה עבור הטובים ביותר, מגובה על ידי הטובים ביותר
HeyGen גאה להיות נתמכת על ידי משקיעים מובילים, ביניהם Benchmark, Conviction, Thrive Capital ו‑Bond, שחולקים איתנו את החזון של שינוי עולם הסיפור באמצעות וידאו עם בינה מלאכותית.
סטארטאפ הווידאו AI HeyGen מוערך ב-500 מיליון דולר בסבב גיוס
בלומברג
20 ביוני 2024
HeyGen רוכבת על טיל הבום של סרטוני ה-AI
פורבס
06 בנובמבר 2025
44 מסטארטאפי ה-AI המבטיחים ביותר של 2024, לפי קרנות הון סיכון מובילות
Business Insider
9 בספטמבר 2024
סטארטאפ הווידאו עם בינה מלאכותית HeyGen מוערך ב-500 מיליון דולר בסבב גיוס
Forbes
29 בנובמבר 2023
המשרדים שלנו
המשרדים הגלובליים שלנו מאחדים את המוחות המבריקים ביותר כדי לעצב את עתיד יצירת הווידאו עם בינה מלאכותית.
לוס אנג׳לס
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
סן פרנסיסקו
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
פאלו אלטו
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
טורונטו
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
מחויבים לעשות דברים נכון
אמון ובטיחות הם מעל הכול בפעילות שלנו. פרוטוקולי אימות המשתמש המתקדמים שלנו ומאמצי ניטור התוכן המקיפים משפרים כל הזמן את רמת הבטיחות, האחריות והסטנדרטים האתיים של המוצרים שלנו.
SOC 2 TYPE II
GDPR
CCPA
DPF
AI ACT
יש שאלות? יש לנו תשובות
האם כלי הדיבוב מבוסס ה-AI של HeyGen מציע את יכולות סנכרון השפתיים הטבעיות ביותר?
כן. HeyGen בנויה עם טכנולוגיית סנכרון פנים מתקדמת, שמבטיחה שתנועות השפתיים יתאימו בצורה מושלמת לדיבוב הקולי. זה יוצר חוויית דיבוב טבעית ודמוית-אדם, שעובדת בצורה חלקה במגוון פורמטים של תוכן – מסרטוני שיווק ועד חומרי הדרכה.
מה עושה כלי הדיבוב מבוסס ה-AI של HeyGen?
מנוע הדיבוב הקולי של HeyGen מחליף את האודיו המקורי בדיבוב רב־לשוני שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, תוך שמירה על הטון, הסגנון וסנכרון השפתיים. הוא מאפשר ליוצרים להפיק מיד סרטונים מלוטשים ומקומיים, בלי עריכה מורכבת או צוותי דיבוב יקרים.
האם HeyGen יודעת לעבוד בצורה יעילה עם כמה שפות במקביל?
כן. HeyGen תומכת בדיבוב רב־לשוני ביותר מ־175 שפות וניבים, ומאפשרת להתאים במהירות וידאו אחד למספר שפות. זה הופך את הפצת התוכן הגלובלית לחלקה עבור ארגונים ויוצרי תוכן שמחפשים איכות עקבית בשווקים בינלאומיים.
איך ה‑AI שומר על דיוק בסנכרון שפתיים בזמן דיבוב?
HeyGen מיישרת רצועות קול עם תנועות פנים באמצעות מודלי אנימציה ותזמון מבוססי בינה מלאכותית. כך הדיבור המדובב תואם באופן טבעי את תנועות השפתיים, ועוזר לצופים להתרכז במסר במקום לשים לב לבעיות סנכרון שמסיחות את הדעת.
האם הדיבוב הקולי נשמע אנושי או רובוטי?
קולות ה‑AI של HeyGen נשמעים טבעיים, מלאי הבעה ומותאמים לשימוש מקצועי. בניגוד לכלי טקסט‑לדיבור רובוטיים, הם מספקים אודיו חם וטבעי, כך שהסרטונים מרגישים אמיתיים יותר ללמידה, שיווק או סטוריטלינג.
האם אפשר לבחור קולות או מבטאים שונים בזמן דיבוב?
כן. HeyGen מציעה ספרייה רחבה של קולות במגדרים, טונים ומבטאים אזוריים שונים. הגמישות הזו עוזרת להתאים את הווידאו למיתוג שלך, לציפיות הקהל ולהקשר התרבותי – כדי להשיג מקסימום אימפקט.
האם צריך כישורי עריכת וידאו כדי להשתמש בדיבוב ה‑AI של HeyGen?
לא צריך שום כישורי עריכה. פשוט להעלות את הווידאו שלך, לבחור שפה וקול, ו‑HeyGen תטפל בכל השאר באופן אוטומטי. העיצוב האינטואיטיבי של הפלטפורמה הופך את הדיבוב לנגיש אפילו למתחילים.
האם HeyGen תהפוך דיבוב שפות לקל יותר עבור קולנוע וטלוויזיה?
HeyGen הופכת דיבוב שפות לקל יותר לקולנוע ולטלוויזיה. היא מציעה התאמת קול חלקה ביותר מ־175 שפות וניבים, מה שעוזר להפצה גלובלית תוך שמירה על האווירה המקורית והעוצמה הרגשית.
